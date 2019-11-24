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Все про:Днепр_город (2887) избиение (9351) извинение (50) С14 (56)

 С14 извинились за избиение активистов в Днепре: "конфликт произошел без ведома руководства движения"

Праворадикальное движение "С14" извинилось за избиение Днепровских активистов - координатора коалиции "Громадська підтримка СічеславськаТАК" Владислава Мельничука и его коллегу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение движение опубликовало на своей странице в сети Facebook.

Отмечается, что причиной избиения стал конфликт участника "С14" по поводу порядка организации мероприятия УИНП, который состоялся 21.11.19 в помещении "Просвиты".

"Конфликт произошел по его инициативе, без ведома руководства движения. Ситуации предшествовал ряд событий, которые способствовали личной неприязни и которые как упомянутый конфликт выше были нам неизвестны", - отметили в движении.

В ходе драки избили Владислава и задели его друга, Вирослава, который разнимал конфликт.

"Особенно обидно, что и Влад, и Вирослав длительное время совместно с движением "Сич" проводили совместные мероприятия и оказывали друг другу помощь", - подчеркнули в "С14".

Движение осуждает нападение и считает, что независимо от причин, кровопролитие между украинскими патриотами недопустимо.

"Приносим извинения пострадавшему Владиславу и Вирославу за нападение на территории "Просвиты", к которому были причастны в том числе наши активисты (часть нападавших не являются членами нашего движения). Готовы оплатить лечение и гарантировать, что подобное больше никогда не повторится. Активист, который принял решение о драке, исключен из рядов нашего движения. Другой, который не участвовал в драке, но знал о нем, понесет дисциплинарное наказание", - подытожили в движении.

Напомним, в Днепре 22 ноября неизвестные избили местных активистов - координатора коалиции "Громадська підтримка СічеславськаТАК" Владислава Мельничука и его коллегу. Есть травмы черепа, челюсти и носа.

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С14 извинились за избиение активистов в Днепре: конфликт произошел без ведома руководства движения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161512
 
 
 Топ комментарии
 
с14 -правый сектор-нац жены нац корпус а слабо так морду набить кому то из Мертвечуков или Портнова или они ваши союзники уже?
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В смысле «избили без согласования с руководством»? Нифига себе формулировочки

Подарите им кто-нить УК
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"Конфликт произошел по его инициативе, без ведома руководства движения"... - что за бред??? т.е., возможно такое и "с ведома"? народ вообще понимает, что он пишет или говорит??
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и как быть теперь с воплями по поводу сепарского реванша? С14 вибачилися за побиття активістів у Дніпрі: "конфлікт стався без відома керівництва руху" - Цензор.НЕТ 1210
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а ніяк - ті , що волали "по поводу сепарского реванша" знають , що в народу пам'ять , як в золотої рибки - десь близько 10 хв ... Нащо їм вибачатися і щось пояснювати - головне весь час гавкати на нову українську владу !
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