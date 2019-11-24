EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  4065  117
Все про:бизнес (1236) Крым (22099) Ротенберг (10) Ермак Андрей (45)

 Стопроцентная манипуляция. О деталях регистрации своего бизнеса я заранее сообщал, - Ермак о сюжете на "Прямом"

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отреагировал на сюжет о его компании "Интерпромфинанс-безопасность", назвав его манипулятивным.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

"1. ООО "Интерпромфинанс-безопасность" никогда не вело никакой хозяйственной деятельности. О чем мы заранее сообщили журналистам телеканала "Прямой".

2. Владелец другой доли в этом ООО - ООО "Сарыч" не имеет ко мне никакого отношения. Я не контролирую и не могу знать, кто и когда его перерегистрировал и на кого.

3. ООО "Интерпромфинанс-безопасность" было зарегистрировано в 2001 году, и я не могу его закрыть, поскольку не имею связи с другой стороной.

4. Даже если вы соучредитель ООО, а другой соучредитель - юридическое лицо (которое вам не принадлежит), и это юридическое лицо без вашего ведома продали кому, то это никак не свидетельствует, что вы как-то с этим связаны, или имеете на это какое-то влияние", - заявил Ермак.

Он подчеркнул, что обо всем этом заранее сообщил журналистам телеканала "Прямой", и поэтому считает сюжет о его связи с Ротенбергом стопроцентной манипуляцией.

Читайте также: В Украине есть политики, которым невыгодно завершение войны, поэтому не удивляюсь информатакам на меня, - Ермак

Напомним, на канале "Прямой" вышел материал о том, что новыми владельцами крымской компании "Сарыч, которая является соучредителем компании Ермака "Интерпромфинанс-безопасность", стали люди из орбиты российского олигарха Ротенберга. Таким образом, по утверждению журналистов, новые владельцы стали деловыми партнерами Ермака.

Источник: https://censor.net.ua/n3161470
 
   
 Топ комментарии
 
Вміють зелені локшину на вуха лохторату вішати...
 показать весь комментарий
 
Предателей.Там весь сброд собрал зеленский.Они Украина не заспужила таких говнюков.
 показать весь комментарий
 
Манипуляция??? В Украине вообще избирали президентом Голобородько на велосипеде а избрали какое-то гнусавое чмо. Вот где манипуляция!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ага. Вночі Ситнік їздив до Пєці додому і три години позаминулого літа встановлював йому пастку на щурів. Ага.
 показать весь комментарий
 
Что за ересь пишет этот Ермак. Он сам-то верит в эту ахинею( Для кого он это пишет и говорит. Что значит не могу закрыть. Так брось его нахер, отдай им за 0 копеек, через суд. Не уважаешь людей - себя хотя бы уважай на те 0 копеек. Те брехали, эти тоже брехуны. Ни стыда, не совести. А потом удивляются: почему у них дети больные рождаются. В жизни ничего не проходит бесследно. И бог наказывает очень жестоко, по самому больному бьет. Грехи можно отмолить, но только, если искренне.
Анекдот. Приставился олигарх. На том свете стоит на раздорожье: РАЙ - АД. Он быстренько к воротам рая. Стучит. Никто не открывает. Он еще сильнее стучит, еще и еще...
А там, где АД, черти беснуются и кричат ему:
- Давай к нам!
Отмахивается от них новоприставленный и снова колотит в ворота РАЯ.
Наконец открывается форточка. Там ангел:
- Чего стучишь?
- Открывай быстрее, мне сюда.
- На сегодня никаких заказов не было.
- Как так, а я.
Посмотрел ангел в свой талмуд...
- Нет тебя.
- Как нет. Я самую большую свечку на все праздники ставил, церкви строил, купола золотил, самый большой золотой крест у меня на груди... Открывай быстро!
- Ладно, - говорит ангел, - пойду узнаю.
А черти смолу кипятят, сковороды большущие калят:
- К нам тебе, к нам, орут они.
Долго не было ангела. Наконец появился.
- Да, все верно, - говорит.- И церкви ты строил, и деньги давал, и купола крыл. Но они посовещались и решили вернуть тебе деньги.
 показать весь комментарий
 
