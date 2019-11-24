 Стопроцентная манипуляция. О деталях регистрации своего бизнеса я заранее сообщал, - Ермак о сюжете на "Прямом"

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.
"1. ООО "Интерпромфинанс-безопасность" никогда не вело никакой хозяйственной деятельности. О чем мы заранее сообщили журналистам телеканала "Прямой".
2. Владелец другой доли в этом ООО - ООО "Сарыч" не имеет ко мне никакого отношения. Я не контролирую и не могу знать, кто и когда его перерегистрировал и на кого.
3. ООО "Интерпромфинанс-безопасность" было зарегистрировано в 2001 году, и я не могу его закрыть, поскольку не имею связи с другой стороной.
4. Даже если вы соучредитель ООО, а другой соучредитель - юридическое лицо (которое вам не принадлежит), и это юридическое лицо без вашего ведома продали кому, то это никак не свидетельствует, что вы как-то с этим связаны, или имеете на это какое-то влияние", - заявил Ермак.
Он подчеркнул, что обо всем этом заранее сообщил журналистам телеканала "Прямой", и поэтому считает сюжет о его связи с Ротенбергом стопроцентной манипуляцией.
Напомним, на канале "Прямой" вышел материал о том, что новыми владельцами крымской компании "Сарыч, которая является соучредителем компании Ермака "Интерпромфинанс-безопасность", стали люди из орбиты российского олигарха Ротенберга. Таким образом, по утверждению журналистов, новые владельцы стали деловыми партнерами Ермака.
Анекдот. Приставился олигарх. На том свете стоит на раздорожье: РАЙ - АД. Он быстренько к воротам рая. Стучит. Никто не открывает. Он еще сильнее стучит, еще и еще...
А там, где АД, черти беснуются и кричат ему:
- Давай к нам!
Отмахивается от них новоприставленный и снова колотит в ворота РАЯ.
Наконец открывается форточка. Там ангел:
- Чего стучишь?
- Открывай быстрее, мне сюда.
- На сегодня никаких заказов не было.
- Как так, а я.
Посмотрел ангел в свой талмуд...
- Нет тебя.
- Как нет. Я самую большую свечку на все праздники ставил, церкви строил, купола золотил, самый большой золотой крест у меня на груди... Открывай быстро!
- Ладно, - говорит ангел, - пойду узнаю.
А черти смолу кипятят, сковороды большущие калят:
- К нам тебе, к нам, орут они.
Долго не было ангела. Наконец появился.
- Да, все верно, - говорит.- И церкви ты строил, и деньги давал, и купола крыл. Но они посовещались и решили вернуть тебе деньги.
...Телеканал "Прямий" та Петро Порошенко: хто справжній власник - 24 Канал
У владі мають бути ті, хто і до 2014 вважав московію одвічним ворогом нашого народу, хто ніколи не вважав мацкву центром міра і не прагнув до мацкви, хто завжди був свідомим українцем!
Может кто знает - по какому округу они проходили в качестве кандидатов от "СН" ?
Жду от властей постепенного привлечения к ответственности пропагандонов в СМИ за недостоверную информацию, за однобокую подачу информацию
Украинцы имеют право получать правдивую информацию, а не потоки лжи с телеканалов и интернет-изданий.
А как насчёт Мальдивского офшора?
Ротенберг зареєстрував на нього фірму прокладку з намірами співпраці, однак фірма не працювала, але гроші через неї качались і напевно не малі і на що вони були потрачені думки не виникає . А скільки таких фірм прокладок і підстилок в Україні.
І ця гидота має совість стверджувати що вони борці за Україну.
А зрозуміло вони борці за загарбання України москалями.
Зелена шмаркля це дійсно вирок Україні. Це і головна біль і тяжка хвороба.
Але ми одужаємо, шмарклю вишмаркаємо.
Слава Україні.
😀 Клоун...
А какой же тогла идиот его купил？
Даже лом опровергать каждое его слово. Бо в в каждом слове уже содержится несколько π|£дежей.