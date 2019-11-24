 Наша задача не заменить таблички, а поменять образ мышления, - Бородянский о декоммунизации

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что нужно "развивать в людях навыки критического мышления".
Прежний закон о декоммунизации мы будем выполнять. Это первое. Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления", - пояснил он.
Бородянский добавил, что "нужно понимать контекст, в котором исторические персоны что-то делали". Он считает, что "были разные обстоятельства, которые сложно описать в строгих бело-черных тонах"
"Мы расширим рамку, которая была в принципе, я считаю, искусственно созданная. Это рамка первой половины 20 века и какого-то пантеона людей с этой рамки. Наша история намного богаче, разнообразнее и сложнее чем такие простые прочтения. И интереснее", - сказал министр.
Тому має лишитись.
Змінив вже думку ?
до тех пор они будут нищие и бедные
Доход менее 5,5$ в день-нищие.
Но как это можно делать, если исполнять закон, запрещающий высказывание определенных точек зрения и запрещающий организации, к этим точкам зрения склонные?
"нужно понимать контекст, в котором исторические персоны что-то делали"
Абсолютно верно, но понять - простить, а задача современной элиты обвинить кого надо и не прощать. Власть прихватизаторов, отобравших советское производственное наследие, вовсе не склонна к вольному изучению народом практики обратного действия - отбора и дележа капитала среди народной массы.
Это мышление в менталитете украинцев и было еще до создания СССР, иначе в 1918 году украинская капиталистическая власть не потерпела бы поражение.
Украинцы наелись досыта в свое время панщины и капитализма и могут отличить дерьмо от чего-то хорошего.
Так что поменять образ мышления, это несбыточные мечты кровопийцев капиталистов.
К тому же этот образ мышления присутствует и в других станах, например в Латинской Америке, в некоторых странах Европы.
Чего только стоят выступления Желтых жилетов во Франции, когда народ дает отпор произволу ценностей капиталистической власти, о выступлениях которых Цензор всегда стыдливо умалчивает.
Который от
ночного недержания мочиэнуреза заговаривал?
Типа "ты проснешься
по будильнику" не совком и больше никогда не захочешь халявы и колбасы по 2.20 (как в СССР)?
Помилуйте, Слуги Народа, да у вас же тогда никакого лохтората не останется.
Бородянский-пацак - йди нафуй!
Красный день календаря, и к празднику - набор - баночка майонеза в контексте трёх банок кильки в томате....