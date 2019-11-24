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Все про:Байден (478) коррупция (7572) США (15819) Джулиани (70)

 Если меня "пустят в расход", я достану из сейфа файлы о 40-летней коррупции Байденов, - Джулиани

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у него есть "страховка" в виде компромата на семью бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

 Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Джулиани отметил, что если его "пустят в расход", он тут же достанет из сейфа документы о "том, как семья Байденов на протяжении 40 лет извлекала финансовую выгоду из служебного положения".

Читайте также: Госсекретарь США Помпео общался с адвокатом Трампа Джулиани перед отзывом Йованович из Киева, - American Oversight

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3161475
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапы потирают ручки... Такую операцию замутили...
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У американцев поговорка есть: "Живя в стеклянном доме, не швыряйтесь камнями в соседей...". Джулиани её не знает? Ведь и семья Байденов может подобную "папочку" иметь...
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Ну так в 1918 українці уже раділи що скинули буржуїв. Через 15 років був голодомор.
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Кацапы потирают ручки... Такую операцию замутили...
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Нет, россиянам сейчас не до этого.
Украинцам, правда, тоже:
"Миссия МВФ покинула Украину без заключения договора о транше.
В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Вы понимаете, что это означает - "распечатали стратегические запасы зерна"?
А к дефолту, похоже, готовятся, будут зерном/мукой "по карточкам" раздавать.
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Ну так в 1918 українці уже раділи що скинули буржуїв. Через 15 років був голодомор.
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Рузге, єто у вас, людей - ГМО вже все за картками в окремих регіонах
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Голодомор,геноцид українців москалями і жидами став можливий,через недолугість і довіру керівництва УНР до москалів і жидів.
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Кацапы скорее дрожат от страха. Если завалят Трампа , они окажутся один на один с американскими республиканскими ястребами. Молодцы республиканцы, красиво обыграли Кремль и их пейсатых кураторов.
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Так, Джулиани отметил, что если его "пустят в расход", он тут же достанет из сейфа документы о "том, как семья Байденов на протяжении 40 лет извлекала финансовую выгоду из служебного положения".

И если те на него после этой заявы не наедут, значит таки извлекала. Если меня "пустят в расход", я достану из сейфа файлы о 40-летней коррупции Байденов, - Джулиани - Цензор.НЕТ 676
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У американцев поговорка есть: "Живя в стеклянном доме, не швыряйтесь камнями в соседей...". Джулиани её не знает? Ведь и семья Байденов может подобную "папочку" иметь...
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Джулиани совершает преступление, ЕСЛИ имеет такие факты и скрывает их.
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Це вже - внутрішні розбірки еліти США.. Україні від цих розбірок требе триматися щонайподалі, рівновіддалено від всіх задіяних в США партій та осіб - поки що, нам це вдається..
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Україна вже вляпалася по самі вуха в це лайно...
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Не треба плутати Україну з провалами петі та його прихвостнів - наприклад, його кумом алкоголіком на посаді генерального прокурора України ..
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То це про Петра на всіх американських каналах комік-шоу відомі гумористи показують? ҐЦк Петру кликухв Моніка дали? Ти коли з запию виходив?
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Ты очень странный. Первый пост был,что кацапы замутили!Но вляпалась Украина?😳
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Волкер в Конгрессе. Есть вопросы...

Во-первых абсолютно и неопровержимо доказано что Зеленский действительно обещал начать расследование против деятельности Burisma, украинской газовой компании, в которой сын Джо Байдена, Хантер, входил в совет директоров, в обмен на проведение встречи непосредственно с президентом США Трампом.
Во -вторых - причиной срыва договоренностей было изменение позиции помощника Зеленского Андрея Ермака, который выдвинул требования, чтобы заявление о начале расследования по компании "Barisma" состоялось ПОСЛЕ двусторонней встречи двух президентов.
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"Джон Э́дгар Гу́вер (англ. John Edgar Hoover; 1 января 1895 года, Вашингтон - 2 мая 1972 года, там же) - американский государственный деятель, занимавший пост директора Федерального бюро расследований на протяжении почти полувека, с 1924 года до своей смерти в 1972 году." (Википедия)

Но 50 лет бессменно на одном рабочем месте - это еще "цветочки".
"Ягодки" то , что Гувер стал главой ФБР в 29 (!) лет.

