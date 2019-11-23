EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  606  9
Материалы по теме:
Все про:США (15815) Йованович (218) Помпео (176) Джулиани (70)

 Госсекретарь США Помпео общался с адвокатом Трампа Джулиани перед отзывом Йованович из Киева, - American Oversight

Неправительственная организация American Oversight, отслеживающая соблюдение этики американским правительством, вечером в пятницу опубликовала почти 100 страниц ранее неизвестных документов.

Документы "предоставляют четкое документальное подтверждение" общению госсекретаря США Майка Помпео и юриста Дональда Трампа Руди Джулиани, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Этот разговор предшествовал внезапному отзыву посла США в Украине Мари Йованович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что Йованович отказывалась вешать в посольстве в Киеве его портрет

American Oversight получила документы через судебный иск на основании закона о доступе к информации. Ранее конгрессмены США заявляли, что Государственный департамент не предоставляет Конгрессу документы для расследования в рамках импичмента президента.

"Мы понимаем, почему Майк Помпео отказывался предоставить эту информацию Конгрессу, - говорится в заявлении директора организации Остин Эверс. - Она дает четко задокументированный путь общения от Руди Джулиани в Овальный кабинет и к госсекретарю Помпео, чтобы способствовать кампании, которую вел Руди Джулиани против посла США".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Также читайте: Йованович была не против остаться послом в Украине, - заместитель Помпео Хейл

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3161450
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я теперь понимаю полностью значение выражения сериал Санта Барбара
 показать весь комментарий
 
 
Колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон зробив кілька гучних заяв у Twitter після тривалого мовчання.
Болтон звинуватив Білий дім у перешкоджанні йому у доступі до власного акаунта у Twitter з часу його відставки, що відбулась більше двох місяців тому. «Вони бояться того, що я можу сказати? Тим хто думав, що я заховався! Хочу вас розчарувати», - написав Болтон у п'ятницю.
«Повернімося до обговорення дуже важливих питань національної безпеки, які постали перед Америкою. Загрози надзвичайні і вони зростають. Президентство та контроль у Палаті представників та Сенаті буде вирішено менше ніж за рік. Знову настав час говорити», - написав Болтон у Twitter у суботу.https://ukrainian.voanews.com/a/Bolton-povermuvsa-u-tviter/5178300.html
у Донни есть вообще друзья среди экс-чиновников его команды?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А шо там Виталька молчит, то ж дружбан его
 показать весь комментарий
 
 
Отцы - основатели американской демократии не учли того обстоятельства, что рано или поздно в Белом Доме, во главе исполнительной ветви власти, окажется явный жулик, которому нельзя оставлять функцию номинации советников. Логично было бы это право оставить за Конгрессом. Сегодня же всё очевидней становится то, что исполнительная власть вполне может превратиться в порочный мафиозный круг.
 показать весь комментарий
 
American Oversight создана в марте 2017 года для противодействия республиканцам и администрации Трампа. Ее основатели - Остин Эверс, бывший юрист Госдепа при Обаме, и Мелани Слоан, бывший федеральный прокурор, которая работала на сенатора демокрыс Чака Шумера, а также Джо Байдена.

Вот такая "беспристрастная" неправительственная организация. https://www.influencewatch.org/non-profit/american-oversight/
 показать весь комментарий
 
🇩🇪 XO.München 🇺🇦‏ @XoMunchen 23 часа назад

шо происходит
"У Трампа відбулося раптове засідання, на яке в екстреному порядку вилетіли представники ряду країн. Великобританії, Ізраїлю, Саудівської Арвіі, Єгипту, ОАЕ, Франції, Німеччини, Швейцарії, Норвегії, Канади, Кіпру, Італії, Японії, Нідерландів, Швеції, представник ООН
 показать весь комментарий
 
Максим Казимир‏ @roggneda 23 часа назад

Видимо в Южно-Китайском море действительно что-то бабахнуло на 20 килотонн.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх