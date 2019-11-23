 Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники выяснили, что организаторы конвертцентра помогали "заказчикам" переводить средства и минимизировать налоги. Среди клиентов злоумышленников были около 20 коммерческих структур, а также несколько коммунальных и государственных предприятий.
"В ходе официальных следственных действий в автомобиле одного из организаторов конвертцентра, злоумышленник пытался сопротивлялся и скрыться от правоохранителей. Он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако он успел повредить почти 10 частных автомобилей", - сказано в сообщении.
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При этом, отметили в СБУ, мужчина пытался при задержании угрожать оперативникам связями в правоохранительных органах.
"В машине злоумышленника сотрудники СБ Украины обнаружили более 2,1 миллиона гривен, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях конвертцентра правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки", - добавили в пресс-центре.
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скорее всего принял СБУ шников за бандюков.
Та да,вез деньги вилуловским титушкам и на тебе!...
ты же не совсем дурачок и понимаешь что конвертцентры организовывают не левые васи с улицы?!
По предварительным данным за рулем Lexus с номером КЕ 8888 СС находился Владимир Цебро, который, по неофициальной информации, является крупным днепровским «обнальщиком». Также, по данным издания, в салоне автомобиля находилось более 2 миллионов гривен.
«В операции по задержанию преступника активное участие принимал Антон Криворучко, действующий сотрудник СБУ. При этом сам задержанный не является ни сотрудником СБУ, ни родственником Криворучко», - официально сообщил пресс-офицер СБУ.
Еще в больших масштабах этим вальцманат занимался и из него никого еще не арестовали даже.
Опять под шумок спишут на ремонт сразу 10 машин
.
При власти ,при деньгах и при короне ли...
Нет? Тогда в чем заключается деятельность сбу и за что они получают деньги?
Мене не цікавить яке покарання понесе цей злочинець, мене в першу чергу цікавить яке покарання понесуть ті, хто користувався даними послугами.
Особенно те , у которых деньги в офшорах...
Особенно те , у которых деньги в офшорах...