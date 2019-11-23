 С начала суток враг семь раз нарушил режим тишины, потерь нет, - пресс-центр ОС

Как уточняют в пресс-центре Объединенных сил, три обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Пивденное, передает Цензор.НЕТ. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды - у Песков (из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), вблизи Водяного (из автоматических гранатометов) и Верхнеторецкого (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно).

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Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 22 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Ранения в результате обстрелов получил один защитник Украины. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.