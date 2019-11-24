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Все про:МИД (5214) моряки (954) смерть (6246) консул (104) Кирилич Василий (43)

 Консул Украины установил контакт с владельцем судна, на котором погиб украинский моряк

Сотрудник МИД обеспечивает все необходимые в ситуации гибели украинского моряка меры.

Об этом "Укринформу" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с этим трагическим случаем консул немедленно установил контакт с судовладельцем, агентом судна, крюинговым агентством, а также полицией. Консул обеспечивает необходимые в такой ситуации меры", - отметил Кирилич.

Ранее Фонд помощи морякам "Ассоль" сообщил о смерти 57-летнего украинского моряка на сухогрузе ALMA в Кельтском море. Отмечается, что мужчина получил травмы в результате шторма.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161498
 
 
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Жаль, що загинув українець. Було би добре, якщо ми почуємо думку моряків.
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Так что можно сказать? То, что я мог, я уже сказал, ранее. Есть ниже ИНФА об этом трагическом случае. ИНФА- скупая. Понятно одно- погиб, в результате шторма. Я, в 1984-м, приблизительно в том же месте, мог также погибнуть, легко. Прямо в каюте. У меня, на полке, под потолком, стояла старая и весьма тяжелая пиш. машинка "Оптима". Ни разу не было сомнений, в её надежном креплении. А тут судно легло более чем на 40 градусов!!! Улетело всё, что могло улететь. И- что не могло. А эта пиш.машинка свалилась в сантиметрах от моей башки... Штормовой океан- страшная сила... Он сам решил пройти по палубе? Или- его кто-то туда послал? Тут много вопросов. Ответов- нет.
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