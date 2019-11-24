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 Политика Украины
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Все про:корабль (1288) Россия (74350) Хомчак (78)

 "Это не военные работали, это мародеры", - Хомчак о состоянии кораблей, которые вернули россияне

Украинские корабли "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" разграблены.

Это подтвердил в интервью корреспонденту Укринформа в Брюсселе начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о состоянии, в котором украинская сторона получила от россиян корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", Хомчак подтвердил, что все сообщения об их разграблении не подлежат сомнению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров

"Когда их (корабли. - Ред.) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные в качестве цветного металла, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - сказал генерал.

Он подтвердил, что украинская сторона намерена быстро восстановить эти корабли, и они продолжат службу в ВМС Украины.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Также читайте: В Гааге начались первые слушания по захвату Россией украинских военных судов

Источник: https://censor.net.ua/n3161461
 
 
 Топ комментарии
 
мародеры это в смысле рузькие луди?
что от них стоило ожидать чегото другого?
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Фотки пограбованих кораблів були, а акти приймання будуть приховувати, бо вони є доказом недолугості зевлади.
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мародеры это в смысле рузькие луди?
что от них стоило ожидать чегото другого?
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а Владимир Александрович готов принять со всех сторон
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Для чого відновлювати кораблі, які були у брудних лапах росіян? Нормальні люди просто знищують все, чого торкалися ці нелюди.
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Российские военные и мародёры, это синонимы !
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Таке враження,що Хомчак немагається виправдати кацапських вояків!
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Путинская свинья это не мародёры это гныль !
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россияне, военные, мародёры, гопники… не пишите синонимы через запятую
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Слушайте, ну покажите уже съёмки внутри кораблей. В чём проблема? Да и подписанные акты покажите - это же не секретные документы. Сколько можно просто трындеть?
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Фотки пограбованих кораблів були, а акти приймання будуть приховувати, бо вони є доказом недолугості зевлади.
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Видел 3 ч/б фотки, на которых снятая радиостанция (что русня и не скрывала ещё до передачи кораблей) и больше нихрена не понятно. Где фотка с трубой от снятого унитаза, где разбитые приборы? В чём проблема всё это показать?
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А хто буде професійно і безкоштовно займатися такими зйомками та ще отримувати на це дозвіл? Не забувай, що такі зйомки дуже важко робити.
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Это шутка? У меня есть более правдоподобная версия. Просто если всё показать, то найдутся моряки, там служившие, которые скажут, что всё так и было изначально. И труб этих медных наверняка давно нет, и унитазов, и приборы на буксире уже лет 20 в таком состоянии.
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Це не жарти, бо я багато разів робив подібні зйомки. А ще є ті, які відповідають за ці кораблі. Саме вони не будуть давати право на зйомки.
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Ну их назовут сразу же агентамикремля
Но сравнить до и после действительно было бы интересно
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Якщо тобі цікаво, то заплати фотографу і дай гроші на відновлення кораблів🐸
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Без твоих советов разберусь, пенсия
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Розбирайся, але не під моїми коментарями,🐸
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Ага подай на меня в суд, добейся запрета, а там уже требования выдвигай

А пока иди нафиг.
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мордвинъ. ты хотел проблеять вывсеврети? и русня онижыдети и о том что твои диды-вытираны унитазы воровале?
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Опять про море!) Одну и ту же информацию выкладывают как новость на протяжении недели по несколько раз на день! В чём прикол? Всем известно кто такие кацапы и что они вытворяют. Это мазохизм такой смаковать этот позор?
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Ну тут все-таки заявление официального лица - Хомчака
Так что имеет место быть

А вот классная новость, почему ее не выкладывают

"Это не военные работали, это мародеры", - Хомчак о состоянии кораблей, которые вернули россияне - Цензор.НЕТ 6632
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Вот да, и почему никто не обсуждает, что президент побрился? Ведь это так прекрасно - два катера и буксир благополучно вернулись в "родную гавань"!
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Новость о том что по школьному питанию будет реформа, о чем заявила первая леди, это мелочь? Об этом не надо писать?