 
Як там написано в одному творі: "Мовчіть, принцесо! Ви так невинні, що можете сказати страшні речі". Бо якщо справжній власник "Прямого" - Президент Порошенко, Стовідсоткова маніпуляція. Про деталі реєстрації свого бізнесу я заздалегідь повідомляв, - Єрмак про сюжет на "Прямому" - Цензор.НЕТ 5346 або його найближче оточення, то це значить, як мінімум, три важливі речі. Перше: нинішній Президент та його друзі порушують закон про прозорість медіавласності, який передбачає розкриття імен справжніх власників каналів. Ми і раніше підозрювали, що нинішній власник - екс-регіонал Макеєнко - просто звичайна підставна особа, яка погодилася собою прикрити справжніх господарів каналу.



...Телеканал "Прямий" та Петро Порошенко: хто справжній власник - 24 Канал Стовідсоткова маніпуляція. Про деталі реєстрації свого бізнесу я заздалегідь повідомляв, - Єрмак про сюжет на "Прямому" - Цензор.НЕТ 5346
 показать весь комментарий
 
 
А можна виключити із влади УСІХ, хто хоч колись мав бізнес у рашці? Навіть до 2014!

У владі мають бути ті, хто і до 2014 вважав московію одвічним ворогом нашого народу, хто ніколи не вважав мацкву центром міра і не прагнув до мацкви, хто завжди був свідомим українцем!
 показать весь комментарий
 
 
Боюсь що всі кабінети і офіси порожніми залишаться!
 показать весь комментарий
 
 
Во как. Голосовали за Голобородьку, а страной управляют Богдан и Ермак.
Может кто знает - по какому округу они проходили в качестве кандидатов от "СН" ?
 показать весь комментарий
 
 
Головне що на всі випадки життя у них вже є заздалегідь приготоване пояснення.
 показать весь комментарий
 
 
А никто и не сомневался что это высосанная из пальца история, пропагандистские помои

Жду от властей постепенного привлечения к ответственности пропагандонов в СМИ за недостоверную информацию, за однобокую подачу информацию

Украинцы имеют право получать правдивую информацию, а не потоки лжи с телеканалов и интернет-изданий.
 показать весь комментарий
 
Ага, у мене є бізнес з Ротненбергом, тому,, що неможу його закрити і ніяк продати. Плакати хочеться, ви мої бубочки. Цікаво, а мама у цього мілашки теж любить швидкість?
 показать весь комментарий
 
Да что ты говоришь?
А как насчёт Мальдивского офшора?
 показать весь комментарий
 
 
Єрмак це погоняло, а яке його справжнє ім"я, яке записано у військовому квитку що зберігається у сейфі ФСБ.
Ротенберг зареєстрував на нього фірму прокладку з намірами співпраці, однак фірма не працювала, але гроші через неї качались і напевно не малі і на що вони були потрачені думки не виникає . А скільки таких фірм прокладок і підстилок в Україні.
І ця гидота має совість стверджувати що вони борці за Україну.
А зрозуміло вони борці за загарбання України москалями.
Зелена шмаркля це дійсно вирок Україні. Це і головна біль і тяжка хвороба.

Але ми одужаємо, шмарклю вишмаркаємо.
Слава Україні.
 показать весь комментарий
 
 
"ООО не вело ни какой хозяйственной деятельеости"（с）

😀 Клоун...
А какой же тогла идиот его купил？
 показать весь комментарий
 
 
Ермак не манди! Основной мессидж программы был что ты связан с ФСБ России. При твоем непосредственном участии подготовки встречи Торчка и Трампа, произошло самое страшное- провал встречи и начало процедуры импичмента, что на время , выбило США из обоймы влияния на Нормандскую встречу. Это называется операция по нейтрализации влияния, понятно что до выборов нового Президента США, никто после таких скандалов занимать активную позицию по Украине не будет. Теперь главную скрипку во внешнем управлении процессом будет играть Франция и Германия! А это на руку Кассапстану. Твой всраный бизнесс никого не интересует, его показали исключительно с точки зрения косвенных фактов твоей связи с Верхушкой Кассапии.
 показать весь комментарий
 
 
Киздит как дышит!
Даже лом опровергать каждое его слово. Бо в в каждом слове уже содержится несколько π|£дежей.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх