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Все про:Россия (74350) Поклонская (145)

 Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция"

Предательница Украины, бывшая оккупационная "прокурор" Крыма, а теперь - депутат госдумы РФ Наталья Поклонская заявил, что в российских ток-шоу следует говорить "в Украине" и звать туда представителей новой украинской власти.

Об этом она заявила в эфире российского оппозиционного телеканала "Дождь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Надо говорить не "на Украине", а "в Украине". Если приглашать на шоу, то таких же равнозначных нормальных политиков, которые могут ответить нормально… "В Украине" – это прямо позиция", – сказала Поклонская.

Она также выразила мнение, что в эфиры российского телевидения нужно приглашать "дельных депутатов из новой власти".

Также на Цензор.НЕТ: Крым нужен РФ не как курорт, а как мощная военная база и путь к господству в Средиземном море, - Хомчак

Поклонская отметила, что видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский делает шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Поклонская считает, что теперь "юго-восток Украины имеет возможность договариваться с законно избранным президентом, который может слышать".

Источник: https://censor.net.ua/n3161480
 
 
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Носитель русского языка . Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 4043
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Поклонская и Зеленский из одной грядки Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 8403
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а лолита мальдивская с какого горшка?
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о вылезло зеленая шмаркля сгнить поця....
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Справа не в нарєчії. Маскалота не визнає Україну державою, для них це просто якась місцевість. Типу на Уралі, на Бамбамсі і т.п. Тобто, поняття географічне.
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Опять петя виноват ? Теперь я не сомневаюсь , что на прошедших выборах победило большинство слабоумных . Извини , вырвалось .
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Статью пробовал читать?
Или из порохоботов только Абу умный и думающий? Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 3420
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Кримчани далеко більш адекватні люди до України, аніж дамбассянє.
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Нет!!!!!!
Она же сказала: нужно приглашать представителей новой власти...
Она скорее всего - Зе'бобичка Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 5931
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Менталітет.
Поклонська народилась і виросла у вільній Україні
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И ещё в украинскую прокуратуру (на работу) с лампадкой ходила.
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Теперь я верю!
Она, действительно, видела царя Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 4929
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Хоче порушити всі скрепи. Видно ми таки дістали каців кажучи на расєє у відповідь.
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Полный контакт в действии... Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 8120 первым поедет Ермак или Сивохо, а может Богдан?... Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 1639
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Бодя не катить. Він шепелявить через вибитий зуб.
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Есть у них ещё и Бужинский или Бзужинский х.з. тот который Вятровичу писал «**** бендеровская»,тот который Беркут поддерживал.Он и Богдан идеальные гости на российском ТВ
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Им стало скучно самим с собою разговаривать Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 7843
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Якщо вона скаже на росТВ, шо Крим український. то можна і медаль дати.
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Господи, ну неужели это так важно? Зачем столько копий ломать из-за этого?
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Это очень важно...и только винторогий скот из паРаши не в состоянии этого понять...
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Чем важно-то? В этом нет никакой попытки оскорбить, просто случайно в русском языке так сложилось и всё.
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В русском языке как раз следует говорить "в Украине"...если разумеется следовать правилам русского языка...а не имперскими амбициями...
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По формальным правилам да - ты прав. Но Украина в данном случае исключение. Если ты учился в школе, то должен знать, что в любом языке бывают исключения. И это совершенно нормально.

На пример, "в Белоруссии", "в Казахстане" соответствует общим правилам.
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Вот видишь...ты сам признаешь...что причина того что винторогий скот в паРаше говорит "на Украине"...это имперские амбиции...и великодержавное вЯличие...
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Нет, это не имперские амбиции, иначе говорили бы "на Белоруссии". Это просто исключение из общих правил, которое (исключение) сформировалось случайно.

Ваши постоянные скандалы по этому поводу лишь говорят о комплексе неполноценности.
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А что мешает убрать эти исключения из правил？
Отвечу..имперские амбмции...и вЯликодержавное вЯличие...
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действительно, какая разница как говорить "путин" или "х#йло"
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Ану поподробнее про исключения и исторически сложилось?

