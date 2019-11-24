 Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит, ведь Альянс не хочет прямого конфликта с Россией, - советник Трампа О'Брайен

Об этом советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил на Международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это сейчас в повестке дня. Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину прямо сейчас... находящуюся в конфликте с Россией", – сказал чиновник.
Он подчеркнул, что НАТО не хочет войны с РФ, так как идея Альянса – предотвращать и сдерживать войну с Россией.
В то же время О'Брайен подтвердил, что США и дальше будут поддерживать Украину.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы являемся партнерами", - Столтенберг призвал страны НАТО в полной мере помогать Украине
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма и агрессии РФ на Донбассе.
В соответствии с Военной доктриной Украины, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.
Сейчас в мире правит большой политический цирк, с одной стороны, и некоторые плешивые, с другой стороны...
Ау! Порохоботы?
Только не втирайте мне, что в этом Зе' виноват!
То есть, По' тоже нае...
... тогда, как грозился Беня, может встать вопрос о вступлении в Варшавский договор ...,
а вас, господа амЕры , какой вариант больше устраивает?
Черножопая абизяна мира, превратила мощный и могучий блок НАТО, в скулящую и сопливую НАТу. Поэтому кремлядьская ГНИДА, безнаказанно и безпредельничает по всему миру
А У УКРАИНЦЕВ .как у вполне здоровых людей . СТОИТ
Если-бы не Черчилль, а позже и Рузвельт, то сейчас Великобритания была-бы островной провинцией вяликай Германии.