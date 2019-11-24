 Восемь агентов ГРУ травили болгарского оружейного бизнесмена Гебрева, - расследование

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные из расследований The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Отмечается, что отравление произошло в апреле 2015 года. Тогда мужчинам стало плохо. При этом все трое находились в разных местах. В организме бизнесмена нашли нервно-паралитическое вещество, которое относится к "Новичку".
Сотрудников спецслужб удалось вычислить по данным загранпаспортов. Журналисты уточняют, что их выпускают сериями, и из-за этого номера иногда следуют друг за другом, что позволяет обнаружить похожий порядок цифр.
По данным расследователей, участники покушения были в Болгарии в разное время. Один из них посещал страну уже после отравления - в мае 2015 года. При этом в тот период времени бизнесмену снова становилось плохо.
Истинные причины отравления Гебрева пока не установлены.
Отмечается, что компания Гебрева занимается экспортом вооружений, "но не в таких масштабах, чтобы это могло стать большой проблемой для Кремля". По словам самого Гебрева, которые цитирует The Insider, он поставлял вооружения Грузии во время военных действий 2008 года, но его оружие составляло не более 10 процентов от болгарских поставок этой стране. Он также утверждает, что ни прямо, ни косвенно не поставлял оружие в Украину после начала конфликта с Россией в 2014 году.
"По одной из версий, Гебрев стал мишенью ГРУ в результате провокации, заставившей Кремль подумать, что он продавал оружие американским союзникам в Сирии", - пишут авторы расследования.
Der Spiegel усматривает "очевидные" параллели между делами Скрипаля и Гебрева. В числе схожих мотивов немецкое издание называет неприязненное отношение к обоим пострадавшим в Кремле; то, что оба контактировали с опасным веществом; и то, что покушения едва не стоили им жизни.
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мироздание
Фактом своего существования.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и вОры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо…
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощения,
Только ужас, стыд и отвращение.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу
Юрий НЕСТЕРЕНКО