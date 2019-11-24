 Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция"

Об этом она заявила в эфире российского оппозиционного телеканала "Дождь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Надо говорить не "на Украине", а "в Украине". Если приглашать на шоу, то таких же равнозначных нормальных политиков, которые могут ответить нормально… "В Украине" – это прямо позиция", – сказала Поклонская.
Она также выразила мнение, что в эфиры российского телевидения нужно приглашать "дельных депутатов из новой власти".
Также на Цензор.НЕТ: Крым нужен РФ не как курорт, а как мощная военная база и путь к господству в Средиземном море, - Хомчак
Поклонская отметила, что видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ.
По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский делает шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Поклонская считает, что теперь "юго-восток Украины имеет возможность договариваться с законно избранным президентом, который может слышать".
Или из порохоботов только Абу умный и думающий?
Она же сказала: нужно приглашать представителей новой власти...
Она скорее всего - Зе'бобичка
Поклонська народилась і виросла у вільній Україні
Она, действительно, видела царя
На пример, "в Белоруссии", "в Казахстане" соответствует общим правилам.
Ваши постоянные скандалы по этому поводу лишь говорят о комплексе неполноценности.
Отвечу..имперские амбмции...и вЯликодержавное вЯличие...
На стороне употребления формы «в Украине», напоминает davnym_davno , выступают русские классики:
"А.С.Пушкин."Полтава": "И перенес войну в Украйну"
Н.В.Гоголь."Страшная месть": "Порядку нет в Украине: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою."
Л.Н.Толстой."Война и мир": "Багратион долго не присоединяется (хотя в этом главная цель всех начальствующих лиц) потому, что ему кажется, что он на этом марше ставит в опасность свою армию и что выгоднее всего для него отступить левее и южнее, беспокоя с фланга и тыла неприятеля и комплектуя свою армию в Украине."
А.П.Чехов. Письмо И.Леонтьеву: "Итак, я еду в Украйну, а Вы, крокодил, остаетесь в тундре". "
http://aillarionov.livejournal.com/137007.html?thread=8567855#t8567855,
а также посмертное издание справочника Д.Розенталя и даже российский МИД:
http://aillarionov.livejournal.com/137007.html?thread=8696623#t8696623.
Репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным!
Nuss Pavlo
Почему же у Зеленского спешат к «посадкам» лидеров оппозиции, в частности, Петра Порошенко? Да потому, что:
1. Таким образом, репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным, который будет более чем раб аресту своего заклятого врага.
2. Реальное отсутствие результатов его пятимесячного президентства - не выполнено ни одно общение из его предвыборной программы: учителя оказались на периферии внимания власти и Зеленского, не говоря уже об обещанном росте з/п, тарифы «на месте» и обещают расти, война продолжается и гибнут лучшие из лучших украинцев.
Так вот. Роль Кремля и личная заинтересованность Путина в возможном аресте Петра Порошенко, очевидна - после реализации такого сценария Путин получает то, чего жаждет - пересмотр внешнеполитического вектора Украины в сторону РФ, потому как репрессии в Украине изолируют власть от тебя контактов на Западе.
Реализации этого сценария - репрессий Петра Порошенко, мы будем противостоять не без помощи лидеров ЕС и партнеров из США, и у Зеленского должны ложиться и вставать в мыслью о последствиях своих действий.
t.me/nusspavlo/60
Скриньку пандори потрібно відкрити, топ корупція вбиває Державу...
Це потрібно Україні і Українцям.
ШОУ-мЕныполитики, на которых пахать можно. У вас там своя свадьба, а у нас - своя (это я про разного рода ШОУ).