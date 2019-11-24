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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ДТП (5881) Кулеба Николай (31)

 Сейчас нахожусь в больнице вместе с сыновьями, на вопросы отвечу позже, - Николай Кулеба прокомментировал ДТП со своим участием

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который вместе с двумя сыновьями попал в аварию поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Благодарю за понимание. Спасибо за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

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Сейчас нахожусь в больнице вместе с сыновьями, на вопросы отвечу позже, - Николай Кулеба прокомментировал ДТП со своим участием 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161514
 
 
 Топ комментарии
 
ну якщо "всі" стартують на червоний, правда він ідійот навіть світлофору не бачив, то так таке буває зі всіма водіями.
Аж противно, кацапоботам дали команду всі проколи земанди відбілювати.
п.с. дітей шкода, могли через батька ідіота загинути.
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какое такое? все едут на красный через стоплинию, и рвут с места через перекресток пока быдло сзади стоит на красный и завидует???????
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Выздоравлтвайте.И сыновья тоже.Такое бывает со всеми водителями.
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ну якщо "всі" стартують на червоний, правда він ідійот навіть світлофору не бачив, то так таке буває зі всіма водіями.
Аж противно, кацапоботам дали команду всі проколи земанди відбілювати.
п.с. дітей шкода, могли через батька ідіота загинути.
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какое такое? все едут на красный через стоплинию, и рвут с места через перекресток пока быдло сзади стоит на красный и завидует???????
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с того места где он стоял (его согнали туда другие водители) не видно светофора ВООБЩЕ. Он пытался угадать. Не угадал.
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не ьыло с зади у н его никаких водителей . знаю тот прекресток . это одесская трасса перекресток с Чабанов на Гатное там светофлр включается на 30 секунд всего потом нужно ждать минуты 4 . оно решило что самое хитрожопое . и вот результат . себе шкоды наделал еще и чуваку газель разбил
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безробітному, зараз намалюють експерти швидкість в районі 150 і буде він срок мотати як винуватець дтп. У нас то на червоний рух дозволений як показує судова практика.
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так он же врах мыролюбности и полытический репрессор.
А может вообще связан с проклятыми евробляхерами.
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маладец ПЕСик, хорошо тявкаешь, громко ! Можешь скушать рошенку )
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Воно увіровало, що ЗЕ-бобікам можна стояти під стрілою, їсти бомбажні консерви, запливати за буйки і, певна річ, - їхати на червоне світло!
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Значок "ЗЕ ЧЛЕН" відкриває дорогу навіть на той світ
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Ну Слава Богу, что все нет страшно как написали. Но после такого предупреждения Свыше, необходимо покинуть зеленую банду.
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Коли подібне відбувається не з СН, то вони стають поганими.
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э нет. так дела не будет. кулеба в лоб так кулеба в лоб. Закапывайтен реформатора.
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самым лучшим будет инициировать там построить развязку с мостами!
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не. давайте возле моего дома. а то меня редко пропускают когда я на красный еду. обидно
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не. есть еще вариант закрыть нафиг этот перекресток. Год назад его не было. Но с таким трафиком на этом перекрестке каждый день аварии именно по этой причине - там сложная регулировка и не все в адеквате. Страдают невинные люди, которые едут на свой зеленый
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Уже есть записи где зедебил Кулеба выехал на красный
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та не такой он и красный был он же за светофор проехал, стопудово не виноват.А если серьезно скорейшего выздоровления, и это урок ему и детям на всю оставшуюся жизнь.
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Конечно все расскажет. И камеры наблюдения куда то исчезнут, да и светофор спилят и отправят на ремонт, и скажут ну не было его Он сам пришел, в даном случае фольксваген сам наехал в мирно стоящую тойоту...
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светофор поставили там евробляхеры.
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Отмывать долго Украину от этого Зелёного говна.
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Дебилам абы принадлежность к СН и начинается вой на Луну.
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ответственный за права детей при президенте Украины нарушил права своих же детей и чуть не поубивал их. он болт ложил на чужих детей.
Отставка!!!!!
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Кому нужны ответы бесполезного Кулебы?
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Тупа Зелена скотина Він, а не уполномоченный по правам дітей.

Дорога дурнів не пробачає. Тільки кримінальна справа цьому покидку привселюдна.
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Антон Г той що з "нової команди"уже все просрав мабуть не бачивши відео. Такий зашквар можна чекати тільки від мінтів.) Це навіть не харьківський випадок де пробували натягти шкурку на кисіль,це випадок,а точніше закономірність для тупого і наглючого недумка.
Доречі,збив,ні не збив,а Кулєба підставився під Газель яка йшла по правій полосі і за Вольксом водій Газелі не бачив Тойоту. На фото в новинах навіть немає Волькса ,а фото Тойоти і херове фото Газелі проти сонця.
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наглое чючело нарушило правила, и просит чтоб за это чьмо молились. а у пострадавшего водителя бусика не извенилось.
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А что там с 21-летним парнем, водителем микроавтобуса,- тоже чьим-то сыном, который безвинно пострадал из-за Кулебы, нам не сообщат? Новости только о "белых"?
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Мудак...ладно бы сам...разогнался и убил себя об стену...а детей скот чуть не убил...а водила буса чуть не погиб...
И ни каких извинений...ни какого сострадания ...
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