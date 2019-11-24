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Все про:ДТП (5881) Кулеба Николай (31)

 Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями попал в ДТП, он в реанимации, - СМИ

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, с Николаем Николаевичем были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей. Другие подробности происшествия неизвестны.

О том, что Кулеба попал в ДТП также написала на своей странице в Facebook певица и лидер Международного общественного движения "ЖИВИ" Оксамита Новачук.

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями попал в ДТП, он в реанимации, - СМИ 01

"Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о Божьем вмешательстве и защите над ними", - написала Оксамита Новачук.

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Молиться призвал у себя в телеграм-канале и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП вместе с двумя сыновьями. Сейчас он пребывает в реанимации в тяжелом состоянии! Молимся!", - написал Мосийчук.

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями попал в ДТП, он в реанимации, - СМИ 02

Николай Кулеба с сентября 2006 года по декабрь 2014 года был начальником Службы по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета. В декабре 2014 года президент Петр Порошенко назначил его уполномоченным по правам детей. 19 мая 2019 года он подписал указ об увольнении Кулебы с должности.

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В июне президент Владимир Зеленский переназначил Кулебу уполномоченным по правам детей.

Кулеба воспитывает четверых детей. Кроме Тимофея и Елисея у него есть также сын Давид и дочка Лия.

Источник: https://censor.net.ua/n3161499
 
 
 Топ комментарии
 
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба нарушил права собственных детей. С тяжелыми последствиями. Занавес.
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Нехер было ездить на красный свет,даже не мигающий! А чистый. Сожаления никакого,только детей жалко!
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А не то ли это ДТП, о котором сообщали в ДТП.Киев? Где легковушка поехала на красный и в неё влетел микроватобус, а в её салоне было двое непристёгнутых детей и без кресел? Это ЖЕСТЬ...

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/786813355092838/
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Вполне возможно, сейчас еще полно народу кто резину на зимнюю не сменил.
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Подивіться відео на на Лівому Березі, він недоумок, поїхав на червоне світло. Отаке лайно прийшло до влади.
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И таких мудаков тысячи на дорогах! Не понимаю в чем сыр бор, ну попал еще один лох в ДТП, ежедневно несколько десятков попадают насмерть, несколько десятков сгорают на пожаре, и тонет в водоемах по 100 чел в неделю.
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Жизнь человека задуть так же легко ,как свечу а людишки всё пытаются карманы набить ,всё думают что будут жить вечно а ведь это совсем не так ..
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Оце лайно прийшло до влати, якщо йому свої діти не важливі, що можна казати за країну?
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Нехер было ездить на красный свет,даже не мигающий! А чистый. Сожаления никакого,только детей жалко!
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Мне лично на каком авто попал в аврию этот чиновник. И очень мож5т получится, что это авто стоит всей его многолетней зарплаты чиновника. Не знаю, но сколько не обращался к такого рода чинушам, кроме умных советов, момощь нулевая....
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А не то ли это ДТП, о котором сообщали в ДТП.Киев? Где легковушка поехала на красный и в неё влетел микроватобус, а в её салоне было двое непристёгнутых детей и без кресел? Это ЖЕСТЬ...

