 Капитана потерпевшего крушение танкера Delfi выписали из больницы, на стационаре остается один моряк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание odessa.online.
"Вчера около 15:00 в нашу больницу поступил пациент с общим переохлаждением. Его осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. По его настоянию, сегодня утром выписан на амбулаторное лечение. Пациента забрала жена", - заявил заместитель главного врача по хирургической части Вадим Стоев.
Отметим, капитан танкера - одессит, а моряки из Измаила и Херсона. Об этом стало известно 22 ноября на комиссии по ликвидации последствий аварии в Одесской облгосадминистрации.
Напомним, 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза.
Это гавнюк. Еще раз дико извиняюсь
Дайте его в руки тем, кто живет на Французском бульваре, одесская полиция тихо сделает вид, что ИХ ТАМ НЕТ. Вообще
Одесситы руками порвут - уничтожены центральные пляжи города. Нет, не для отдыхающих. Для города
Боюсь, что дотянет и для моей 16-ой Фонтана(((
Ой, какой ужас! А шо ж теперь делать? Очистку хоть какую-то делают или нет?
Я сегодня ощутила по полной ( жаль, нет смайлика со слезами). Нет, пляж не чистила - гуляла со своим псяком-алабаем
Жинка, если не дура -- поменяет своему ссуженному профессию...*)
НЕТ, не потому, что деревня, а потому, что все , все и обо всех знают
не Вашу рекомендацию ( не обижайтесь!) - наши связи и возможности
а потом штормик... якорь сорвало и бросило на мель, потом и лягло "отдохнуть" на борт при этом билось об волнорез... потом треснул борт и вытек контрабас наружу...
а хозяин не велел морякам уходить...их с посудины сняли почти силой, он так же не велел подавать сигнал "sos", чтоб не привлекать береговую охрану.... поэтому капитану должно достаться на орехи... заработал, короче... только скорее всего срок
Чисто погранцовая схема - разгружались где-то возле берега ( с таможней не выгодно общаться). Пошерстить бы то, что осталось от судна - есть мысль, что все не так просто .
Кроме контрабаса по нефтепродуктам, может быть что-то более интересное. Они же вышли перед штормом!!! и " хозяин не велел морякам уходить" - с чего бы?!!!
Щас по Атлантике ходили -- скоро в Средиземное пойдём... ...я уже тренированный...*)