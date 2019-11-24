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Все про:война (3689) обстрел (8450) Донбасс (20005) операция Объединенных сил (1819)

 Наемники РФ за минувшие сутки 8 раз нарушили перемирие: в ВСУ без потерь

В субботу, 23 ноября, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

3 обстрела наших позиций российскими оккупационными войсками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Пивденное. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов: дважды у Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза вблизи Водяного - из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ; неподалеку от Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

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С начала этих суток российские оккупационные войска вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса.

Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Наемники РФ за минувшие сутки 8 раз нарушили перемирие: в ВСУ без потерь 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161468
 
 
 Топ комментарии
 
Добре, якщо у нас нема втрат.
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***
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.

У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.

Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.

Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж ще й зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрились поля.

Щоб ночі, не так холодили
Й синочкам було потепліш.
У Бога матусі просили,
Щоб діти вертались скоріш!

Заплакані,стомлені очі -
Молитви святий оберіг.
Хай мами недоспані ночі -
Повернуть з далеких доріг!

Автор: Віта Стронська
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Під Іловайськом українців убивали росіяни, а не Порошенко. Котел виник внаслідок наступу наших військ. Пам'ятаєш, як ми всі тут на Цензорі аплодували, коли наші війська звільняли місто за містом?
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
Хоча, бубочка зараз робить все можливе щоб ти таки посидів на пляшці.
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Пане Алі, це завдяки ігрульщікам муд"ями по роялю у нас в Україні "нема" кожного дня убитих та поранених хлопців та дівчат вояків.
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".....в ВСУ без потерь...." это сегодня, а обычно благодаря офису музыкантов игры мудьями на рояле ежедневно в Украине погибают или получают увечья десятки наших военных.
Но для оркестра по догорняку с оккупантом главное развод войск на нашей украинской территории в одну украинскую сторону.
Почему-то кацапские военные не разводят свои войска в сторону Ростова с наших украинских границ.
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а при пете еще больше Дебальцево Иловайск и т.д. и т.п.
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Під Іловайськом українців убивали росіяни, а не Порошенко. Котел виник внаслідок наступу наших військ. Пам'ятаєш, як ми всі тут на Цензорі аплодували, коли наші війська звільняли місто за містом?
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
Хоча, бубочка зараз робить все можливе щоб ти таки посидів на пляшці.
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Петро хоть и бандит из 90-х и мажор при своем папе подпольном миллионере при Совке, но он сумел спасти Юг Украины от "русськага" недобитого мира.
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Календарь открой, придурок! И посмотри когда был Иловайск и Дебальцево и когда Петя стал президентом. Это раз. И второе - против регулярной расейской армии выстоять было невозможно. Поэтому тому-же Пете скажи спасибо, что сепары сейчас не под Киевом или Полтавой.
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Во время сотворения мира собрались внутренние органы и стали спорить: кто будет начальником?
…. И сказал мозг:
Я - тот, кто должен быть начальником, потому, что я руковожу работой всех внутренних органов!
…. Возразили глаза:
Мы должны руководить, потому, что мы указываем путь всем в этом мире!
…. Сказало сердце:
Если уж так, то мне полагается быть начальником - я распределяю кровь, дающую всем органам возможность функционировать!
Желудок:
… Я должен быть начальником, потому, что я кормлю всех!
Ноги сказали:
…. Мы должны быть начальником, потому, что мы носим всех!
….. вдруг вылазит говно и говорит: только я по праву должно быть начальником.
Все органы взорвались от смеха….
…. И говно отказалось выходить 5 дней.
Глаза вылезли из орбит….
Сердце в прединфарктном состоянии….
Желудок разрывается.
Ноги отнялись…
И тогда все закричали: пусть Говно будет начальником!!!
И с тех пор….
Каждое Говно хочет быть начальником!
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Нічого. Головне що у Зеленського з ****** повний контакт і просто ;френдлі;.
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Главное не стрелять лозунг Зебила. Если тебя ударили по левой щеке подставь правую. Евангелие от Матфея. Зедебил учит Вас смирения - он спаситель. Обиженные украинцы должны вооружиться тем любомирием которое несёт спаситель - Зедебил и обижающие кацапы будут престыжены и не нанесут очередной удар. Поэтому вы удивляетесь почему у нас идёт торговля с парашостаном и строим мост сепарам, пенсии выплачиваем больше чем самим украинцам и т.д Зедебил наш спаситель.
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***
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.

У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.

Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.

Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж ще й зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрились поля.

Щоб ночі, не так холодили
Й синочкам було потепліш.
У Бога матусі просили,
Щоб діти вертались скоріш!

Заплакані,стомлені очі -
Молитви святий оберіг.
Хай мами недоспані ночі -
Повернуть з далеких доріг!

Автор: Віта Стронська
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В субботу, 23 ноября, советник президента США Роберт О'Брайен выступил на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада) и заявил, что НАТО не выгодно вступление в альянс Украины из-за угрозы конфликта с РФ.

"Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее."
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