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 Политика Украины, Общество
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Все про:Голодомор (906) Зеленский (3740) награда (1210) Эпплбаум (2)

 Зеленский наградил орденами авторов произведений о Голодоморе Холланд и Эпплбаум

Президент Владимир Зеленский наградил орденом княгини Ольги польского кинорежиссера Агнешку Холланд, журналистку Washington Post Энн Эпплбаум и советницу канцелярии правительства Литовской республики Диану Варнайте, а также председателя Ассоциации прибалтийских украинцев в городе Клайпеда Леонида Трегуба - крестом Ивана Мазепы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ от 22 ноября обнародован на сайте главы государства.

Как говорится в указе, награды присуждены "за весомый вклад в память жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе".

Вскоре в украинский прокат выходит фильм "Цена правды" о Голодоморе в Украине польского режиссера Агнешки Холланд (другое название "Гарет Джонс" или "Мистер Джонс").

Мировая премьера этой ленты состоялась 10 февраля в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161489
 
 
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я знаю це з розповідей мого тата і бабусі , ЗЕДЕБІЛЕ
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то есть ты эти книги не читало..ясно..гуляй мимо
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иди свою бабку слушай, неграмотное -не читающее!
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я вже сам переріс свою бабцю та й її вже 60 років як немає , дурило ЗЕДЕДІЛЬНЕ
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ваші божки єрамки-богдани запроданці , й у них палає вже срака, а можей й твій нік, як пророцтво для них - ПО ФРЕЙДУ ))
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А ты уверен что это порохобот (в смысле сторонник Порошенко)?
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а вони хочуть у це вірити - так дебілам легше. Он й Єрмак каже , що тільки окремі політики в Україні проти здачі карїни ***** - сєрий дєбільний кремлівськи КАРДІНАЛ при Вовці
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вже дві Ленки у підтримку набралось - родичі з дуже кривого рогу
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Тебе про ее триппер сама алеханова рассказывала ? Она её и консультировала как главный спец по трипперу?
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Показуха! Лучше Зеля расскажи как пенсионерам выжить этой зимой на пенсию в 60 долларов?
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А вечнозеленый всё ещё по 25 грн держится . А когда он с 11 до 30 взлетел за месяц при крашеной Крысе соевые верещали -это перемога .Это просто ,,санация" слабых банков . В результате остались только крепкие банки -кацапские или барыги и его окружения
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А как цены держались при крашеной крысе напомнить ?
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Те, що коштувало 26 грн- 1 долар, зараз коштує- 1 долар і 4 центи. Плюс, ціни зросли. Те, що коштувало 1 долар, вже коштує 1,5-2 долара. Іншими словами, пенсіонер зараз повинен вижити не на 60, а на 30 доларів. І курс долара не 25, а 24,00 гривні
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То есть вы утверждаете что упал курс доллара по отношению к товару ? За один и тот же товар нужно больше долларов чем раньше ?Но такое обычно происходит при оздоровлении экономики в которое я пока не верю .Экономика к сожалению продолжает находиться по прежнему в тяжёлом состоянии и производство промышленных товаров не выросло . Спасибо за это папередникам
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так онсвоим пенсам пенсию сразу заплатил по 600 Эвро...Как Нетай...Боже приезжал-отследите тему. Так же мендведев в 16 годе заплатил им пенсии по 600эвро, а местным аборигенам-,,денег нет , но вы держитесь,,,
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Нарештi пан Зеленський,зробив таке добре,що не тягне на ошуканство,а то, який не приймають закон,обов'язково випливаэ якесь ошуканство,чи то партия Слуга вiдкрила змагання,як краще когось ,чи чогось кинути. Аудиторiя цiэi стат'i така,що складаэться таке враження,що вони танцюють на кiстках загиблих людей при Голодоморi.Вони когось ,чи щось поважают? Це викликаэ сумнiви i сум.
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Чорного кобеля не отмоешь до бела. Так и гарант не поймет.Что голодомор это следствие
а причина украинцы просто так землю не отдавали вот и пришлось людожерам пойти на это чтоб сломать их. Доиграются слуги, но зеля будет уже далеко. Процес пошел.
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А Вятровича чего не наградил? Зеленський нагородив орденами авторів творів про Голодомор Голланд та Епплбаум - Цензор.НЕТ 6156 А токо Эпплбаум Зеленський нагородив орденами авторів творів про Голодомор Голланд та Епплбаум - Цензор.НЕТ 977
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До геноциду Українського народу причетні євреї при владі-так він зараз їх орденами нагороджує...Хто він такий???
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