 Если меня "пустят в расход", я достану из сейфа файлы о 40-летней коррупции Байденов, - Джулиани

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Джулиани отметил, что если его "пустят в расход", он тут же достанет из сейфа документы о "том, как семья Байденов на протяжении 40 лет извлекала финансовую выгоду из служебного положения".

Читайте также: Госсекретарь США Помпео общался с адвокатом Трампа Джулиани перед отзывом Йованович из Киева, - American Oversight

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.