EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  292  19
Все про:Федоров Михаил (21) диджитализация (15) электронные услуги (7) Минцифры (5)

 Через 3-5 лет все услуги в Украине оцифруют и они будут на едином портале, - глава Минцифры Федоров

На первом этапе планируют оцифровывать все документы, включая водительские права, техпаспорт и паспорт гражданина.

Как инфомрирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы не будем туда сразу все услуги, которые до этого были созданы, которые как-то криво работают, добавлять. Мы будем только на портал добавлять новые услуги, которые мы отцифровываем, где мы меняем дизайн, где мы меняем логику получения услуг. То есть в начале будет несколько услуг, но каждый месяц они будут добавляться. И мы надеемся, что через 3-5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы и будут на едином портале", - отметил министр.

Он рассказал, что на первом этапе планируют оцифровывать все документы, включая водительские права, техпаспорт и паспорт гражданина Украины.

"Что касается портала? На портале мы будем запускать первые услуги - это открытие ФЛП, это открытие ООО, это помощь при рождении и "Є-малятко". Это будут первые услуги", - сообщил Федоров.

По его словам, внутренняя задача власти - выйти на оцифровку и запуск четырех услуг в месяц, начиная с весны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук. ВИДЕО

"То есть мы хотим изменить мышление наших людей, мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон. Я думаю, что в начале следующего года мы уже запустим паспорт в электронном формате, где будет возможность получить какие-то услуги уже по паспорту, который есть уже у тебя в смартфоне", - заявил Федоров.

Он сообщил, что в ноябре в тестовом режиме начали выдавать паспорта с электронной подписью.

"Я надеюсь, что в следующем году все в стране начнут их получать. Например (в мире таких решений очень мало), можно будет просто подключить карточку к смартфону и авторизоваться в приложении. Такие будут у нас "диджитальные фишки", - заявил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/n3161508
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот до чего прогресс дойдет, даже мзда будет цифровая и с нее автоматом слупят откат, подоходный и налог на прибыль
 показать весь комментарий
 
 
"Я думаю, что в начале следующего года мы уже запустим паспорт в электронном формате, где будет возможность получить какие-то услуги уже по паспорту, который есть уже у тебя в смартфоне", - заявил Федоров"
 показать весь комментарий
 
 
найбільше буде розчарований Яременко, коли оцифрують секс послуги
 показать весь комментарий
 
 
Это какой то пипец. Как только добираются до кресел, начинают рассказывать, что будет через несколько лет, не зная что делать завтра
 показать весь комментарий
 
 
Через 3-5 лет Зеленский из Ростова через 5G будет расказывать что он легетимный и всенародно-выбраный презедент!
 показать весь комментарий
 
 
дебіли...а хто "оцифрує" тих бабусь і дідусів, які навіть не мають мобільних? живуть на іншій планеті, виродки...
 показать весь комментарий
 
 
ну дай Боже, антивирусные программу и антихакерские потуги...а заодно и постоянный ток в электросетях ...и чтобы этого счастья да на всех хватило...))))))
 показать весь комментарий
 
 
антихакерские и антивирусные абон.услуги будут идти отдельным пакетом от мвд... разумеется, не бесплатным...
 показать весь комментарий
 
 
Да еще хакеры с базой данных Через 3-5 лет все услуги в Украине оцифруют и они будут на едином портале, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 6377 . Пришел в банк с хакнутым "цифровым" аусвайсом, взял кредит и пусть голова болит у другого
 показать весь комментарий
 
 
что-то анекдот почти по теме вылез
***
купил смартфон последней модели...сажусь в машину и тут в заднем кармане ...хрясь...
думаю - Боже пусть это будет позвоночник))))
...
(не дай Боже, конечно!)
 показать весь комментарий
 
 
Минцифра. Это так зебилы средства экономят?
 показать весь комментарий
 
Ты лучше расскажи как номера на авто раза в три подорожают...и какой будет гемор что бы их получить...и сколько будет дельцов возле мрэо их продавать...
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні їхав по оцифрованим дорогам. Щось битих піксєлів забагато. Коли вже свіже оновлення вийде?
 показать весь комментарий
 
 
А еще расскажи как с 20 января все спутниковые украинские ТВ каналы закодируют...
И сколько прикормленных фирм уже новые тюнера завезли..
 показать весь комментарий
 
а как обстоят дела с сохранностью баз личных данных? ... именно с этой целью они упраздняют норму "согласие на обработку личных данных" ...
все идет к тому, что они полностью оцифруют личности граждан, что в свою очередь приведет к тотальному контролю государства над гражданином ...
... все эти шаги проделывает и россия (внесения в Госдуму проекта закона о цифровом профиле гражданина не заставила себя долго ждать концепция перехода на электронное удостоверение личности)

совпадение? не думаю ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх