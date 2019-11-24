 "Это не военные работали, это мародеры", - Хомчак о состоянии кораблей, которые вернули россияне

Это подтвердил в интервью корреспонденту Укринформа в Брюсселе начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о состоянии, в котором украинская сторона получила от россиян корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", Хомчак подтвердил, что все сообщения об их разграблении не подлежат сомнению.
"Когда их (корабли. - Ред.) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные в качестве цветного металла, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - сказал генерал.
Он подтвердил, что украинская сторона намерена быстро восстановить эти корабли, и они продолжат службу в ВМС Украины.
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
что от них стоило ожидать чегото другого?
Но сравнить до и после действительно было бы интересно
А пока иди нафиг.
Так что имеет место быть
А вот классная новость, почему ее не выкладывают
Ничего себе, касается каждой семьи, где дети есть.
А тут через полгода началось, так плохо!
Просто одно небритое чмо очень хотело попиариться на возврате катеров. Ну и побриться. Потому и принимали без возражений.
Поп Гуньдяй.
"Старшина Арслан Ахмайсов и матрос Филипп Филин проникли в кладовую корабля, вынесли оттуда радиодетали и спрятали их в другом помещении авианосца. Затем военные организовали на "Кузнецове" подпольную мастерскую, где извлекли кусачками из радиодеталей элементы с драгметаллами. Результаты своего труда мужчины продали в Мурманске за 1,2 млн рублей."
До унитазов добраться не успели... а может на Кузе их и не было)