Ничего себе, касается каждой семьи, где дети есть.
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Грандиозно, очаровательно, шарман! Теперь нужно благотворительный фонд открыть имени мамы Риммы, что бы все туда деньги скидывали, или налог новый ввести. А дегустаторами будут - Юзик и братья Стефанчуки.
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Шмаркли уже пол года у власти и только за месяц узнали, чем кормят детей в школьных столовках? Ну-ну. Кстати, а поедь на фронт и проверь, как кормят солдат. Ведь это не менее важно. Или там стреляют?
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Вот Порошенко за 5 лет не удосужился узнать, чем кормят детей в школьных столовых
А тут через полгода началось, так плохо!
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она такая же тупая как и зеленка и не знает что за школы (финансирование и питание) отвечает местная власть. местные советы и мэры которые выбраны и не подчиняются указам сверху
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А ну раз местная власть то конееечно тогда детей можно травить в школьных столовых и государство может не вмешиваться!
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Гопники и внешняя политика гопников, когда уже этот гребаный стыд закончится...
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Они даже на паРаша ТВ великодуховно и сракально рассказывали про вывезенный из Украины завод и запущенный с выступлением какого-то начальника, выехавшего вместе с заводом, мол, завод принадлежит народу, который на нём работал...
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Народу, який працював належить завод? То нехай і свої пенсії там шукають!
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...а с какого это перепугу радиостанции снимать можна с чужих кораблей ? "Это не военные работали, это мародеры", - Хомчак о состоянии кораблей, которые вернули россияне - Цензор.НЕТ 386
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Не мародеры а ето ваши торговые партньоры поработали. Значит вы должны за своих партньоров ответить
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а что делали "мародеры" на якобы вещественных доказательствах по заведенному на рахее уголовному делу?
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У меня только один вопрос: А зачем их в таком виде принимали? Чтобы галочку поставить в списке выполненных задач? А может возможно было у кацапов отсудить стоимость этих катеров с различными штрафами и компенсациями, как это сделал тот же Нафтогаз? Вот каким образом мы можем доказать теперь, что катера разграблены до передачи, а не после? Есть акт приемки-передачи, подписанный одновременно кацапами и нами? Я сомневаюсь. Кто может гарантировать, что корабли вообще подлежат восстановлению?
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Дешевше купити чи побудувати нові кораблі, ніж відновлювати старі лоханки😯
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Они не старые, но скорей всего так и есть. Может оказаться так, что за 3 месяца их реально восстановят, закупят и поставят кучу оборудования, заплятят зарплату рабочим, а потом эти катера тупо сгниют из-за того, что русня какой-то химией что-то обработала. Я не думаю, что это так, но сам факт приемки катеров в таком состоянии воспринимаю, как унижение. Кацапы даже корабли нам умудрились впарить в том виде, в каком они захотели. Само собой, что ни о каких компенсациях не может идти и речи - после драки кулаками не машут.
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Не сумнівався, що з цими кораблями працювали. Я раніше знав на росії таких спеціалістів. Тому ці кораблі, катера не треба було брати.
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Зачем принимали?

Просто одно небритое чмо очень хотело попиариться на возврате катеров. Ну и побриться. Потому и принимали без возражений.
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Нищая русня взорвала интернет воровством унитазов. Русня и говно украдет, если представится такая возможность. Убогие пытаются представить свой феерический косяк с толчками в виде шутки и троллинга, - но это еще фееричнее выглядит ибо с испокон веков являются дешевым,вороватым, ленивым,примитивным крепостным скотом!! Если бы курица имела мозги руснявого скота, то она ходила бы задом наперед.
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...и какой вычурный ответ!...каков генералъ то!!!...мародеры, они что, по пути транспортировки в наш порт на катера забрались, поснимали все и испарились, загрузив добычу в рюкзаки или куда?.. боевые пловцы что ли?...или пираты сомалийские?
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Хомчак который бросил личный состав, раненых, транспорт, рацию и оружие и бежал лесопосадками с тепловизором с Иловайска теперь адвокат дьявола и эксперт в том как отличить ватников-военных и мародеров-ватников. Может он свечку держал что так "много" знает. Братишки кацапы не могли ничего взять... Не-не это не их национальная черта все красть.
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"Это Духовная Скрепа! Это линия самоидентификации нашей нации!"
Поп Гуньдяй.

"Старшина Арслан Ахмайсов и матрос Филипп Филин проникли в кладовую корабля, вынесли оттуда радиодетали и спрятали их в другом помещении авианосца. Затем военные организовали на "Кузнецове" подпольную мастерскую, где извлекли кусачками из радиодеталей элементы с драгметаллами. Результаты своего труда мужчины продали в Мурманске за 1,2 млн рублей."
До унитазов добраться не успели... а может на Кузе их и не было)
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Взагалі, мені по цимбалам, хто їх грабував. Мені цікаво, якого х@ра Зе погодився іх взяти, та ще поїхав зустрічати, як той лох. А казав, що він не лох. Лошара.
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Ну как же? А показать зЕлебобам какой он молодец. Как сумел нагнуть ***** и вернуть катера, которые ***** сдал бОрига! А то, что они разобраны...мож думал, что не всплывёт?
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Це те саме,шо погнати отару овечок до зграї вовків,а потім причитати,шо самі кістки повернулись.Дякуємо ПОП.
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