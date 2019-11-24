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 Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит, ведь Альянс не хочет прямого конфликта с Россией, - советник Трампа О'Брайен

Членство Украины в НАТО пока не стоит на повестке из-за войны с РФ. Альянс не хочет вступать в прямой конфликт с Россией.

Об этом советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил на Международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это сейчас в повестке дня. Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину прямо сейчас... находящуюся в конфликте с Россией", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что НАТО не хочет войны с РФ, так как идея Альянса – предотвращать и сдерживать войну с Россией.

В то же время О'Брайен подтвердил, что США и дальше будут поддерживать Украину.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы являемся партнерами", - Столтенберг призвал страны НАТО в полной мере помогать Украине

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма и агрессии РФ на Донбассе.

В соответствии с Военной доктриной Украины, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

Источник: https://censor.net.ua/n3161497
 
 
 Топ комментарии
 
Что ж получается, Пеця 5 лет ездил доверчивому лохторату по ушам, мол "вот-вот примут в НАТО, надо только чуточку потерпеть и выбрать меня на второй срок"?
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Ничего, у нас сейчас иные лица в политике. У которых всегда есть План "Б".
Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит, ведь Альянс не хочет прямого конфликта с Россией, - советник Трампа О'Брайен - Цензор.НЕТ 1645
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И про безвиз "вапрос не стоял" и про Томос. Только у Пеци как-то вышло)
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вот нетрадиционной ориентации политик...Сначала ввязать Украину в войну с кацапами, а потом тупо здрістнуть...Вот это и есть политика США.
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Ого как активизировались ЗЕбилоиды. Успокойтесь каой-то советник Трамва что-то перднул. Трампушке уже осталось не долго. Вяличие отменяется
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1939 год. Премьер министр Великобритании Чемберлен: - "Вопрос защиты Чехословакии не стоит, ведь Европа не хочет прямого конфликта с Германией...."
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Зачем тогда этот альянс? Сдерживать, а как еще сдерживать? Пальчиком пригрозить, талибов с ножиками побомбить, а как что-то реальное... не пацаны это не наша работа, так получается? Это еще сдерживал себя.
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Для защиты членов альянса, тех кто в нем уже состоит! А Украина не состоит, поэтому НАТО Украину защищать не обязано. Как минимум 5 стран альянса против нашего членства
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А як бубочка з єрмаком компромат на Байдена нариють, стане?
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ХЗ
Сейчас в мире правит большой политический цирк, с одной стороны, и некоторые плешивые, с другой стороны...
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А теперь объясните мне, По' рассказывал нам сказки пять лет!
Ау! Порохоботы?
Только не втирайте мне, что в этом Зе' виноват!
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"Альянс поможет Киеву провести реформы, модернизировать общество, и, таким образом, вступить в НАТО. Об этом в эксклюзивном интервью «ТСН.Тиждень» заявил порохобот, Генеральный Секретарь организации Йенс Столтенберг."
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Як ви репетували про неможливість безвізу. Порох вибив, як стверджує Меркель. І НАТО вибив би. Та утомленниє вайной, вибрали миролюбного бубочку, приєднання ордло та кацапський мир. Чи потрібен НАТО такий зебільний геморой...
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Его не нае**ли .Он всё знал и понимал .Просто нужно было водить за нос свой лохторат .И лохторат с радостью водился
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никто не захочет впрягаться за страну, которая сама же, руками своего же тупоголового населения (народом это не назовешь), избрала и посадила себе на шею капитулянта в качестве "руководителя". Капитулянта, который уже успел обнулить почти все, что было достигнуто воюющей страной за последние 5 лет...
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Та у них с кремлеботами методичка одна. Так шо ще невідомо чиє воно
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то есть этот тип дал посыл путлеру,что бы он кошмарил Украину как можно дольше, иначе она сразу попадет в НАТО!
