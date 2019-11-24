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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (15819) Коболев (353) Джулиани (70) Парнас Лев (8) Фруман Игорь (6)

 Меня пригласят в США свидетельствовать по делу Джулиани, и я к этому готов, - Коболев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов свидетельствовать по делу адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом он заявил в интервью американскому изданию Time, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня скорей всего пригласят для дачи показаний по этому делу. Если это произойдет, я буду готов приехать и свидетельствовать", - сказал Коболев.

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Издание сообщает, что показания Коболева могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что соратники Джулиани Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с ним и администрацией Трампа для замены руководства "Нафтогаза", которое сопротивлялось их попыткам заключить выгодную газовую сделку в Украине.

В интервью Коболев уточнил, что готов предоставить прокурорам информацию как о Джулиани, так и о Парнасе и Фрумане, отказываясь сказать, какую именно.

"Я не хотел бы опережать мои показания", - отметил он.

Помимо этого, по данным издания, другой руководитель "Нафтогаза" Андрей Фаворов уже дал показания следователям в Нью-Йорке в четверг.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

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Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Источник: https://censor.net.ua/n3161479
 
 
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«Маша Иванова

18 год "...Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:

"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! ...»



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«Маша Иванова

18 год "...Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:

"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! ...»



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А чтобы не отвлекались , смотрели "сватов" , "танцы с ..." , "лигу смеха" ...
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Справедливости ради: у меня совершенная уверенность, что Зеленский понятия не имел о том, что какая-то шавка проявила идиотскую инициативу. Потому, обращение к нему- нонсенс.
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Это- можно. Удивление- тоже мать учения. Скорее всего- охрана постаралась. Типо- везде видим бомбы и бомбочки. Иной версии- не представляю.
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А как же, ж чувак собирался на работу на велике ездить?
Фактически пришел к власти на етом лозунге.
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А у морєманів хіба зараз не проходять тести у психологів на фахову придатність?
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на «Оболонсько-Теремківської (синій) лінії метро.»
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И что это? В чем "разжигание", если вообще не понятно О ЧЁМ он верзе? Меня пригласят в США свидетельствовать по делу Джулиани, и я к этому готов, - Коболев - Цензор.НЕТ 2997
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Tescatlipoca 114jg93d - а это точно сам Зеленский прибирал? И ты лично видел?
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«Маша Иванова
18 год "...Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:
"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! ...»
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Ага, значицца 5 лет нас грабили "фейково". Меня пригласят в США свидетельствовать по делу Джулиани, и я к этому готов, - Коболев - Цензор.НЕТ 9090
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Мабуть , в недалекому майбутньому - петя зі своїм кумом югком ,будуть насолоджуватись видом на Карибське море через грати специфічного закладу на Гуантанамо.
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Странная логика . Опять петя виноват ?
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Кацапа , якщо це не буде визначено органами правосуддя України - то це буде визначено органами правосуддя США.. Туди ти вже посилку з сухарями для петі і югка - не відправиш..
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Фейковые дела в отношении Порошенко сфабрикованы по заказу России, - International Policy Digest 22 листопада 2019 18:59


К такому выводу приходит в своем материале автор International Policy Digest Ник Кеннеди, передает Depo.ua со ссылкой на "Главком".
"Теперь, когда Порошенко ушел с должности президента Украины в 2019 году, Россия стремится ему отомстить за фундаментальные достижения: защиту национальных интересов, ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, введение безвиза с ЕС для украинских граждан, а особенно за закрепление в Конституции курса Украины на полноценное членство в НАТО и ЕС и за возрождение мощной армии, в соответствии со стандартами Альянса. Для этого они используют фейковые расследования, сфабрикованные пророссийскими политиками режима Януковича"
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Вся Украина затаив дыхание, и с трудом сдерживая слезы, переживает за Коболева. Будет ли у него время во время визита проведать маму и пересчитать перечисленные деньги.
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«Какая боль! Какая боль!
Коболєв : «Ґазпром» 64 миллиарда : 0»

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Меня удивляют такие наивные лисички: люди для них зарабатывают миллиарды долларов, уберегают от десятко-миллиардных потерь - а они хлопают ресничками, и юродствуют...
Цирк у нас наверху - как отражение цирка внизу.
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НЕ тв тему разговоры.Парнас будет свидчить против верхушки Украины.
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Какая-то есть мистика таки: Парнас и Дельфы. Был я там. Долго автобус едет, по склонам Парнаса... а в итоге попадаешь к Дельфийскому оракулу. А сейчас- Парнас аки свидетель, а "Дельфы"- пляж одесский засрало.
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