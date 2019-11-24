 Наемники РФ за минувшие сутки 8 раз нарушили перемирие: в ВСУ без потерь

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
3 обстрела наших позиций российскими оккупационными войсками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Пивденное. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов: дважды у Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза вблизи Водяного - из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ; неподалеку от Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.
С начала этих суток российские оккупационные войска вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса.
Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
Но для оркестра по догорняку с оккупантом главное развод войск на нашей украинской территории в одну украинскую сторону.
Почему-то кацапские военные не разводят свои войска в сторону Ростова с наших украинских границ.
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
Хоча, бубочка зараз робить все можливе щоб ти таки посидів на пляшці.
…. И сказал мозг:
Я - тот, кто должен быть начальником, потому, что я руковожу работой всех внутренних органов!
…. Возразили глаза:
Мы должны руководить, потому, что мы указываем путь всем в этом мире!
…. Сказало сердце:
Если уж так, то мне полагается быть начальником - я распределяю кровь, дающую всем органам возможность функционировать!
Желудок:
… Я должен быть начальником, потому, что я кормлю всех!
Ноги сказали:
…. Мы должны быть начальником, потому, что мы носим всех!
….. вдруг вылазит говно и говорит: только я по праву должно быть начальником.
Все органы взорвались от смеха….
…. И говно отказалось выходить 5 дней.
Глаза вылезли из орбит….
Сердце в прединфарктном состоянии….
Желудок разрывается.
Ноги отнялись…
И тогда все закричали: пусть Говно будет начальником!!!
И с тех пор….
Каждое Говно хочет быть начальником!
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.
У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.
Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.
Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж ще й зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрились поля.
Щоб ночі, не так холодили
Й синочкам було потепліш.
У Бога матусі просили,
Щоб діти вертались скоріш!
Заплакані,стомлені очі -
Молитви святий оберіг.
Хай мами недоспані ночі -
Повернуть з далеких доріг!
Автор: Віта Стронська
"Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее."