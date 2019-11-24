 Слуга народа Дубинский: "Сбывается зловещий тост Коломойского: чтобы предправления "Приватбанка" Крумханзл уехал домой в любом виде"

Об этом сообщил нардеп от СН Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт. Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек", - написал он.

Дубинский отметил, что в своем тосте олигарх Коломойский 25 октября в день освобождения Днепра от немецко-фашистских захватчиков пожелал, чтобы "этот представитель "Waffen-SS" отправился домой в любом виде", и теперь, по мнению нардепа, этот тост сбывается.

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В то же время в пресс-службе "Приватбанка" "Лиге" сообщили, что Глава правления Петр Крумханзл был госпитализирован после занятий в спортзале, но на данный момент его здоровью ничего не угрожает.

"Сейчас он находится в больнице. После пары дней отдыха и реабилитации вернется к работе", - отметил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.

При этом он опроверг информацию о том, будто Крумханзла госпитализировали с инфарктом, о чем ранее сообщил депутат Александр Дубинский.