 Оппозиция Канады выступает за поддержку Украины, - Загороднюк

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Встреча главы министерства Андрея Загороднюка с лидером официальной оппозиции Канады, главой Консервативной партии Эндрю Широм состоялась полях Международного форума безопасности в Галифаксе.
"Было подчеркнуто, что консерваторы в Канаде, несмотря на политические разногласия с правящей партией по другим вопросам, абсолютно солидарны с властью в необходимости быть для Украины настоящими друзьями и партнерами", - сообщили в Минобороны.
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Загороднюк находится в Галифаксе с визитом, в ходе которого уже провел встречи с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном, американскими сенаторами Тимом Кейном и Ангусом Кингом, а также с госсекретарем Германии Бенедиктом Зиммером
А діюча влада, що - ні???
«"Было подчеркнуто, что консерваторы в Канаде, несмотря на политические разногласия с правящей партией по другим вопросам, абсолютно солидарны с властью в необходимости быть для Украины настоящими друзьями и партнерами", - сообщили в Минобороны. Источник: https://censor.net.ua/n3161483»
https://halifaxtheforum.org/forum/2019-halifax-international-security-forum/sunday-november-24/#agenda
То ли дело Петя, где кто перднул он тут как тут с ножницами ленточку перерезать, или на худой конец за Томос подержаться.