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Все про:Байден (478) Блумберг (5) выборы (23069) США (15819)

 Блумберг претендует на пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг официально объявил о решении участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов.

Об этом он сообщил в официальном заявлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я участвую в борьбе за пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку", - сказано в заявлении.

По мнению бизнесмена, демократам нужно приложить все усилия, чтобы не допустить переизбрания на пост главы государства республиканца Трампа, так как тот "представляет экзистенциальную угрозу для страны и для ее ценностей".

"Если он добьется еще одного срока на посту президента, не исключено, что мы уже никогда не оправимся от наносимого им урона", - полагает Блумберг.

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Таким образом, 77-летний предприниматель присоединится к и без того большой группе претендентов от Демократической партии на пост президента США.

Эксперты отмечают, что Блумберг придерживается по многим вопросам умеренных позиций и потому считается "демократом-центристом".

Таким образом, для избирателей он может стать альтернативой другому кандидату - бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Именно Байден считается фаворитом праймериз у демократов. Однако ряд аналитиков считает, что американские избиратели, в целом, не в восторге от кандидатуры Байдена, и потому неясно, правда ли у него будут шансы победить Трампа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161511
 
 
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Ітут єврей?
Американці! Отямтеся, він же зробить з США те саме, що ШанПанЗє з Україною! Блумберг претендует на пост президента США - Цензор.НЕТ 8296
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77 років чуваку.... йому вже на кладовищі прогули ставлять, а воно ще в президенти преться Блумберг претендует на пост президента США - Цензор.НЕТ 241
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Это точно, у него уже наверное старческий маразм.
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странно все это, все хотят спасать америку и кто в этот раз будет спасать мир, зеленый бэтмэн?
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Америка не зробила висновків з виборів 2016 року, тому, тому я допускаю, що президентом може стати навіть жінка. Є кандидатки?
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Май нэйм из Блумберг. Майкл Блумберг.

Фоткой навеяло
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Ну этот вроде вменяемый, с традиционной моралью. И капиталы у него не мутные, так что вряд ли он кому-то что-то должен.
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прописная истина, которую не в состоянии усвоить средний гражданин с средним образованием, не важно в каком государстве и какой он национальности ...
НИКАКИХ!!! миллиардеров во власти и в политике! НИКАКИХ и НИКОГДА!!!
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Не хоче простий наріт голосувати за простого чесного лікаря, вчителя , токаря. Вони голосують тільки за багатого, але хочуть щоб вів себе як чесний і бідний, і на гроші не кидався, хабарі не брав
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Еврей по-моему еще никогда не был президентом США. Но надо же когда-нибудь начать.
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та не суньте вы свои носы в выборы в США ... ору)))) уже тут учат американцев как надо выбирать ... и кого ))))))))
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