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Все про:Коломойский (1256) Приватбанк (562) Крумханзл (3) Дубинский (38)

 Слуга народа Дубинский: "Сбывается зловещий тост Коломойского: чтобы предправления "Приватбанка" Крумханзл уехал домой в любом виде"

Глава правления "Приватбанка" Петр Крумханзл попал в реанимацию с инфарктом после занятий в тренажерном зале.

Об этом сообщил нардеп от СН Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт. Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек", - написал он.

Дубинский отметил, что в своем тосте олигарх Коломойский 25 октября в день освобождения Днепра от немецко-фашистских захватчиков пожелал, чтобы "этот представитель "Waffen-SS" отправился домой в любом виде", и теперь, по мнению нардепа, этот тост сбывается.

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В то же время в пресс-службе "Приватбанка" "Лиге" сообщили, что Глава правления Петр Крумханзл был госпитализирован после занятий в спортзале, но на данный момент его здоровью ничего не угрожает.

"Сейчас он находится в больнице. После пары дней отдыха и реабилитации вернется к работе", - отметил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.

При этом он опроверг информацию о том, будто Крумханзла госпитализировали с инфарктом, о чем ранее сообщил депутат Александр Дубинский.

Слуга народа Дубинский: Сбывается зловещий тост Коломойского: чтобы предправления Приватбанка Крумханзл уехал домой в любом виде 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161469
 
 
 Топ комментарии
 
Геніальне гасло: «Зробимо їх разом!» об'єднало бидло всієї країни. Жодна тварина не спитала: «Зачєм?»
(C)
@Karakay67
🤔
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Зебилы радуются за Беню... таки упоротые они на всю голову.
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Или когда военная хунта к власти придёт, и вывесит всех олигархов вдоль Крещатика на просушку.
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Тут нюансик есть. Не дай Бог придет хунта имени Авакова.
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Не прийде ця хунта, бо її просто нема.
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- Изя, как ты считаешь, вернут Приват Коломойскому?
- Беня не такой мелочный. Зачем ему Приват, когда к его услугам вся страна?
(С)
@Anakoyher
🤔
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Тобто Бєня чорноротий, а Дубінський обговорює свого роботодавця🐸
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Ага...
А порохоботы вцепились в эту новость и обсасуют её...
Никак не могут насосаться Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 4311
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Я тільки прочитав статтю де рекомендують купувати сомів.
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Я теперь понимаю, откуда и почему пошло поганяло Абу
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Тут теж Беня наврочив !:?.. Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 5402
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..Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 6905....
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Петр Крумханзл за національністю чех, а щурам всюди "Waffen-SS" ввижається. )))
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быдло совковое тупое. одно празднует возвращение совковых расстрельных команд, второй тоже идиот.
реально пока не подохнет последний совковый пионер - будет вот так вот. как будто заражали специально чем-то и оно так и будет скулить о кал.басе и бломбире и праздновать 23-е февраля Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 4527
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мастер путешествия во времени бородатая тёлка среюни дубинский шкварится со скоростью забега его делда из полит упра ЗФ РККА модели 41й год Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 5768
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Коли пітерки прихватизували 2.5 млн.га землі з "Приватом"-це називається "Прихват".Не здивуюся,якщо Беня відбере своє і приватизує ще 7.5 млн.га землі і назве це все "Україна".
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И что, ГПУ не рассматривает этот тост, как угрозу? Удивительно. Да?
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В свете инфы на "Трубу прорвало" ничего удивительного - одна шайка лейка
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Так где Рынок электроэнергии? Нужно принять закон! На внутреннем рынке цена не может быть выше чем продаётся за границу! Если она продаётся дешевле за бугор, то цены автоматически понижать на внутреннем всем! Так пауки сами себя сьедят.
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Господи! Ну как же хочется быть вечно молодым и здоровым! Столько телок вокруг пасется, Господи! (Крумханзл. Ну и кликуха!)
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шо это за инфаркт такой, если "После пары дней отдыха и реабилитации вернется к работе" ..? Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 1608
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ЧТоб не сесть в тюрьму, а бабки можно продолжать тырить
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Беня Наперсточник и его зеленая команда

