 Госсекретарь США Помпео общался с адвокатом Трампа Джулиани перед отзывом Йованович из Киева, - American Oversight

Документы "предоставляют четкое документальное подтверждение" общению госсекретаря США Майка Помпео и юриста Дональда Трампа Руди Джулиани, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Этот разговор предшествовал внезапному отзыву посла США в Украине Мари Йованович.
American Oversight получила документы через судебный иск на основании закона о доступе к информации. Ранее конгрессмены США заявляли, что Государственный департамент не предоставляет Конгрессу документы для расследования в рамках импичмента президента.
"Мы понимаем, почему Майк Помпео отказывался предоставить эту информацию Конгрессу, - говорится в заявлении директора организации Остин Эверс. - Она дает четко задокументированный путь общения от Руди Джулиани в Овальный кабинет и к госсекретарю Помпео, чтобы способствовать кампании, которую вел Руди Джулиани против посла США".
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.
Болтон звинуватив Білий дім у перешкоджанні йому у доступі до власного акаунта у Twitter з часу його відставки, що відбулась більше двох місяців тому. «Вони бояться того, що я можу сказати? Тим хто думав, що я заховався! Хочу вас розчарувати», - написав Болтон у п'ятницю.
«Повернімося до обговорення дуже важливих питань національної безпеки, які постали перед Америкою. Загрози надзвичайні і вони зростають. Президентство та контроль у Палаті представників та Сенаті буде вирішено менше ніж за рік. Знову настав час говорити», - написав Болтон у Twitter у суботу.https://ukrainian.voanews.com/a/Bolton-povermuvsa-u-tviter/5178300.html
у Донни есть вообще друзья среди экс-чиновников его команды?
Вот такая "беспристрастная" неправительственная организация. https://www.influencewatch.org/non-profit/american-oversight/
шо происходит
"У Трампа відбулося раптове засідання, на яке в екстреному порядку вилетіли представники ряду країн. Великобританії, Ізраїлю, Саудівської Арвіі, Єгипту, ОАЕ, Франції, Німеччини, Швейцарії, Норвегії, Канади, Кіпру, Італії, Японії, Нідерландів, Швеції, представник ООН
Видимо в Южно-Китайском море действительно что-то бабахнуло на 20 килотонн.