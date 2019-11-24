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 Политика Украины
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Все про:информационная война (555) Ермак Андрей (43)

 В Украине есть политики, которым невыгодно завершение войны, поэтому не удивляюсь информатакам на меня, - Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак уверен, что количество "информационных атак" против него будет увеличиваться.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине есть ряд политиков, которым невыгодно, чтобы заканчивалась война. Им невыгодно, потому что они обогащаются на ней - как материально, так и политически, наращивая рейтинг. Поэтому я не удивляюсь информационным атакам на меня, это логичный шаг с их стороны. Запомните этот пост, как говорится: в ближайшее время количество информационных атак против меня сильно увеличится", - считает политик

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По его словам, в составе команды президента Зеленского он прилагает много усилий для того, чтобы война на Донбассе была закончена, а территориальная целостность и суверенитет Украины - восстановлены.

В частности, Ермак прокомментировал озвученные к нему вопросы в программе телеканала "Прямой". Он назвал манипуляцией и не соответствующим действительности утверждение, что "в 2018 году Андрей Борисович Ермак де-факто стал бизнес-партнером людей, тесно связанных с Аркадием Ротенбергом".

Помощник президента Украины указал, что ООО "Интерпромфинанс-безопасность" было зарегистрировано в 2001 году, однако никакой хозяйственной деятельности оно не вело, что можно подтвердить документально и проверить эти данные через соответствующие официальные реестры.

"То есть, еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО "Сарыч", как не имею и сейчас, и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - пояснил он.

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Ермак также отметил, что в отношении его общения с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором сам посол уже сделал заявление после того, как украинские СМИ начали распространять информацию, которые не соответствуют действительности.

"Во-вторых, мой брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. В августе 2014 он получил контузию, и до сих пор страдает от тяжелых мигреней, и перенес тяжелую операцию по восстановлению зрения. Поэтому фраза журналистов "Прямого" канала о том, что он "остался невредим", является неправдой", - заявил он.

При этом Ермак подчеркнул, что двери его кабинета всегда открыты для прессы, он очень уважает незаангажированных и объективных журналистов, их работу и готов отвечать на любые вопросы.

В Украине есть политики, которым невыгодно завершение войны, поэтому не удивляюсь информатакам на меня, - Ермак 01

Напомним, журналисты сообщили, что у помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" есть общий бизнес с компанией "Сарыч".

Также читайте: Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, - Пионтковский

Источник: https://censor.net.ua/n3161460
 
   
 Топ комментарии
 
а наведені "Прямим" факти не спростовує...
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Хай краще про свого кореша, друга путіна, Ротенберга Аркашу розповість. Миротворець.
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а наведені "Прямим" факти не спростовує...
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Это как Иванисов назвал информацию о его судимости черным пиаром . Тоже видать политики не хотящие прекращения войны манипулируют фактами .
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Если кто в Раде дрочит, это не потому, что выгодно, а потому, что невтерпёж.
Ах, да. Вашим воровством руководит лично Порох
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Порохобот, у тебя прокси отклеился. Ты, видимо, не читаешь дальше заголовков. Он не имеет никаких дел с фирмой с 2001 года.
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Так само які і Труба на Шустері. На запитання, чи на записах його голос і чи ходив до Богдана, теж розказував про атаки, але не сказав, що голос НЕ його і до Богдана НЕ ходив, попри те, що запитання "так чи ні" повторювались багато раз.
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Він каже, що та фірма жодної діяльності не вела. Такий собі зіц-голова. Точніш, голова реальний, а вот фірма - зіц-фірма.
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Хай краще про свого кореша, друга путіна, Ротенберга Аркашу розповість. Миротворець.
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и тада шо произойдёт ?

вата резко прозреет ?

Ты лично (как и я), благодаря твоим соседям, предречен на убой.

