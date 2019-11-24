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Все про:Россия (74350) Поклонская (145)

 Поклонская заявила, что видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ, а на эфиры ток-шоу нужно звать "дельных депутатов из новой власти"

Предательница Украины, бывшая оккупационная "прокурор" Крыма, а теперь - депутат госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что в российских ток-шоу следует говорить "в Украине" и звать туда представителей новой украинской власти, ведь Киев стремится нормализовать отношения с Россией.

Об этом она заявила в эфире российского оппозиционного телеканала "Дождь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Поклонская отметила, что видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский делает шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Поклонская считает, что теперь "юго-восток Украины имеет возможность договариваться с законно избранным президентом, который может слышать".

Она также выразила мнение, что в эфиры российского телевидения нужно приглашать "дельных депутатов из новой власти".

Также на Цензор.НЕТ: Крым нужен РФ не как курорт, а как мощная военная база и путь к господству в Средиземном море, - Хомчак

Поклонская обратила внимание, что в ходе телешоу в РФ неправильно употребляют предлоги со словом "Украина".

"Надо говорить не "на Украине", а "в Украине". Если приглашать на шоу, то таких же равнозначных нормальных политиков, которые могут ответить нормально… "В Украине" – это прямо позиция", – отметила Поклонская.

Источник: https://censor.net.ua/n3161480
 
 
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Поклонская и Зеленский из одной грядки Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 8403
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Опять петя виноват ? Теперь я не сомневаюсь , что на прошедших выборах победило большинство слабоумных . Извини , вырвалось .
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Россия не является собственником языка акт же как например Англия не определяет правила английского.
Есть масса диалектов с разными правилами и идиомами - американский британский австралийский итд
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Ты немного не понял. Мне понравилась сама композиция "российский диалект русского языка". Особенно когда на этом диалекте говорят, например, чечены.
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Ну сорри
Идеология русского мира подразумевает что везде где говорят по-русски там Россия или по крайней мере ей рады и ждут
А на самом деле Россия всего лишь одна из стран которая этим языком пользуется
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Да ладно, проехали, для того же и общаемся, для установления истины. Просто некоторые (не ты) плохо воспитаны, с ними не интересно, да и глупы.
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Именно Даль так и назвал свой словарь: «Толковый словарь великорусского наречия русского языка». Ты не знало, чучело лишнехромосомное? Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 8160
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Крысы кремлевские пытаются затянуть Украину в свое логово с помощью продажных политиков-колаборантов. Всех кто посещает Пидоросию и тем более выступает как клоун на мокшанских болотах нужно записывать в Миротворец и судить за измену Родины. Ето где такое видано чтобы во время войны чиновники посещали вражескую страну. Тогда пересмотреть дела предателей времен Второй мировой войны, амнистировать их и выплатить компенсации. А партизанов Второй мировой войны прировнять к террористам и судить.
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Pavlo Nuss‏ @PavloNuss 19 ч.19 часов назад

Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 11

Репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным!



Nuss Pavlo
Почему же у Зеленского спешат к «посадкам» лидеров оппозиции, в частности, Петра Порошенко? Да потому, что:
1. Таким образом, репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным, который будет более чем раб аресту своего заклятого врага.
2. Реальное отсутствие результатов его пятимесячного президентства - не выполнено ни одно общение из его предвыборной программы: учителя оказались на периферии внимания власти и Зеленского, не говоря уже об обещанном росте з/п, тарифы «на месте» и обещают расти, война продолжается и гибнут лучшие из лучших украинцев.
Так вот. Роль Кремля и личная заинтересованность Путина в возможном аресте Петра Порошенко, очевидна - после реализации такого сценария Путин получает то, чего жаждет - пересмотр внешнеполитического вектора Украины в сторону РФ, потому как репрессии в Украине изолируют власть от тебя контактов на Западе.

Реализации этого сценария - репрессий Петра Порошенко, мы будем противостоять не без помощи лидеров ЕС и партнеров из США, и у Зеленского должны ложиться и вставать в мыслью о последствиях своих действий.

t.me/nusspavlo/60
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а ты шо не заметил? или тебе чтобы что-нить понять нужно сначала Гы+Гы посмотреть?? Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 5371
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Все простіше, якщо сяде пєтя, то з часом сяде і Зеленський...
Скриньку пандори потрібно відкрити, топ корупція вбиває Державу...
Це потрібно Україні і Українцям.
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че ты цитаты не делаешь воплями как свои высеры? не видно же букв совсем Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 6532
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Сучке дали команду тявкнуть. Кремляди считают,что это шикарная уступка Украине и несомненно потешит ЧСВ Зели. А не насрать ли нам на лингвистические проблемы кацапской дичи?
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Не удивительно что путинским шлендрам Зе - свой в доску,недаром зелохам перед выборами кремль снял сказочку про доброго сцаря голобородька.
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Полностью ее поддерживаю, только "в", а не "на".
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Какие шоу? Пусть лучше работают. Там есть такие ШОУ-мЕны политики, на которых пахать можно. У вас там своя свадьба, а у нас - своя (это я про разного рода ШОУ).
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По поводу Поклонской сргласен, но вот имперец Суворов тут срвершенно не в тему.
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Наталья Поклонская: "служить хочу, прислуживать тошно", Суворов.

