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 Вора в законе Тенго Питерского задержали на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

37-летний гражданин Грузии ехал в Киев на "Мерседесе" с фальшивыми номерами, а полицейским предъявил поддельное водительское удостоверение. Теперь его выдворят за пределы Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

Полицейские получили информацию о том, что Тенгиз Чарай, он же Тенго Питерский, незаконно находится в Украине и собирается ехать в Киев. Сотрудники Нацполиции задержали его ночью 22 ноября на трассе "Киев-Чоп".

Вора в законе Тенго Питерского задержали на Ривненщине 01

"Предоставить документы 37-летний гражданин Грузии не смог, при себе имел лишь поддельное водительское удостоверение. Автомобиль, на котором передвигался Тенгиз Чарай, также имел явные признаки поддельных номерных агрегатов. Свое пребывание в Украине и поездку в Киев охарактеризовал дружественным визитом к старым друзьям", - сказано в сообщении.

Вора в законе Тенго Питерского задержали на Ривненщине 02

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По данным следователей, Чарай был "коронован" в Санкт-Петербурге в 2004 году. У него за плечами - несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за покушение на убийство.

В последние 3 года Тенго Питерский несколько раз незаконно пересекал границу Украины. Его задерживали и выдворяли в Турцию. В последний раз это случилось в октябре.

"Несмотря на запрет въезда, он в очередной раз незаконно попал в страну и был задержан. По данным оперативников, Тенгиз Чарй намеревался наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений", - сообщили в полиции.

Вора в законе Тенго Питерского задержали на Ривненщине 03

На Чарая составили протокол за нарушение правил пребывания в Украине. В ближайшее время его выдворят за пределы страны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161444
 
   
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Грузыны - это, канэшно, здорово... А разве нет украинских воров в законе? Та полно же Вора в законе Тенго Питерского задержали на Ривненщине - Цензор.НЕТ 3571
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Доклад депутата Марины Салье про деятельность Хутина
(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.
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когда уже задержат и посадят вора барыгу мальдивскую
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