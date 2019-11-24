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Все про:оружие (3796) Сербия (239) Донбасс (20005) Гладковский (130)

 Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат. ДОКУМЕНТ

К поставке сербского оружия на Донбасс была причастна кипрская фирма PetraLink Limited. Она же фигурирует в расследовании Генпрокуратуры Украины о растрате средств Министерства обороны.

Свидетельствующие об этом документы опубликовала в Twitter сербский оппозиционный депутат Мариника Тепич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"О чем умолчал Вучич: 1) завод "Крушик" договаривался непосредственно с "иностранным партнером из Украины"; 2) что это кипрская фирма PetraLink, которой владеет сын украинского генерала Владимира Петенка, осужденного за торговлю оружием; 3) что на это дали согласие МВД, агентство безопасности и информации, Минобороны и министерство торговли" - написала она, приобщив к сообщению копии нескольких документов.

Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат 01

В одном из них вместе с польской фирмой Nattan, которая значится как конечный получатель сербского оружия, фигурирует фирма PetraLink Limited.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сербия официально заявила, что не продавала вооружение в Украину

Ранее в болгарских СМИ появилась информация о том, что на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии несмотря на то, что страна официально не экспортировала вооружение в Украину.

В ответ на это президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие в Украину, однако признал, что сербские минометные снаряды могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Напомним, по версии ГПУ, при закупки боевых машин пехоты БМП - 1 у кипрской фирмы PetraLink Limited на основании контракта от 2017 года интересам украинской армии был нанесен ущерб в размере более 50 миллионов гривен.

При этом PetraLink Limited была посредником, которая закупила технику у чешской фирмы Real Trade Praha a.s.

Как выяснили "Наші гроші", кипрскую фирму возглавляет Владимир Петенко - сын бывшего сотрудника "Спецтехноэкспорта" и топ-менеджера "Укроборонсервиса" из структуры "Укроборонпрома" Владимира Петенко.

Также на Цензор.НЕТ: Нынешнее руководство ГПУ закрыло дело против детектива НАБУ, подозреваемого в блокировании расследования коррупции в "Укроборонпроме", - Сарган

Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" является дочерним для государственной компании "Укрспецэкспорт", которое в течение 2015-18 годов возглавлял Павел Букин. Обе входят в структуру концерна "Укроборонпром".

В феврале 2018 года Павел Букин стал директором всего концерна "Укроборонпром".

Широкой публике Букин стал известен после расследования "Bihus.info" о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере и обсуждают распределение денег, в том числе для Павла Букина.

Источник: https://censor.net.ua/n3161488
 
   
 Топ комментарии
 
в убийстве российских детей в Донецке и Луганске...

а какого хрена российские дети приехали из России в Донецк и Луганск ?
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Вообще статья отдает тухлой кацапской пропагандой. Проросийская шваль в Сербии обвинила тамошнего преза в том что он продавал оружие для " убийства русских детей Донбасса".
Для цензора єто уже криминал?
Даже если "свинарчуки" действительно закупали оружие даже у Сербии то тут им только плюс.
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«Они (оппозиция - ред.) обвинили нас в убийстве российских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии», - сказал Вучич, комментируя обнародованные оппозиционеркой Мариникой Тепич документы о встрече представителя Украины с представителями сербського военного завода «Крушик»


Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону и сделка была «чистая, как слеза», однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.
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Свинарчуков найти и наградить за спецоперацию по дискредитации российско-сербской дружбы ! Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат - Цензор.НЕТ 8211
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Именно - почему-то информация да еще и с оборотами типа "свинарчуки" подается как будто покупка оружия для армии била чем то очень нехорошим.
Ну купили через посредников оружие у сербов - респект походу - в чем криминал?
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так свинарчуки же купили.
контрабандой.
...

коннотация "для армии"

вывод:

все плохо,

свинарчуки беспредельничают,

армия - днище на контрабанде, убивающее российских детей
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зебіл вникни в тему спочатку, а потом ліпи картинки)
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в убийстве российских детей в Донецке и Луганске...