Отсюда взята "цитата" Суворова. При том, что сам этот "полководец" драпал от Наполеона как шелудивый пёс.
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Александр Суворов ни разу не был побеждён, Наполеон очень долго не знал поражений. Оба были полководцами-новаторами. Им так и не довелось сойтись в битве, хотя такой вариант теоретически был возможен, несмотря на то, что Суворов был старше Бонапарта на 39 лет.

Хотя Битва при Нови (фр. Bataille de Novi) - крупнейшее сражение между австрийскими и русскими войсками под командованием генерала А. В. Суворова и французской армией. Русско-австрийские войска прорвали центр французской армии, нанесли ей частичное поражение и отбросили в Генуэзскую Ривьеру.
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Мало кто знает такой очевидный всем современникам факт из истории .
Катька Two всегда считала главной заслугой Суворова как имПЕРЦА ... не в боях с турками (до его итальянского похода она не дожила) , но его центровую роль в окончательном подавлении пугачёвского бунта . Это была главная угроза для такой же самозванки , как и Емелька Пугачёв . Она ведь ещё и узурпаторшей была .

Ну а тут дура слеросовая Натаха просто взгруснула по украинским свободам .
В ********** не забалуешь и если твоё мнение в чём-то не до конца совпадает с мнением ***** или Кадырки ... будь ты хоть депутат или губернатор , в той стране не взначай можно оказаться где-нить в канаве с простреленной бошка .
А обстановка вокруг этой дамы тяжёлого поведения явно сгущается и никто её там кроме как в качестве клоунессы мракобессия не рассматривает .
Попы и идеалогия поповщины попали там в относительную немилость ***** . ***** не может им простить провал с Томосом и полную изоляцию в ортодоксальной среде , а ведь всё к этому идёт .
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Я был первым в Украине, кто поднял эту тему в 2013 году и стал активно противодействовать этому ватному информационному вирусу Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 1126
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Да, а я опоздал всего на один час, но зато сделал в два раза больше чем ты Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 3068
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Что за 2013 год ? Это шо день Вашей пубертации ?!
Может Вы не в курсе , что первая революция в Украине называлась "Революцией на граните" и она была за 20 с копейками лет до 2013 . Вторая - "Помаранчевая" была за 9 лет до 2013 , в 2004 году . В Украине уже лет так 30 намного приличнее розмовляти на дичайшем суржике , чем произносить "НА Украине" . И это проблема не внутри Украины , а на Московии и это их головняк , но

Есть вещи куда более взрывоопасные , но даже (или особенно) ветераны войны с *********** этого не понимают , упорно и по инерции называя коллаборов таким себе термином гражданской войны , как "сеппары" ...
Но если это "сеппары" , нет никакой войны с *********** , а есть гражданский конфликт .
Особенно опасно называть коллаборов , коллаборов , коллаборционистов чем угодно , кем угодно нежели предателями ... особенно на международных площадках .

Дипломатам и журналистам я бы настоятельно рекомендовал бы даже выработать условный рвотный рефлекс на слово "сеппар" и "сеппаратизм" . Даже просто бандитами называть их опасно, без приставки "коллаборционисты" !
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Тут ещё много условностей и стилистики речи намешано. Я живу на хуторе, но за хлебом езжу в село.
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Согласен. "На Украине" звучит вульгарно.
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С чего бы это ей вздумалось ? )) Неужели решила тропу назад набить ? ))
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Вот за Няшу трудно что-то сказать...
Это чудо настолько непредсказуемо, что непонятно из какого источника ей попала информацию в её ротик? Поклонська заявила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ, а на ефіри ток-шоу потрібно кликати "ділових депутатів із нової влади" - Цензор.НЕТ 2862
Может от кремлядей...
Может от Николая второго...
Может скабеева втюхала...
А может по обычному: просто у неё воспалился моск Поклонська заявила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ, а на ефіри ток-шоу потрібно кликати "ділових депутатів із нової влади" - Цензор.НЕТ 2620
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Няша говорит только то, что велено. За что ее и держат. А это ее изречение - пробный шар. А оберточка на дерьмо -"в Украине", типа я же девка правильная, слушайте мегя.
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шото в лісі здохло- мабуть слоняра.Но кажется все намного проще -пришли дуре новые методички
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Проживание в Украине даже для нее не прошло даром.
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на мальдивах
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Оце ще згадав (і так, який приємний цей русофобський епізод у Modern Warfare 2...)

