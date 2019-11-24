 Меня пригласят в США свидетельствовать по делу Джулиани, и я к этому готов, - Коболев

Об этом он заявил в интервью американскому изданию Time, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня скорей всего пригласят для дачи показаний по этому делу. Если это произойдет, я буду готов приехать и свидетельствовать", - сказал Коболев.

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Издание сообщает, что показания Коболева могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что соратники Джулиани Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с ним и администрацией Трампа для замены руководства "Нафтогаза", которое сопротивлялось их попыткам заключить выгодную газовую сделку в Украине.

В интервью Коболев уточнил, что готов предоставить прокурорам информацию как о Джулиани, так и о Парнасе и Фрумане, отказываясь сказать, какую именно.

"Я не хотел бы опережать мои показания", - отметил он.

Помимо этого, по данным издания, другой руководитель "Нафтогаза" Андрей Фаворов уже дал показания следователям в Нью-Йорке в четверг.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

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Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.