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 Дело об импичменте Трампа не изменило отношение США к Украине, - представитель Госдепа Кент

Слушания по делу импичмента Трампа, в центре внимания которых находится украинский вопрос, не повлияли на мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа в Вашингтоне заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, информирует Цензор.НЕТ.

"США продолжают стоять вместе с Украиной с такой же твердой решимостью, как и прежде. Американская поддержка Украины является двусторонней - как со стороны демократов, так и республиканцев - в Палате представителей и в Сенате, а также на уровне Конгресса и администрации США. Ничего не изменилось", - подчеркнул представитель Государственного департамента.

Он отметил, что объем поддержки Украины в военной, экономической сферах и в направлении развития демократии постоянно увеличивается, что стало тенденцией с 2014 года.

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"Наша политика поддержки Украины, противостояния российской агрессии, реформирования украинских институтов, экономики, борьбы с коррупцией также не изменилась", - подчеркнул Кент.

Он согласился, что в Вашингтоне сейчас происходит политическая драма, но вновь подчеркнул, что "политика США не изменилась, и поддержка продолжается".

Напомним, в Палате представителей США проходят слушания в деле расследования по импичменту. Демократы обвиняют Белый дом в попытках втянуть Украину в следующие выборы американского президента.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3161478
 
   
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Pavlo Nuss‏ @PavloNuss 18 ч.18 часов назад

Справа про імпічмент Трампа не змінила ставлення США до України, - представник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 157

Репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным!


Nuss Pavlo
Почему же у Зеленского спешат к «посадкам» лидеров оппозиции, в частности, Петра Порошенко? Да потому, что:
1. Таким образом, репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным, который будет более чем раб аресту своего заклятого врага.
2. Реальное отсутствие результатов его пятимесячного президентства - не выполнено ни одно общение из его предвыборной программы: учителя оказались на периферии внимания власти и Зеленского, не говоря уже об обещанном росте з/п, тарифы «на месте» и обещают расти, война продолжается и гибнут лучшие из лучших украинцев.
Так вот. Роль Кремля и личная заинтересованность Путина в возможном аресте Петра Порошенко, очевидна - после реализации такого сценария Путин получает то, чего жаждет - пересмотр внешнеполитического вектора Украины в сторону РФ, потому как репрессии в Украине изолируют власть от тебя контактов на Западе.

Реализации этого сценария - репрессий Петра Порошенко, мы будем противостоять не без помощи лидеров ЕС и партнеров из США, и у Зеленского должны ложиться и вставать в мыслью о последствиях своих действий.

t.me/nusspavlo/60
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"По его словам, "кампанию лжи" в отношении Йованович в основном вели Луценко и Джулиани, однако присоединились и так называемые "порохоботы".
Он охарактеризовал "порохоботов" как интернет-троллей, особенно активных в Facebook, действовавших в поддержку тогдашнего президента Порошенко и против людей, которые воспринимались как противники Порошенко.
"Раньше я упоминал о так называемых "порохоботах", троллях в социальных сетях, активно поддерживавших Порошенко. Но за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или его политических оппонентов, как они обычно делали, они нападали на посла Йованович и меня лично", - рассказал Кент."
Єдина помилка пана Кента - "порохоботи" ніколи не атакували накацапію.. Єдине , що добре робили "порохоботи" - це вилизування обісраної сраки петі , на протязі всієї петіної каденції.. "Порохоботи" - це проект петі, направлений на обробку мізків українського суспільства.
петі це не допомогло.. Справа про імпічмент Трампа не змінила ставлення США до України, - представник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 2063
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Все знают что я Мессия, я столкнулся с тем, с чем никто никогда не сталкивался. На меня вылезли инопланетяне, я понял как их достать, нужно просто на смерть им читать и они сразу объявятся, а прячутся потому что убивают нас, насилуют и так далее.

Я буду самым богатым человеком в истории, из-за возможностей которые я покажу человечеству.

Первое что я сделаю, я линчую Путина, за эту кровь которую он сеет по всему миру. Я так его разорву что вы все будете по струнке ходить смирно после этого ужаса, настанет золотой век. Это видео будет лежать на ютубе тысячи лет, где я разрываю Путина на части. Я не знаю что там будет, но мне небо говорит что это будет самое ужасное видео в истории.

Путин, последнее предупреждение тебе от Александра, Мессии. Собрал быстро пресс-конференцию и объяснил человечеству что происходит со мной в Борисполе, уже три года, кто со мной говорит, бог, солнце это или инопланетяне.Путин, последнее предупреждение!
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