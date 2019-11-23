 Капитана потерпевшего крушение танкера Delfi выписали из больницы, на стационаре остается один моряк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание odessa.online.

"Вчера около 15:00 в нашу больницу поступил пациент с общим переохлаждением. Его осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. По его настоянию, сегодня утром выписан на амбулаторное лечение. Пациента забрала жена", - заявил заместитель главного врача по хирургической части Вадим Стоев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться. ВИДЕО+ФОТО

Отметим, капитан танкера - одессит, а моряки из Измаила и Херсона. Об этом стало известно 22 ноября на комиссии по ликвидации последствий аварии в Одесской облгосадминистрации.

Напомним, 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек умер, один отравился в результате употребления метилового спирта на танкере в Черном море