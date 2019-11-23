EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  667  18
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4411) Харьковщина (1423) Балаклея (161) Хомчак (78)

 Причина последних взрывов в Балаклее - халатность, после расследования причастные лишатся должностей, - Хомчак

Взрывы на складах боеприпасов в Балаклее стали результатом служебной халатности, за которую понесут ответственность конкретные должностные лица.

Об этом заявил в интервью Укринформу начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Хочу выразить соболезнования семьям людей, которые потеряли жизнь. Расследование этой трагедии в Балаклее продолжается", - сказал Хомчак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С погибшим от ранений, полученных при взрывах в Балаклее, военнослужащим Сергеем Подуфаловым простились на Кировоградщине. ФОТО

Он выразил убеждение, что последние события в Балаклее не имеют ничего общего с подрывами военных арсеналов, которые происходили в предыдущие годы.

"Я участвовал в расследовании по всем тем арсеналах в качестве тогда главного инспектора Вооруженных сил, поэтому могу эти события сравнивать. Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил из-за того, что они это допустили. Я никому не стану прощать таких случаев, потому что безнаказанность - она ​​порождает только больший беспорядок и опасность", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Напомним, 15 ноября примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В настоящее время арсенал в Балаклее не представляет угрозы для населения, - командующий силами логистики ВСУ Вишневский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3161447
 
 
 Топ комментарии
 
Раніше писали що склади підриває Порох,особисто.Відповідно зараз склади підриває Зєля.
 показать весь комментарий
 
мародЬОр блаЗЄнський знищує військовий потенціал України.
 показать весь комментарий
 
Погибла куча людей, некоторые остались калеками и выновных просто уволят и лишат званий---Я В АХУЕ ОТ ТАКОГО БЫДЛО-РЕШЕНИЯ. Причина последних взрывов в Балаклее - халатность, после расследования причастные лишатся должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2307 Причина последних взрывов в Балаклее - халатность, после расследования причастные лишатся должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8855
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Погибла куча людей, некоторые остались калеками и выновных просто уволят и лишат званий---Я В **** ОТ ТАКОГО БЫДЛО-РЕШЕНИЯ.
 показать весь комментарий
 
 
Это погибли не при барыге! Это нормальный процесс на складах! А вы - порохобот!
Прости меня модератор. В бан, так в бан Причина останніх вибухів у Балаклії - недбалість, після розслідування причетні позбудуться посад, - Хомчак - Цензор.НЕТ 171
 показать весь комментарий
 
Из Беларуси минут 10 , Цензор был недоступен, перегруз этого направления, но уже идёт...
 показать весь комментарий
 
 
Не стоит волноваться. Такая же история в Мариуполе, например.
 показать весь комментарий
 
В мене вискакувало повідомлення про Доос атаку.
 показать весь комментарий
 
на корреспонденте ватные тролли тоже писали, что цензор лежит и откровенно радовалась этому. их работа, пудово.
 показать весь комментарий
 
Какие в жопу должностя!
Суки продажные
 показать весь комментарий
 
Раніше писали що склади підриває Порох,особисто.Відповідно зараз склади підриває Зєля.
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Получается, прошлые взрывы были подрывами, диверсией, а нынешний - результат тупо халатности и ничего общего между ними нету. То есть, получается, Пороха оболгали, когда лично на него взвалили всю вину и рассказывали, что он все стырил. И получается, что за эти взрывы должны нести ответственность все снизу доверху. Както так.
 показать весь комментарий
 
То есть, просто "может быть уволят"? Вы уху ели?
 показать весь комментарий
 
мародЬОр блаЗЄнський знищує військовий потенціал України.
 показать весь комментарий
 
 
тыц- пи----ць , такэтож простая халатность, неа не диверсия , понять и простить
 показать весь комментарий
 
 
КЛОВАН вже при ПОВНІЙ ВЛАДІ більше шести місяців !! І за ВСІ НЕГАРАЗДИ , що творяться
в Україіні за цей період має відповідати КЛОВАН ! Зельцман + коломоша - відповідайте тепер за ВСЕ !!
 показать весь комментарий
 
А как же диверсия с беспилотником? втираете нам какую-то дичь!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх