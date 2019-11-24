 Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат. ДОКУМЕНТ

Свидетельствующие об этом документы опубликовала в Twitter сербский оппозиционный депутат Мариника Тепич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"О чем умолчал Вучич: 1) завод "Крушик" договаривался непосредственно с "иностранным партнером из Украины"; 2) что это кипрская фирма PetraLink, которой владеет сын украинского генерала Владимира Петенка, осужденного за торговлю оружием; 3) что на это дали согласие МВД, агентство безопасности и информации, Минобороны и министерство торговли" - написала она, приобщив к сообщению копии нескольких документов.
В одном из них вместе с польской фирмой Nattan, которая значится как конечный получатель сербского оружия, фигурирует фирма PetraLink Limited.
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Ранее в болгарских СМИ появилась информация о том, что на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии несмотря на то, что страна официально не экспортировала вооружение в Украину.
В ответ на это президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие в Украину, однако признал, что сербские минометные снаряды могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.
Напомним, по версии ГПУ, при закупки боевых машин пехоты БМП - 1 у кипрской фирмы PetraLink Limited на основании контракта от 2017 года интересам украинской армии был нанесен ущерб в размере более 50 миллионов гривен.
При этом PetraLink Limited была посредником, которая закупила технику у чешской фирмы Real Trade Praha a.s.
Как выяснили "Наші гроші", кипрскую фирму возглавляет Владимир Петенко - сын бывшего сотрудника "Спецтехноэкспорта" и топ-менеджера "Укроборонсервиса" из структуры "Укроборонпрома" Владимира Петенко.
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Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" является дочерним для государственной компании "Укрспецэкспорт", которое в течение 2015-18 годов возглавлял Павел Букин. Обе входят в структуру концерна "Укроборонпром".
В феврале 2018 года Павел Букин стал директором всего концерна "Укроборонпром".
Широкой публике Букин стал известен после расследования "Bihus.info" о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере и обсуждают распределение денег, в том числе для Павла Букина.
Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону и сделка была «чистая, как слеза», однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.
Ну купили через посредников оружие у сербов - респект походу - в чем криминал?
контрабандой.
...
коннотация "для армии"
вывод:
все плохо,
свинарчуки беспредельничают,
армия - днище на контрабанде, убивающее российских детей
а какого хрена российские дети приехали из России в Донецк и Луганск ?
Пригадуєте, як у 2015р. Порошенко, Яценюк, Яресько і Гонтарєва радісно нам з Вами повідомили: «Ура! Мы потерпели очередную победу!» З приводу, на їхній погляд, надзвичайно успішної реструктуризації частини зовнішніх боргів. Напевно пам'ятаєте.
Коли я прочитав текст угоди, тоді ж одразу сказав - це злочин і здача інтересів України. Чому?
Тому що, по-перше, виплату боргів нам відтермінували лише на період президентства Порошенка - а далі хоч трава не рости? По-друге, тому що при зростанні економіки України темпами 7-10% (а менше зростати ми не маємо права, з такої низької бази, бо держава знелюдніє і зникне з карти) угода передбачає виплати кредиторам, багатократно (!) більші від суми їхнього кредиту. Наскільки більші? За різними сценаріями, це може бути 70 і навіть 100 мільярдів (!) доларів (!). Додатково до суми кредиту!
Класна угода? Для кредиторів - супер, такої угоди ніколи і ніде ще не було! В усьому світі! А для України? Для України - це катастрофа! Чим більше ми зростаємо - тим більше сплачуємо кредиторам. Це демотиватор і шлагбаум/блок для економічного зростання нашої країни.
Хтось за таке має сісти, як Ви вважаєте? Я вважаю - має! Де зараз Яресько? Виїхала закордон і «реформує» ще одну країну, Пуерто-Ріко? Де зараз Гонтарєва? Теж виїхала закордон. Яценюк з Порошенком поки тут.
Як написано в статті ДТ (за лінком), при укладанні цієї угоди було порушено і Конституцію України. Тож є і формально-юридичні підстави висувати підозри. Вперед?!
https://m.dt.ua/macrolevel/fiskalna-disfunkciya-330611_.html
вид снизу
Для цензора єто уже криминал?
Даже если "свинарчуки" действительно закупали оружие даже у Сербии то тут им только плюс.
свинарчуки не спят, свинарчуки работают, российских (не русскоязычных, русских !) а РОССИЙСКИХ детей убивают
зелено-кацапы запутались в собственных показаниях
Нет и не было никакого Свинарчук-гейта. Была компания спорнсируемая из ********* по "утоплению" Порошенко и вводе во власть пророссийского клоуна. А этим Свинорчукам и пр. нужно спасибо сказать, что они в трудные времена обеспечивали армию оружием.
поставка оружия и боеприпасов украинской армии это преступление???
неожиданно... это уже каминг-аут явный ))))
ау волонтеры... вы все преступники..))))
Конечно кацапам и их 8% побратимам.