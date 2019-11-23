 Миссия МВФ уехала дискутировать о продолжении сотрудничества с Украиной

Об этом сказано в заявлении главы Миссии Рона ван Родена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мероприятиях и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов - мероприятия в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся в течение следующих недель", - говорится в сообщении.
По словам руководителя миссии МВФ, команда специалистов Фонда провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.
Читайте на Цензор.НЕТ: В переговорах с МВФ достигнут большой прогресс, но о результатах пока говорить рано, - Гончарук
"Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - добавили в Фонде.
Напомним, 15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.
Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.
Также на Цензор.НЕТ: Особых сложностей я уже не вижу, - Рожкова о переговорах с МВФ
пора делать "заготовки"........
Походу, судя по ФОПам выводить из тени будут нас. Налоги на коз и сады, уже проходили...
Он виродка бахматюка уже беруть за зябри. Так дійде черга і до інших.
"Международный валютный фонд выдвинул Украине новое требование, без выполнения которого отказывается выдавать новый кредит. Об этом заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.
По его информации речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам.
"Таким образом МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен ПриватБанк. Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионных недели в этом году, последний сессионный день - 20 декабря", - отметил Лещенко."(с)
@tZEinform
"...нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги."
@tZEinform
·2 ч
До мая 2020 Украина способна платить по обязательствам при условии если будут выполнятся те параметры которые заложены в бюджете 2020. Но их выполнение при намечающемся спаде производства и падении бюджетных поступлений маловероятно.
Мы постараемся получить более полную информацию об их отчете.
Показать эту ветку
Вчера мы сообщали, что миссия МВФ сообщила в свой центральный офис что условий для выдачи кредита Украине нет. Сегодня его последние представители покинули страну. Зеленский, Гончарук, Маркарова - что вы там говорили о кредите МВФ ?
Стало известно, что МВФ потребовал принятия закона, который бы запрещал возвращения Приватбанка его бывшим владельцам. Иначе кредитов не будет.
Об этом пишет в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Это подливает огромную бочку бензина в разрастающийся политический кризис в Украине и заставляет Зеленского сделать свой персональный выбор: он играет на стороне Коломойского или на стороне Украины.
Если такой закон не будет принят, то Запад поставит на Зеленском крест и будет добиваться его скорейшего падения. Украина Коломойского- Богдана-Зеленского Западу не интересна.
Возврат Приватбанка нужен Коломойскому , чтобы отозвать судебный иск против самого себя в Лондоне, где ему сейчас реально угрожает конфискация всех его активов, которые уже заморожены.
Коломойский борется за свою собственность и свою свободу, а это очень сильный мотив для его предприимчивой натуры! Но МВФ категорически против такой перспективы и не готов прощать ИВК 5.5 млрд долл.
- МВФ потребовал от Украины законодательно запретить возвращение Коломойскому Приватбанка
Если же Зеленский решиться по требованию МВФ принять такой Закон, то ему придется готовиться к ожесточенной борьбе с Коломойским, распаду фракции СН и досрочным выборам. Придется заканчивать играть роль Президента и становиться Президентом.
Решиться ли он на это? Скорее нет, чем да. Складывается впечатление, что Зеленский сильно зависит от Коломойского и причины этой зависимости мы вряд ли когда либо узнаем. Он будет тянуть время до последнего, почти до дефолта.
Коломойский понимает, что МВФ не отступит, договориться с ним невозможно. Поэтому поставил целью вообще разрушить отношения между Украиной и МВФ. Нет отношений, нет требований МВФ по Привату.
загрузка...
А внутри Украины Коломойский легко порешает все вопросы. Это Порошенко мог препятствовать ему, а Зеленский -это не фигура. Это актер, играющий роль Президента.
- Коломойский: Приватбанк будет возвращен мне в ближайшее время
В ход пошло все : атаки на правительство, фракцию СН, прослушки,сливы, аресты банкиров,обвинения минфина в создании финансовых пирамид, протесты работников завода против Приватбанка. К общей компании тотальной дискредитации всех и вся с радостью присоединились все каналы Медведчука с их дежурными спикерами.
И самое главное : группа Коломойского стремится внушить гражданам мысль, что чиновники МВФ и политики Запада это сплошь коррумпированные дельцы, которые только и думают как бы пустить украинцев по миру, забрать их землю за долги и заморить их высокими тарифами. Многие простофили уже в это поверили .
Но это все еще цветочки. Ягодки будут позже. Я допускаю громкие аресты в НБУ и в Минфине, то есть на том уровне , на котором ведутся переговоры с МВФ.
МВФ ждет принятия закона. Премьер Гончарук уже определился со своей позицией и публично заявил, что возврат Привата бывшим собственникам невозможен. Зеленский все еще в раздумьях. После опубликования пленок с Трубой он оказался совсем в сложном положении.
В общем, как я и предполагал, Зеленский окажется самым слабым президентом и, если не уйдет досрочно, то принесет немало проблем и Украине, и себе самому. Виноват сам, потому что решился играть в сомнительные политические игры вместе с Коломойским.
Большей глупости и придумать- то было сложно.
Сосед сегодня на морозе поцарапал крышку багажника ладжетти, сдирая Зе-наклейку. Я спорил, до нового года не протянет). Он держался до последнего, пока дети не сказали: - Папа, либо сыми, либо не вози нас в школу, не позорь. Теперь даже не здороваемся.
(С)
@Spinosaurus_21
🤔
Что будем делать?
А зе-билы развесив уши продолжают верить в сказочки "вот-вот, процесс идёт..."