а какого хрена российские дети приехали из России в Донецк и Луганск ?
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я бы ей по губах помазал... и вдул... курва ничего...
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Это Париж,парковочный автомат.на переднем плане.1968 год и вовсе не Матвиенко .У той фейс лунообразный
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Я не знаю, кто это, но явно не в Ленинграде. А тему сисек можно продолжить раскрывать. Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат - Цензор.НЕТ 9205
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А за таке хіба комусь не треба сісти?Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат - Цензор.НЕТ 7859
Пригадуєте, як у 2015р. Порошенко, Яценюк, Яресько і Гонтарєва радісно нам з Вами повідомили: «Ура! Мы потерпели очередную победу!» З приводу, на їхній погляд, надзвичайно успішної реструктуризації частини зовнішніх боргів. Напевно пам'ятаєте.
Коли я прочитав текст угоди, тоді ж одразу сказав - це злочин і здача інтересів України. Чому?
Тому що, по-перше, виплату боргів нам відтермінували лише на період президентства Порошенка - а далі хоч трава не рости? По-друге, тому що при зростанні економіки України темпами 7-10% (а менше зростати ми не маємо права, з такої низької бази, бо держава знелюдніє і зникне з карти) угода передбачає виплати кредиторам, багатократно (!) більші від суми їхнього кредиту. Наскільки більші? За різними сценаріями, це може бути 70 і навіть 100 мільярдів (!) доларів (!). Додатково до суми кредиту!
Класна угода? Для кредиторів - супер, такої угоди ніколи і ніде ще не було! В усьому світі! А для України? Для України - це катастрофа! Чим більше ми зростаємо - тим більше сплачуємо кредиторам. Це демотиватор і шлагбаум/блок для економічного зростання нашої країни.
Хтось за таке має сісти, як Ви вважаєте? Я вважаю - має! Де зараз Яресько? Виїхала закордон і «реформує» ще одну країну, Пуерто-Ріко? Де зараз Гонтарєва? Теж виїхала закордон. Яценюк з Порошенком поки тут.
Як написано в статті ДТ (за лінком), при укладанні цієї угоди було порушено і Конституцію України. Тож є і формально-юридичні підстави висувати підозри. Вперед?!
https://m.dt.ua/macrolevel/fiskalna-disfunkciya-330611_.html
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Випадкоко натис на лайк. Ми памятаємо як Толян Янику армію допомагав розвалювати
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Гриценко работал при Ющенко,не бреши к,..
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все... эпоха дремучей некомпетентности Гриценко прошла... слился в унитаз унтерпришибей.
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А ГДЕ У НАС ФЛАГ С ТРЕЗУБОМ И ГЕРБОМ??.... парашенка сос вои канхфетами не забыл???
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спокойно. все идет своим чередом: скоро слуги кремля/коломойши будут судить добровольцев, которые в 2014-м воевали против мирных шахтеров донбасса.
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***** не производит то то заводик мины в 60 мм для миномётов не производит Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат - Цензор.НЕТ 1240
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Вообще статья отдает тухлой кацапской пропагандой. Проросийская шваль в Сербии обвинила тамошнего преза в том что он продавал оружие для " убийства русских детей Донбасса".
Для цензора єто уже криминал?
Даже если "свинарчуки" действительно закупали оружие даже у Сербии то тут им только плюс.
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спецоперация по дискредитации российско-сербской дружбы !

свинарчуки не спят, свинарчуки работают, российских (не русскоязычных, русских !) а РОССИЙСКИХ детей убивают
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Теперь свинарчуков - уже кацапы расследуют?
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тогда свинарчуки - Герои ! Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат - Цензор.НЕТ 8263

зелено-кацапы запутались в собственных показаниях Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат - Цензор.НЕТ 8263
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Кацапы запустили тему - "Сербы помогают убивать русских детей на Донбассе", и вместо того что-бы противодействовать кремлевской пропаганде, украинские журналисты активно пропихивают это дерьмо по трубам.
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просмотрел гуглом кто начал разганять тему про "сербское оружие для ЗСУ" - интерфакс.ру, рашатудей, лента.ру. Ну теперь и цензор...
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У них там "шпионский скандал" я думаю это связано с этим.
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Еще бы, как это могло пройти мимо липких ладошек Свинарчука-Гладковского, ну и с последующим заносом доли наверх Самому.
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известная по Свинарчук-гейту...

Нет и не было никакого Свинарчук-гейта. Была компания спорнсируемая из ********* по "утоплению" Порошенко и вводе во власть пророссийского клоуна. А этим Свинорчукам и пр. нужно спасибо сказать, что они в трудные времена обеспечивали армию оружием.
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те, с точки зрения цензора,
поставка оружия и боеприпасов украинской армии это преступление???
неожиданно... это уже каминг-аут явный ))))
ау волонтеры... вы все преступники..))))
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.....а я то думаю , чего энто СЕРБСКИЙ БОТАНИК (през.сербии ) такой грустный вчера был (((( а во на то что делатся ((((( путин тебе еще намотает на руку СОПЛЕЙ !!!!
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Кому не нравится всё, что происходит в Украине?
Конечно кацапам и их 8% побратимам.
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намедни СЕРБСКИЙ БОТАНИК был с визитом в МАЦКВЕ и клялся и божился в ПРЕДАННОСТИ !!! а тут такой ОБСЫРОН полез из ШТАНИН !!!
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....он уже стати признал , что это был РИЭКСПОРТ !!!! )))))) БОТАНИКУ ---....опа !!!
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серби, разом з кацапами, та іншими шовіністськими уйобками рано чи пізно будуть знищені.
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Я тут уже не раз приводил пример торговли оружием: начав Северную войну, Пётр "крепко обосрался", так как не имел достаточного количества оружия - как огнестрельного, так и холодного, а также кирас и стальных шлёмов. ВПК не было... Даже с порохом проблемы были - закупали у поляков и датчан. Через посредников купцы (в основном, голландские, потому что русские умели только кедровыми орехами и пушниной, торговать), закупали в Швеции фузеи, опорные "вилки" к ним -"шведские перья", кирасы, шлёмы, палаши, шпаги... Голландцы имели "навар", русская армия - оружие... Вам это не напоминает теперешнее положение?
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