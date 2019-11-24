 Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат. ДОКУМЕНТ

Свидетельствующие об этом документы опубликовала в Twitter сербский оппозиционный депутат Мариника Тепич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"О чем умолчал Вучич: 1) завод "Крушик" договаривался непосредственно с "иностранным партнером из Украины"; 2) что это кипрская фирма PetraLink, которой владеет сын украинского генерала Владимира Петенка, осужденного за торговлю оружием; 3) что на это дали согласие МВД, агентство безопасности и информации, Минобороны и министерство торговли" - написала она, приобщив к сообщению копии нескольких документов.

В одном из них вместе с польской фирмой Nattan, которая значится как конечный получатель сербского оружия, фигурирует фирма PetraLink Limited.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сербия официально заявила, что не продавала вооружение в Украину

Ранее в болгарских СМИ появилась информация о том, что на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии несмотря на то, что страна официально не экспортировала вооружение в Украину.

В ответ на это президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие в Украину, однако признал, что сербские минометные снаряды могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Напомним, по версии ГПУ, при закупки боевых машин пехоты БМП - 1 у кипрской фирмы PetraLink Limited на основании контракта от 2017 года интересам украинской армии был нанесен ущерб в размере более 50 миллионов гривен.

При этом PetraLink Limited была посредником, которая закупила технику у чешской фирмы Real Trade Praha a.s.

Как выяснили "Наші гроші", кипрскую фирму возглавляет Владимир Петенко - сын бывшего сотрудника "Спецтехноэкспорта" и топ-менеджера "Укроборонсервиса" из структуры "Укроборонпрома" Владимира Петенко.

Также на Цензор.НЕТ: Нынешнее руководство ГПУ закрыло дело против детектива НАБУ, подозреваемого в блокировании расследования коррупции в "Укроборонпроме", - Сарган

Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" является дочерним для государственной компании "Укрспецэкспорт", которое в течение 2015-18 годов возглавлял Павел Букин. Обе входят в структуру концерна "Укроборонпром".

В феврале 2018 года Павел Букин стал директором всего концерна "Укроборонпром".

Широкой публике Букин стал известен после расследования "Bihus.info" о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере и обсуждают распределение денег, в том числе для Павла Букина.