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/786813355092838/
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Я видел это видео. А также читал комменты людей под ним. Все возмущены злостным нарушением ПДД водителем легковушки (теперь стало ясно, что ним был Кулеба), а также тем, что он поехал на красный, имея в салоне двоих не пристегнутых и без детских автокресел детей (!!!). Зато Антон Геращенко, сообщив эту печальную новость, уже обозначил, кто "виноват". И это не Кулеба. А "не трудоустроенный водитель микроавтобуса", который "не смог избежать столкновения"! ="Виноват" тот, кто двигался по правилам и ничего не нарушал!!! Млять, просто НЕТ СЛОВ!!! Опять ложь и "обеление" властных рож! Если бы не было видео..... ПИПЕЦ!!!
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Гера щенок известный п дер Вот от и олицетворяет лицо и не только новой старой влады
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в названии статьи ошибка - не "попал в ДТП" а "устроил ДТП"...
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"С двумя детьми, без детских кресел, на красный вслепую"
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Єлісєй і Тімофєй.
Які гарні українські імена у його синів.
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Тимофій - це українське.... а от єлісєй, давід і лія.....
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Сразу видно его пренадлежность к его любимому етносу
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Там еще и водитель, ни в чем не виноватый, который ехал справа - тоже пострадал, судя по удару. Какой кошмар... Если он депутат, то думал, что светофор ему лично зеленый свет покажет? Дети...
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Александр Шевченко Некоторые комментаторы сказочные долбоебы: 1. Он ехал в правой полосе и как нормальный человек протянул вперёд, чтоб пропустить тех, кто по стрелке направо уходят, хотя по ПДД не должен был этого делать, но из уважения к другим людям протянул. 2. Из-за этого манёвра он перестал видеть светофор 3. В какой-то момент он подумал, что включился зелёный сигнал - это видно прекрасно на видео. Не знаком с этим человеком, но жаль и его и детей
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Как нормальный человек...он должен был перестроится в левые ряды...как это сделали нормальные люди...
И там скорее всего и знак есть...движение по полосам...и с крайней правой там наверняка нельзя прямо...
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на видео видно, что возле светофора вверху есть указатель движения по полосам с крайней правой проезд разрешен прямо и направо
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И к тому же он влево поворачивал...какого он по правой полосе к перекрестку подьехал...
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Подумал !!! , что включился зеленый светофор ...(вопрос)
Как раньше учили ПДД -
Автомобиль - источник повышенной опасности .
*****

Сейчас на дороге , как на штурмовике в воздухе .
Головой надо крутить на все 360 градусов .
Кругом на "Лотосах" - новоявленные мажоры - Шумахеры .
Однако от судьбы не уйти .
Шумахер - Мировой гонщик формулы 1 - не имел крупных аварий ,

а катаясь на лыжах -упал и ударился головой .
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Нормальные соблюдают ПДД. Или стоять на зеленую табличку как предписывают правила или заранее занять необходимую полосу.
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в Польше поворот направо врезается заранее до перекрестка
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Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба нарушил права собственных детей. С тяжелыми последствиями. Занавес.
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Я тоже об этом подумал. Как он может защищать права детей ЧУЖИХ, если о правах своих не думает?
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Ново-назначенец так принялся рассказывать про плохое обращение с детьми в украинских семьях и тут же своих не уберег. Карма не иначе.
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Очередной дронов...выперся за линию светофора...нихрена не видит сигналов...но едет...наверное тоже коробка атомат...
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Токо не надо этого вранья. Дроновыми тут будут водители бусов, а что Зайкам что Кулебам на красный на перекрёсток выезжать можно вы всегда это подтвердите.
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это проплаченное помогает создавать фон и делать из водил бусов Дроновых...
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а я смотрю, что шушары проплаченной от Зайцева не видно...

куда там - вот оно вылезло чучело.