Вот пошло-поехало, было и уехало!
Кручу верчу - обмануть хочу!
Кручу шарик - плачу гонорарик!
У волшебника Колоймана - все по честному, без обмана!
Смотрим 1+1 внимательно выигрываем обязательно!
Любимая игра Виктора Цоя, со времен застоя!
Еврейская рулетка, она же татарское лотто, можно выиграть Укрнафту, можно и пальто!
А ещё в придачу, преЗЕдента и дачу!
Пришел миллионер, а ушёл - миллиардер!
Принимаем банки, Дубилеты и дамские пистолеты!
За хорошее зрение - сто гривен премия!
Ходим, ходим, мимо не проходим!
Смотрим внимательно, - выиграем обязательно!
А кто просто так стоит и глаза пучит, тот ничего не получит!
За хорошее зрение - денежная премия, за плохое зрение - к Ляшку направление!
Последний раз покажу и домой ухожу!
Я приехал из Швейцарии на зеленом велике, велик сломался, а я тут остался!
Вот вам пятьдесят на посадку Свинарчуков и других поросят!
Кто с дядей Беней не играет, - тот сладкого не покупает!
Если сильно повезёт, можно выиграть вертолет, завод в Кентукки и бесплатный перелет!
Кооператив "Слуга Народа", - проведем в Раду любого урода!
Насиловал, воровал, - Бене отслюнявил и куш сорвал!
Кручу верчу - обмануть хочу!
Мама любит скорость, слуги любят шик, Кива передернул, - настоящий мужик!
Если нет в бюджете денег, привяжите к жопе веник, - метите-метите, но к МВФ не ходите!
Кручу верчу - запутать хочу!
Пошло-поехало, было и уехало!
Морской трибунал на три корыта променял, a газовый арбитраж меняю на свой Гурзуфский гараж!
А кому не нравится наше представление, тому даю уведомление, что 73% дебилов проголосовало за то, чтобы так было!
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Навіщо побрихенькі лайна рогатого, дубіни тут ваще обговорювати??? він бидло кацапське, дубінський, такий собі кінь троянський...= (дубінський)
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Нацисти у порівнянні з дубинським- діти !
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Ахаха! Эко как цензоровские члены правления и мажоритарные акционеры "Привата" всполошились. Трясут губами, хлопают ушами по щекам... Беня своё заберёт, это его паноптикум.
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От вы любите всяким панам из-за бугра лизать что обычно люди не лижут никогда
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Дубинський хай за маму на "Мазератті" турбується - "правдолюб " хрєнов!
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То син "швидкоїздної матусі" говорить, що "глибоко віруючий", який блюде шабат, є чорноротим і кляне людей?
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ДУБинский , одна дурная извилина портит тебе всю голову и не только !
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Он репортёр...
Медиа-звиздун - его кредо Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 1284
Я понимаю если б эту новость загнали в жёлтую прессу...
Или... ЦН уже является таким?
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Вы пропустили новости последних 6 месяцев?
Черноротый, хуцпатый, без морали и совести Дубинский уже несколько месяцев как НАРДЕП.
Про их облико-Аморале нужно писать и на таких сайтах.
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говорящая нацистская ж0па халамойзера возрадовалась чужому горю
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И мы плакать не будем когда время придет. Нет, не будем
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В детстве пугали хунтой, а сейчас ждем с нетерпением. За подлые тосты и СС-ложь ответ должен держать весь этот жидо_жлобо_барыжий днепровско-криворожский осередок.
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Чтоб у дубинского под жопой все его 17 машин развалилось. Будьмо!
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ВСЁ жевание гавна дедовоевавших добром не заканчивается!
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желания - это бумеранг! ждем когда коломойского экстрадируют в сша на суды за мошеничество в любом виде
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