 Если меня "пустят в расход", я достану из сейфа файлы о 40-летней коррупции Байденов, - Джулиани

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Джулиани отметил, что если его "пустят в расход", он тут же достанет из сейфа документы о "том, как семья Байденов на протяжении 40 лет извлекала финансовую выгоду из служебного положения".
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.
Украинцам, правда, тоже:
"Миссия МВФ покинула Украину без заключения договора о транше.
В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Вы понимаете, что это означает - "распечатали стратегические запасы зерна"?
А к дефолту, похоже, готовятся, будут зерном/мукой "по карточкам" раздавать.
И если те на него после этой заявы не наедут, значит таки извлекала.
Во-первых абсолютно и неопровержимо доказано что Зеленский действительно обещал начать расследование против деятельности Burisma, украинской газовой компании, в которой сын Джо Байдена, Хантер, входил в совет директоров, в обмен на проведение встречи непосредственно с президентом США Трампом.
Во -вторых - причиной срыва договоренностей было изменение позиции помощника Зеленского Андрея Ермака, который выдвинул требования, чтобы заявление о начале расследования по компании "Barisma" состоялось ПОСЛЕ двусторонней встречи двух президентов.
Но 50 лет бессменно на одном рабочем месте - это еще "цветочки".
"Ягодки" то , что Гувер стал главой ФБР в 29 (!) лет.
Хотите знать, как ему это удалось? КАК?
Википедия вам в помощь:
"В 1919 году он был назначен начальником отдела общей разведки Министерства юстиции США. ...
Гувер в короткое время создал картотеку подозрительных лиц на 150 000 человек, а к 1921 году она достигла 450 000 записей."
Соберите компромат на 450 тысяч человек, и не только директором ФБР станете, но спать всю жизнь спокойно будете.
"Святое дело"(С)
Выступая под присягой он давал заведомо ложные показания? А вот если то я сразу.
Закончив давать показания он подтвердил что ему больше ничего не известно. И тут взломали аккаунт в Твиттере.
Оце трухануло штати .... і все через Трампа.
Баба не смогла смириться с поражением.
А вот его бы расспросить куда делось золотишко из банков во взорванных башнях ВТЦ,
как проводилась закладка взрывчатки, почему было взорвано 7 здание, и на чьей совести 3000 жизней работников ВТЦ, плюс жизни пожарников и спасателей.
Молчал бы лучше, лысый писсдюк и молился про себя ...
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Шавка Дубінський, говоряча голова Бєні Коломойського !
ВІДЕО пояснення гавкання Дубінського !
Им бы майора Мельниченко....
Буш-младший тихо слинял из политики, и больше не отсвечивает.
Если Джулиани будет такое квакать, к нему начнутся новые вопросы о ВТЦ
и Буш его зачистит, благо папа был директором ЦРУ.
Есть кто из США? Что там у вас по этому поводу говорит Фемида?
Хоча можуть і в расход пустити, х. зна ??
как у Джулиани на встал.
https://ukranews.com/news/668054-oruzhie-iz-serbii-na-donbasse-moglo-okazatsya-putem-reeksporta
Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону и сделка была "чистая, как слеза", однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.
Вучич также рассказал, что в агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и говорили ему "не играть и не экспортировать в Украину не угрожать отношениям с Россией".
Они херят будущее ваших детей, они похерят ваши накопления в банках, ваши полученные знания в институтах , ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
корупціонери взагалі-то сцикливі
І шантаж компроматом -їх останній аругмент.
хоч аругмент хороший проти таких самих.
У всіх країнах.
Тем самым было признана его коррупционность.
Да и выступление байдена показало, что ему конец.