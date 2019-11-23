 Госсекретарь США Помпео общался с адвокатом Трампа Джулиани перед отзывом Йованович из Киева, - American Oversight

Документы "предоставляют четкое документальное подтверждение" общению госсекретаря США Майка Помпео и юриста Дональда Трампа Руди Джулиани, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Этот разговор предшествовал внезапному отзыву посла США в Украине Мари Йованович.

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American Oversight получила документы через судебный иск на основании закона о доступе к информации. Ранее конгрессмены США заявляли, что Государственный департамент не предоставляет Конгрессу документы для расследования в рамках импичмента президента.

"Мы понимаем, почему Майк Помпео отказывался предоставить эту информацию Конгрессу, - говорится в заявлении директора организации Остин Эверс. - Она дает четко задокументированный путь общения от Руди Джулиани в Овальный кабинет и к госсекретарю Помпео, чтобы способствовать кампании, которую вел Руди Джулиани против посла США".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.