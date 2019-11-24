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Все про:ДТП (5881) Геращенко Антон (994) Кулеба Николай (31)

 Уполномоченный по правам ребенка Кулеба спровоцировал страшное ДТП, проехав на красный свет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Опубликовано видео ДТП, в котором пострадал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба. На записи видно, что машина Кулебы начала движение на красный свет.

Видео опубликовало издание "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Советник Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбуке описал случившееся вот так:

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка".

Читайте на Цензор.НЕТ: Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями попал в ДТП, он в реанимации, - СМИ

Геращенко добавил, что оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) получили телесные повреждения и госпитализированы.

"Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора!" - добавил Геращенко.

"Киев оперативный" опубликовал также несколько фотографий с места происшествия.

Уполномоченный по правам ребенка Кулеба спровоцировал страшное ДТП, проехав на красный свет 01
Уполномоченный по правам ребенка Кулеба спровоцировал страшное ДТП, проехав на красный свет 02
Уполномоченный по правам ребенка Кулеба спровоцировал страшное ДТП, проехав на красный свет 03
Уполномоченный по правам ребенка Кулеба спровоцировал страшное ДТП, проехав на красный свет 04

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 ноября уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП. В машине находились двое его сыновей. Сам Кулеба и один из детей – в реанимации.

Источник: https://censor.net.ua/n3161504
 
 
 Топ комментарии
 
Главное зацените трактование замминистра Геращенко: "житель села Гатне П., 1998 р.н., без постійного місця роботи, допустив зіткнення з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини".

Холоп не пропустил барина, кхавшего на красный, акуеть.
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А аваковська мразота вже відмазує його і робить винним водія мікроавтобуса.
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Там очень сложный перекресток на регулировку, там стрелок нет. Проезжала его сегодня за два часа до указанного события точно с таким же поворотом налево из крайней левой (хотя выгоднее бывает ехать прямо из левой или средней и там развернуться возле супермаркета, потому что налево очень мало времени плюс нужно пропустить тех, кто прямо едет.).
Кулеба стал в средней полосе, с которой можно ехать только прямо. Его начали сганять те, кому направо в Киев и он уступил. А дальше решил раз основной поток с Одессы стал - то можно ехать, потому что светофор не видел.
А на самом деле там следующим на пару секунд включается зеленый на левый поворот из Киева (то есть ему в лицо справа). Они просто не успели стартонуть (зазевываються всегда плюс задержка переключения), а те что из Киева прямо продолжают ехать на свой зеленый. Но из Одессы уже стоят. Вот он и повелся на стоящих из Одессы и решил что можно ехать.
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И ехал на железобетонный красный, который еще там продолжает гореть секунд 15-20!!
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Поки такі ублюдки, як Аваков і Геращенко будуть керувати поліцією, то на дорогах і в країні буде беспрєдєл!!!! Але це під особистою відповідальністю Зеленського!!!
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Долго нам Украину отмывать придётся от этого Зелёного говна.
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а от такого говна как ты - уже не отмыться
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Желтий транспортер т5-это Пасічник козел которий станиславович глеваха ул.учительская!!!!!!а транспортер LT это фирма которая содержит куры гриль(развозит) по васильковском району.....а вобще я против что там перекресток сделали!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток.Источник: https://censor.net.ua/n3161504

Цензор, не знаете правил - не пишите бред!!! На светофоре есть дополнительная пластиковая стрелка, которая РАЗРЕШАЕТ (а не обязывает) поворачивать направо при основном красном сигнале светофора, ключевое именно РАЗРЕШАЕТ. Он стоял в правом ряду, потом понял что мешает тем, кто хочет повернуть на право, по этому он выехал на перекрёсток на запрещающий красный сигнал светофора дабы пропустить поворачивающих направо хотя не обязан был их пропускать (там пластиковая стрелка, а не дополнительная секция светофора) и не имел права это делать так как запрещающий сигнал светофора.

Потом он, скорее всего не виде какой свет ему горит, решил двигаться так как проехали все машины, которые двигались перпендикулярно, по этому, подозревая что уже можно ехать, выехал на перекрёсток, а на выезде с него, вместо того, чтобы ускориться и покинуть перекрёсток, уходя от ДТП, он начал сворачивать налево зачем-то...
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Чего только не придумает зебил, чтобы не признавать себя лохом, которого опять лоханули как школьника на выборах
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порохоскот ты почему перестал пить таблетки от шизофрении?
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Почему у вас, у слабоумных, когда указывают на ваше слабоумие сразу принято обзывать порохоботом? Может он Тимошенкофил или Медведчукобот? Хотя я и сам ответил...пятое слово ….
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купи ПДД...
хотя нет мозги себе купи...он всё правильно написал.
он не выгораживает его , а поясняет порядок действий
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Он не стоял в правом ряду, а сходу выперся за стоп-линию, хотя за ним машин не было. Только через 10 секунд появился следующий автомобиль, который повернул направо. https://www.youtube.com/watch?v=Uo-6MQTMl8s&feature=youtu.be&fbclid=*************************************************-4KxkRxHqbtY
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Он выехал на перекресток с правого ряда, и сделал это потому, чтобы освободить дорогу для поворачивающих направо, то, что прям за ним не стояли машины с правым поворотником ни о чем не говорит, они позже всё равно появились, то есть он их мог видеть (и скорее всего видел) в зеркало заднего вида
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Ты считаешь , что все вокруг дебилы как ты? Никому он не мешал, он просто поехал на красный свет. И не потому, что он зебил, а просто по своей тупости.
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О,тут уже Волькс перетворився на Газель.Антоніна,АУУУУ,**** ти аваківська,де твій Волькс яким керував безробітній.)
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Когда этот Кулеба был в порошенковской команде, то был хорошим человеком. А теперь вроде бы и на той же должности остался, однако ж стал вдруг плохим.
Порохоботня! Какой он был, таким и остался, пррсто раньше ему везло и он не прпадал в такие ситуации.
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Как я понимаю, Кулеба НЕ ПОСЧИТАЛ НУЖНЫМ СТОЯТЬ В ПРАВИЛЬНОМ ДЛЯ ПОВОРОТА РЯДУ и пошел справа, а там зеленая стрелочка. Его согнали . Он отьезал вперед и перестал видеть светофор
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Быдло за рулем этот Зедебилоид, впереди авто едущие на встречу стоят. Очень легко понять когда нужно ехать.
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Проблема там одна - идиот, который придумал подобные развязки со светофором, вместо мостового перехода для авто через трассу Одесса-Киев. Плюс в самом светофоре не поставлено время работы зеленого и красного света в виде цифрового табло, плюс издали видно поворот налево - горит красным, а остальные три вперед зеленным, что вводит в заблуждение водителей - красный отлично видно, а зеленные уже подъехав ближе. И главное Зедебилоид, который спровоцировал ДТП из-за своей быдло-тупости и наглости, хотя возможно он просто хотел убить детей в авто, что не исключается, даже дебил, так тупо не поехал бы - впереди - авто все стоят, ряд с права и за ним стоит. Виновник ДТП -Зедебил, должен быть арестован, и не надо отмазывать этого идиота, что уже сейчас пытаются сделать.
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Когда уберут эту толстожопую продажную маланскую мразь ?
Антошка, иди копай картошку - мозги заплыли жиром.
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