EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  825  9
Материалы по теме:
Все про:США (15815) Шокин (703) Трамп (2649) Джулиани (70) Парнас Лев (7)

 Партнер Джулиани Парнас даст публичные показания о встречах экс-генпрокурора Шокина с республиканцем Нуньесом, - CNN

Выходец из СССР Лев Парнас, задержанный ранее по подозрению в незаконном финансировании кампании Дональда Трампа, готов дать публичные показания.

Об этом заявил CNN адвокат Парнаса Джозеф А. Бонди, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, подзащитный намерен рассказать, как в прошлом году республиканец Девин Нуньес и Шокин обсуждали возможность найти компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Помпео общался с адвокатом Трампа Джулиани перед отзывом Йованович из Киева, - American Oversight

"Нуньес разговаривал с Шокиным о срочной необходимости расследования относительно Burisma, Джо Байдена и Хантера, а также о любом украинском вмешательстве в выборы 2016 года", - заявил адвокат Парнаса.

Он добавил, что Парнас работал над тем, чтобы наладить контакты между Нуньесом и украинскими чиновниками, которые могли бы помочь с поиском компромата на Байдена.

Издание отмечает, что Нуньес - один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Также читайте: Украина - третья по коррумпированности в мире, - Трамп пояснил вмешательство Джулиани

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Источник: https://censor.net.ua/n3161457
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Парнас вместо рая попадает в Hades
достойно пера нового Гомера 😬
 показать весь комментарий
 
С говном (любого уровня) в рашке всегда было хорошо.

"У Самарі асенізатор загасив автомобіль BMW, який загорівся на дорозі, повідомляють Патріоти України з посиланням на «Росія Самара». Інцидент потрапив на відео і був опублікований на місцевому інтернет-ресурсі.
Оператор асенізаторної машини допоміг водію впоратися з пожежею. Чи була більшою радість у порятованого над огидою, після того як стан афекту у бідолахи минувся, залишається питанням." ,
 показать весь комментарий
 
Выходили из избы здоровенные жлобы... (с)
...люблю Владимира Семёновича и Александра Аркадьевича! -- и ещё двух евреев из моих личных друзей...*)
 показать весь комментарий
 
Надеюсь, Владимира Семеновича вы к евреям не причислили?
Да пара-тройка УМНЫХ евреев ( пусть из рашки) карму не испортят.Я с удовольствием слушаю Шендеровича, Альбац
Вы с НИМИ лично знакомы? Тогда - завидую.
Но! у меня в окружении умных евреев гораздо больше( больше двух) - город такой. И это радует
" порубали те дубы на гробы"(с)

 показать весь комментарий
 
давайте больше новостей из за паребрика, там цирк исчо тот происходит.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко будет сидеть в американской тюрьме.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. тянется все еще от Порошенко-Шокина. А Парнас, скорее всего, заключил сделку соследствием, и сдаст Трампа, Нуньеса, Порошенко и его чиновников. Т.е. эти уроды хотели представить, что это не Россия вмешивалась в выборы в США, а Украина. Порошенко сознательно гадит Украине
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх