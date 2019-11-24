 Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями попал в ДТП, он в реанимации, - СМИ

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, с Николаем Николаевичем были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей. Другие подробности происшествия неизвестны.
О том, что Кулеба попал в ДТП также написала на своей странице в Facebook певица и лидер Международного общественного движения "ЖИВИ" Оксамита Новачук.
"Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о Божьем вмешательстве и защите над ними", - написала Оксамита Новачук.
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Молиться призвал у себя в телеграм-канале и экс-нардеп Игорь Мосийчук.
"Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП вместе с двумя сыновьями. Сейчас он пребывает в реанимации в тяжелом состоянии! Молимся!", - написал Мосийчук.
Николай Кулеба с сентября 2006 года по декабрь 2014 года был начальником Службы по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета. В декабре 2014 года президент Петр Порошенко назначил его уполномоченным по правам детей. 19 мая 2019 года он подписал указ об увольнении Кулебы с должности.
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В июне президент Владимир Зеленский переназначил Кулебу уполномоченным по правам детей.
Кулеба воспитывает четверых детей. Кроме Тимофея и Елисея у него есть также сын Давид и дочка Лия.
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/786813355092838/
Які гарні українські імена у його синів.
И там скорее всего и знак есть...движение по полосам...и с крайней правой там наверняка нельзя прямо...
Как раньше учили ПДД -
Автомобиль - источник повышенной опасности .
*****
Сейчас на дороге , как на штурмовике в воздухе .
Головой надо крутить на все 360 градусов .
Кругом на "Лотосах" - новоявленные мажоры - Шумахеры .
Однако от судьбы не уйти .
Шумахер - Мировой гонщик формулы 1 - не имел крупных аварий ,
а катаясь на лыжах -упал и ударился головой .
куда там - вот оно вылезло чучело.
смотрите - Зайцевой ваще нет - Дронов побил людей в Харькове...
пипец чучелоиды...
Зайцева точно такая же скотина как и дронов..по вине єтих двух тварей погибло шесть человек...
А теперь нужно это сделать (раструбить) так, чтобы хоть какой-то урок извлечь...
Мало того, что парень ни в чем не виноват, сейчас находится в тяжелом состоянии, так еще и обвинят его в ДТП! Мне искренне жаль всех, кто пострадал, но ведь всё же видно на видео, кто действительно ВИНОВЕН!
Вы ждете, что ОНИ ужесточат ответственность за нарушение ПДД??? За пьяную езду??? За море трупов на дорогах, больше, чем на всех фронтах за 6 лет???
Нет, ребята. Только дедушка Линч.....
Не думала, що Кулеба може так безвідповідально поводитися.
Одужання.
P.S.Детей жаль, водителя - нет.
но вы, пустышки, только и умеете, что помоями поливать (и за это помоями же и платят, которые вы жрете)