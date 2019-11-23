 Провели конструктивные переговоры, - Гончарук о визите миссии МВФ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".
"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев", - отметил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Пресс-служба правительства отмечает, что по словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы миссии Рона ван Родена, достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ.
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Эти реформы включают поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформы для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста.
"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.
Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.
- фух, б..ля, спасли...
Тут же - заявление Коломойского о скором возврате ему "Приватбанка". Мы не знаем, на чем базируется столь громкое заявление, но причина его понятна - напомнить "я в игре, я не сдаюсь"
https://v-n-zb.livejournal.com/10740241.html#cutid1