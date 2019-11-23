 Партнер Джулиани Парнас даст публичные показания о встречах экс-генпрокурора Шокина с республиканцем Нуньесом, - CNN

Об этом заявил CNN адвокат Парнаса Джозеф А. Бонди, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, подзащитный намерен рассказать, как в прошлом году республиканец Девин Нуньес и Шокин обсуждали возможность найти компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене.

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"Нуньес разговаривал с Шокиным о срочной необходимости расследования относительно Burisma, Джо Байдена и Хантера, а также о любом украинском вмешательстве в выборы 2016 года", - заявил адвокат Парнаса.

Он добавил, что Парнас работал над тем, чтобы наладить контакты между Нуньесом и украинскими чиновниками, которые могли бы помочь с поиском компромата на Байдена.

Издание отмечает, что Нуньес - один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

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Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.