 "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе

Об этом он сказал на акции памяти жертв Голодомора в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора – преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины", – сказал Зеленский.
Президент напомнил, что от искусственно организованного голода в 1932-33 гг., согласно разным исследованиям, погибли от 4 до 8 миллионов украинцев. Эти потери сопоставимы с потерями во Второй мировой войны.
"Мы – украинцы, и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем: не сможем это забыть, не сможем это простить", – подчеркнул глава государства.
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"Огромный объем доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос – за что? Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней последнюю крошку надежды? Надежды, что ты или хотя бы твои дети доживут до следующего утра", – продолжил Зеленский.
Помимо президента, участие в акции приняли спикер ВР Дмитрий Разумков, премьер Алексей Гончарук, первая леди Елена Зеленская, митрополит Православной церкви Украины Епифаний.
После речи Зеленский объявил общенациональную минуту молчания, после чего участники акции возложили свечи памяти к мемориалу жертв Голодомора.
Также на Цензор.НЕТ: Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе
Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, который традиционно выпадает на 4 субботу ноября.
В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.
А преЗЕдент і досі не вибачився за "сеньор-Голодомор"
Лицемір.
І нам вже час простити росєян за війну та анексію.
І його слово для тебе закон?
Ти не поважаєш форум?
Так, щоб вони не тільки про це знали, а ще і розуміли, що це за горе та біда!
Это они с Зебилом, поощряют свинособак и наших полицаев к действию безбоязненному?
Не йому приєднуватись до Дня Пам'яті Трагедії.
Він з цією картинкою весь день носиться по форуму...
ближче до Голодомору на кілька років, якщо тебе цікавить.
Если телеканал Интер в день памяти Голодомора ставит развлекательную передачу, то почему твой Порошенко не привлёк за это телеканал Интер к ответственности?!
Відбувся й марш трансгендерів (от таке співпадіння,от саме сьогодні),з бійкоюhttps://www.depo.ua/ukr/life/marsh-na-zakhist-transgenderiv-u-kievi-stalasya-biyka-e-zatrimani-201911231068269
Ну і місія МВФ їде ні з чим.....ВСЬО !!!.Здавствуй,Бєня,Новий год !
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Тебе из Одессы особенно
таки "нашего" - наверное лишнее, а то звучит не совсем кошерно?
или таки по старинке, сбацал на пианине?
Тебя чучело выбрали чтоб ты народу служил а не Сабакову с коломойшей
Верх ханжества. Потому что продав принадлежащую народу землю и ограбив народ, разрушив село Зеленский готовит новый Голодомор
Дорогі українці!
День Гідності та Свободи - особливий для кожного з нас. Він пов'язаний з початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній та квітучій державі.
А де ти був під час революцій? Про «********** палочні» шуткував? Рублі заробляв, по КВН-ах скакав? Коли українці боролися за свободу та гідність, ти обсірав Україну та членом на роялі грав.
Гідність і свобода - невід'ємні складові нашої ДНК. Саме тому українці не на словах знають, як захищати свою гідність і виборювати свободу на барикадах. У цій боротьбі, на жаль, ми заплатили найвищу можливу ціну. Це - людські життя.
Немає в тебе ДНК українців, янелох. В тебе є ДНК Коломойського, Портнова, Труби, Яременка, Іванісова, Андрія та Богдана, Трампа, *****, Макрона та інших, не дуже привабливих особистостей. І щось мені підказує, що отримав ти ці ДНК в якійсь збоченій формі.
На місці загибелі Героїв Небесної Сотні з'явиться Музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Проте будьмо відверті: для вшанування пам'яті кожного загиблого музею недостатньо. Ми повинні відстоювати та захищати ідеали, за які віддали життя наші громадяни. І, звичайно, нам потрібні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов'язково отримати відповіді, а винні - покарання.
Немає глибини цинізму. Адвокат жертв Небесної Сотні починає голодування з приводу припинення розслідування справ Майдану, а цей манкурт на цій темі піариться. А що тобі, янелоху, заважало взяти за хоботи Трубу та Рябошапку, притягнути їх на Майдан, і поставити їм запитання перед тисячами українців?
Я знаю, що тобі заважало. Тобі заважають твої яйця у спітнілих долонях Коломойського.
У складні моменти українці завжди демонструють неймовірну згуртованість та єдність. Ми стоїмо одне за одного незалежно від віку, статі, мови та віросповідання.
А от це ти ще побачиш. Гарантую, що тобі це зовсім не сподобається.
І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності. Заради захисту країни, незалежності, свободи та права самостійно обирати власне майбутнє.
Згоден. Ми потребуємо єдності заради захисту України проти тебе та проти зеленої слизи, яка захлеснула Україну.
Саме майбутнє і країна, яку ми збираємося залишити у спадок дітям, повинні нас об'єднати. Тож будьмо єдиними. Щоб бути сильними. І щоб разом побудувати нову Україну.
З тобою ми можемо побудувати тільки південний федеральний округ. Ти можеш залишити нашім дітям тільки рабське майбутнє. А єдиними ми будемо. І сильними будемо. От тільки разом з тобою будувати нову Україну не будемо. Тому що ти, паскудо, та твої холуї, за півроку знищили все, що Україна будувала з кров'ю та потом останні 5 років.
З Днем Гідності та Свободи!
Да горітиме українська земля під твоїми ногами, зрадник проклятущій! Ти нашу Гідність і Свободу віддаєш ворогу! Ти губиш нашу Армію! Ти зневажаєш нашу Віру! Ти ненавидиш нашу Мову!
Але твій час спливає. Відчуваєш запах горілих покришок? Цей запах вже йде по тебе…
Ваш Готельєр-бандерівець
В виде прихватизированного
комиссарамиолигархами рынка земли.
малорос сранЫй!
зеЛя предатель Украины!
prischlasama @prischlasama 3 часа назад
він ще на початку клоунської кар"єри продав себе за великий гешефт.
спочатку рибу пригодовують, ефіри, розкрутка, все це безкоштовно, отримуєшь добрі гроші та любов глядачів.
далі згадують розмову кількарічної давнини та виставляють рахунок. ти аби погоджуєся, продувжуєшь отримувати ще більші гроші, державні контракти, або тебе закопують, як клоуна, і через рік тебе вже ніхто не пам"ятає, гроші закінчуються і ти ніхто.
так ти остаточно прилипаєшь в павутину, і далі тобой керують, даючи більш таємні завдання.
звідти в нього і той звірячий страх, він боїться тільки за свою нікчемну шкуру, на все інше йому плювати.
https://www.youtube.com/watch?v=q2ptlsMwzSM&feature=emb_logo
Смотрите и думайте почему вы такие ............. (слово подберете сами).
Вам ведь говорили, но .....