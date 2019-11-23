EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  5303  54
Материалы по теме:
Все про:Днепр_город (2885) задержание (5551) конвертцентр (370) правоохранительные органы (591) СБУ (14050)

 Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали в Днепре организатора конвертцентра. Он каждый месяц выводил в тень почти 30 млн гривен. Пытаясь скрыться от правоохранителей, мужчина на Lexus повредил 10 автомобилей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники выяснили, что организаторы конвертцентра помогали "заказчикам" переводить средства и минимизировать налоги. Среди клиентов злоумышленников были около 20 коммерческих структур, а также несколько коммунальных и государственных предприятий.

"В ходе официальных следственных действий в автомобиле одного из организаторов конвертцентра, злоумышленник пытался сопротивлялся и скрыться от правоохранителей. Он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако он успел повредить почти 10 частных автомобилей", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Добывали уголь на неподконтрольной территории, продавали Украине и ЕС, налоги платили террористам, - СБУ задержала организатора "схемы". ФОТО

При этом, отметили в СБУ, мужчина пытался при задержании угрожать оперативникам связями в правоохранительных органах.

"В машине злоумышленника сотрудники СБ Украины обнаружили более 2,1 миллиона гривен, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях конвертцентра правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки", - добавили в пресс-центре.

Также на Цензор.НЕТ: Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 160 млн грн в Кировоградской области. ФОТО

Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн 01
Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161451
 
 
 Топ комментарии
 
Это который по счету вскрытый конвертцентр в Днепре? Прямо какая-то столица ковертценров. Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн - Цензор.НЕТ 9831
 показать весь комментарий
 
А тем, 10-ти мужикам и бабам, как не повезло! Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн - Цензор.НЕТ 7623
 показать весь комментарий
 
Прокляті зебіли зовсім розум втратили!!! До чого країну довели!! При Порошенку кожен день закривали як мінімум один конверт, але жодного разу!!! підкреслюю - жодного разу!!!! нікого не ловили і не наражали на небезпеку невинних громадян!!! А прокляті зебіли не проявляють повагу до порядних громадян і ганяються за ними по місту!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А тем, 10-ти мужикам и бабам, как не повезло! Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн - Цензор.НЕТ 7623
 показать весь комментарий
 
 
Все зависит от того, а застрахованы ли были ихние авто...
 показать весь комментарий
 
 
Организатор конвертцентра отконвертцентрился на ближайших 5-7 годков Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн - Цензор.НЕТ 9971
 показать весь комментарий
 
Ничего если эти десять встретят его после оправдательного приговора то ему повезет
 показать весь комментарий
 
чего бежал то непонятно. "Зеленский подписал отмену уголовного наказания за фиктивное предпринимательство"
https://biz.censor.net.ua/news/3149951/zelenskiyi_podpisal_otmenu_ugolovnogo_nakazaniya_za_fiktivnoe_predprinimatelstvo

скорее всего принял СБУ шников за бандюков.
 показать весь комментарий
 
 
Не повезло мужику...

Та да,вез деньги вилуловским титушкам и на тебе!...
 показать весь комментарий
 
Это который по счету вскрытый конвертцентр в Днепре? Прямо какая-то столица ковертценров. Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн - Цензор.НЕТ 9831
 показать весь комментарий
 
 
та ладно. просто в киеве к власти ближе и чаще договариваются, и суммы в киеве будут побольше.
ты же не совсем дурачок и понимаешь что конвертцентры организовывают не левые васи с улицы?!
 показать весь комментарий
 
 
а все ниточки тянутся к "бойцам незримого фронта" с генеральскими погонами СБУ. Как-то так... Но на Цензоре об этом не пишут. Впрочем, и так всем понятно: ни одно серьезное криминальное дело не обходится без "специалистов" оттуда.
 показать весь комментарий
 
Как пишет Информатор, мужчина на Lexus протаранив свыше 10 автомобилей, приехал под проходную Управления патрульной полиции. Сразу после этого в сети стала появляться информация о том, что за рулем автомобиля находился сотрудник СБУ Антон, сын Виталия Криворучко, однако эта информация оказалась недостоверной.

