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Все про:ДТП (5881) Геращенко Антон (994) Кулеба Николай (31)

 Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба проехал на красный свет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Опубликовано видео ДТП, в котором пострадал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба. На записи видно, что машина Кулебы начала движение на красный свет.

Видео опубликовало издание "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Советник Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбуке описал случившееся вот так:

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка".

Читайте на Цензор.НЕТ: Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями попал в ДТП, он в реанимации, - СМИ

Геращенко добавил, что оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) получили телесные повреждения и госпитализированы.

"Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора!" - добавил Геращенко.

"Киев оперативный" опубликовал также несколько фотографий с места происшествия.

Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба проехал на красный свет 01
Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба проехал на красный свет 02
Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба проехал на красный свет 03
Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба проехал на красный свет 04

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 ноября уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП. В машине находились двое его сыновей. Сам Кулеба и один из детей – в реанимации.

Источник: https://censor.net.ua/n3161504
 
 
 Топ комментарии
 
Главное зацените трактование замминистра Геращенко: "житель села Гатне П., 1998 р.н., без постійного місця роботи, допустив зіткнення з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини".

Холоп не пропустил барина, кхавшего на красный, акуеть.
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А аваковська мразота вже відмазує його і робить винним водія мікроавтобуса.
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"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка".

Отличная формулировочка.То есть Кулеба на своей "тойоте" стоял на обочине и не выезжал на перекресток на красный свет,а вот водитель микроавтобуса допустил столкновение.
Кулеба нивинават.Водителя фолькса посадить пожизненно,ибо нехуй ездить по дороге,где бояре соизволили прокатиться.Вы сделали это вместе. Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Дмитрий Кулеба проехал на красный свет - Цензор.НЕТ 1117
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"Антон Геращенко Kseniia Verkalets хто винуватець ДТП визначати буде суд. АвтомобільТойота під керуванням М. Кулеби поїхав на червоне світло. Це є факт. Слідство та експерти буде встановлювати всі факти. В тому число швидкість інших учасників ДТП. Потім суд винесе свій вердик. Але це питання інше. Головне щоб всі учасники ДТП були живі!

І ще. Я не займаю позицію жодних із сторін цього жахливого ДТП, але звертаю увагу на те, як дорого може коштувати порушення ПДД. Одна секунда - і життя обертається в жах."

Тоша вже відмазує другана. Яка б не була швидкість буса - винуватець в цьому ДТП - Кулєба.
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А це ще питання, хто винен. Прецедент вже ж є, а Дронов? Так і тут - неважливо, що на червоне, головне, що можна на фольца повісити, бо ж може швидкість. Наше "правосуддя" здатне такі фортелі викручувати, що й на голову не налізе.
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Уже нашлось что без постоянного места роботы, дальше соседка что нибудь плохое про него скажет, коммуналку не платит, в салоне найдут следы взрывчатки и наркотики. Пробьют по полной и доведут до написания чистосердечного признания - будто он специально охотился за этим кулебой.
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Яка була хоч найменша необхідність цьому поцу виїжджати на червоне світло?
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как Зеленский дорвался до власти, то вся его швалота чувствует себя безнаказанной.. лихие 90е отдыхают..
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Фантомас, тебе ще турбують фантомні болі? Забий. Твій вождь Порошенко сам себе зробив невдахою, Зеленському довелося лише підібрати владу, що випала із загребущих рук сивочолого.
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скоро придёт твой руский брат, и ****** тебя в жопу.. придётся тебе учится русскому языку..
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Советник Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбуке описал случившееся вот так:
"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка". Источник: https://censor.net.ua/v3161504\\\\\\\\\\\\\

Советнику Авакова бросили гранату в офис и советник Авакова "допустил столкновение" с осколками.

\\\\\\\"Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора!" - добавил Геращенко. Источник: https://censor.net.ua/v3161504\\\\\

Такое впечатление что он сразу высрал с прицелом шоп пацанчика на бусе виновным сделать?
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На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини, який з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора. У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження (госпіталізовано). Бажаю якнайшвидшого одужання всім учасникам ДТП. Потрібно пам'ятати, що керування авто, - це є відповідальний процес, і будь-які порушення ПДД можуть закінчитись погано для всіх учасників ДТП. Не можна відволікатись від керування авто! Не можна їхати на червоне світло світлофора! Відео цього жахливого ДТП за посиланням на «Київ оперативний».
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сколько этих кулеб по правам человеков
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Зацените как выродок Аваковский Геращенко прокоментировал происшествие:

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка"
Так все обрисовал что чуть ли не преднамеренное покушение на Кулебу было совершено безработным жителем села.
А теперь представьте что не выложи реальное видео происшествия что ожидало бы бедолагу которого Кулеба чуть не убил? Про свидетелей разумеется смысла нет говорить так как они обычно исчезают или суды не воспринимают их реальные показания. Вот и вся демократия.
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Ще раз - наше кривосуддя здатне такі фортелі викручувати, що все можливо...
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оба виноваты. один ехал на красный, другой летел со скоростью километров в час 90-100.
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Не звезди. Если бы фолькс заехал в бочину легковушке на скорости 100км/час то от нее там мало что бы осталось.
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Что же Антон так стыдливо "Нельзя ехать на красный свет светофора". А почему не жестко: "Николай Кулеба! Нельзя ехать на красный свет светофора !"
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И что, водилу "фолькса" теперь засудят, как и харьковского Дронова?
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Не сумніваюсь. Скажуть, що не зупинився.
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"....житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка"....

-Как посмел холоп , когда барин на красный едет !
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дебил че... но чего там бус так летит. два дебила это сила. а водители бусов чудаки вдвойне, летают как на легковушках
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Пусть оплатит утырок лечение водителя и ремонт микроавтобуса!!!!!
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Все под Богом ходим. И каждый наш поступок сегодня , создает наше завтра. Но с уверенностью можно утверждать, что работа в команде зеленых, которые захватили власть в стране через манипуляции и фальсификации на выборах, здоровья не добавит.
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Как это "шо"? Ведь весь админресурс тогда у зели в руках был.
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" Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток."Источник: https://censor.net.ua/v3161504 Что за идиот это писал? Если он сядет за руль то с таким знанием правил аварии не избежать. Зелёная стрелка на табличке разрешает поворот при условии предоставления преимущества с других направлений, но не обязывает это делать. И по правилам он спокойно мог там стоять дожидаясь зелёного.
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про безработного обязательно нужно было вставлять? Для формирования общественного мнения?
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ну! еще про плохое поведение в школе и обиду первой жены...
капец! ехал себе безработный на зеленый...а оказывается не в том месте и не в тот час ...ибо трудоустроенный уполномоченный решил попетлять по дороге на красный...
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Зато выглядит красиво, внушительно, и убедительно. )
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Таких не берут в космонавты!Он ещё в школе плохо учился.
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Аваковский пес, он же вор и коррупционер который порезал детские атракционы в Харьковской области и сдал их в металолом чтобы расчитаться с наркодилерами и проститутками, уже начал отмазывать своего подельника Кулебу, пытаясь сделать виноватым простолюдина. Заметте, что Геращенко уже успел выяснить что водитель фольксвагена оказался простым жителем села да еще безработным, а то что министр Кулеба поехал на красный свет, Геращенко выяснить не успел или стеснительно промолчал. Ето Зайцева №2, которую чтобы отмазать даже светофоры переставляли и сделали виновным невиновного человека чтобы разделить вины на двоих.
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А Volks в населеному пункті з якою швидкістю "повз"?
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Для початку, ми не знаємо, яка там швидкість дозволена, і з якою їхав "фолькс".
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Да это ещё что . Недавно вот ,73% поехали на - зелёный , и тоже влетели в халепу . Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба проехал на красный свет - Цензор.НЕТ 510 .
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Эти 73% поцев попали на круто красный. Со всеми последствиями.
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утырок поехал на красный свет , а приедет на тот...
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Розумію що гріх, але нічого не можу з собою зробити. Радісно.
Чому? Бо йому комфортно бути у одній компанії з зєльонками-ушльопками!
Пояснюю позицію.
Бєня хоче посадити Порошенка, поставлене завдання і прокуратурі, і ГБР, і СБУ, але нічого нарити не можуть. Бєня нервується і тоді появляється ідея, саджати людей і тримати їх пои ті, щоб вийти з СІЗО не придумають Пороху злочин.
Беруть бойоих офіцерів, фабрикують справу і саджають до урок, з натяком, якщо хочуть вийти, мають "згадати" про "злочини гнуснава шиаладнава баригі".
Зєльонки не припусакють наіть,що у когось може бути соівсть, честь, вважають що всі такі як вони, що воїни, які обороняли ДАП, які 2 найважчих роки вовали скурвляться і зроблять те, що зєльонки зробили б змиттєво.
А цьому у компанії зєьонок комфортно, у відставку не подав, не висловися...
Навіть дітей не жалко, бо виросли б з них такі само як їхній тато.
Хай мене Бог простить.
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Шкода дітей. Кулеба один з винятків з теперішньої влади - нормальний чоловік, справді багатьом дітям допоміг. Життя штука непередбачувана.
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Поэтому таких как правило Бог раньше забирает, что бы окончательно не загубили свою Душу в банде Зеленого.
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Но, таки ездить на КРАСНЫЙ - нельзя. И депутатские (или иные) корочки от суровых законов ФИЗИКИ не освобождают, Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, що потрапив у ДТП, проїхав на червоне світло - Цензор.НЕТ 4107 как бы это ни было противно окружающим. Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, що потрапив у ДТП, проїхав на червоне світло - Цензор.НЕТ 4107 Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, що потрапив у ДТП, проїхав на червоне світло - Цензор.НЕТ 4107 Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, що потрапив у ДТП, проїхав на червоне світло - Цензор.НЕТ 4107
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"нормальний чоловік"....Судя по увиденному уже сомневаюсь...
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вам бы, ********, столько сделать стоящего в своей поганой жизни, сколько он сделал
но вам за поливание помоями платят (помоями же и платят, которые вы жрете)
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єдине зробив погано, не вбився на місці. Такі уроди на дорогах вбвають не винних, а потім відмазуються.
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Говноращенку нужно садить на одну скамью подсудимых вместе с этим мерзавцем проехавшим на красный за попытку оказать влияние на следствие и вердикт.
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Уполномоченный по правам ребенка - эта должность не предусматривает наличие неких моральных качеств для чиновника, оценки на адекватность?

