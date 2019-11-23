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Все про:Одесса (5743) танкер (39) крушение (412)

 Капитана потерпевшего крушение танкера Delfi выписали из больницы, на стационаре остается один моряк

Один из моряков с потерпевшего крушение танкера Delfi сейчас находится в городской клинической больнице №1. Второй от госпитализации отказался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание odessa.online.

"Вчера около 15:00 в нашу больницу поступил пациент с общим переохлаждением. Его осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. По его настоянию, сегодня утром выписан на амбулаторное лечение. Пациента забрала жена", - заявил заместитель главного врача по хирургической части Вадим Стоев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться. ВИДЕО+ФОТО

Отметим, капитан танкера - одессит, а моряки из Измаила и Херсона. Об этом стало известно 22 ноября на комиссии по ликвидации последствий аварии в Одесской облгосадминистрации.

Напомним, 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161456
 
 
 Топ комментарии
 
То шо живой - это хорошо. Теперь пусть рассказывает, как он, одессит, загубил побережье родного города.
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Дико извиняюсь, но с какого года это(!) стало одесситом?
Это гавнюк. Еще раз дико извиняюсь
Дайте его в руки тем, кто живет на Французском бульваре, одесская полиция тихо сделает вид, что ИХ ТАМ НЕТ. Вообще
Одесситы руками порвут - уничтожены центральные пляжи города. Нет, не для отдыхающих. Для города
Боюсь, что дотянет и для моей 16-ой Фонтана(((


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оно было с контрабасом (заливали - переливали нефтепродукты в шастающие туда-сюда посудины поменьше тоннажем) поэтому балластом стояло недалеко, не причаливая в порт...
а потом штормик... якорь сорвало и бросило на мель, потом и лягло "отдохнуть" на борт при этом билось об волнорез... потом треснул борт и вытек контрабас наружу...
а хозяин не велел морякам уходить...их с посудины сняли почти силой, он так же не велел подавать сигнал "sos", чтоб не привлекать береговую охрану.... поэтому капитану должно достаться на орехи... заработал, короче... только скорее всего срок
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То шо живой - это хорошо. Теперь пусть рассказывает, как он, одессит, загубил побережье родного города.
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Дико извиняюсь, но с какого года это(!) стало одесситом?
Это гавнюк. Еще раз дико извиняюсь
Дайте его в руки тем, кто живет на Французском бульваре, одесская полиция тихо сделает вид, что ИХ ТАМ НЕТ. Вообще
Одесситы руками порвут - уничтожены центральные пляжи города. Нет, не для отдыхающих. Для города
Боюсь, что дотянет и для моей 16-ой Фонтана(((


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Сорри, Людмила, в статье написано, что капитан - одессит, поэтому я его так и назвала.
Ой, какой ужас! А шо ж теперь делать? Очистку хоть какую-то делают или нет?
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Шторм. И минус при ветре. На море это как -1 ощущаешь, как минус 10.Особенно, если в руках металл, а вокруг вода, забивающая все и везде. Какая может быть очистка?(((
Я сегодня ощутила по полной ( жаль, нет смайлика со слезами). Нет, пляж не чистила - гуляла со своим псяком-алабаем
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Все понятно, пляжи убиты. Это реально экологическая катастрофа.
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Я пил чаёк из блюдца, со спиртиком бывал -- мне не пришлось загнуться и я довоевал... (с)
Жинка, если не дура -- поменяет своему ссуженному профессию...*)
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Если не дура - ссуженного поменяет.Потому , что ...ну соседи знают
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Просто добавлю старую " прЫказку" : " Одесса - большая деревня"
НЕТ, не потому, что деревня, а потому, что все , все и обо всех знают
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Думаю, что используем
не Вашу рекомендацию ( не обижайтесь!) - наши связи и возможности
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Женщина, должна быть женщиной! -- всё остальное ей должен мужчина...*)
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Ну не знаю. На политическом сайте такие иногда новости пишут, аак эта например. Ну потерпело судно крушени, и что из того????
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оно было с контрабасом (заливали - переливали нефтепродукты в шастающие туда-сюда посудины поменьше тоннажем) поэтому балластом стояло недалеко, не причаливая в порт...
а потом штормик... якорь сорвало и бросило на мель, потом и лягло "отдохнуть" на борт при этом билось об волнорез... потом треснул борт и вытек контрабас наружу...
а хозяин не велел морякам уходить...их с посудины сняли почти силой, он так же не велел подавать сигнал "sos", чтоб не привлекать береговую охрану.... поэтому капитану должно достаться на орехи... заработал, короче... только скорее всего срок
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Так капитан таки не зря выжил. Ну, как говориться: тяжела и неказиста жизнь барыги-контрабандиста.
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Как версия - вполне может быть. И она со здравым смыслом.
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"шастающие туда-сюда посудины поменьше тоннажем"А они и были, судя по всему этими посудинами " поменьше"
Чисто погранцовая схема - разгружались где-то возле берега ( с таможней не выгодно общаться). Пошерстить бы то, что осталось от судна - есть мысль, что все не так просто .
Кроме контрабаса по нефтепродуктам, может быть что-то более интересное. Они же вышли перед штормом!!! и " хозяин не велел морякам уходить" - с чего бы?!!!
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Я тут плаваю регулярно, пассажиром на всяких лайнерах, человек на 2000... ...самая шняга, когда всех за шкирку вытаскивают на борт и начинаю надевать спасательные жилеты и объяснять значение сигналов... -- с час, примерно! -- и хрен отмажесься -- в каюту придут!
Щас по Атлантике ходили -- скоро в Средиземное пойдём... ...я уже тренированный...*)
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