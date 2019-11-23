EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  630  12
Все про:задержание (5551) Испания (501) независимость (219) Каталония (124)

 Испанские правоохранители задержали украинца в связи с расследованием следа РФ в попытке провозглашения независимости Каталонии

В расследовании вмешательства российских спецслужб в события вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии фигурируют украинец и россиянин.

Об этом сообщает издание El Mundo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Мужчин задержали 4 октября в Жироне, когда они ехали в направлении Франции на зарегистрированном в Беларуси Mercedes. Представители гражданской гвардии при осмотре авто обнаружили российскую гранату M-75, которая "была в идеальном состоянии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия поддерживала каталонских сепаратистов, – контрразведка Германии

Национальный суд связывает обоих задержанных со старшим офицером российской военной разведки Денисом Сергеевым, по которому также ведется расследование.

Так, расследователи Bellingcat установили, что Сергеев посещал Барселону минимум два раза под именем Сергея Федотова, один раз - за три дня до референдума о независимости Каталонии.

"Федотова" называют служащим элитного военного подразделения 29155, который западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе.

Эта группа российской военной разведки начала компьютерные атаки накануне референдума. Следователи подозревают, что у ее членов была связь с российскими хакерами, которые помогали поддерживать активность сайтов в день референдума, что Мадрид считает незаконным.

Различные источники издания говорят, что хотя расследование в Национальном суде началось четыре месяца назад, сейчас следствие стремится выяснить реальные масштабы деятельности российских шпионов и степени их проникновения в процессы вокруг каталонской независимости. Следователи работают с несколькими гипотезами и не исключают, что существуют связи между лидерами каталонских сепаратистов и российскими шпионами.

Также читайте: Сепаратистскому процессу в Каталонии пришел конец, - премьер Испании Рахой

Напомним, испанские правоохранители расследуют возможное вмешательство российских спецслужб в попытку Каталонии выйти из состава страны.

Западные спецслужбы обнаружили секретное подразделение ГРУ России, которое дестабилизирует Европу, и в частности причастно к отравлению Скрипалей и попытке переворота в Черногории.

Источник: https://censor.net.ua/n3161455
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все домбасяне теперь коренные украинцы. Против Украины идёт полномасштабная война, а зебилам главное перестать стрелять.
 показать весь комментарий
 
 
Паранойя не лікується. Параноїків присипляють. Віталмод, бережи себе. Над ким ми будемо глузувати, якщо ти зникнеш?
 показать весь комментарий
 
 
Ага -- щас дурка идёт, шо всё параша организовала... ...и во Франции, и в Бритише, и в Стыцляндии, и так далее...
...а я так думаю, шо сами всё *****@ли...
 показать весь комментарий
 
Граната потрібна була на випадок провалу. Іспанські правоохоронці явно поспішили, не дали лазутчикам зрозуміти, що явки провалені.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, сторонники Порошенко тоже активно выступают на стороне каталонских сепаратистов. Известный порохобот Портников в свое время актмвно агитировал за независимость Каталонии.
 показать весь комментарий
 
 
Олексій, даремно ви ткнули патичком в порошенківске болото, зараз налетить купа паразитів - втомитесь відбиватися мухобойкою від них.
 показать весь комментарий
 
по 2+2 целый день крутят все серии планеты обезьян. Так вот ловлю себя на мысли , что обезьяны намного умнее и сообразительнее чем дамбасня и русня.
 показать весь комментарий
 
Надеюсь хоть там о нём "позаботятся" как следует Испанские правоохранители задержали украинца в связи с расследованием следа РФ в попытке провозглашения независимости Каталонии - Цензор.НЕТ 4853
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх