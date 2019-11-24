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Все про:Канада (1331) Минобороны (6126) Загороднюк (85)

 Оппозиция Канады выступает за поддержку Украины, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк встретился в Канаде с лидером оппозиционной консервативной партии Эндрю Широм. Тот заверил его, что канадская оппозиция поддерживает Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Встреча главы министерства Андрея Загороднюка с лидером официальной оппозиции Канады, главой Консервативной партии Эндрю Широм состоялась полях Международного форума безопасности в Галифаксе.

"Было подчеркнуто, что консерваторы в Канаде, несмотря на политические разногласия с правящей партией по другим вопросам, абсолютно солидарны с властью в необходимости быть для Украины настоящими друзьями и партнерами", - сообщили в Минобороны.

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Загороднюк находится в Галифаксе с визитом, в ходе которого уже провел встречи с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном, американскими сенаторами Тимом Кейном и Ангусом Кингом, а также с госсекретарем Германии Бенедиктом Зиммером

Источник: https://censor.net.ua/n3161483
 
   
 Топ комментарии
 
Букафф многа?
«"Было подчеркнуто, что консерваторы в Канаде, несмотря на политические разногласия с правящей партией по другим вопросам, абсолютно солидарны с властью в необходимости быть для Украины настоящими друзьями и партнерами", - сообщили в Минобороны. Источник: https://censor.net.ua/n3161483»
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Опозиція за підтримку............
А діюча влада, що - ні??? Оппозиция Канады выступает за поддержку Украины, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 579
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петя, это мыролюбный реформист свиновальц?
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Опозиція за підтримку............
А діюча влада, що - ні??? Оппозиция Канады выступает за поддержку Украины, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 579
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петя, это мыролюбный реформист свиновальц?
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Букафф многа?
«"Было подчеркнуто, что консерваторы в Канаде, несмотря на политические разногласия с правящей партией по другим вопросам, абсолютно солидарны с властью в необходимости быть для Украины настоящими друзьями и партнерами", - сообщили в Минобороны. Источник: https://censor.net.ua/n3161483»
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Звідки такі думки, он Трюдо учора підтримав Україну в річницю Ґолокосту
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Ось основна причина поїздки в Канаду.
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далеко-далеко не єдинна причина і мотив.
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Сцикло у День скорботи по Голодомору чекав вибухівки у лампадках , що стояли навколо меморіалу ? ЧОМУ? Чому Порох ніколи ні цього, ні схожих ситуацій під час масових людських зібрань з можливим терактом на себе НІКОЛИ! цього не боявся? А тому що на такі зібрання приходили українці по духу. І в нього вистачалао це розуміти головою, думаю й серцем й точно тими причандалами , що має й наш цар-піаніст . Тільки форма у них одна, а матеріал різний.
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А звідси висновок - ВІН САМ РОЗУМІЄ, чому йому не можна виходити до українців без страху. Є ще така поговірака про палаючу шапку на ворюзі . Його Єрамк її підпалює зараз своїми типу виправданнями
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73/43%зебіл, ти колись в армії служив, строєм по місту серед "гражданских" ходив? Якщо не вкурюєш, що це за марш - не висовуйся зі своїм дебілізмом.
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Шо тоді шо зараз віходять українці по духу, аде ж різниця в президентах.
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Прикинь, а Зеленский даже ни одного сертификата на военную технику НЕ ВЫДАЛ.
То ли дело Петя, где кто перднул он тут как тут с ножницами ленточку перерезать, или на худой конец за Томос подержаться.
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