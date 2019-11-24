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 С начала суток - два обстрела, потерь нет, - Минобороны о ситуации в зоне ООС

Оккупанты обстреливали защитников Украины из пулеметов и минометов в районе с. Тарамчук и с. Водяного.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 14.00 сегодня, 24 ноября, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксировано две враждебные вооруженные провокации, обе на Донецком направлении", - сказано в сообщении.

Так, около часа ночи враг обстрелял из пулеметов укрепления подразделений Объединенных сил неподалеку с. Тарамчук. Обстрел велся по направлению н.п. Оленевка. Защитники Украины открыли ответный огонь из аналогичного оружия.

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Второй раз российско-оккупационные войска нарушили режим тишины возле с. Водяное, потратив семь минометных боеприпасов калибра 82 мм. Обстрел был зафиксирован в половине двенадцатого дня со стороны Ужовки. Огонь военнослужащие из состава Объединенных сил не открывали.

"По состоянию на данный момент ситуация полностью контролируется украинским подразделениями из состава Объединенных сил, потерь в рядах наших изначально этого периода нет", - добавили в Минобороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161486
 
 
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А хоть один день был без обстрела ...
"Перемирие" епсель .
Без примитивных знаний истории вопроса нельзя идти на любые договора с империей зла .
Кто не знает , что такое "Тельзитский мир" , кто не в курсе "Парижской мирной конвенции" , кто никогда не слышал изречение Бисмарка про цену договора с Роисей , тому делать нечего за столом переговоров .
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Обстрілів не буде тоді коли українські ударні БПЛА будуть чергувати цілодобово в небі над ОРДЛО і будуть знищувати будь яку підозрілу активність терористів! А для цього потрібні підрозділи які будуть цілодобово на ротаційній основі запускати і тримати в повітрі сотні ударних БПЛА над всією лінією фронту 450км і всім узбережжям та всім кордоном з росією та Білоруссю, Придністров'ям та Кримом! Для того щоб виконати цю роботу потрібно мати окремий рід військ - війська безпілотних засобів розвідки та ураження, які будуть запускати як повітряні дрони так і морські та наземні безпілотники, які будуть контролювати наші кордони і зони навколо стратегічних об'єктів - АЕС, ГЕС, ТЕС, військових складів, ключових мостів, та іншої важливої інфраструктури! Потрібні десятки бригад БПЛА які будуть нести бойове чергування і знищувати ворога ще до того які ворог нанесе удар по Україні!
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Сподіваюсь цим даним можна вірити..
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