Успей вывезти детей
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Быть серым и тайным в говноболоте и не проявиться покрывшись ЗЕленой плесенью долго кремлевской консерве не удалось - АМИНЬ!
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Да оно понятно, что четырежды уклонисту та война поперек горла. Но важен не только факт прекращения войны, а на каких условиях ее прекратили.
Кто-то верит, что Зе скажет Путлеру на встрече
"спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?" ?
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точно как с кораблями...принять их в таком состоянии -это уму не постижимо...почему не пригласили представителей ЕС как свидетелей факта ...?!
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-"чтобы война на Донбассе была закончена, а территориальная целостность и суверенитет Украины - восстановлены.Источник: https://censor.net.ua/n3161460
шо-то мне подсказывает-одно с другим не совместимо...или -или...
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Андрій Піонтковський: "ОРДЛО це не територія, це спосіб мислення"

Мовою оригіналу

Один из самых убеждённых и последовательных врагов Украины, идеолог и практик уничтожения её государственности А.Чеснаков объявил 19 октября, что проект итогового документа саммита «нормандской четверки» уже согласован помощниками лидеров России, Германии, Франции и Украины.
Чеснаков также пояснил, что именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, «чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений».
Будет ли опубликован итоговый текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже. При этом Чеснаков уточнил, что «нас он полностью устраивает».
Это тот самый Чеснаков, который неоднократно подчёркивал: «нам нужно не возвращение Донбасса Украине, а присоединение Украины к Донбассу».

А с украинской стороны итоговый документ об окончательном решении украинского вопроса согласовал тот самый Ермак, который, подсовывая американским дипломатам фальшивые фотографии своих якобы убиенных братьев, рассказывал, как он ненавидит сопротивлявшуюся 5 лет агрессору Украину.
20 ноября тот же Ермак, который теперь, оттеснив Богдана, постоянно нависает своей могучей тушей над субтильным президентом, притащил того на мост на ст. Луганская. Прекрасно зная, что Ермак уже согласовал от его имени итоговую капитуляцию, Зеленский тем не менее проверещал натужно несколько патриотически звучащих реприз: возвращение Украине оккупированных территорий, установление украинского контроля над границей с Россией.

Подобная дерзость не осталась без ответа на бессрочном антиукраинском шабаше российского телевидения. Блистательная Скабеева, на которой как влитая сидит форма эсэсовской надзирательницы, жёстко отчитала «украинского эксперта» Зеленского, вспомнив ему попутно и рояль, и задницу Трампа.
Один из украинских экспертов по вызову, находившихся в студии, попытался успокоить строгую надзирательницу. Он доверительно объяснил ей, что главное уже сделано - итоговый документ келейно согласован на российских условиях, а риторика Зеленского тактически оправдана. Она призвана обмануть «значительную часть населения, подверженного, к сожалению, националистическим взглядам» и парализовать тем самым протестную реакцию гражданского общества.

Удавка ОРДЛО продуманно и последовательно затягивается на шее Украины группировкой Коломойского, Ермака, Зеленского, Богдана.

«Воссоединение» с ОРДЛО - это легитимация российской агрессии, гарантированное расползание конфликта на территорию всей Украины и потеря суверенитета страны.
Тот мир, который обещал на выборах украинским избирателям Зеленский, - это не самоубийственное «воссоединение» с ОРЛДО под диктовку Путина, Чеснокова и Соловьева.

Мир, который сегодня ждут в Украине, - это:
- прекращение постоянно провоцируемого российской стороной кровопролития на линии разделения сторон;
- освобождение сотен украинских заложников, захваченных властями РФ на оккупированных территориях.

Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии была необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО и как основной российский пропагандистский инструмент демонизации Украины. Обычная практика террористов: пока вы не примите наши условия, будем вас убивать и пытать в подвалах захваченных нами заложников.

Важнейшая задача международной «легитимизации» удушения кремлёвскими террористами Украины отводится по замыслу хорошего Гитлера западным державам - Франции и Германии.
Аналогия Парижа-2019 с Мюнхеном-1938 очевидна. Но каждое предательство имеет свою собственную природу.

