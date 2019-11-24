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 Политика Украины
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Все про:декоммунизация (464) Бородянский Владимир (41)

 Наша задача не заменить таблички, а поменять образ мышления, - Бородянский о декоммунизации

Закон о декоммунизации нарушаться не будет, однако замена табличек – не главная задача.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что нужно "развивать в людях навыки критического мышления".

Прежний закон о декоммунизации мы будем выполнять. Это первое. Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления", - пояснил он.

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Бородянский добавил, что "нужно понимать контекст, в котором исторические персоны что-то делали". Он считает, что "были разные обстоятельства, которые сложно описать в строгих бело-черных тонах"

"Мы расширим рамку, которая была в принципе, я считаю, искусственно созданная. Это рамка первой половины 20 века и какого-то пантеона людей с этой рамки. Наша история намного богаче, разнообразнее и сложнее чем такие простые прочтения. И интереснее", - сказал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3161474
 
 
 Топ комментарии
 
Так вам вдалося змінити мислення і тепер 73% все порівнюють з Сватами. Дайош зебілізацію населення у короткі терміни!
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Брати у фракцію СН, якщо мозку нема.
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Зебилизация намного страшнее и опаснее коммунизации. Коммунизация держалась на страхе и зомбировании а зебилизация превращает народ в тупое стадо жвачных дебилов...
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Цей ідіот Бородянський сказонув, що комунізм це частина історії та культури України.
Тому має лишитись.
Змінив вже думку ?
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А в чому він неправий? Інквізиція - частина історії і культури Західної Європи... Англійський колоніалізм - частина історії та культури Великобританії, Індії, Австралії, США, Канади... Націонал-соціалізм - частина історії і культури Німеччини... А у нас - "більшовизм", з його Голодомором, ГуЛагом і катівнями НКВС...
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О чём он говорит ? У нас в стране пришедшие к управлинию страной некомпетентные теоретики экономисты типа Гончарука строят капитализм по учебникам КПСС -нерегулируемую рыночную экономику .Это база для коррупции , Куда они нас ведут ? Их действия наносят ущерб экономике страны в особо крупном размере . Во всех успешно развивающихся странах принят к действию принцип - СОЧЕТАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ . В развитие этого принципа направлены все работы лауреатов Нобелевской премии по экономики . Меня удивляет и возмущает почему об этом никто не говорит . ? Скрывают от народа АБСОЛЮТНУЮ ИСТИНУ
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Пока 90% граждан Украины нищие и бедные мышление не поменяется.
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пока у них мышление не возникнет,

до тех пор они будут нищие и бедные
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Камунячий образ мислення зникне з останнім совком, а останнім піонерам зараз 38 років.
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Одни вымрут, вторые уедут и только малой части будет все равно, как называется улица, кто правит и какие цены на услуги ЖКХ?!!!
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Доход менее 8$ в день-бедные.
Доход менее 5,5$ в день-нищие.
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Jest strani gde ecio mense polucajet.Zarplata zavysyt ot urovnia razvytyja toj strani ekonomiki.Po drugomu nekak.Nezabute sto idiot vojna takze
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"Министр отметил, что нужно "развивать в людях навыки критического мышления"
Но как это можно делать, если исполнять закон, запрещающий высказывание определенных точек зрения и запрещающий организации, к этим точкам зрения склонные?
"нужно понимать контекст, в котором исторические персоны что-то делали"

Абсолютно верно, но понять - простить, а задача современной элиты обвинить кого надо и не прощать. Власть прихватизаторов, отобравших советское производственное наследие, вовсе не склонна к вольному изучению народом практики обратного действия - отбора и дележа капитала среди народной массы.
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Подивіться фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри" . Фільм пророчий. Починаєш розуміти, хто стріляв на Майдані .
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И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления", - пояснил он.
Это мышление в менталитете украинцев и было еще до создания СССР, иначе в 1918 году украинская капиталистическая власть не потерпела бы поражение.
Украинцы наелись досыта в свое время панщины и капитализма и могут отличить дерьмо от чего-то хорошего.
Так что поменять образ мышления, это несбыточные мечты кровопийцев капиталистов.
К тому же этот образ мышления присутствует и в других станах, например в Латинской Америке, в некоторых странах Европы.
Чего только стоят выступления Желтых жилетов во Франции, когда народ дает отпор произволу ценностей капиталистической власти, о выступлениях которых Цензор всегда стыдливо умалчивает.

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Kakoj ecio otpor dajiot zioltyje zilety,vy im predlozyte zit kak rosije ili byvsej tak nazyvajemoj sssr v nicite ,ne odin ne budet togda protestovat.Francuzy neznajet sto takoje sssr im silno povezlo v etom plane.
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Не стыдливо умалчивает, а целенаправленно, боятся возврата народной власти и национализации всего незаконно прихватизиронного.
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По Кашпировскому мышление менять будете?
Который от ночного недержания мочи энуреза заговаривал?
Типа "ты проснешься по будильнику" не совком и больше никогда не захочешь халявы и колбасы по 2.20 (как в СССР)?
Помилуйте, Слуги Народа, да у вас же тогда никакого лохтората не останется.
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После сорока лет можно только бошки с плеч рубить, ни о каком "изменении сознания" речи быть не может! "Спасать" нужно молодежь, а "динозавры" сами вымрут (со временем)!
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А через 20-30 лет те, кто только сейчас родился тебе снесут голову. Государство которое не заботится о детях и стариках не имеет будущего т.к. видя такое отношение большинство будет стремиться получить хорошее образование и специальность для того, чтоб уехать на ПМЖ, где нормальное законодательство и условия для проживания.
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забота" о стариках никак не влияет на косность их сознания - это факт (не мешайте одно с другим, не умножайте метры на килограммы), что касаемо "большинства" то она до сих пор тупое, глупое, невежественное и НЕДЕЕСПОСОБНОЕ (не может позаботится о себе самостоятельно и устроить свою жизнь НИГДЕ и место проживания не изменит этого)!
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спочатку були слова на табличці і книжці, які впорядковуюит думки!
Бородянский-пацак - йди нафуй! Наше завдання - не замінити таблички, а поміняти спосіб мислення, - Бородянський про декомунізацію - Цензор.НЕТ 5001
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Идиот. Если говорить о коммунизме-социализме, как о идеологиях, то коммунизм строят в Китае (одна из самых развитых на сегодня стран мира), а социализм - во многих странах ЕС. Какой образ мышления он собрался менять? Может нужно наоборот - ставить к стенке коррупционеров (как в коммунистическом Китае)? Или облагать по максимуму налогами богатых, чтобы хватало на достойную жизнь всем остальным гражданам (как в развитых странах ЕС)?
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Контекст..... Помню!
Красный день календаря, и к празднику - набор - баночка майонеза в контексте трёх банок кильки в томате....
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