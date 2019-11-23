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 Экономика
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Все про:МВФ (2763) Гончарук_Алексей (312)

 Провели конструктивные переговоры, - Гончарук о визите миссии МВФ

Удалось достичь прогресса в дискуссиях о политике и реформах, которые могут стать основой для новой программы МВФ в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев", - отметил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Пресс-служба правительства отмечает, что по словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы миссии Рона ван Родена, достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Миссия МВФ уехала дискутировать о продолжении сотрудничества с Украиной

Эти реформы включают поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформы для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста.

"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3161442
 
   
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Передайте гончаруку, что наркотики - зло.
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А ще йому потрібно сказати, що місія вже поїхала.
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Весь мир знает что требует МВС от Янелоха и шайки, хватит лепить горбатого.
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А я где-то вычитал,что вас послали *****-брешуть,мабуть
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Не смотря на все уверения Кабмина, миссия МВФ "... не видит возможности выделения кредита МВФ в этом году". Такое сообщение отправлено в центральный офис МВФ. Если это так, то Украина входит в 2020г. с дополнительным дефицитом бюджета в 41,4 млрд. гривен.
Тут же - заявление Коломойского о скором возврате ему "Приватбанка". Мы не знаем, на чем базируется столь громкое заявление, но причина его понятна - напомнить "я в игре, я не сдаюсь"
https://v-n-zb.livejournal.com/10740241.html#cutid1
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Пока мальчики в коротких штанишках эффективно дискутируют с МВФ,промышленное производство сократилось на 5 %в октябре.Ну как не поприветствовать эхффективных менагеров!
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Просто Беня хотел развести МВФ на новый кредит и при этом отжать ПриватБанк опять, но что то пошло не так....😁
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