 Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями попал в ДТП, он в реанимации, - СМИ

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, с Николаем Николаевичем были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей. Другие подробности происшествия неизвестны.

О том, что Кулеба попал в ДТП также написала на своей странице в Facebook певица и лидер Международного общественного движения "ЖИВИ" Оксамита Новачук.

"Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о Божьем вмешательстве и защите над ними", - написала Оксамита Новачук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Porsche на скорости снес отбойник в центре Киева, вылетел на тротуар, перевернулся на крышу и загорелся: водитель и пассажиры выжили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Молиться призвал у себя в телеграм-канале и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП вместе с двумя сыновьями. Сейчас он пребывает в реанимации в тяжелом состоянии! Молимся!", - написал Мосийчук.

Николай Кулеба с сентября 2006 года по декабрь 2014 года был начальником Службы по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета. В декабре 2014 года президент Петр Порошенко назначил его уполномоченным по правам детей. 19 мая 2019 года он подписал указ об увольнении Кулебы с должности.

Также на Цензор.НЕТ: Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре. ВИДЕО

В июне президент Владимир Зеленский переназначил Кулебу уполномоченным по правам детей.

Кулеба воспитывает четверых детей. Кроме Тимофея и Елисея у него есть также сын Давид и дочка Лия.