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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Голодомор (894) Канада (1331) Трюдо Джастин (114)

 Миллионы украинцев погибли в результате геноцида, призванного сломать их волю, - Трюдо призвал почтить память жертв Голодомора

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал всех граждан почтить жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу канадского правительства.

"Сегодня мы вспоминаем миллионы невинных людей в Украине, которые пострадали и погибли во время Голодомора", - заявил Трюдо.

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Он напомнил, что в 1932-1933 годах тоталитарный советский режим начал кампанию уничтожения жителей Украины.

"Миллионы людей погибли, многие другие были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, призванного сломать их волю", - добавил премьер Канады.

Он подчеркнул, что несмотря на эти ужасы народ Украины выжил, защищая свой язык, культуру и самобытность, а в 1991 году, после десятилетия советского правления и угнетения, получил независимость.

"В течение очень многих лет виновники Голодомора отрицали его существование и скрывали эти невероятные страдания от международного сообщества. Каждый из нас должен гарантировать, что их истории никогда не будут стерты. Только помня о погибших женщинах, мужчинах и детях, мы можем предотвратить будущие злодеяния и защищать права человека, где бы они ни были под угрозой", - добавил Трюдо.

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Он призвал всех канадцев почтить память жертв Голодомора и подумать над тем, как украинско-канадская община способствует улучшению страны. "По всей Канаде люди украинского происхождения делают наши общины богаче и сильнее", - отметил премьер Канады.

Также он заявил, что "сегодня и ежедневно" Канада твердо поддерживает украинский народ и правительство Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3161463
 
   
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А наш ПреЗЕдент назвал предшественника сеньор-голодомор . Правда комиком работал тогда , но нутро его же таким осталось , в 42 года вату из башки и сердца не вытравить .
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Предатель Ермак его наверное тогда продюсировал .
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Это единственный Человек которого можно Уважать!!!
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Иногда Трюдо кажется бОльшим украинцем, чем бубочка
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Це був жах,але хіба самі українці зробили якісь висновки? В нас кругом не справедливість і не всі рівні перед законом.
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73% відсотка зробили висновки і обрали того, який знущався над Голодомором😏
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Решта не забуває як це було при Голодоморі.
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Ali Hasan Але не проти сьогоднішніх подій.Та й взагалі,попередніх 5 років також було дуже і дуже багато чого поганого в колишній владі.Рівності ж перед законом не було.Псевдоеліта поводила себе нахабно,зараз просто ще збільшилась їх нахабність.Дуже грубі помилки допущені були попередньою владою.
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Десятки миллионов украинцев стали жертвами советского союза куда сегодня опять нас пытаются засунуть ***** и его украинские прихвостни. Не хочешь воевать за свою страну, выбираешь капитуляцию и позор- будешь воевать за чужую и получать такие акции как голодомор. На кацапских форумах сейчас козломордые, которых вы называете братьями и торговыми партньорами, призывают все повторить.
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"В течение очень многих лет виновники Голодомора отрицали его существование и скрывали эти невероятные страдания от международного сообщества. Каждый из нас должен гарантировать, что их истории никогда не будут стерты. Только помня о погибших женщинах, мужчинах и детях, мы можем предотвратить будущие злодеяния и защищать права человека, где бы они ни были под угрозой", - добавил Трюдо. Источник: https://censor.net.ua/n3161463
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Хіба винуватці Голодомору тепер не заперечують свою вину?
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