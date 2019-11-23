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Все про:Генштаб ВС (1014) Минобороны (6125) Бронежилет (40) Хомчак (78)

 Генштаб и Минобороны закажут независимую экспертизу нескольких партий бронежилетов, - Хомчак

Генштаб не вовлечен в ход расследования ГБР в связи с подозрением о поставках в ВСУ некачественных бронежилетов, однако принято решение заказать независимую экспертизу нескольких партий защитных средств.

Об этом рассказал корреспонденту Укринформа в Брюсселе начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный штаб никоим образом не вовлечен в это расследование, этим занимаются соответствующие ведомства. Но мы беседовали по этому поводу с министром обороны, и приняли решение заказать независимую экспертизу не только этой партии, большую часть которой уже изъяли, и которая находится где-то в Государственном бюро расследований. Планируется взять на экспертизу несколько предыдущих партий, и тех, которые поступали после указанной партии бронежилетов. Мне нужно понимать, что есть в наличии у военнослужащих, которые сейчас на войне, чем и как они защищены", - сообщил начальник Генерального штаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о бронежилетах: суд отказался отстранять чиновников Минобороны Капинус и Почтаренко

Он отметил, что все "проблемные" бронежилеты - около 20 тысяч - изъяты из пользования. Ажиотажа или паники по этому поводу в войсках нет, никакие жалобы на надежность бронежилетов от военнослужащих не поступали.

В то же время, генерал-лейтенант Руслан Хомчак выразил сомнение относительно меры пресечения, которая была выбрана для представителей Вооруженных сил, которых подозревают в причастности к поставке некачественных бронежилетов.

"Убежден, что генерал, который не несет никакой общественной опасности, не должен удерживаться в камере. Слушайте, у нас выпускают кого угодно, у нас по улицам гуляет что угодно, а генерала, который, не убегает и не скрывается от следствия, взяли и закрыли в камеру. Он не бросался на людей, он никого не убивал и не сбивал, никому не угрожал - для чего генерала сажать? Неужели для того, чтобы показать, что Вооруженные силы уже шестой год на войне, а государство даже не всегда это замечает, живет другой жизнью? Это совершенно неправильно", - заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

Также читайте: Генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов, в нарушение закона поместили не на гауптвахту, а в гражданское СИЗО, - адвокат Мойсей

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/n3161454
 
   
 Топ комментарии
 
Між іншим справа гбр проти генерала Марченка розвалюється на очах, труба летить в тран тарари!
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Мечтаю, когда Трубу и Сытника выведут из зала суда в кандалах. А потом отправят на нары.
Но это только мечта и не будем ее убивать.
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П'ять років Порошенко за свої гроші одягав і взував українську армію!!! А прокляті зебіли тепер хочуть знищити армію!!
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Між іншим справа гбр проти генерала Марченка розвалюється на очах, труба летить в тран тарари!
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Мечтаю, когда Трубу и Сытника выведут из зала суда в кандалах. А потом отправят на нары.
Но это только мечта и не будем ее убивать.
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лично меня бы устроили не эти пешаки, а публика уровня ахметова, новинского, мервечука..
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"И деньги лопатой, а ты уж горбатый"
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П'ять років Порошенко за свої гроші одягав і взував українську армію!!! А прокляті зебіли тепер хочуть знищити армію!!
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Я чув що Порошенко якнайшвидше продав "рошен" за півціни, а всі гроші пожертвував на армію. Свята людина.
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это в аккурат после того было, как ты свою квартиру продал и отправил деньги на ВСУ
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А я чув ,що зеленський продав 95 квартал і на всі кошти будує житло для ЗСУ.
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Не видумуй, пороботина, твій Порошенко вкрав усе, що зебіли відривали від себе і віддавали на армію...
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...у нас в полку, тоже командир по солдатским тумбочкам шмонал... -- Полковник!
Зато, Прагу брал в 68! -- рассказывал, как гражданских на танках гоняли...
От, когда уже много лет прожил и чегой-то видел в Жизни -- всё смешнее и смешнее жить...*)
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Независимая экспертиза бронежилетов - это когда всех ответственных оденут в эти бронежилеты и отправят в них служить рядовыми на передке минимум на 2 месяца.
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А може по справедливості гбр і трубу також?
П.С. провіряли особисто бронежилет темп 3000, або корсар-3 на якість, так 5.45 не пробиває його. Шукай зраду і далі.
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Генштаб и Минобороны закажут независимую экспертизу нескольких партий бронежилетов, - Хомчак Генштаб и Минобороны закажут независимую экспертизу нескольких партий бронежилетов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 312 Это ДНО!
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не нано упреков. Вспомни поруки на Виту Заверуху и прочих нац.мразей что убили украинцев, руководствуясь собственным исключением из правил. Торнадо и т.д
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а що ви скажете про кацапів, які в цій війні вбивали українців тисячами ?
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погано скажу - скористалися хаосом до якого привів Майдан. Доміно.
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именно в жилете порошенко ЗЕ сопля лазил под софитами и камерами "на передовой"
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Говорят после смены Президента и Начальника Генерального штаба начался массовый, масштабный слив документов с грифом "ДСК", "Секретно", "Совершенно секретно" нашему врагу - мошканам.
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Враньё !!!

Никакой это не слив, а передача врагу по решению суда
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Ни в одной европейской стране нет такого количества следственных органов, как в Украине. Генпрокуратура, ГБР, НАБУ... полчище бездельников, которые высасывают "дела" на ровном месте. Может, поэтому Украина - самая бедная страна в Европе ?
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Та если бы они реально работали. В данном случае количество не заменяет качество. Так тем кто ворует приходиться ещё всю эту свору следственных органов кормить.
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Нет, не поэтому... причина проще... чел использует всего 20% потенциала мозга. Остальные 80-73% превращаются в балласт. Это же относится к коллективному разуму... 73% жопоголового поголовья...
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На самом деле, все участки нашего мозга задействованы; у каждого своё назначение.
А 73% - жертвы телепропаганды. Их вылечит только пустой холодильник.
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закажите лучше репризу к балету "умирающий лебедь"
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Он отметил, что все "проблемные" бронежилеты - около 20 тысяч - изъяты из пользования. Ажиотажа или паники по этому поводу в войсках нет, никакие жалобы на надежность бронежилетов от военнослужащих не поступали.

Справа сфабрикована.
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Эта власть распечатала стратегические запасы зерна. Такое может делать только РНБО. Теперь вопрос: зачем?
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Готовятся к тому что от МВФ денег не будет, а капитуляцию 9-го декабря им не дадут подписать (армия в любой момент может совершить переворот). Потому грозит дефолт, гиперинфляция и карточная система.
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Вполне может быть. Правда есть шанс, что деньги будут. Но совсем не потому, что есть успехи в переговорах с МВФ. Это, конечно, чушь. Там другие причины.
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Продажа земли; или просто капитуляция в пользу Путина, за отступные.
Другие варианты как-то не просматриваются...
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Верно, картина вырисовывается невеселая.
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