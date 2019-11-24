 С начала суток наемники РФ 3 раза нарушили режим тишины, потерь нет, - пресс-центр ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Все 3 обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм; вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Три обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Пивденное.

Четыре обстрела позиций Объединенных сил совершили районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды - у Песков (из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), вблизи Водяного (из автоматических гранатометов) и Верхнеторецкого (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно).

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