На стороне употребления формы «в Украине», напоминает davnym_davno , выступают русские классики:
"А.С.Пушкин."Полтава": "И перенес войну в Украйну"
Н.В.Гоголь."Страшная месть": "Порядку нет в Украине: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою."
Л.Н.Толстой."Война и мир": "Багратион долго не присоединяется (хотя в этом главная цель всех начальствующих лиц) потому, что ему кажется, что он на этом марше ставит в опасность свою армию и что выгоднее всего для него отступить левее и южнее, беспокоя с фланга и тыла неприятеля и комплектуя свою армию в Украине."
А.П.Чехов. Письмо И.Леонтьеву: "Итак, я еду в Украйну, а Вы, крокодил, остаетесь в тундре". "
http://aillarionov.livejournal.com/137007.html?thread=8567855#t8567855,
а также посмертное издание справочника Д.Розенталя и даже российский МИД:
http://aillarionov.livejournal.com/137007.html?thread=8696623#t8696623.
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Ну в рюзком языке еще сложилось, что "русский" вообще не существительное)))
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И я считаю,что нечего ломать копья. НА россии так НА россии!
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Дійсно. В расєє, чи на расєє. Яка різниця?
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"На России" - так говорить не принято в русском языке. Вот и вся "різниця".
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У нас прийнятно з певного часу, як і путін *****.
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Как это какая разница ? Ты аж целых пять комментов написал в этой теме.
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Это очень важно, потому, что это часть информационно-пропагандисткой войны, скрытая манипулятивная технология, разработанная в российском институте стратегических исследований (РИСИ). ее цель: показывать, что Украина, не самостоятельное государство, а территория на окраине российской империи, часть ее территории, отсюда и на Окраине/на Украине. Тут все очень тонко разработано нашим врагом - но эту заразу мы не пускаем в массы и объясняем людям, шо это такое. По-этому в Украине, в Украину, в машине, в автомобиле, в подвале, в гастрономе, и т.д.
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Крысы кремлевские пытаются затянуть Украину в свое логово с помощью продажных политиков-колаборантов. Всех кто посещает Пидоросию и тем более выступает как клоун на мокшанских болотах нужно записывать в Миротворец и судить за измену Родины. Ето где такое видано чтобы во время войны чиновники посещали вражескую страну. Тогда пересмотреть дела предателей времен Второй мировой войны, амнистировать их и выплатить компенсации. А партизанов Второй мировой войны прировнять к террористам и судить.
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Pavlo Nuss‏ @PavloNuss 19 ч.19 часов назад

Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 11

Репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным!



Nuss Pavlo
Почему же у Зеленского спешат к «посадкам» лидеров оппозиции, в частности, Петра Порошенко? Да потому, что:
1. Таким образом, репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным, который будет более чем раб аресту своего заклятого врага.
2. Реальное отсутствие результатов его пятимесячного президентства - не выполнено ни одно общение из его предвыборной программы: учителя оказались на периферии внимания власти и Зеленского, не говоря уже об обещанном росте з/п, тарифы «на месте» и обещают расти, война продолжается и гибнут лучшие из лучших украинцев.
Так вот. Роль Кремля и личная заинтересованность Путина в возможном аресте Петра Порошенко, очевидна - после реализации такого сценария Путин получает то, чего жаждет - пересмотр внешнеполитического вектора Украины в сторону РФ, потому как репрессии в Украине изолируют власть от тебя контактов на Западе.

Реализации этого сценария - репрессий Петра Порошенко, мы будем противостоять не без помощи лидеров ЕС и партнеров из США, и у Зеленского должны ложиться и вставать в мыслью о последствиях своих действий.

t.me/nusspavlo/60
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Все простіше, якщо сяде пєтя, то з часом сяде і Зеленський...
Скриньку пандори потрібно відкрити, топ корупція вбиває Державу...
Це потрібно Україні і Українцям.
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Сучке дали команду тявкнуть. Кремляди считают,что это шикарная уступка Украине и несомненно потешит ЧСВ Зели. А не насрать ли нам на лингвистические проблемы кацапской дичи?
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Не удивительно что путинским шлендрам Зе - свой в доску,недаром зелохам перед выборами кремль снял сказочку про доброго сцаря голобородька.
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Полностью ее поддерживаю, только "в", а не "на".
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Какие шоу? Пусть лучше работают. Там есть такие ШОУ-мЕны политики, на которых пахать можно. У вас там своя свадьба, а у нас - своя (это я про разного рода ШОУ).
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По поводу Поклонской сргласен, но вот имперец Суворов тут срвершенно не в тему.
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Я был первым в Украине, кто поднял эту тему в 2013 году и стал активно противодействовать этому ватному информационному вирусу Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 1126
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Тут ещё много условностей и стилистики речи намешано. Я живу на хуторе, но за хлебом езжу в село.
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Согласен. "На Украине" звучит вульгарно.
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С чего бы это ей вздумалось ? )) Неужели решила тропу назад набить ? ))
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шото в лісі здохло- мабуть слоняра.Но кажется все намного проще -пришли дуре новые методички
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