Хотите знать, как ему это удалось? КАК?
Википедия вам в помощь:
"В 1919 году он был назначен начальником отдела общей разведки Министерства юстиции США. ...
Гувер в короткое время создал картотеку подозрительных лиц на 150 000 человек, а к 1921 году она достигла 450 000 записей."

Соберите компромат на 450 тысяч человек, и не только директором ФБР станете, но спать всю жизнь спокойно будете.
"Святое дело"(С)
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Ага! Есть маленькая сложность: пока будешь собирать, можешь засветиться, легко, ещё на первой сотне. Ну и всё! Дальнейший сбор коллекции будет остановлен. В связи с убытием в небытие коллекционера.
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***** работает грамотно.жаль по рукам дать некому.
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Этого деда давно пора" пустить в расход" лет на 20 ..... до конца его дней...
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прям как в Украине, у всех на все компромат и тырят..тырят..тырят.....
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Это адвокат Трампа, лучший друг Трампа, плевать на национальные интересы, своя шкурка ближе к телу)))
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Дед даёт понять, что у него вагон с тележкой компроматов на всех, но по сути он обвинил сейчас Байденов
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Он сейчас признался что покрывает преступную деятельность семьи Байденов которая на протяжении 40 лет извлекала финансовую выгоду из служебного положения Источник: https://censor.net.ua/n3161475
Выступая под присягой он давал заведомо ложные показания? А вот если то я сразу.
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Боже упаси. Под присягой он рассказывал что ему известно о коррупции семьи Байденов.
Закончив давать показания он подтвердил что ему больше ничего не известно. И тут взломали аккаунт в Твиттере.
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Байдени дістануть з сейфа свої докази про корупцію Джуліані.
Оце трухануло штати .... і все через Трампа.
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Через Клинтошу.
Баба не смогла смириться с поражением.
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Русские хорошо воспользовались уязвимостью демократической модели государства.Надеюсь им не хилая ответочка прилетит за это
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покрывательство воровства - соучастие, а шантаж (не важно кого и чем) - отдельное преступление (всех на нары, чем быстрее, тем лучше)!
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О, то адвокат Трампа покриває злочинців? Чи він "просто" шантажист? А й те і друге, не порушення Закону? Не?
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джулиани ты блейфуешь!!! при этом ты забыл главную заповедь американских ковбоев дикого запада которой руководствуеться любой американец - " если ты вынул свой кольт из кобуры, то стреляй!!!!" а то какие то угрозы и ужимки. на еврейские разборки больше похоже.
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шантаж джулиани - прихвостня трампа - "ценный капитал", в унитаз сливаться никак не хочет, цепляется за "шевелюру" трампа...
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у американцев слово "расход" имеет совершенно другой смысл.
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бред какой-то. А сейчас почему не достает?????? Самое время!!!
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Если бы у него была эта папочка, он бы давно пустил её в ход - сейчас самое время.
А вот его бы расспросить куда делось золотишко из банков во взорванных башнях ВТЦ,
как проводилась закладка взрывчатки, почему было взорвано 7 здание, и на чьей совести 3000 жизней работников ВТЦ, плюс жизни пожарников и спасателей.
Молчал бы лучше, лысый писсдюк и молился про себя ...
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Чуствую что будет ТАКАЯ БОРЬБА ЗА МИР , что камня на камне не останется.
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Мой прогноз .В свете вновь и вновь открывающихся обстоятельств ,освободившееся место Павла Лазаренко в американской тюрьме достойно займёт Петруша Порошенко.
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Лахта, неужели обнаружили доказательства, что брата убил или нашли приказ, в котором он приказал распять мальчика?
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Смеётся тот,кто смеётся последним.Разъясню.По подсказке Джулиани Порошенко руками Шокина ,а затем Луценко искал компромат на Байденов.Много лжи.А это - преступление против Американской демократии.За ложь под присягой дают наибольшие сроки.Окружение Трампа дружно хлебает тюремную баланду..
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Дубинского наслушаешься, дубом станешь или морёным дубом, как второй этап.
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То есть по факту Джулиани признался в сокрытии фактов коррупции высокопоставленными чиновниками США , на протяжении Сорока лет . Ну и шантаж , я думаю тоже уголовно наказуем .
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И они еще заявляют , что коррупция в Украине? Да у нас по сравнению с этими американскими иудеями просто ангелы при власти были.
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Срачь власть имущих все равно не "откроет глаз" и не прибавит ума лошкам, за счет которых они вольготно паразитируют, ибо ЛОХ - это СУДЬБА! Это все не частные случаи - это система, которая не может изменится, а только должна быть полностью демонтирована!
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Демонтаж системы был в 1917 году или этот пример не годится?
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о каком "демонтаже" вы пишите? как была ымперия рабов и их господ - так ее и осталось /одни господа были заменены другими/, а суть поменяться не может, ибо РАБЫ НЕДЕЕСПОСОБНЫ!/
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Т.е. ничего не произошло, просто вывески сменили и не было десятков миллионов убитых, не согласных с властью быдла?
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Беня Коломойский ложится под Трампа! Сорос пошел в атаку

