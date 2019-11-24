 Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба проехал на красный свет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео опубликовало издание "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.
Советник Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбуке описал случившееся вот так:
"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка".
Читайте на Цензор.НЕТ: Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями попал в ДТП, он в реанимации, - СМИ
Геращенко добавил, что оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) получили телесные повреждения и госпитализированы.
"Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора!" - добавил Геращенко.
"Киев оперативный" опубликовал также несколько фотографий с места происшествия.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 ноября уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП. В машине находились двое его сыновей. Сам Кулеба и один из детей – в реанимации.
І ще. Я не займаю позицію жодних із сторін цього жахливого ДТП, але звертаю увагу на те, як дорого може коштувати порушення ПДД. Одна секунда - і життя обертається в жах."
Тоша вже відмазує другана. Яка б не була швидкість буса - винуватець в цьому ДТП - Кулєба.
"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка". Источник: https://censor.net.ua/v3161504\\\\\\\\\\\\\
Советнику Авакова бросили гранату в офис и советник Авакова "допустил столкновение" с осколками.
\\\\\\\"Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора!" - добавил Геращенко. Источник: https://censor.net.ua/v3161504\\\\\
Такое впечатление что он сразу высрал с прицелом шоп пацанчика на бусе виновным сделать?
"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка"
Так все обрисовал что чуть ли не преднамеренное покушение на Кулебу было совершено безработным жителем села.
А теперь представьте что не выложи реальное видео происшествия что ожидало бы бедолагу которого Кулеба чуть не убил? Про свидетелей разумеется смысла нет говорить так как они обычно исчезают или суды не воспринимают их реальные показания. Вот и вся демократия.
-Как посмел холоп , когда барин на красный едет !
капец! ехал себе безработный на зеленый...а оказывается не в том месте и не в тот час ...ибо трудоустроенный уполномоченный решил попетлять по дороге на красный...
Чому? Бо йому комфортно бути у одній компанії з зєльонками-ушльопками!
Пояснюю позицію.
Бєня хоче посадити Порошенка, поставлене завдання і прокуратурі, і ГБР, і СБУ, але нічого нарити не можуть. Бєня нервується і тоді появляється ідея, саджати людей і тримати їх пои ті, щоб вийти з СІЗО не придумають Пороху злочин.
Беруть бойоих офіцерів, фабрикують справу і саджають до урок, з натяком, якщо хочуть вийти, мають "згадати" про "злочини гнуснава шиаладнава баригі".
Зєльонки не припусакють наіть,що у когось може бути соівсть, честь, вважають що всі такі як вони, що воїни, які обороняли ДАП, які 2 найважчих роки вовали скурвляться і зроблять те, що зєльонки зробили б змиттєво.
А цьому у компанії зєьонок комфортно, у відставку не подав, не висловися...
Навіть дітей не жалко, бо виросли б з них такі само як їхній тато.
Хай мене Бог простить.
но вам за поливание помоями платят (помоями же и платят, которые вы жрете)
Абсолютно безответственный человек, подвергающий смертельной опасности участников движения и даже собственных детей.
На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини, який з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора.
У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження (госпіталізовано).
Бажаю якнайшвидшого одужання всім учасникам ДТП.
Потрібно пам'ятати, що керування авто, - це є відповідальний процес, і будь-які порушення ПДД можуть закінчитись погано для всіх учасників ДТП.
Не можна відволікатись від керування авто!
Не можна їхати на червоне світло світлофора!
Відео цього жахливого ДТП за посиланням на «Київ оперативний».
Уже все отредактировано. Никаких безработных и стиля "холоп на барина наехал"
Скорейшего выздоровления пострадавшим.
Машина у Кулебы довольно скромная.
Уже столько скандалов было на этот счёт
Вот например про люксовые авто
https://www.radiosvoboda.org/a/28522876.html
Но Тойоту в любом случае это не делает Порше или Мерсом SLS
Да, не делает. Как не делает из высокопоставленного чиновника обычного человека. Это подтверждает хотя бы пост Геращенко.
Не понимаю, зачем оправдывать такое агрессивное вождение как у водителя Фольксвагена
А то ж курва підставив людей з дитиною, їздюк хренов
Зедебилы.