Абсолютно безответственный человек, подвергающий смертельной опасности участников движения и даже собственных детей.
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геращенко открыл дверь в ад своим коментом, дебил ***
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Пропоную створити "Єдиний реєстр злісних порушників ПДР" в результаті дій яких загинули або важко травмувались люди.
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Детские автокресла, надеюсь, были в автомобиле ?
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Вино, яке він споживав у будинку Черчилля, вилазить боком.
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«Зелёная плесень» даже красный сигнал светофора считает зелёным! Детей и водителя VW жалко.
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Він виїхав з крайньої правової полоси з якої можна повернути тільки на право,це ще одне порушення про яке промовчав Геращенко
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И заехал за стоп-линию, которая перед пешеходным переходом-это еще одно нарушение.
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Вот как выглядит пост Геращенко сейчас:

На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини, який з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора.
У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження (госпіталізовано).
Бажаю якнайшвидшого одужання всім учасникам ДТП.
Потрібно пам'ятати, що керування авто, - це є відповідальний процес, і будь-які порушення ПДД можуть закінчитись погано для всіх учасників ДТП.
Не можна відволікатись від керування авто!
Не можна їхати на червоне світло світлофора!
Відео цього жахливого ДТП за посиланням на «Київ оперативний».

Уже все отредактировано. Никаких безработных и стиля "холоп на барина наехал"
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Ага, после лавины комментов от негодующих, готовых порвать жирного Геру, как Тузик тряпку. Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, що потрапив у ДТП, проїхав на червоне світло - Цензор.НЕТ 7621
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Да нарушил ПДД этот Кулеба. Автобус мчался очень быстро, видимо, тоже нарушил.
Скорейшего выздоровления пострадавшим.

