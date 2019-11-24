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 Украинский моряк погиб в шторм в Кельтском море

Украинский моряк погиб в результате травмы, полученной во время шторма в Кельтском море.

Об этом сообщила благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сухогруз ALMA (IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в Кельтском море в 21:10 UTC 22 ноября, примерно в 150 морских милях к западу от Бреста. Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, в 01:40 UTC 23 ноября врачи констатировали смерть моряка", - говорится в сообщении.

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В связи со случившимся судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест (Франция).

"Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно - от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом", - отметили в благотворительной организации.

Украинский моряк погиб в шторм в Кельтском море 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161477
 
 
 Топ комментарии
 
Да, там тяжелые сейчас условия работы. Даже- тяжелейшие. Бискайский залив... Но, стоит обратить внимание на работу ирландцев: 270 км от побережья, в штормовых условиях, вылетает вертолет! С бригадой медиков, на борту... Не свезло моряку. Царствие Ему Небесное.
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Согласен. Далеко не все знают, что такое Celtic Sea. А ещё- не все знают что такое 150 нм. Потому, я им подскажу: это "наутикал майлз"- морские мили. 1нм= 1852 метра.
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Сруля, зміни памперс, бо завоняла весь Цензор.
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в "кельтском море"? правильнее и разумнее писать в атлантическом океане у берегов ... /таких то/!
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Согласен. Далеко не все знают, что такое Celtic Sea. А ещё- не все знают что такое 150 нм. Потому, я им подскажу: это "наутикал майлз"- морские мили. 1нм= 1852 метра.
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Да, там тяжелые сейчас условия работы. Даже- тяжелейшие. Бискайский залив... Но, стоит обратить внимание на работу ирландцев: 270 км от побережья, в штормовых условиях, вылетает вертолет! С бригадой медиков, на борту... Не свезло моряку. Царствие Ему Небесное.
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Ты перегрелся рогатый... этот пост не о тебе... это я написал о новости...
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Ти мабуть не зрозумів Черноморця, Андрій. Він до загиблого звертався.
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Та уже понял. Придется всё своё удалять. С этими механиками- одни проблемы! Он же ко мне обращался!!! Я так и понял...
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Ладно вже, шкода людину, 57 років мав би мати досвід.
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Досвід ЧОГО? Ходіння між залізяччя, у обмеженому просторі, коли корабель жбурляє штормом, по хвилях? Сядь у кузов вантажівки, і хай тебе провезуть десь по купинистому лугу... Я побачу, чи багато твій "досвід", тобі допоможе...
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На мосту все думают шо мир вращается вокруг их и кофеварки...
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Біскай кладовище кораблів. Пересвідчився сам.
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Там, на картах- сплошные "топляки" отмечены. Чем подробнее карта, тем их больше. У меня было, на одном и том же судне, в течение недели: наверх шли пять суток, обратно- 18 часов.
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И тебя стукнуло тяжёлым предметом... по башочке.
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Сруля, зміни памперс, бо завоняла весь Цензор.
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Кто видел море, корабли,
Не на конфетных фантиках,
Кто то прошел что мы прошли,
Тому не до романтики.(С)
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Рождённому пахать вредно отдыхать, луГАНДОНец!
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Рожденному тупить-вредно пить,коровье дерьмо КД ))
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Жаль бедолагу, жаль его семью. Думаю, в основном из-за улучшения благосостояния родных моряки нанимаются на суда, порой со стремной историей, рискуют жизнями. К несчастью, бывают и печальные исходы. Царствие Небесное морскому трудяге!
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