По предварительным данным за рулем Lexus с номером КЕ 8888 СС находился Владимир Цебро, который, по неофициальной информации, является крупным днепровским «обнальщиком». Также, по данным издания, в салоне автомобиля находилось более 2 миллионов гривен.
«В операции по задержанию преступника активное участие принимал Антон Криворучко, действующий сотрудник СБУ. При этом сам задержанный не является ни сотрудником СБУ, ни родственником Криворучко», - официально сообщил пресс-офицер СБУ.Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн - Цензор.НЕТ 8900
 показать весь комментарий
 
 
Да. Я тоже вчера об этом читал. А сегодня удивился, что уже оказывается кто то другой за рулём был
 показать весь комментарий
 
 
Непонятно: мальчик таки ловил негодяя? кто кому действующий родственник?
 показать весь комментарий
 
 
насчет родственников не знаю, но говорят, идёт передел рынка под "Слуг Урода".. а тех кто самостоятельный, тех "принимают"..
 показать весь комментарий
 
 
А чё не написали, что он сам побежал прятаться в в офис патруля. Там его и повязали.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не понял. за что его взяли? за мыролюбный реформизм?

Еще в больших масштабах этим вальцманат занимался и из него никого еще не арестовали даже.
 показать весь комментарий
 
 
ну так "вальцманат" и ахметовых не арестовал тоже и че? и портновых дела "слил"
 показать весь комментарий
 
 
Вчера писали что это сын сбушника Виталия Криворучко, сегодня уже просто, организатор. Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн - Цензор.НЕТ 5580
 показать весь комментарий
 
не организатор, а ловец - Криворучко - сотрудник СБУ, ловивший менялу
 показать весь комментарий
 
 
Тікати треба з України, бо немає тут Закону є недоумки, які все забороняють.
 показать весь комментарий
 
 
не сами валютные операции, а конвертцентры по "отмыванию" денег и выводу их за кордон в офшоры... (этот перец-меняла выводил по 30 млн каждый месяц, так сказано в статье)
 показать весь комментарий
 
почему уряду химичить можна а простым уркам нельзя
 показать весь комментарий
 
 
Прокляті зебіли зовсім розум втратили!!! До чого країну довели!! При Порошенку кожен день закривали як мінімум один конверт, але жодного разу!!! підкреслюю - жодного разу!!!! нікого не ловили і не наражали на небезпеку невинних громадян!!! А прокляті зебіли не проявляють повагу до порядних громадян і ганяються за ними по місту!!!
 показать весь комментарий
 
 
при свиновальце шаббат был три раза в неделю? и мацу мыролюбно бесплатно раздавали?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Протаранил 10 авто?! Он на танке был?
Опять под шумок спишут на ремонт сразу 10 машин
 показать весь комментарий
 
 
Лексус который протаранил аж 10 машин на фото подозрительно хорошо выглядит
 показать весь комментарий
 
 
Жизнь, она как зебра.

При власти ,при деньгах и при короне ли...
 показать весь комментарий
 
Организатор конвертцентра был кацапским шпионом!
Нет? Тогда в чем заключается деятельность сбу и за что они получают деньги?
 показать весь комментарий
 
 
Вони намагались прихватизувати кошти, а громадянин вирішив привернути увагу оточуючих до цього нахабства і шукав допомоги у 10 власників авто.
 показать весь комментарий
 
 
зачем убегал? вышел бы под залог через пару недель.
 показать весь комментарий
 
 
Корвертцентры вскрывают, преступников ловят, деньги раскладывают веером по столам и дорогам. Вопрос следующий- где собственно деньги?
 показать весь комментарий
 
 
Тю, в Киеве в каждой машине так же денег...
 показать весь комментарий
 
 
"...Оперативники выяснили, что организаторы конвертцентра помогали "заказчикам" переводить средства и минимизировать налоги. Среди клиентов злоумышленников были около 20 коммерческих структур, а также несколько коммунальных и государственных предприятий..."

Мене не цікавить яке покарання понесе цей злочинець, мене в першу чергу цікавить яке покарання понесуть ті, хто користувався даними послугами.
 показать весь комментарий
 
 
яке покарання понесуть ті, хто користувався даними послугами.

Особенно те , у которых деньги в офшорах...
 показать весь комментарий
 
Смешно читать про то, как "ловят конвертцентры". А в Киеве и киевской области нет ни одной строительной компании (и не только строительной!), которая бы не конвертировала деньги под выплату зарплаты, под отмывание доходов и по нескольку раз в месяц. Достаточно простого мониторинга счетов. Но! Когда все конвертцентры под началом СБУ и ГФС, никакого мониторинга не будет. Конвертируйте спокойно, господа.
 показать весь комментарий
 
яке покарання понесуть ті, хто користувався даними послугами.

Особенно те , у которых деньги в офшорах...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх