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Все про:санкции (7513) США (15819) Северный поток (532)

 Санкции против "Северного потока-2" могут включить в закон США о военном бюджете

В законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год будут добавлены статьи о санкциях против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил председатель комитета Сената США по международным делам республиканец Джим Риш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Меры против строителей газопровода еще обсуждаются законодателями, однако, по словам Риша, "санкции дорого обойдутся" компаниям, участвующим в проекте. Сенатор рассчитывает, что принятые меры помогут остановить строительство магистрали.

Первый заместитель госсекретаря и потенциальный посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан ранее говорил, что остановка строительства "Северного потока-2" является первостепенной задачей США для обеспечения энергетической безопасности в Европе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пристайко о "Северном потоке-2": Наша задача - найти компромисс

Напомним, 30 октября "Северный поток-2" позволила построить Дания - последняя страна, разрешения которой России не хватало для завершения строительства трубопровода.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что рассматривают возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить прокладку "Северного потока-2" в своих водах.

Также на Цензор.НЕТ: Шансов остановить строительство "Северного потока-2" не было, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3161495
 
 
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Наверное так всё было и задумано. Кассссабббы вложили и прлетели по-полной. Санкции против "Северного потока-2" могут включить в закон США о военном бюджете - Цензор.НЕТ 6326
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Доречі, такої русскаязиної ноивини на російських сайтах та пошуковиках кацапії немає. З чого б це?
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Ну а раньше-то где были? Почему только сейчас, когда труба уже построена?
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потому что ***** должно тратить деньги не получая ничего взамен
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Газпром сейчас в срочном порядке распродает свои акции чтобы было на что достроить СП-2 Санкции против "Северного потока-2" могут включить в закон США о военном бюджете - Цензор.НЕТ 8106 Прекрасная тенденция.
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