Поклонська заявила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ, а на ефіри ток-шоу потрібно кликати "ділових депутатів із нової влади" - Цензор.НЕТ 3497
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Подобаються скосопизж#ні? Твоя справа. Проте пропагувати збочення негарно.
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вовачку нехай запросе.Він їй на роялі зіграє. Самі знаєте,чим..
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там на параше ходят слухи, шо поклонскую метят в лугандон ************.
ну а шо? будет сладкая парочка Моника и Императрица у портрета николашки=))
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А я считаю что правильно гаварить на Рассии. Потому что московское княжество оно же Рассия это окраина Киевской Руси, болотистая местность, ну или позже уже окраина тюркской империи. А Крым никогда русским не был.
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28 грудня 1783 року Російська імперія і Османська імперія підписали «Акт про приєднання до Російської імперії Криму, Тамана і Кубані»
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Все "связи" появились после стараний Екатерины 2 и ее известной комиссии.
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Я не понял, что Вы имеете под словов "связи". По теме могу сказать, в Измаиле есть исторический музей А.В. Суворова, там можно посмотреть все документы о турецких войнах, Керчи, крепости Еникале и прочее.
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Московское княжество никак не было связано с Киевской Русью. Это был улус Золотой Орды.
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так тогда уже и Киевской Руси не было. Пала.
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Давай по-другому: население, проживавшее за Доном (левобережье) никаких связей со славянами, проживавшими от польской границы и до Дона в 9-15 веках не имело. Так понятнее?
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Ну первое время они гасились самостоятельно. Тогда в приципе Русь распалась на княжества. А уже потом вошли в тюрский каганат.
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Я опираюсь на работу Вильгельма Рубрука, папского легата, который четко отметил, что Русь лежит от границ Польши и до реки Танаид (Дон). За Доном - страна Моксель.
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Путешествова, этот Вильгельм (Гильом) с 1253 по 1255 гг. То есть, Мацква, как говорят кацапы, уже существовала. Он не увидел, за Доном, никакой Руси. И это факт.
Справедливости ради замечу, что Мацква появляетя только в документах 3-переписи Орды (1272г.). Во 2-ой перепеси ее еще нет. Но, это так, к слову.
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Я так понимаю, что в Кремль долго не привозят кокс
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во как, предательница поклонская уже хвалит зеленского... как тут не вспомнить классику жанра: за что же, не таясь греха Кукушка хвалит Петуха? Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 918
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Олександр Аргат‏ @olarhat 4 ч.4 часа назад

Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 7965

Як вичислити ватніка-мудака (іноді , щоправда, просто ідіота)? Дуже просто. Він лепоче про "збагачення на війні".


Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 2984
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Так ты настолько ..... утверждая, что на войне не зарабатывают. Это одно из самых прибыльных дел, конечно для узкого круга лиц, иначе воен никогда бы не было.
Почему война с росией длится более 5 лет? Задумайся и в наступление никто не идёт, чтоб вышвырнуть с нашей территории оккупантов.
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І хто зараз заробляє? Чому ті, хто завивали про заробляння, не викинуть окупанта з України?
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зелёные капитулянты ей подходят
скоро и пушилин будет говорит в, только что бы мечта путина сбылась с этими инфантилами зелёными.
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" видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ."не обобщайте это стремление лично Зебила ко всей Украине-после тысячи убитых после анексии Крыма после закатованых воинов и убитых и окупации донбсаса надо быть сумасшедшим чтоб жертва хотела к нормализации отношений с рф
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безумная натаха наклонская подала голос. к чему бы это?
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В каждой шутке есть доля шутки...

- Как правильно сказать - «в Украину» или «на Украину»?
- Ну, а какая тебе разница - быть «в земле» или «на земле»?
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Хто-небудь там на расії... Трахніть нарешті сексом ту дурепу як слід - може, моск стане в приблизно правильну позицію...
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В них одна позиція, раком перед ***** капутенем
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Не допоможе. У неї целібат- навіть вібратор замироточив біля портрету ніколя первава.
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кого куди звати не кацабам вирішувати а тобі подібних слати, слати і куди подалі слати
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Красивая женщина. Вот Украина станет второй Францией и она вернётся вместе с Крымом.
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"Наташа-Наташа, три рубля - и наша"©
К Поклонской надо послать депутатскую группу: Кива, Яременко, Иванисов и Юзик. От общения с ней первые три начнут мирроточить, а от общения с Юзиком замирроточит уже сама Наташа.
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когда она скажет. что причина войны-хуйло. вот тогда я ей поверю.
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зедебил теперь все повернул так, что теперь Украина, на территорию которой вперся оккупант, должна нормализовывать отношение с убийцем и вором.
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зеЛя и поклонская две мрази
кацапы,даже не мечтайте
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раскукарекались наши бывшие сосалки...
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