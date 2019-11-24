 Уполномоченный по правам ребенка Кулеба спровоцировал страшное ДТП, проехав на красный свет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео опубликовало издание "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.
Советник Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбуке описал случившееся вот так:
"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка".
Читайте на Цензор.НЕТ: Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями попал в ДТП, он в реанимации, - СМИ
Геращенко добавил, что оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) получили телесные повреждения и госпитализированы.
"Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора!" - добавил Геращенко.
"Киев оперативный" опубликовал также несколько фотографий с места происшествия.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 ноября уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП. В машине находились двое его сыновей. Сам Кулеба и один из детей – в реанимации.
Кулеба стал в средней полосе, с которой можно ехать только прямо. Его начали сганять те, кому направо в Киев и он уступил. А дальше решил раз основной поток с Одессы стал - то можно ехать, потому что светофор не видел.
А на самом деле там следующим на пару секунд включается зеленый на левый поворот из Киева (то есть ему в лицо справа). Они просто не успели стартонуть (зазевываються всегда плюс задержка переключения), а те что из Киева прямо продолжают ехать на свой зеленый. Но из Одессы уже стоят. Вот он и повелся на стоящих из Одессы и решил что можно ехать.
Цензор, не знаете правил - не пишите бред!!! На светофоре есть дополнительная пластиковая стрелка, которая РАЗРЕШАЕТ (а не обязывает) поворачивать направо при основном красном сигнале светофора, ключевое именно РАЗРЕШАЕТ. Он стоял в правом ряду, потом понял что мешает тем, кто хочет повернуть на право, по этому он выехал на перекрёсток на запрещающий красный сигнал светофора дабы пропустить поворачивающих направо хотя не обязан был их пропускать (там пластиковая стрелка, а не дополнительная секция светофора) и не имел права это делать так как запрещающий сигнал светофора.
Потом он, скорее всего не виде какой свет ему горит, решил двигаться так как проехали все машины, которые двигались перпендикулярно, по этому, подозревая что уже можно ехать, выехал на перекрёсток, а на выезде с него, вместо того, чтобы ускориться и покинуть перекрёсток, уходя от ДТП, он начал сворачивать налево зачем-то...
хотя нет мозги себе купи...он всё правильно написал.
он не выгораживает его , а поясняет порядок действий
Порохоботня! Какой он был, таким и остался, пррсто раньше ему везло и он не прпадал в такие ситуации.
Антошка, иди копай картошку - мозги заплыли жиром.