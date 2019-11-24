 Миллионы украинцев погибли в результате геноцида, призванного сломать их волю, - Трюдо призвал почтить память жертв Голодомора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу канадского правительства.

"Сегодня мы вспоминаем миллионы невинных людей в Украине, которые пострадали и погибли во время Голодомора", - заявил Трюдо.

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Он напомнил, что в 1932-1933 годах тоталитарный советский режим начал кампанию уничтожения жителей Украины.

"Миллионы людей погибли, многие другие были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, призванного сломать их волю", - добавил премьер Канады.

Он подчеркнул, что несмотря на эти ужасы народ Украины выжил, защищая свой язык, культуру и самобытность, а в 1991 году, после десятилетия советского правления и угнетения, получил независимость.

"В течение очень многих лет виновники Голодомора отрицали его существование и скрывали эти невероятные страдания от международного сообщества. Каждый из нас должен гарантировать, что их истории никогда не будут стерты. Только помня о погибших женщинах, мужчинах и детях, мы можем предотвратить будущие злодеяния и защищать права человека, где бы они ни были под угрозой", - добавил Трюдо.

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Он призвал всех канадцев почтить память жертв Голодомора и подумать над тем, как украинско-канадская община способствует улучшению страны. "По всей Канаде люди украинского происхождения делают наши общины богаче и сильнее", - отметил премьер Канады.

Также он заявил, что "сегодня и ежедневно" Канада твердо поддерживает украинский народ и правительство Украины.