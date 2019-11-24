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Все про:Одесса (5746) пикет (612) цирк (50) защита животных (19)

 Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных. ФОТОрепортаж

Активисты требовали, чтобы руководство Одесского государственного цирка выполнило решение суда и перестало использовать во время выступлений животных.

В акции приняли участие около 100 человек. В их числе – зоозащитники, представители "Национального корпуса" и др., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Люди пришли с плакатами: "Вместе с мехом вам передаются страдания животных", "Они сидят пожизненно. За что?", "Ваша шуба перед смертью мучилась и кричала", "Цирк – иллюзия любви", "Цирк: жестокость к животным, ложь зрителям, сокрытие преступлений" и т. д.

Как отметили организаторы, еще в сентябре текущего года Одесский окружной административный суд запретил цирку содержать животных и показывать программы с их использованием в связи с тем, что в учреждении нет надлежащих условий для содержания зверей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд запретил одесскому цирку использовать животных в выступлениях: это первый подобный случай в Украине. ФОТО

Тем не менее, как заявила лидер инициативной группы по защите прав животных Елена Марченко, цирк игнорирует решение суда и продолжает использовать зверей. В частности, в сегодняшнем представлении "Цирк на воде. Тайны Атлантиды" прибывшая по приглашению цирка труппа эксплуатирует краснокнижного бурого медведя.

По словам руководителя общественной организации Animal SOS Odessa Виктории Козаченко, она лично видела, в каких "ужасающих условиях" содержатся звери в одесском цирке.

Пикетчики призвали горожан не покупать билеты в цирк, чтобы не спонсировать жестокое обращение к животным.

Также на Цензор.НЕТ: Суд запретил цирки-шапито с участием животных в Киеве

Участники акции также вызвали полицию и передали правоохранителям заявление, в котором, в частности, изложены факты нарушений, имеющих место в цирке, и указывается на конкретное определение суда о вышеназванном запрете.

Кроме того, зоозащитники предлагали всем желающим поставить подписи под соответствующим обращение к Министерству культуры Украины.

Все фото – издания "Пушкинская"

Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 01
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 02
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 03
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 04
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 05
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 06
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 07
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 08
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 09
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 10
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 11
Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных 12

Источник: https://censor.net.ua/n3161507
 
 
 Топ комментарии
 
Такие молоденькие, умочки

Все-таки это поколение молодежи классное, мы такими не были
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1- Куда они предлагают циркам девать животных?
2- Кто туда пойдет на одних клоунов и акробатов?
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Такие молоденькие, умочки

Все-таки это поколение молодежи классное, мы такими не были
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заплатят - выйдут демонстрировать и против этого.
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А шо не так ? Человек - это хищник, и есть мясо человеку необходимо для нормальной жизни. А в чём необходимость издеваться над животными, для потехи публики ? Я считаю вообще необходимо запретить так называемый "цирк", где используются животные. Потому как кроме издевательства там ничего нет.
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1- Куда они предлагают циркам девать животных?
2- Кто туда пойдет на одних клоунов и акробатов?
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Китайський цирк давно не використовує тварин, але шоу від того не слабшає, дивишся на одному подиху!
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краще б одесити пікутували мерію, а то в них животноє в кріслі мера сидить Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных - Цензор.НЕТ 5651
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у них там скотина сидит. для борцов за права животных это две больших разницы.
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Под верховную раду нужно ехать...там каждый день цирк...и 450 животных...
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Пусть лучше Верховную Раду пикетируют.
Там цирк похлеще этого...
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А товарищи в синих куртках что там потеряли?
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Вчера смотрел сюжет об одной веганке, которая годами бросалась на людей, иногда с ножом за ношение одежды из меха и кожи (даже искусственной). В какое-то время она пыталась нанять киллера за 850$, который бы на её глазах грохнул 12-летнего ребёнка в одежде животного происхождения. Её всё это время таскают по судам, признают умалишённой и отпускаю.
Всегда вспоминайте подобные случаи, коих сотни тысяч, когда вам пытаются втереть веганскую хрень про то, что животные почти настолько же ценны, как и люди.
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