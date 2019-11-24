 В Украине есть политики, которым невыгодно завершение войны, поэтому не удивляюсь информатакам на меня, - Ермак

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине есть ряд политиков, которым невыгодно, чтобы заканчивалась война. Им невыгодно, потому что они обогащаются на ней - как материально, так и политически, наращивая рейтинг. Поэтому я не удивляюсь информационным атакам на меня, это логичный шаг с их стороны. Запомните этот пост, как говорится: в ближайшее время количество информационных атак против меня сильно увеличится", - считает политик
По его словам, в составе команды президента Зеленского он прилагает много усилий для того, чтобы война на Донбассе была закончена, а территориальная целостность и суверенитет Украины - восстановлены.
В частности, Ермак прокомментировал озвученные к нему вопросы в программе телеканала "Прямой". Он назвал манипуляцией и не соответствующим действительности утверждение, что "в 2018 году Андрей Борисович Ермак де-факто стал бизнес-партнером людей, тесно связанных с Аркадием Ротенбергом".
Помощник президента Украины указал, что ООО "Интерпромфинанс-безопасность" было зарегистрировано в 2001 году, однако никакой хозяйственной деятельности оно не вело, что можно подтвердить документально и проверить эти данные через соответствующие официальные реестры.
"То есть, еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО "Сарыч", как не имею и сейчас, и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - пояснил он.
Ермак также отметил, что в отношении его общения с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором сам посол уже сделал заявление после того, как украинские СМИ начали распространять информацию, которые не соответствуют действительности.
"Во-вторых, мой брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. В августе 2014 он получил контузию, и до сих пор страдает от тяжелых мигреней, и перенес тяжелую операцию по восстановлению зрения. Поэтому фраза журналистов "Прямого" канала о том, что он "остался невредим", является неправдой", - заявил он.
При этом Ермак подчеркнул, что двери его кабинета всегда открыты для прессы, он очень уважает незаангажированных и объективных журналистов, их работу и готов отвечать на любые вопросы.
Напомним, журналисты сообщили, что у помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" есть общий бизнес с компанией "Сарыч".
Ах, да. Вашим воровством руководит лично Порох
вата резко прозреет ?
Ты лично (как и я), благодаря твоим соседям, предречен на убой.
Успей вывезти детей
Кто-то верит, что Зе скажет Путлеру на встрече
"спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?" ?
шо-то мне подсказывает-одно с другим не совместимо...или -или...
Мовою оригіналу
Один из самых убеждённых и последовательных врагов Украины, идеолог и практик уничтожения её государственности А.Чеснаков объявил 19 октября, что проект итогового документа саммита «нормандской четверки» уже согласован помощниками лидеров России, Германии, Франции и Украины.
Чеснаков также пояснил, что именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, «чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений».
Будет ли опубликован итоговый текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже. При этом Чеснаков уточнил, что «нас он полностью устраивает».
Это тот самый Чеснаков, который неоднократно подчёркивал: «нам нужно не возвращение Донбасса Украине, а присоединение Украины к Донбассу».
А с украинской стороны итоговый документ об окончательном решении украинского вопроса согласовал тот самый Ермак, который, подсовывая американским дипломатам фальшивые фотографии своих якобы убиенных братьев, рассказывал, как он ненавидит сопротивлявшуюся 5 лет агрессору Украину.
20 ноября тот же Ермак, который теперь, оттеснив Богдана, постоянно нависает своей могучей тушей над субтильным президентом, притащил того на мост на ст. Луганская. Прекрасно зная, что Ермак уже согласовал от его имени итоговую капитуляцию, Зеленский тем не менее проверещал натужно несколько патриотически звучащих реприз: возвращение Украине оккупированных территорий, установление украинского контроля над границей с Россией.
Подобная дерзость не осталась без ответа на бессрочном антиукраинском шабаше российского телевидения. Блистательная Скабеева, на которой как влитая сидит форма эсэсовской надзирательницы, жёстко отчитала «украинского эксперта» Зеленского, вспомнив ему попутно и рояль, и задницу Трампа.
Один из украинских экспертов по вызову, находившихся в студии, попытался успокоить строгую надзирательницу. Он доверительно объяснил ей, что главное уже сделано - итоговый документ келейно согласован на российских условиях, а риторика Зеленского тактически оправдана. Она призвана обмануть «значительную часть населения, подверженного, к сожалению, националистическим взглядам» и парализовать тем самым протестную реакцию гражданского общества.
Удавка ОРДЛО продуманно и последовательно затягивается на шее Украины группировкой Коломойского, Ермака, Зеленского, Богдана.
