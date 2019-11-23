 Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.
Попытки незаконного ввоза с неподконтрольной территории крупных сумм денег были пресечены сотрудниками ГФС, которые включены в состав Объединенных сил.
"Так, во время пешего пересечения КПВВ с временно неподконтрольной территории Луганска по направлению к с. Станица Луганская, 31-летний гражданин пытался с сокрытием в рюкзаке переместить через линию разграничения 265 000 гривен. Еще 335 000 гривен, с сокрытием от контроля, в этом же направлении, пыталась пронести гражданка 1995 года рождения", - сказано в сообщении.
Сотрудники ГФС сообщили об обоих случаях сотрудникам СБУ. Материалы направлены в отдел Национальной полиции ГУНП в Луганской области.
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Політик → Зеленському: "Як ви це можете пояснити? За подібні "дії" Вас би вже попросили піти… в демократичних європейських країнах…"
Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:
"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! Як ви це можете пояснити?
Це що означає? Що у нас тепер Президент має ПРИВІЛЕЙОВАНЕ право вшановувати жертв Голодомору? Чи на думку і увагу до цієї події простих українців тепер просто плювати? Чи може вже й свічки у вікнах українці не мали права запалювати, поки Ваша величність це не зробить?
Только чьи, я не знаю!
Есть предположение - соевые или враги Зе'
Или, допустим, скажут, что нашли заначку Захерченка
это маразм какой то.
Ну... и шо с ней делать теперь? Хоть бы фотку выложили. Я бы знал точно- шо с ней делать. А так... озадачили... Была бы фотка, я бы точно знал: голой её в поле погнать или голой в поле не гнать. А в поле щас морозец, с ветерком... Короче! Давайте фотку девушки 24-х лет!