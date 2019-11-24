 Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных. ФОТОрепортаж

В акции приняли участие около 100 человек. В их числе – зоозащитники, представители "Национального корпуса" и др., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Люди пришли с плакатами: "Вместе с мехом вам передаются страдания животных", "Они сидят пожизненно. За что?", "Ваша шуба перед смертью мучилась и кричала", "Цирк – иллюзия любви", "Цирк: жестокость к животным, ложь зрителям, сокрытие преступлений" и т. д.

Как отметили организаторы, еще в сентябре текущего года Одесский окружной административный суд запретил цирку содержать животных и показывать программы с их использованием в связи с тем, что в учреждении нет надлежащих условий для содержания зверей.

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Тем не менее, как заявила лидер инициативной группы по защите прав животных Елена Марченко, цирк игнорирует решение суда и продолжает использовать зверей. В частности, в сегодняшнем представлении "Цирк на воде. Тайны Атлантиды" прибывшая по приглашению цирка труппа эксплуатирует краснокнижного бурого медведя.

По словам руководителя общественной организации Animal SOS Odessa Виктории Козаченко, она лично видела, в каких "ужасающих условиях" содержатся звери в одесском цирке.

Пикетчики призвали горожан не покупать билеты в цирк, чтобы не спонсировать жестокое обращение к животным.

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Участники акции также вызвали полицию и передали правоохранителям заявление, в котором, в частности, изложены факты нарушений, имеющих место в цирке, и указывается на конкретное определение суда о вышеназванном запрете.

Кроме того, зоозащитники предлагали всем желающим поставить подписи под соответствующим обращение к Министерству культуры Украины.

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