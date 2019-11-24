 Блумберг претендует на пост президента США

Об этом он сообщил в официальном заявлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я участвую в борьбе за пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку", - сказано в заявлении.

По мнению бизнесмена, демократам нужно приложить все усилия, чтобы не допустить переизбрания на пост главы государства республиканца Трампа, так как тот "представляет экзистенциальную угрозу для страны и для ее ценностей".

"Если он добьется еще одного срока на посту президента, не исключено, что мы уже никогда не оправимся от наносимого им урона", - полагает Блумберг.

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Таким образом, 77-летний предприниматель присоединится к и без того большой группе претендентов от Демократической партии на пост президента США.

Эксперты отмечают, что Блумберг придерживается по многим вопросам умеренных позиций и потому считается "демократом-центристом".

Таким образом, для избирателей он может стать альтернативой другому кандидату - бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Именно Байден считается фаворитом праймериз у демократов. Однако ряд аналитиков считает, что американские избиратели, в целом, не в восторге от кандидатуры Байдена, и потому неясно, правда ли у него будут шансы победить Трампа.

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