 С начала суток - два обстрела, потерь нет, - Минобороны о ситуации в зоне ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 14.00 сегодня, 24 ноября, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксировано две враждебные вооруженные провокации, обе на Донецком направлении", - сказано в сообщении.

Так, около часа ночи враг обстрелял из пулеметов укрепления подразделений Объединенных сил неподалеку с. Тарамчук. Обстрел велся по направлению н.п. Оленевка. Защитники Украины открыли ответный огонь из аналогичного оружия.

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Второй раз российско-оккупационные войска нарушили режим тишины возле с. Водяное, потратив семь минометных боеприпасов калибра 82 мм. Обстрел был зафиксирован в половине двенадцатого дня со стороны Ужовки. Огонь военнослужащие из состава Объединенных сил не открывали.

"По состоянию на данный момент ситуация полностью контролируется украинским подразделениями из состава Объединенных сил, потерь в рядах наших изначально этого периода нет", - добавили в Минобороны.

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