ОРДЛО это не территория, это образ мыслей. Случайная аббревиатура, неожиданно ставшая ёмким звуковым иероглифом, в котором заиграли многие обертона: Орда, Мурло, Оно, Моторыло, ЛОН (Лагерь особого назначения).
ОРДЛО - это НЕЧТО из знаменитого фильма «The Thing», стремящееся максимально поглотить все живое, окружающее его.
Проблема Украины в том, что 15-20% ее жителей (избиратели Медведчука-Рабиновича) это люди ОРДЛО. Их гражданские права необходимо уважать. Но им нельзя позволить поглотить собою всю страну. А сегодня, забросив свой десант на самую вершину власти, они близки к этой цели.

Украина - это не Россия. В России 65-70% люди ОРДЛО. Такой уж был поставлен исторический эксперимент. Одни провели два ключевых столетия в Орде, другие (с тем же исходным генетическим материалом) в Великом княжестве Литовском.
Запад всегда это чувствовал, но никогда не воспринимал своего огромного восточного соседа с таким леденящим ужасом как например сегодня Макрон.
Макрон наверное первым на Западе понял, что глубинное российское ОРДЛО, отбросив навязанные ему чуждые иноземные еврейские штучки (православие, марксизм), так или иначе сковывавшие его, вернулось к своей исконной внечеловеческой сути, к нарастающей необузданной жестокости демонстрируемой им сегодня в Украине, Сирии, собственных российских тюрьмах, казармах, квартирах, улицах.

Оставшийся наедине с таким ОРДЛО'м без охранявшего его 75 лет доброго полицейского дядюшки Сэма, ушедшего на пенсию, Макрон призывает европейцев задобрить ОРДЛО, оказывать ему всевозможные знаки почтения. И, самое главное, укрыться от ОРДЛО, пока это еще возможно, чужими телами:
«Not me! Julia! Not me»
«Не меня! Украину! Не меня!»

Джерело: Эхо Москвы
https://glavcom.ua/columns/andriypiontkovskiy/rosiya-yak-ordlo-jevropi-641666.html
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ВКЛ? Тот же исходный генетический материал? Исходный генетический материал у беларусов - западные балты, а не угро-финны, как трактует кремлёвская пропаганда в контексте триединого народа...
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В нормальной стране , такого политика как Ермак в условиях войны, давно бы изолировали или пристрелили как диверсанта врага.
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"Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера" Источник: https://censor.net.ua/b3154185
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Важливе не припинення війни, а умови її припинення.
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кто-то так не думает...он войска типа "развели"-а толку...?!!! как стреляли-так и стреляют,как гибли наши воины-так и гибнут...по их логике-разве шо осталось по Днепру "развод" сделать...видимо так этот чел думает... В Украине есть политики, которым невыгодно завершение войны, поэтому не удивляюсь информатакам на меня, - Ермак - Цензор.НЕТ 2290
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Разница в том, что по условиям раЗеведения, образована граница с Лугандоном, которую нельзя переходить...
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Они говорят о прекращении войны без условий такого прекращения, хотя это очень важно, тоесть любой ценой. Это и есть сдача.
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А что есть сейчас это не сдача? Проснитесь уже, люди, ау! Люди гибнут а результата нет, но самое главное его в принципе невозможно достичь такой "войной", даже если стрелять ещё 100 лет. Так нахрена её продолжать?
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Ну это все твои проблемы, ничем, к сожалению, помочь не могу
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Какие проблемы? Кацапы убираются из Украины и война прекращается в пару недель.
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Ну? И почему регулярные перестрелки их не убрали до сих пор? И почему это должно сработать завтра, через год, через 100 лет?
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Просто перестали стрелять, уставшие от войны в УНР....
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"Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее." Дж.Оруэлл. щемить этого конченого сепара ермака нужно за "вєрную службу" х#йлу.
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война может завершится двумя вариантами, первый вариант победа, но тогда нужно воевать, а второй вариант капитуляция, проигрыш и в этом случаи воевать ненужно.
Этот, не шановний пан, пытается вести речь о прекращении войны в формате капитуляции и сдачи Украины врагу, просто слова будет применять другие, которые не так слух режут и не так болезненно будут восприниматься в обществе.
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БЛИИИИН !Какая дешевая пиаротмазка! Главное - быстро .
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Быстро территории восстановить, а бандюков куда, а мозги людей с кем хотят ? Продюсер хренов! Международник хренов.
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Прямий -помойка Пораженка.
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И пишут все здесь политики и на майданы выходят политики , и страну защищают политики? И погибали и погибают политики ? ЗА ЧТО ПОГИБАЛИ ?ЗА ТВОЙ БИЗНЕС С ******? И ЭТОТ МИР - ЭТО ТВОЙ БИЗНЕС!
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"Якби в росіян сьогодні була можливість вбивати українців голодом то вони це повторили (Голодомор), така там влада і такий там народ."
В.Алекса
☹️
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Ткаченко ****** Народа не успел закрыть рот блогерам и вообще инету , а ты уже расконсервирован падло - не срослось ...
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Президент Володимир Зеленський під час російської агресії не гребував співпрацювати з урядовими структурами РФ. Про це в етері "Прямого" заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар`єв.