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Он сказал очевидное, тем самым развенчав миф порохоботов о том что Украина может стать членом НАТО не отказавшись от своей территории и достоинства ,а военный конфликт на Донбассе между Украиной и рф можно решить дипломатическим путём .Своими словами он определил петькины предвыборные сказки сказками , а самого Петю обычным брехуном и популистом
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нет никакого мифа, путлера гнать от границ и подавать заявку в НАТО. Никакие переговоры с путлером ничего не решат. Как только граница будет под контролем- конфликт исчерпан, потому как не будет подпитки свинособак и боеприпасов.
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"Не выламывай двери, за которыми тебя не ждут. Там от тебя самого спрятано твое разочарование."
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не стоит вопрос о вступлении в НАТО, ок.
... тогда, как грозился Беня, может встать вопрос о вступлении в Варшавский договор ...,
а вас, господа амЕры , какой вариант больше устраивает?
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странная логика. мы противостоим рф, но не хотим её гневить.
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Альянс ужо не тот.
Черножопая абизяна мира, превратила мощный и могучий блок НАТО, в скулящую и сопливую НАТу. Поэтому кремлядьская ГНИДА, безнаказанно и безпредельничает по всему миру Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит, ведь Альянс не хочет прямого конфликта с Россией, - советник Трампа О'Брайен - Цензор.НЕТ 9500
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Другими словами этот ватник намекнул *****, мол не останавливайся. Продолжай войну и все будет гуд. Каков Трамп, таков и советник, т.е. шлюхи кремлядей.
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Наконец прозвучало то, чего 6 лет США стеснялись сказать - то, что они сырлы.
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Окрім членства в НАТО є поняття "Основно союзника поза Альянсом" (Major Non-NATO Ally). Введення подібного статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі у спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь у ряді обмежених контртерористичних заходів, поставка обмежених видів озброєння, спільна участь у космічних проектах.
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кто же советнику виноват ЧТО У НЕГО НЕ СТОИТ ?
А У УКРАИНЦЕВ .как у вполне здоровых людей . СТОИТ
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может в ОП у них тоже ЧТОТО не стоит .тогда надо выгнать и выбрать тех у кого СТОИТ
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Я очень рад, что у тебя хорошее здоровье.
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И попробуй скажи теперь, что Беня не прав. Питання вступу України в НАТО не порушували, адже Альянс не хоче прямого конфлікту з Росією, - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 3132
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пока два клоуна в президентах то понятно...но слава Богу уже не долго ждать смерти этих чучел)
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..ге ..?Ви щось знаете то що ми ще не знаемо ?-) Поділіться!
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Взагалі то у України з Козлостаном конфлікт в тій чи іншій мірі по ходу всю історію як був так і триває, просто зараз майже найвища передостання стадія конфлікту. І потім якщо цей конфлікт з мокшами буде ще років 50 тривати й що тодi ....?
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Чемберлен тоже гитлеру и сталину жопу лизал аж до 1940 года, пока гитлеровская Германия не напала на Великобританию.
Если-бы не Черчилль, а позже и Рузвельт, то сейчас Великобритания была-бы островной провинцией вяликай Германии.
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И было бы неплохо. Гителр бы не стал ждать пока кремляди влезут в Крым
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Здесь же все понимают, что мы надеясь на их помощь в войне с рашкой, подменяем свою идеологию и ценности приводя их в согласие с извращенным пониманием свободы западными странами, а в итоге мы безвозвратно теряем свои традиции, и теперь уже понятно, что так же безвозвратно теряем территории. А теперь скажите почему мы должны держаться за политическую систему неспособную защитить нас и наши интересы? Если демократия облажалась, давайте отойдем на шаг назад к однопартийной системе с националистами во главе.
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якщо прамп після ля ля з ***** всралось то бубочка вже готовий до повного пранікнавенія, але бубочка це не Україна, це кокс замість мізків
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Просто есть у ***** две вещи - бабло и ядерная бомба. А в США и отдельных странах ЕС руководят любители халявы и сыкуны. Зачем им этот головняк: война Украины с парашей.?
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