Машина у Кулебы довольно скромная.
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Вв смысле. Это в Германии тойота скромная, но не в Украине
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для чиновника высших эшелонов власти Тойота действительно скромная машина
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Ну да. Это у васпьяница Меркель 20 лет живет в квартире. А у нас 70 летний пенсионер строит за 3 года дом в пять этажей. Тни сверху, два снизу.
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Да конечно, украинские чинуши как правило ездят на таких авто, что немецкие и рядом не стояли
Уже столько скандалов было на этот счёт
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Ну в данном случае машина имхо довольно обычная, ещё неизвестно, какого она года

Вот например про люксовые авто
https://www.radiosvoboda.org/a/28522876.html
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Ну да, конечно. Напиши ещё, что "нищеброду" на детские кресла денег не хватало. А также на очки, чтобы увидеть красный свет светофора.
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Зачем передергивать? Кресла обязательны, в статье не сказано, что не было детских кресел
Но Тойоту в любом случае это не делает Порше или Мерсом SLS
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Это сказано на ДТП. Киев, которые были на месте аварии.

Да, не делает. Как не делает из высокопоставленного чиновника обычного человека. Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, що потрапив у ДТП, проїхав на червоне світло - Цензор.НЕТ 9260 Это подтверждает хотя бы пост Геращенко.
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Ну Геращенко все же написал что нельзя ездить на красный свет, тут тоже нельзя этого не заметить

Не понимаю, зачем оправдывать такое агрессивное вождение как у водителя Фольксвагена
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Антоша Геращенко сразу заступаться за чиновника, поскольку сам чиновник; вот так они отделяют себя от народа.
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як би довбень сам ризикував то хер з тобою велике цэ бэ
А то ж курва підставив людей з дитиною, їздюк хренов
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Лучше бы он проституток заказывал в рабочее время, чем садился за руль автомобиля.
Зедебилы.
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Сам не люблю зеленую плесень,но радоваться тут не чему.Человек допустил ошибку-он и ребенок в реанимации.Можно было бы шум поднимать,если бы был пьяный и кого-то сбил.Надеюсь выздоровеет он и его ребенок.
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Ребенок , да его даль. А в осталь5ом пусть хоть сдохнет. Сам заслужил. Сьужил бы детям, они бы за него молились....
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Чего и следовало ожидать. Чинуша на машине в несколько годовых зарплат ложив на все куй, едет на киасный свет. И попадает в ДТП. Теперь будет виноват светофор и водила, ко орый имел неосторожность не пропустить быдло на крутой тачке....
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А еще будет виноват наряд полиции прибывший на место ДТП
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Ватный лахтинский длбб,да угомонись уже и идинах на свои вонючие срусайты!
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не страшно. кулеба еще себе нареформирует. а суда не будет потому как онжыдети.
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шо та кулеб развелось немеряно, наверно, однофамилец
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да завтра начнется писанина стало плохо и т.д и т.п. инсульт инфаркт...
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а по Геращенко виходить, що бус винувтий. нуну.
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Не любите вы уполномоченного по правам ребёнка. Ой не любите.😄
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Теперь ему смело можно претендовать на повышенную пенсию, пострадал на работе.. Коляска от государства гарантирована!
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Пардон(те), не попавший в ДТП, а совершивший ДТП Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, що потрапив у ДТП, проїхав на червоне світло - Цензор.НЕТ 2960 Есть разница? Не? Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, що потрапив у ДТП, проїхав на червоне світло - Цензор.НЕТ 2960
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Антошка-тарелколиз так обрисовал,будто это водители фольксвагена виноват. Пузан в своём репертуаре. Лизнул своему коллеге околокорытнику. Так,на всякий случай.
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Для "слуг урода" правила не писані. Шкода лише водія фольксвагена , який тепер із-за тої зеленої скотиняки має тепер купу клопотів
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Коли лисий з говнокварталу заспіває про це пістню? Чекаємо, чекаємо, можна й хоррор Верьовки прихопити заради такого.
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Если увидите горящий Range Rover, огнетушитель не давайте. Проехал скотыняка даже не остановился, первый на помощь побежал пешеход...
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Кошмар какой то, татаромордва лахтинская полностью засрала ветку,просто не вставить свои 5 копеек ,подонки конченные ...,***** их тут реально 95%
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Кулеба конченый дебил ещё и детей вез.. Но надо сказать что и бус судя по видео ехал далеко не 60км\ч
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