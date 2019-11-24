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Все про:голодовка (737) Закревская Евгения (39)

 Адвокат семей Небесной Сотни Закревская голодает 4-е сутки: "Шансы на продолжение расследования дел Майдана худеют вместе со мной"

Голодовка адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий на Майдане, продолжается уже четвертые сутки. За это время она потеряла уже почти два килограмма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Закревской в фейсбуке.

"Сегодня сравнила количество следователей управления спецрасследований по состоянию на 1.07.2019 и по состоянию на 20.11.2019 - из 67 осталось 25. Шансы на продолжение расследования дел Майдана худеют вместе со мной", - написала она.

Кроме того, как сообщила Закревская, в знак солидарности с ней 22 ноября объявили голодовку двое активистов: Михаил Шекета и Николай Колорович из Мукачево.

Читайте также: Голодовка Закревской не хайп, а позиция неравнодушного человека с высоким уровнем доверия, - Сенцов

Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Она будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование. С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Адвокат семей Небесной Сотни Закревская голодает 4-е сутки: Шансы на продолжение расследования дел Майдана худеют вместе со мной 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161473
 
   
 Топ комментарии
 
К сожалению вряд ли голодовка что то даст. Украинцев это мало волнует. вот ниже изложеная новость на этом же цензоре о тушении автомобиля БМВ в россии сорбрала намного больше просмотров и комментариев. гавно украинцев интересует больше...
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Боюсь, що вона не відступиться !
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Що говорив Портнов про вбивства на Майдані?
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Конечно, она общалась с родственниками убитых. ЭТО ТАКОЕ БОЛЬШОЕ ГОРЕ У ЛЮДЕЙ.
Пока, блин, БУБОЧКА в спортзале АП
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Софочка!!!
А ну-ка, скажите мне, а почему она не голодала с мая 14-го по июнь 19-го???
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Для манкуртов и малоросов - в 2014-начало 2019 следствие велось, пусть и не так быстро, как хотелось. Теперь же, при Монике Янелох, следствие прекратили полностью. Сечешь разницу??
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Верила в справедливость , а теперь перестала верить . НАВЕРНО ЗНАЕТ ЧТОТТО БОЛЬШЕ НАС С ВАМИ
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К сожалению вряд ли голодовка что то даст. Украинцев это мало волнует. вот ниже изложеная новость на этом же цензоре о тушении автомобиля БМВ в россии сорбрала намного больше просмотров и комментариев. гавно украинцев интересует больше...
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67 человек 5 лет занимаются одним делом? наверное,много успели накопать...а в апреле даже институтскую решили убрать,т.к. уже все стало ясно к концу каденции сладкого граната
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що значить одним ділом? в тій справі десятки вбитих, все треба описати, встановити обставини вбивства кожного.
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Що говорив Портнов про вбивства на Майдані?
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Портнов тут при чому? він, що визначає ці питання?
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Так, визначає. Прочитай про новий касетний скандал у Труби.
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Ви все слухали? Не знаєте хто подавав на Порошенка? Там якраз є про це. До того ж це одна зебільна шайка-лейка бєні.
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ну подавав, то й що?, якщо немає складу злочину - справу закриє прокурор, якщо буде підозра -суд.
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Якби ж у нас було незалежне розслідування! Тепер після скандалу на ДБР можна поставити хреста.
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вы,намекаете на,то,что невинно убиенных ещё и судить будут?
возможно,всё возможно(
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за пять лет при власти самого патриотичного патриота в галактике и Вселенной с командой матёрых профессианалов не смогли развязать этот узел, куда уж при агенте кремля и аматоре..
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Це має стосунок до голодування Закревської? Це в дно вона Бубочку не любить, що в рвшила голодувати саме при ньому, а не при Порошенку. Порозоботка, нє?
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він її мама, щоб його любили..? рабська свідомість вимальовує дуже дивні, як на мене, комбінації любові та раціональності..
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Ви про незрощеюумвлу любов 73 відсотків ДОРОСЛОГО!!! Населення ЄВРОПЕЙСЬКОЇ!!! країни до казкового, але дешевого популізму?
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до чого тут любов..? владна еліта вела позасистемного персонажа в президентське крісло усі роки незалежності..як то кажуть: глянь на воду, та на свою вроду, або кацапською: неча на зеркало пенять, коли рожа кривая..
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Самі себе ВОНИ ніколи не посадять - так що шансів немає жодних!
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В смысле???
Это 95-й квартал занимался расстрелом?
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Зебня тільки позлорадствує коли їй стане погано, а не дай Боже летальний ісход...
Марна справа... Адвокат семей Небесной Сотни Закревская голодает 4-е сутки: "Шансы на продолжение расследования дел Майдана худеют вместе со мной" - Цензор.НЕТ 413
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С какого перепугу она должна умереть ?
Это только на пользу организму !
Я неделю голодала (только на воде) , правда похудела на 5 кг 😱
Но жива и здорова как видишь . 😊
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Всё зависит от особенностей организма и длительности голодания.
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Зелена влада, щоб догодити фуйлу та принести в Україну мир- руцкій, буде проводити розслідування про вчинення державного перевороту майданівцями та обвинувачувати Петю у війні.
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На жаль ,ви знов скуштували дурализатора на кшталт гаджета з мен ін блек. Нагадую просту істину , що ***** смоктав саме Петя з його власноруч підписаними капітуляціями України та поставками електрики до окупованого Криму.
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Такое и в страшном сне не могли представить еще месяцев десять назад...
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так те. що в прокуратури заберуть слідство було відомо давно.
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Якби прокуратура не хотіла, то за півроку все було би закінчено😯
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тисячі томів та сотні епізодів? - розкажіть казки. Такі справи розслідуються роками.
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Так її і так вже роками розслідують, а тепер взагалі хочуть припинити, бо є вказівка.
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Тоді ця справа не буде розслідуватися і її покладуть у далеку шухляду.
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як можна не розслідувати справу, в якій десятки вбитих? - так не буває.
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Что именно?
Что за пять лет ничего не нашлось?
Так она голодает в протест прошлой власти или нынешней?
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Интересно ,на скока она поправится за время голодания?
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Смешно читать про все эти голодовки, кому она хуже этим сделает? Если серьезно, то сбросить лишние кило - это только на пользу, в принципиальность и решимость довести дело до конца я не верю!
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Уже давно не действуют голодовки, как и митинги. Хочешь результат- собираешь группу активистов под 1 млн. украинцев возле госструктуры, типа ГПУ и даешь срок 1 день на результат .
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Знала бы Небесная Сотня , чем всё закончится .
Девушку жаль , похоже , что куёвый пианист жесток по натуре , толку не будет с голодовки , отговорите её , кто с ней рядом , жаль её !
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Коли парубій з однодумцями приймали закон про передачу справ з ГПУ до ДБР, вже тоді було зрозуміло навіщо це робится. Закревська краще за багатьох знала,для чого це і кому потрібно ,щоб справи Майдана згідно цього закону ДБР розпочинала з самого початку.Але тоді вона мовчала, тим паче не голодувала і не бігала по каналах з протестами.
Висновок тут однозначний,вона в темі.
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Почти 6 лет ждали правосудия,а тут от 2х недель словесное недержание.
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Небесная сотня сейчас не в формате. Главный тренд и национальная идея- продать всю украинскую землю кагалу а самим украинцам перебираться на помойки и под теплотрасу на ПМЖ
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Ні Пєця, ні Зєля не зацікавлені в розслідуванні злочинів на Майдані. Пєця - тому, що він себе готував на хвилі Майдану в лідери, а Вовік взагалі антимайданівець.
Тільки наступний за Вовіком може розслідувати ці злочини. Може. Але наші абинеюльки знайдуть ще якогось "однотурового", тому і це не факт.
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Ну и к чему этот пиар, голосование по этому делу будет 3 декабря.
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Якби ж це піар,вона мовчала коли приймали закон і не вимагала його не приймати,потім не вимагала тоді прийняти і поправку,а тепер від нової влади їй все подавай.Це зумисне маніпулювання з переведенням стрілок,а також робота на тих,хто не зацікавлений в розслідуваннях
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К сожалению Зеленский продолжит сливать расследования убийств Майдана, это одно из требований путина, а он всё выполнит что путин ему прикажет
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5 лет бездействия следствия её полностью устраивало, а тут не может подождать 10 дней до принятия поправок в Раде.
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справді якось все мутно. чого вона взагалі голодує?
за пороха прийняли закон що генпрокуратура позбавляється слідчих функцій. тепер у колишніх слідчих генпрокуратури є вибір або пройти переатестацію і стати прокурорами і залишитися в генпрокуратурі або перейти слідчими до дбр. може вони не хочуть переходити в дбр? ця проблема більш виглядає як тимчасова кадрова. сам труба казав що в дбр зараз проблеми зі слідчими.
і взагалі незрозуміла ця "туга" за горбатюком.
може дехто хотів би щоб залишилась "логіка розслідування" справ по майдану яка була за минулої влади чи просто створюють "шум".
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не надо голодать - бесполезно!
а вот информационную атаку надо проводить периодически... поднимать родственников "Небесной Сотни", пусть они требуют, подают иски, встречаются с прессой, хранят материалы и доказательства, собирают свидетельства тех, кто был рядом... короче не дают забыть эту боль (а напоминают о ней постоянно, не только в годовщине)...чтобы антимайдан не взял верх...хоть портнов и пытается все вывернуть наизнанку...
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Один вопрос ей?.Когда пьяницу комсомольца и упыря Петя назначал.Чего не голодала?
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Наш корабль идет ко дну.... нас не укажут в титрах, наш корабль идет ко дну Адвокат сімей Небесної Сотні Закревська голодує 4-ту добу: "Шанси на продовження розслідування справ Майдану худнуть разом зі мною" - Цензор.НЕТ 599
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нащо здуру голодувати
вже на третій рік банди потроха було 100% зрозуміло щл все будет Донбасс те все поховають і нікого не накажуть
а зараз той же янук номер три презом і то й же квакваков в МВД
якщо хочете щось зробити то треба подавати в ЕСПЧ
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Ну навіщо так перебільшувати значення власної особи...Шанси не худнуть разом з Вами і не помруть разом з Вами...Але якщо раптово помруть ті,які тим шансам не дають шансу - то шанси матимуть шанс...Ні на що не натякаю,але можна просто підійти і плюнути в пику генерального прокурора...для початку...Це дасть набагато більший результат аніж тихо десь голодувати...
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Постраждалим, їх родичами, друзям немає сенсу чекати від влади справедливості.
Вендетта - єдиний метод.
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За правду нужно убивать врагов, а не себя
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Из сложившейся ситуации три выхода. 1) Следователи переходят в ГБР, и адвокат начинает кушать. 2) Следователи не переходят в ГБР, и адвокат начинает кушать. 3) Следователи не переходят в ГБР, и адвокат умирает от голода. Вариант №3 возможен, но весьма маловероятен.
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Нужно вести следствие по всем 13 тысячам погибших по вине организаторов преступного Майдана, а не только 70 жертв Небесной сотни. Перед смертью все равны. Нужно учитывать Всех! Обманутых и погибших с двух сторон. Я против избирательного отношения лишь к одной категории погибших. Конечно это сложное преступление должно быть разделено на отдельные секции. Майдан, включая Небесную сотню и милиционеров. Илловайск. Дебальцево и др. Но все равно преступников, виновных в этой трагедии немного и они одни и те же, устроившие кровопролитие ради захвата власти. Не называю имен - их все знают.
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Сегодня сравнила количество следователей....

То есть ей результат не нужен.. ей нужен сам процесс.. за который бабло берет. И чем дольше будут расследовать - тем лучше. За такое можно пару дней и поголодать.. Что бы потом еще пару лет икрой обжираться... Результат нужно требовать, а не количество! Может пятеро порядочных сделают больше чем сотня дармоедов. Эта сотня дармоедов уже 5 лет "расследует" а толку?
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Голодает ли? Почему можно и нужно верить человеку который разводит 6 лет подряд? маленькая лож порождает большое недоверие.
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Дело против Януковича, Кучмы, Ющенко, Кравчука закрыто, вы ведь за это голосовали 73%?
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На місці загибелі Героїв Небесної Сотні з'явиться Музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Проте будьмо відверті: для вшанування пам'яті кожного загиблого музею недостатньо. Ми повинні відстоювати та захищати ідеали, за які віддали життя наші громадяни. І, звичайно, нам потрібні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов'язково отримати відповіді, а винні - покарання.
(Офіційна сторінка преЗЕдента України, "одного найвпливовіших лідерів світу" Володимира Зеленського, 21.11.2019, привітання з днем Гідності та Свободи)
Немає глибини цинізму. Адвокат жертв Небесної Сотні починає голодування з приводу припинення розслідування справ Майдану, а цей манкурт на цій темі піариться. А що тобі, янелоху, заважало взяти за хоботи Трубу та Рябошапку, притягнути їх на Майдан, і поставити їм запитання перед тисячами українців? Я знаю, що тобі заважало. Тобі заважають твої яйця у спітнілих долонях Коломойського. (коментар від Готельєр-бандерівець) https://defence-line.org/2019/11/yakij-prezedent-taka-i-gidnist/
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А кому нужна правда то, что действительно произошло на майдане? Мародерствующей команде, которая влезла в кресла и начала просто грабить страну? Нет. Поставили Горбатого изображать бурную деятельность. Зеленой не лоховской команде? Тоже нет. Ибо половина мародерной команды очень быстро оказалась в зеленой не лоховской. Гражданам Украины. В значительной основной массе из глубоко фиолетово, потому, что майдан не принес в их жизнь ничего хорошего, а только разрушил, то что было... Мне лично фиолетово, кто и как их там перестрелял.....
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"Пахать" потрібно, а не оголошувати піаргодовку!!Це один з методів затягувати та гальмувати справи...
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