 Миссия МВФ уехала дискутировать о продолжении сотрудничества с Украиной

Об этом сказано в заявлении главы Миссии Рона ван Родена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мероприятиях и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов - мероприятия в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся в течение следующих недель", - говорится в сообщении.

По словам руководителя миссии МВФ, команда специалистов Фонда провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.

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"Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - добавили в Фонде.

Напомним, 15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.

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