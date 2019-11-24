 Меня пригласят в США свидетельствовать по делу Джулиани, и я к этому готов, - Коболев

Об этом он заявил в интервью американскому изданию Time, информирует Цензор.НЕТ.
"Меня скорей всего пригласят для дачи показаний по этому делу. Если это произойдет, я буду готов приехать и свидетельствовать", - сказал Коболев.
Издание сообщает, что показания Коболева могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что соратники Джулиани Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с ним и администрацией Трампа для замены руководства "Нафтогаза", которое сопротивлялось их попыткам заключить выгодную газовую сделку в Украине.
В интервью Коболев уточнил, что готов предоставить прокурорам информацию как о Джулиани, так и о Парнасе и Фрумане, отказываясь сказать, какую именно.
"Я не хотел бы опережать мои показания", - отметил он.
Помимо этого, по данным издания, другой руководитель "Нафтогаза" Андрей Фаворов уже дал показания следователям в Нью-Йорке в четверг.
Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.
Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.
18 год "...Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:
"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! ...»
Фактически пришел к власти на етом лозунге.
18 год "...Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:
"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! ...»
К такому выводу приходит в своем материале автор International Policy Digest Ник Кеннеди, передает Depo.ua со ссылкой на "Главком".
"Теперь, когда Порошенко ушел с должности президента Украины в 2019 году, Россия стремится ему отомстить за фундаментальные достижения: защиту национальных интересов, ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, введение безвиза с ЕС для украинских граждан, а особенно за закрепление в Конституции курса Украины на полноценное членство в НАТО и ЕС и за возрождение мощной армии, в соответствии со стандартами Альянса. Для этого они используют фейковые расследования, сфабрикованные пророссийскими политиками режима Януковича"
Коболєв : «Ґазпром» 64 миллиарда : 0»
Цирк у нас наверху - как отражение цирка внизу.