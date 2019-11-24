 Адвокат семей Небесной Сотни Закревская голодает 4-е сутки: "Шансы на продолжение расследования дел Майдана худеют вместе со мной"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Закревской в фейсбуке.
"Сегодня сравнила количество следователей управления спецрасследований по состоянию на 1.07.2019 и по состоянию на 20.11.2019 - из 67 осталось 25. Шансы на продолжение расследования дел Майдана худеют вместе со мной", - написала она.
Кроме того, как сообщила Закревская, в знак солидарности с ней 22 ноября объявили голодовку двое активистов: Михаил Шекета и Николай Колорович из Мукачево.
Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Она будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование. С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.
21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.
Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.
Пока, блин, БУБОЧКА в спортзале АП
А ну-ка, скажите мне, а почему она не голодала с мая 14-го по июнь 19-го???
возможно,всё возможно(
Это 95-й квартал занимался расстрелом?
Марна справа...
Это только на пользу организму !
Я неделю голодала (только на воде) , правда похудела на 5 кг 😱
Но жива и здорова как видишь . 😊
Что за пять лет ничего не нашлось?
Так она голодает в протест прошлой власти или нынешней?
Девушку жаль , похоже , что куёвый пианист жесток по натуре , толку не будет с голодовки , отговорите её , кто с ней рядом , жаль её !
Висновок тут однозначний,вона в темі.
Тільки наступний за Вовіком може розслідувати ці злочини. Може. Але наші абинеюльки знайдуть ще якогось "однотурового", тому і це не факт.
за пороха прийняли закон що генпрокуратура позбавляється слідчих функцій. тепер у колишніх слідчих генпрокуратури є вибір або пройти переатестацію і стати прокурорами і залишитися в генпрокуратурі або перейти слідчими до дбр. може вони не хочуть переходити в дбр? ця проблема більш виглядає як тимчасова кадрова. сам труба казав що в дбр зараз проблеми зі слідчими.
і взагалі незрозуміла ця "туга" за горбатюком.
може дехто хотів би щоб залишилась "логіка розслідування" справ по майдану яка була за минулої влади чи просто створюють "шум".
а вот информационную атаку надо проводить периодически... поднимать родственников "Небесной Сотни", пусть они требуют, подают иски, встречаются с прессой, хранят материалы и доказательства, собирают свидетельства тех, кто был рядом... короче не дают забыть эту боль (а напоминают о ней постоянно, не только в годовщине)...чтобы антимайдан не взял верх...хоть портнов и пытается все вывернуть наизнанку...
вже на третій рік банди потроха було 100% зрозуміло щл все будет Донбасс те все поховають і нікого не накажуть
а зараз той же янук номер три презом і то й же квакваков в МВД
якщо хочете щось зробити то треба подавати в ЕСПЧ
Вендетта - єдиний метод.
То есть ей результат не нужен.. ей нужен сам процесс.. за который бабло берет. И чем дольше будут расследовать - тем лучше. За такое можно пару дней и поголодать.. Что бы потом еще пару лет икрой обжираться... Результат нужно требовать, а не количество! Может пятеро порядочных сделают больше чем сотня дармоедов. Эта сотня дармоедов уже 5 лет "расследует" а толку?
(Офіційна сторінка преЗЕдента України, "одного найвпливовіших лідерів світу" Володимира Зеленського, 21.11.2019, привітання з днем Гідності та Свободи)
Немає глибини цинізму. Адвокат жертв Небесної Сотні починає голодування з приводу припинення розслідування справ Майдану, а цей манкурт на цій темі піариться. А що тобі, янелоху, заважало взяти за хоботи Трубу та Рябошапку, притягнути їх на Майдан, і поставити їм запитання перед тисячами українців? Я знаю, що тобі заважало. Тобі заважають твої яйця у спітнілих долонях Коломойського. (коментар від Готельєр-бандерівець) https://defence-line.org/2019/11/yakij-prezedent-taka-i-gidnist/