 Сейчас нахожусь в больнице вместе с сыновьями, на вопросы отвечу позже, - Николай Кулеба прокомментировал ДТП со своим участием

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Благодарю за понимание. Спасибо за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.
Аж противно, кацапоботам дали команду всі проколи земанди відбілювати.
п.с. дітей шкода, могли через батька ідіота загинути.
А может вообще связан с проклятыми евробляхерами.
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Отставка!!!!!
Дорога дурнів не пробачає. Тільки кримінальна справа цьому покидку привселюдна.
Доречі,збив,ні не збив,а Кулєба підставився під Газель яка йшла по правій полосі і за Вольксом водій Газелі не бачив Тойоту. На фото в новинах навіть немає Волькса ,а фото Тойоти і херове фото Газелі проти сонця.
И ни каких извинений...ни какого сострадания ...