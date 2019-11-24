 Слуга народа Дубинский: "Сбывается зловещий тост Коломойского: чтобы предправления "Приватбанка" Крумханзл уехал домой в любом виде"

Об этом сообщил нардеп от СН Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт. Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек", - написал он.
Дубинский отметил, что в своем тосте олигарх Коломойский 25 октября в день освобождения Днепра от немецко-фашистских захватчиков пожелал, чтобы "этот представитель "Waffen-SS" отправился домой в любом виде", и теперь, по мнению нардепа, этот тост сбывается.
В то же время в пресс-службе "Приватбанка" "Лиге" сообщили, что Глава правления Петр Крумханзл был госпитализирован после занятий в спортзале, но на данный момент его здоровью ничего не угрожает.
"Сейчас он находится в больнице. После пары дней отдыха и реабилитации вернется к работе", - отметил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.
При этом он опроверг информацию о том, будто Крумханзла госпитализировали с инфарктом, о чем ранее сообщил депутат Александр Дубинский.
- Беня не такой мелочный. Зачем ему Приват, когда к его услугам вся страна?
(С)
@Anakoyher
🤔
На этот раз о бардаке в окружающем Украину мире:
https://youtu.be/51FF-xLmJ8s
А порохоботы вцепились в эту новость и обсасуют её...
Никак не могут насосаться
.
.
......
реально пока не подохнет последний совковый пионер - будет вот так вот. как будто заражали специально чем-то и оно так и будет скулить о кал.басе и бломбире и праздновать 23-е февраля
Вот пошло-поехало, было и уехало!
Кручу верчу - обмануть хочу!
Кручу шарик - плачу гонорарик!
У волшебника Колоймана - все по честному, без обмана!
Смотрим 1+1 внимательно выигрываем обязательно!
Любимая игра Виктора Цоя, со времен застоя!
Еврейская рулетка, она же татарское лотто, можно выиграть Укрнафту, можно и пальто!
А ещё в придачу, преЗЕдента и дачу!
Пришел миллионер, а ушёл - миллиардер!
Принимаем банки, Дубилеты и дамские пистолеты!
За хорошее зрение - сто гривен премия!
Ходим, ходим, мимо не проходим!
Смотрим внимательно, - выиграем обязательно!
А кто просто так стоит и глаза пучит, тот ничего не получит!
За хорошее зрение - денежная премия, за плохое зрение - к Ляшку направление!
Последний раз покажу и домой ухожу!
Я приехал из Швейцарии на зеленом велике, велик сломался, а я тут остался!
Вот вам пятьдесят на посадку Свинарчуков и других поросят!
Кто с дядей Беней не играет, - тот сладкого не покупает!
Если сильно повезёт, можно выиграть вертолет, завод в Кентукки и бесплатный перелет!
Кооператив "Слуга Народа", - проведем в Раду любого урода!
Насиловал, воровал, - Бене отслюнявил и куш сорвал!
Кручу верчу - обмануть хочу!
Мама любит скорость, слуги любят шик, Кива передернул, - настоящий мужик!
Если нет в бюджете денег, привяжите к жопе веник, - метите-метите, но к МВФ не ходите!
Кручу верчу - запутать хочу!
Пошло-поехало, было и уехало!
Морской трибунал на три корыта променял, a газовый арбитраж меняю на свой Гурзуфский гараж!
А кому не нравится наше представление, тому даю уведомление, что 73% дебилов проголосовало за то, чтобы так было!
Медиа-звиздун - его кредо
Я понимаю если б эту новость загнали в жёлтую прессу...
Или... ЦН уже является таким?
Черноротый, хуцпатый, без морали и совести Дубинский уже несколько месяцев как НАРДЕП.
Про их облико-Аморале нужно писать и на таких сайтах.