смотрите - Зайцевой ваще нет - Дронов побил людей в Харькове...
пипец чучелоиды...
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Попей водички дурашка..и теья попустит...
Зайцева точно такая же скотина как и дронов..по вине єтих двух тварей погибло шесть человек...
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Постраждав би якийсь Василь зі Жмеринки, ніхто б і не згадав наступного дня. А тут зараз три дні будуть обговорювати. Жирним новину виділили: ніби Кулеба - це Ейнштейн якийсь, а не звичайний чиновник, яких сотні тисяч. Несправедливо це якось.
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Борзо вылез на перекрестке перед всеми,а потом рванул на красный,вешать таких нужно.
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Если бы он не был бы чиновником, было бы пофиг...
А теперь нужно это сделать (раструбить) так, чтобы хоть какой-то урок извлечь...
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Для чиновников законы не писаны. Еще пожалейте его. Окажись на его месте какой нибудь простолюдин да еще не приведи господи на евробляхе то статья с коментариями имела бы совсем другой смысл да еще с призывами к линчеванию. Слава Богу людей не задавил.
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схватил бога за бороду по правах детей а сам повез на красный светhttps://www.youtube.com/watch?v=Uo-6MQTMl8s&feature=emb_logo и сами как раз не выполняют свои обязаности также как чтоб холопы платили дань не получая деньги в конвертах а сами депутаты не от мира сего и кричаще нарушая закон
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Вроде нормальный человек а туда же... Что случилось с людьми? Верните ГАИ, лишение прав, неотвратимость наказания!!! На дорогах гибнут многие десятки тысяч каждый год, и вдвое больше калечатся. А это трагедии и инвалидности, это нагрузка на бюджет, в конце концов. Хватит нам ложной демократии, в Европе настоящая демократия, но на дорогах порядок, огромные штрафы и однозначно тюрьма виновникам ДТП.
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можно подумать гаи - решение проблемы (кроме решения собственных проблем по набиванию карманов взятками), все куда серьезней и опасней, но люди дураки и ханжы, всем пофигу, пока не коснется беда лично, мирятся с убийствами и увечьями людей, потому что так удобно и комфортно, а "виноват" кто-нибудь другой!
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В германии на автобанах нет светофоров только мостовые развязки
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О, начинается про взятки!!!! А вы не нарушайте, тогда и взятки давать не надо будет. Зато порядок был на дорогах, а что сейчас???? Это же дороги смерти!!! Никогда не знаешь доедешь ли или дойдёшь по назначению и не убьёт ли по дороге тебя очередной водятел, даже на тротуарах убивают людей!!!! Сукины дети!!!!
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пытаются повесить на водителя микроавтобуса
Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з синами потрапив у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9977
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Парню 21 год всего! И что значит, допустил столкновение? Да, возможно, он ехал с приличной скоростью. Но столкновение допустил как раз депутат!
Мало того, что парень ни в чем не виноват, сейчас находится в тяжелом состоянии, так еще и обвинят его в ДТП! Мне искренне жаль всех, кто пострадал, но ведь всё же видно на видео, кто действительно ВИНОВЕН!
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Это ещё раз доказывает, что простой человек (пусть даже "временно не трудоустроенный") в нашей стране для жирных, сальных властных рож- НИЧТО, пыль на ботинках! Даже при наличии видео, на котором явственно видно, что Кулеба попёрся НА КРАСНЫЙ СВЕТ, "виноват" ехавший по правилам простолюдин, который ДОПУСТИЛ СТОЛКНОВЕНИЕ, млять!!!
Вы ждете, что ОНИ ужесточат ответственность за нарушение ПДД??? За пьяную езду??? За море трупов на дорогах, больше, чем на всех фронтах за 6 лет??? Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з синами потрапив у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3265

Нет, ребята. Только дедушка Линч..... Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з синами потрапив у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4285
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А кто виноват в ДТП? Если он сам, то как ему быть уполномоченым по делам чужих детей, если своих собствпнных чуть не угробил?
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Этот случай говорит о том, что даже у представителей т. н. элитки нет гарантии безопасного проживания в этой стране. Нет защиты от плохих дорог, глупых законов, пофигистического менталитета и просто идиота по жизни. А кто виноват? Да никто. Персональной ответственности в стране нет. Так и живём.
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в Германии за такой перекресток проектировщиков бы посадили
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Зебильная власть нарушают все правила. Только забыли,что правила физики им не подчиняются.
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Ничего удивительного. Все под Богом ходим. И каждый наш поступок сегодня , создает наше завтра. Но с уверенностью можно утверждать, что работа в команде зеленых, которые захватили власть в стране через манипуляции и фальсификации на выборах, здоровья не добавит.
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Жаль. Прикро.
Не думала, що Кулеба може так безвідповідально поводитися.
Одужання.
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Странно что тут нет тех дебилов, которые раньше орали, что детские кресла это зло и лишь способ правительства нажиться на населении. А вот как раз и пример.
P.S.Детей жаль, водителя - нет.
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Мої співчуття лікарям, медсестрам і санітаркам відділення реанімації, де лежить цей "уповноважений". Бо,як показує мій досвід, ніколи не буває такого виноса мозку медперсоналу від вищестоячих начальників, такого психологічного тиску, втручання в лікувальний процес з боку ідіотів без мед.освіти, як коли в тебе у відділенні лежить таке "щастячко". Але от що мене дивує. У цих небожителів кров чомусь червона, як у простих українців. Де подвох?
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вам бы, ********, столько сделать стоящего в своей поганой жизни, сколько он сделал
но вы, пустышки, только и умеете, что помоями поливать (и за это помоями же и платят, которые вы жрете)
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В любом случае желаю выздоровления, ему и детям и второму водителю. Очень всех жаль.
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Щось останнім часом п.Мосійчук виявляється дуже поінформованим зі всіх питань.
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