 Поклонская заявила, что видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ, а на эфиры ток-шоу нужно звать "дельных депутатов из новой власти"

Об этом она заявила в эфире российского оппозиционного телеканала "Дождь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
Поклонская отметила, что видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ.
По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский делает шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Поклонская считает, что теперь "юго-восток Украины имеет возможность договариваться с законно избранным президентом, который может слышать".
Она также выразила мнение, что в эфиры российского телевидения нужно приглашать "дельных депутатов из новой власти".
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Поклонская обратила внимание, что в ходе телешоу в РФ неправильно употребляют предлоги со словом "Украина".
"Надо говорить не "на Украине", а "в Украине". Если приглашать на шоу, то таких же равнозначных нормальных политиков, которые могут ответить нормально… "В Украине" – это прямо позиция", – отметила Поклонская.
Есть масса диалектов с разными правилами и идиомами - американский британский австралийский итд
Идеология русского мира подразумевает что везде где говорят по-русски там Россия или по крайней мере ей рады и ждут
А на самом деле Россия всего лишь одна из стран которая этим языком пользуется
Репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным!
Nuss Pavlo
Почему же у Зеленского спешат к «посадкам» лидеров оппозиции, в частности, Петра Порошенко? Да потому, что:
1. Таким образом, репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным, который будет более чем раб аресту своего заклятого врага.
2. Реальное отсутствие результатов его пятимесячного президентства - не выполнено ни одно общение из его предвыборной программы: учителя оказались на периферии внимания власти и Зеленского, не говоря уже об обещанном росте з/п, тарифы «на месте» и обещают расти, война продолжается и гибнут лучшие из лучших украинцев.
Так вот. Роль Кремля и личная заинтересованность Путина в возможном аресте Петра Порошенко, очевидна - после реализации такого сценария Путин получает то, чего жаждет - пересмотр внешнеполитического вектора Украины в сторону РФ, потому как репрессии в Украине изолируют власть от тебя контактов на Западе.
Реализации этого сценария - репрессий Петра Порошенко, мы будем противостоять не без помощи лидеров ЕС и партнеров из США, и у Зеленского должны ложиться и вставать в мыслью о последствиях своих действий.
t.me/nusspavlo/60
Скриньку пандори потрібно відкрити, топ корупція вбиває Державу...
Це потрібно Україні і Українцям.
ШОУ-мЕныполитики, на которых пахать можно. У вас там своя свадьба, а у нас - своя (это я про разного рода ШОУ).
Отсюда взята "цитата" Суворова. При том, что сам этот "полководец" драпал от Наполеона как шелудивый пёс.
Хотя Битва при Нови (фр. Bataille de Novi) - крупнейшее сражение между австрийскими и русскими войсками под командованием генерала А. В. Суворова и французской армией. Русско-австрийские войска прорвали центр французской армии, нанесли ей частичное поражение и отбросили в Генуэзскую Ривьеру.
Катька Two всегда считала главной заслугой Суворова как имПЕРЦА ... не в боях с турками (до его итальянского похода она не дожила) , но его центровую роль в окончательном подавлении пугачёвского бунта . Это была главная угроза для такой же самозванки , как и Емелька Пугачёв . Она ведь ещё и узурпаторшей была .
Ну а тут дура слеросовая Натаха просто взгруснула по украинским свободам .
В ********** не забалуешь и если твоё мнение в чём-то не до конца совпадает с мнением ***** или Кадырки ... будь ты хоть депутат или губернатор , в той стране не взначай можно оказаться где-нить в канаве с простреленной бошка .
А обстановка вокруг этой дамы тяжёлого поведения явно сгущается и никто её там кроме как в качестве клоунессы мракобессия не рассматривает .
Попы и идеалогия поповщины попали там в относительную немилость ***** . ***** не может им простить провал с Томосом и полную изоляцию в ортодоксальной среде , а ведь всё к этому идёт .
Может Вы не в курсе , что первая революция в Украине называлась "Революцией на граните" и она была за 20 с копейками лет до 2013 . Вторая - "Помаранчевая" была за 9 лет до 2013 , в 2004 году . В Украине уже лет так 30 намного приличнее розмовляти на дичайшем суржике , чем произносить "НА Украине" . И это проблема не внутри Украины , а на Московии и это их головняк , но
Есть вещи куда более взрывоопасные , но даже (или особенно) ветераны войны с *********** этого не понимают , упорно и по инерции называя коллаборов таким себе термином гражданской войны , как "сеппары" ...
Но если это "сеппары" , нет никакой войны с *********** , а есть гражданский конфликт .
Особенно опасно называть коллаборов , коллаборов , коллаборционистов чем угодно , кем угодно нежели предателями ... особенно на международных площадках .
Дипломатам и журналистам я бы настоятельно рекомендовал бы даже выработать условный рвотный рефлекс на слово "сеппар" и "сеппаратизм" . Даже просто бандитами называть их опасно, без приставки "коллаборционисты" !
Это чудо настолько непредсказуемо, что непонятно из какого источника ей попала информацию в её ротик?
Может от кремлядей...
Может от Николая второго...
Может скабеева втюхала...
А может по обычному: просто у неё воспалился моск
Читайте пост выше
ну а шо? будет сладкая парочка Моника и Императрица у портрета николашки=))
Справедливости ради замечу, что Мацква появляетя только в документах 3-переписи Орды (1272г.). Во 2-ой перепеси ее еще нет. Но, это так, к слову.
Як вичислити ватніка-мудака (іноді , щоправда, просто ідіота)? Дуже просто. Він лепоче про "збагачення на війні".
Почему война с росией длится более 5 лет? Задумайся и в наступление никто не идёт, чтоб вышвырнуть с нашей территории оккупантов.
скоро и пушилин будет говорит в, только что бы мечта путина сбылась с этими инфантилами зелёными.
- Как правильно сказать - «в Украину» или «на Украину»?
- Ну, а какая тебе разница - быть «в земле» или «на земле»?
К Поклонской надо послать депутатскую группу: Кива, Яременко, Иванисов и Юзик. От общения с ней первые три начнут мирроточить, а от общения с Юзиком замирроточит уже сама Наташа.
кацапы,даже не мечтайте