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Шавка Дубінський, говоряча голова Бєні Коломойського !
ВІДЕО пояснення гавкання Дубінського ! Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані - Цензор.НЕТ 8565
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Вот почему зебы пошли в атаку на Сороса...
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Кстати, здесь важно расслышать причину - почему ложится под Трампа...
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Америка не поверила в официальную версию про падение башен ВТЦ.
Буш-младший тихо слинял из политики, и больше не отсвечивает.
Если Джулиани будет такое квакать, к нему начнутся новые вопросы о ВТЦ

и Буш его зачистит, благо папа был директором ЦРУ.
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То есть мистер Джулиани по факту на данный момент совершает преступление? Имея неопровержимые данные о коррупции Байденов скрывает их от правосудия?

Есть кто из США? Что там у вас по этому поводу говорит Фемида?
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Цей Джуліані двоюрiдний брат Рокфеллерів.
Хоча можуть і в расход пустити, х. зна ??
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Оказывается что коррумпированная страна эта не та о которой рассказывают в другой стране, а а та в которой это рассказывают о другой стране.
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На днях Парнас будет свидчить,как он сводил Джулиани с высокопосадовцями Украины.Ииинтересссно будет..
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Високопосадовці, небось водили Джулиани в баню с девочками, и тоже покажут видеофайлы.
как у Джулиани на встал.
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ПОКА В ВР ДИПЛОМАТ ЯРЕМЕНКО СЕКСУАЛЬНО ОЗАБОЧЕН , Сербы вытерли ноги об Украину
https://ukranews.com/news/668054-oruzhie-iz-serbii-na-donbasse-moglo-okazatsya-putem-reeksporta
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Вучич заявил, что министерство торговли Сербии позволило компании "Техноремонт" продать оружие польской компании Nattan, которая в документах, обнародованных опозиционеркой, названа конечным получателем оружия.

Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону и сделка была "чистая, как слеза", однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.

Вучич также рассказал, что в агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и говорили ему "не играть и не экспортировать в Украину не угрожать отношениям с Россией".
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Украинцы, А МОЖЕТ ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ ИЗ НАЛОГОВ на таких дипломатов?
Они херят будущее ваших детей, они похерят ваши накопления в банках, ваши полученные знания в институтах , ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
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Акулы капитализьму начинают пожирать сами себя!
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Вони не акули капіталізму. Коммуняка, ти переплутав .
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Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані

корупціонери взагалі-то сцикливі
І шантаж компроматом -їх останній аругмент.
хоч аругмент хороший проти таких самих.
У всіх країнах.
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И ЭТИ ПИНДОСЫ НАМ РАССКАЗЫВАЮТ ШО У НАС КОРРУПЦИЯ - ЕСЛИ БРАТЬ ПО СУММАМ - НАМ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО, ДО ИХ, КОРРУПЦИИ)))))
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Тоесть джулианні покриває корупцію? Так це ж підсудна справа!
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Демократы сами уже пустили байдена в расход запретив выступления стороны защиты Трампа.
Тем самым было признана его коррупционность.
Да и выступление байдена показало, что ему конец.
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