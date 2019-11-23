 Партнер Джулиани Парнас даст публичные показания о встречах экс-генпрокурора Шокина с республиканцем Нуньесом, - CNN

Об этом заявил CNN адвокат Парнаса Джозеф А. Бонди, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, подзащитный намерен рассказать, как в прошлом году республиканец Девин Нуньес и Шокин обсуждали возможность найти компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене.
"Нуньес разговаривал с Шокиным о срочной необходимости расследования относительно Burisma, Джо Байдена и Хантера, а также о любом украинском вмешательстве в выборы 2016 года", - заявил адвокат Парнаса.
Он добавил, что Парнас работал над тем, чтобы наладить контакты между Нуньесом и украинскими чиновниками, которые могли бы помочь с поиском компромата на Байдена.
Издание отмечает, что Нуньес - один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Конгрессе.
Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.
Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.
достойно пера нового Гомера 😬
"У Самарі асенізатор загасив автомобіль BMW, який загорівся на дорозі, повідомляють Патріоти України з посиланням на «Росія Самара». Інцидент потрапив на відео і був опублікований на місцевому інтернет-ресурсі.
Оператор асенізаторної машини допоміг водію впоратися з пожежею. Чи була більшою радість у порятованого над огидою, після того як стан афекту у бідолахи минувся, залишається питанням." ,
...люблю Владимира Семёновича и Александра Аркадьевича! -- и ещё двух евреев из моих личных друзей...*)
Да пара-тройка УМНЫХ евреев ( пусть из рашки) карму не испортят.Я с удовольствием слушаю Шендеровича, Альбац
Вы с НИМИ лично знакомы? Тогда - завидую.
Но! у меня в окружении умных евреев гораздо больше( больше двух) - город такой. И это радует
" порубали те дубы на гробы"(с)