"Що робив Зеленський навесні і влітку 2014 року. Він робив стендапи з Москви для "95-го Кварталу". Він жартував про перенесення кордону України всередину країни. Його компанія отримувала кошти від Міністерства культури Російської Федерації на виробництво кінофільмів. А також отримувала в 2015, 2016, 2017, 2018 і тільки в 2019 році. коли журналісти все це підняли він сказав, що виходить із засновників, а компанія відмовилася від російських контрактів. Для нього співпраця з РФ не була чимось таким, що викликало відразу. Тобто це було для нього прийнятними речима", - заявив нардеп.

**********
Вони всі, не лише Єрмак, - консерви контори з лубянки.
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А кому сейчас выгодно завершить войну как не *****? Если сегодня Украина заявит что хочет завершить завершить войну то автоматически она признает что отказывается от окупированных росийской ********** территорий. Завершить войну ето поднять белый флаг и сдаться со всеми вытекающими... Ето все равно что завершить бороться, лечь и умереть.
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Война заканчивается только победой.
Кто победил?
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подскажи знаток - после второй мировой кто в мире кому объявлял войну? хоть один пример есть?
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Предателя Ермака видно издалека. В один тон с росийскими окупантами в одну дудку дудит. Почему РФ ни разу не заявляла что хочет завершить войну? Почему сепары и боевики на дамбасе ни разу не заявляли что хотят завершить войну, а наоборот услиливают обстрелы даже наших тыловых позиций и заявляют что пойдут захватывать Киев? Зато Украине каждый день навязывают что украинцы устали от войны и хотят завершить ее. Хотите опять сдаться и получить очередного голодомора и холокоста? Хотите нашим детям и внукам передать войну и освобождение наших территорий?
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Запомните этот пост, как говорится: в ближайшее время количество информационных атак против меня сильно увеличится", - а после 9 го декабря ты куда , на Майдан расказывать о победном конце войны? Конечно увеличится количество инфы о тебе , просрал ты свою инкогнитость нэвдаха , лавиной пойдет о тебе правда. Яке президент таке й помочник
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Япония до сих пор не завершила войну против ссср пока японские куриллы находятся под росийской окупацией. Украине же предлагают завершить войну и плюнуть на десятую часть территории. И ведь самое важное что даунбасом и крымом дело не закончится. ***** хочет окупированную уже территорию узаконить и перекидывать войска и своих боевиков дальше. Вы уже думали что отдав ***** крым избежали войны и жертв. Ну и как, получилось? Еще попрыгать на граблях охота? А потом рассказывать что мы не забудем холокост никогда. Да как не забудем если постоянно забываем историю и начинаем ее повторять вновь и вновь.
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Война может завершиться… нет, не возвратом Крыма, только крахом Москвы. Такова историческая логика.
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Человек устроен так, что он быстро устает. От сложностей, от ответственности, от обстоятельств.