«Воссоединение» с ОРДЛО - это легитимация российской агрессии, гарантированное расползание конфликта на территорию всей Украины и потеря суверенитета страны.
Тот мир, который обещал на выборах украинским избирателям Зеленский, - это не самоубийственное «воссоединение» с ОРЛДО под диктовку Путина, Чеснокова и Соловьева.
Мир, который сегодня ждут в Украине, - это:
- прекращение постоянно провоцируемого российской стороной кровопролития на линии разделения сторон;
- освобождение сотен украинских заложников, захваченных властями РФ на оккупированных территориях.
Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии была необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО и как основной российский пропагандистский инструмент демонизации Украины. Обычная практика террористов: пока вы не примите наши условия, будем вас убивать и пытать в подвалах захваченных нами заложников.
Важнейшая задача международной «легитимизации» удушения кремлёвскими террористами Украины отводится по замыслу хорошего Гитлера западным державам - Франции и Германии.
Аналогия Парижа-2019 с Мюнхеном-1938 очевидна. Но каждое предательство имеет свою собственную природу.
ОРДЛО это не территория, это образ мыслей. Случайная аббревиатура, неожиданно ставшая ёмким звуковым иероглифом, в котором заиграли многие обертона: Орда, Мурло, Оно, Моторыло, ЛОН (Лагерь особого назначения).
ОРДЛО - это НЕЧТО из знаменитого фильма «The Thing», стремящееся максимально поглотить все живое, окружающее его.
Проблема Украины в том, что 15-20% ее жителей (избиратели Медведчука-Рабиновича) это люди ОРДЛО. Их гражданские права необходимо уважать. Но им нельзя позволить поглотить собою всю страну. А сегодня, забросив свой десант на самую вершину власти, они близки к этой цели.
Украина - это не Россия. В России 65-70% люди ОРДЛО. Такой уж был поставлен исторический эксперимент. Одни провели два ключевых столетия в Орде, другие (с тем же исходным генетическим материалом) в Великом княжестве Литовском.
Запад всегда это чувствовал, но никогда не воспринимал своего огромного восточного соседа с таким леденящим ужасом как например сегодня Макрон.
Макрон наверное первым на Западе понял, что глубинное российское ОРДЛО, отбросив навязанные ему чуждые иноземные еврейские штучки (православие, марксизм), так или иначе сковывавшие его, вернулось к своей исконной внечеловеческой сути, к нарастающей необузданной жестокости демонстрируемой им сегодня в Украине, Сирии, собственных российских тюрьмах, казармах, квартирах, улицах.
Оставшийся наедине с таким ОРДЛО'м без охранявшего его 75 лет доброго полицейского дядюшки Сэма, ушедшего на пенсию, Макрон призывает европейцев задобрить ОРДЛО, оказывать ему всевозможные знаки почтения. И, самое главное, укрыться от ОРДЛО, пока это еще возможно, чужими телами:
«Not me! Julia! Not me»
«Не меня! Украину! Не меня!»
Джерело: Эхо Москвы
https://glavcom.ua/columns/andriypiontkovskiy/rosiya-yak-ordlo-jevropi-641666.html
Этот, не шановний пан, пытается вести речь о прекращении войны в формате капитуляции и сдачи Украины врагу, просто слова будет применять другие, которые не так слух режут и не так болезненно будут восприниматься в обществе.
В.Алекса
☹️
"Що робив Зеленський навесні і влітку 2014 року. Він робив стендапи з Москви для "95-го Кварталу". Він жартував про перенесення кордону України всередину країни. Його компанія отримувала кошти від Міністерства культури Російської Федерації на виробництво кінофільмів. А також отримувала в 2015, 2016, 2017, 2018 і тільки в 2019 році. коли журналісти все це підняли він сказав, що виходить із засновників, а компанія відмовилася від російських контрактів. Для нього співпраця з РФ не була чимось таким, що викликало відразу. Тобто це було для нього прийнятними речима", - заявив нардеп.
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Вони всі, не лише Єрмак, - консерви контори з лубянки.
Кто победил?
В результате люди начинают требовать быстрых побед.
Как итог - во многих странах побеждают популисты.
Потому что они обещают все и немедленно.
Те, кто пытается быть честным - все чаще проигрывают тем, кто врет.
Но при этом сами популисты всегда проигрывают драконам.
Потому что драконы вообще не зависят от избирателей.
Павел КАЗАРИН
И слава Богу!
Обвинения в адрес Украины основываются на заявлениях нескольких украинцев, которые открыто критиковали президента США Дональда Трампа в 2016 году. ===
Т.е. супердипломат Порошенко втянул Украину с скандал и создал условия для обвинения Украины. Еще Фруман даст показания, как Нуньес и Шокин готовили документ с прямым обвинением