В результате люди начинают требовать быстрых побед.

Как итог - во многих странах побеждают популисты.

Потому что они обещают все и немедленно.

Те, кто пытается быть честным - все чаще проигрывают тем, кто врет.

Но при этом сами популисты всегда проигрывают драконам.

Потому что драконы вообще не зависят от избирателей.

Павел КАЗАРИН
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Главное произнести мантру для зебо-зрады - наживаются на войне...
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так а кто теперь наживается? И где? теперь наживаться может вся Зекоманда. Весь Укроборонпром под их контролем.
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Правильно, т.к. ничего не изменилось и даже собрались отключать воду, то, исходя из того, что наживались и отстранили наживающихся, следует, что ЗеКоМанда наживается...
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А какая Украине выгода идти снова в таежный союз, копия которого девяносто лет назад привела нас к миллионам жертв ?
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Ермак чувак,щоб закончить войну,тебе треба баллотироваться в президенты РФ.Ось станешь на место Пуйла,отзовёшь ихтамнетов,восстановишь территориальную целостность Украины и отменишь все его преступный указы.В первую очередь, отменишь разрешение СФ на применение войск на территории Украины
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Всього через три години після того, як пройшла в ефірі програма, Єрмак розмістив спростування. Дуууже оперативно. А чого не залишив поза увагою, якщо це фейк? А може тому й так оперативно взявся виправдовуватись, бо рильце в пушку?
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ну да, про Прямой подловил так подловил... Они соврали про брата - он был контужен после АТО, а Прямой сообщил, что "остался невредим", поэтому Прямой - вруны. А то что он сам тыкал Тейлору фото с убитым в АТО братом - он просто "белый шарик, а все пре-вы". и он ни капли не соврал.
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В Украине есть политики, которым не выгодно завершение войны КАПИТУЛЯЦИЕЙ!
И слава Богу!
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===The New York Times пишет, что в распространении дезинформации принимал участие и сам президент РФ Владимир Путин, который "начал публично выдвигать лживые теории".
Обвинения в адрес Украины основываются на заявлениях нескольких украинцев, которые открыто критиковали президента США Дональда Трампа в 2016 году. ===

Т.е. супердипломат Порошенко втянул Украину с скандал и создал условия для обвинения Украины. Еще Фруман даст показания, как Нуньес и Шокин готовили документ с прямым обвинением
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"Очень опасно говорить о необходимости закончить войну, пренебрегая справедливостью"
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Ермак , есть такие вопросы - как давно ты дружок с дружками Путина ? Неуж-то прям сегодня с команды ЗЕли впрыгнул в это Озеро ? НЕТ конечно - бизнес дело времени и сотрудничества. И украинец там среди их Озера барахтается , за кого держишь украинцев, Ермак . Ермак , а какого хрена ТЫ НИ РАЗУ не заявил о победах Украины в трибунале ООН? А какого хрена ты отмыл ***** ботоксную рожу возвращением наших моряков? А какого хрена ты молчишь о международных бесчинствах кацапии ? Ермак ты предатель.
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Рашинский сериал "Ермак завершает войну" старринг - Герус.
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После третьего Майдана они все будут в розыске.
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"Он мне здесь не пленный нужен, а мертвый". (с)
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Завершение войны может быть очень разным, так что Ермак дурачком прикидывается. У Ермака с Россией связей выше крыши, с тем же Сурковым чуть ли не каждый день общаются, так что на какую страну работает Ермак - вопрос риторический, ибо точно - не на Украину.
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Правда заключается в том, что выгодное Ермаку завершение войны выгодно России, и губительно для Украины, но гандоныш Ермак спекулирует на нежелании именно украинских политиков заключать зе-капитуляцию.
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Что там с убитым в АТО лично Порошенко братом Ермака, который жив здоров?
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