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 Общество
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Все про:Голодомор (894) Зеленский (3738)

 "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв Голодомора и заявил, что украинцы никогда не смогут забыть и простить преступление, виновником которого был сталинский режим.

Об этом он сказал на акции памяти жертв Голодомора в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора – преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что от искусственно организованного голода в 1932-33 гг., согласно разным исследованиям, погибли от 4 до 8 миллионов украинцев. Эти потери сопоставимы с потерями во Второй мировой войны.

"Мы – украинцы, и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем: не сможем это забыть, не сможем это простить", – подчеркнул глава государства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Акция "Зажги свечу памяти": украинцы чтят память жертв Голодомора

"Огромный объем доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос – за что? Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней последнюю крошку надежды? Надежды, что ты или хотя бы твои дети доживут до следующего утра", – продолжил Зеленский.

Помимо президента, участие в акции приняли спикер ВР Дмитрий Разумков, премьер Алексей Гончарук, первая леди Елена Зеленская, митрополит Православной церкви Украины Епифаний.

После речи Зеленский объявил общенациональную минуту молчания, после чего участники акции возложили свечи памяти к мемориалу жертв Голодомора.

Также на Цензор.НЕТ: Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, который традиционно выпадает на 4 субботу ноября.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.

Источник: https://censor.net.ua/n3161440
 
   
 Топ комментарии
 
А йому то що забувати і прощати? Він навіть новітньої історії останніх 5років не знає - просвистів на сцені жартами про ебонітові палички.
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А Беня казав кров за 5 років забувається.
І нам вже час простити росєян за війну та анексію.
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А йому то що забувати і прощати? Він навіть новітньої історії останніх 5років не знає - просвистів на сцені жартами про ********* палички.
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Попугайчик. Какой с него спрос? Он не понимает не только, что ему говорят, а и того, что сам говорит. По идее, спросить бы у безмозглых граждан, которые это существо из клетки выпустили.
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зато сегодня Пэтя в Эдмонтоне атжигает.. и водку жрет и пивом запивает "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе - Цензор.НЕТ 9691
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Петя тоже актёр не последний. "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе - Цензор.НЕТ 8768
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его? всегда "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе - Цензор.НЕТ 708
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vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito

А преЗЕдент і досі не вибачився за "сеньор-Голодомор"
Лицемір.
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А Беня казав кров за 5 років забувається.
І нам вже час простити росєян за війну та анексію.
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Беня твій тато?
І його слово для тебе закон?
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Ви, що, із Зе' брат та сестра?
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та по ходу, Беня то твой тато... шо ты за него так жопу рвешь!
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А чому матюкаєшся?
Ти не поважаєш форум?
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А хто саме для тебе покидьки?
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Так донесіть це до світового суспільства!
Так, щоб вони не тільки про це знали, а ще і розуміли, що це за горе та біда!
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Хотілось би вірити, що цей президент дійсно знайомий з жахливим явищем Голодомору, а не лише з його назвою.
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знайомий зі злочинами сталінізму і російської імперії.
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Зеленский ржал : " Синьор голодомор... " - никогда не забуду .
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То ви ще м'яко... Зуйовий з нього актор.
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Беня сказал, что через 5 - 10 лет, украинцы, как гуппи, забудут всю кровь и боль, которую принесла нам *********....
Это они с Зебилом, поощряют свинособак и наших полицаев к действию безбоязненному?
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Промовчав би краще, "сеньйор голодомор".
Не йому приєднуватись до Дня Пам'яті Трагедії.
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Чи не верх цинізма сьогодні виглядає ваші покладання квітів і слова в пам'ять цих невинно заморених голодом святих душ?"Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе - Цензор.НЕТ 3714
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Это в каком году было?
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Не звертай на нього увагу...
Він з цією картинкою весь день носиться по форуму...
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яка різниця ?
ближче до Голодомору на кілька років, якщо тебе цікавить.
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Телеканалы сами формируют свою эфирную сетку

Если телеканал Интер в день памяти Голодомора ставит развлекательную передачу, то почему твой Порошенко не привлёк за это телеканал Интер к ответственности?!
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За сто років до Голодомору. Це має значення?
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Для Зєлєнского це була акція пам'яті,шоу.А люди просто хотіли свічки поставити.Не дали. https://www.facebook.com/100000834337338/videos/2593208237383629/
Відбувся й марш трансгендерів (от таке співпадіння,от саме сьогодні),з бійкоюhttps://www.depo.ua/ukr/life/marsh-na-zakhist-transgenderiv-u-kievi-stalasya-biyka-e-zatrimani-201911231068269
Ну і місія МВФ їде ні з чим.....ВСЬО !!!.Здавствуй,Бєня,Новий год !
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люди в музей попасть не могут пока эта идиотина там кривляется и гундосит...
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Ага целого дня не хватило а вот именно тот час что Зеленский там речь произносит, резко приспичило сходить в музей

Тебе из Одессы особенно
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против нашего народа, против народа Украины", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3161440\\\\\\\\\

таки "нашего" - наверное лишнее, а то звучит не совсем кошерно?
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Не зовсім кошерно звучитьт"проти народу України". Хоча цього разу це правда.
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Нє, зєльман криворожский! Тебя, канкрєтно, і нє забудєм, і нє простім, чмо квартальноє! "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе - Цензор.НЕТ 7601 А голодомор організували такі самі бені, з якими ти хочеш здати Україну йухлу! Я розумію, шо ти навідь здриснути не можеш. Фсьо під беніним кантролєм! "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе - Цензор.НЕТ 3432 Но мнє тєбя нє жвлко! "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе - Цензор.НЕТ 9794
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Ви тєбя прьот!
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''Просте питання - за що?'' Йому не зрозуміло, за що? За те, що українці. Звісно, що йому не зрозуміти. Йому не болить
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а сценку с "сеньором Голодомором" показал, чмошник?
или таки по старинке, сбацал на пианине? "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе - Цензор.НЕТ 9832
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Зеленский просто какой-то сеньор-Голодомор

"Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе - Цензор.НЕТ 202
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Да ты шо,зеля? Тогда плюнь путлеру в рожу на встрече. Это ж гэбня. И отношение к украинцам у него такое же,как у сралина. Если не хуже.
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До речі, повернувся б до України з тріумфом.
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мне моя бабушка рассказывала, ее уже нет на этом свете , про голодомор , как ели детей, как сталин и шайка "медведчуков" у власти для того чтобы выслужится перед москвой творили в Украине АД, я не забуду и мои дети не забудут. За каждую убитую украинскую душу руская свинья будет ОТВЕЧАТЬ.
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А Парашенка то забыл и простил
Тебя чучело выбрали чтоб ты народу служил а не Сабакову с коломойшей
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Ой, зелю так волнует голодомор, как меня "а шо там у москалей" ... Рейтинг зе волнует и только.
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За кожну загублену українську душу має здохнути 3 москалі.
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О как Падлашенкова шобла активизировалась.....
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"Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе

Верх ханжества. Потому что продав принадлежащую народу землю и ограбив народ, разрушив село Зеленский готовит новый Голодомор
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Как раз колхозы и совок и были при Голодоморе когда у собственников забрали землю под лозунгом что она теперь народная
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Ему нельзя думать...
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а скільки сіл зникло за попердні 28 років в Україні?
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Шось не вірю я цьому клоуну, шо написали то і прочитав ... малорос малоросом ...
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Ну да.Сивоха-готов ОРДЛО простить и извиниться. "Ніколи не зможемо забути і пробачити", - Зеленський про Голодомор - Цензор.НЕТ 2726
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От дурень... Проукраїнське населення на це не купиться, а от частину свого електорату з проросійського, з совків, він щойно втратив...
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Зеля ты приглянись к народу, у которого ненависть к тебе нарастает как снежная лавина. Не дай Бог тебе продать землю без согласия народа на референдуме
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Офіційна сторінка преЗЕдента України, "одного найвпливовіших лідерів світу" Володимира Зеленського, 21.11.2019, привітання з днем Гідності та Свободи з моїми щирими коментарями. Вибачте, що на «ти» з преЗЕдентом. Він сам мене так навчив.
Дорогі українці!
День Гідності та Свободи - особливий для кожного з нас. Він пов'язаний з початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній та квітучій державі.
А де ти був під час революцій? Про «********** палочні» шуткував? Рублі заробляв, по КВН-ах скакав? Коли українці боролися за свободу та гідність, ти обсірав Україну та членом на роялі грав.
Гідність і свобода - невід'ємні складові нашої ДНК. Саме тому українці не на словах знають, як захищати свою гідність і виборювати свободу на барикадах. У цій боротьбі, на жаль, ми заплатили найвищу можливу ціну. Це - людські життя.
Немає в тебе ДНК українців, янелох. В тебе є ДНК Коломойського, Портнова, Труби, Яременка, Іванісова, Андрія та Богдана, Трампа, *****, Макрона та інших, не дуже привабливих особистостей. І щось мені підказує, що отримав ти ці ДНК в якійсь збоченій формі.
На місці загибелі Героїв Небесної Сотні з'явиться Музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Проте будьмо відверті: для вшанування пам'яті кожного загиблого музею недостатньо. Ми повинні відстоювати та захищати ідеали, за які віддали життя наші громадяни. І, звичайно, нам потрібні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов'язково отримати відповіді, а винні - покарання.
Немає глибини цинізму. Адвокат жертв Небесної Сотні починає голодування з приводу припинення розслідування справ Майдану, а цей манкурт на цій темі піариться. А що тобі, янелоху, заважало взяти за хоботи Трубу та Рябошапку, притягнути їх на Майдан, і поставити їм запитання перед тисячами українців?
Я знаю, що тобі заважало. Тобі заважають твої яйця у спітнілих долонях Коломойського.
У складні моменти українці завжди демонструють неймовірну згуртованість та єдність. Ми стоїмо одне за одного незалежно від віку, статі, мови та віросповідання.
А от це ти ще побачиш. Гарантую, що тобі це зовсім не сподобається.
І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності. Заради захисту країни, незалежності, свободи та права самостійно обирати власне майбутнє.
Згоден. Ми потребуємо єдності заради захисту України проти тебе та проти зеленої слизи, яка захлеснула Україну.
Саме майбутнє і країна, яку ми збираємося залишити у спадок дітям, повинні нас об'єднати. Тож будьмо єдиними. Щоб бути сильними. І щоб разом побудувати нову Україну.
З тобою ми можемо побудувати тільки південний федеральний округ. Ти можеш залишити нашім дітям тільки рабське майбутнє. А єдиними ми будемо. І сильними будемо. От тільки разом з тобою будувати нову Україну не будемо. Тому що ти, паскудо, та твої холуї, за півроку знищили все, що Україна будувала з кров'ю та потом останні 5 років.
З Днем Гідності та Свободи!
Да горітиме українська земля під твоїми ногами, зрадник проклятущій! Ти нашу Гідність і Свободу віддаєш ворогу! Ти губиш нашу Армію! Ти зневажаєш нашу Віру! Ти ненавидиш нашу Мову!
Але твій час спливає. Відчуваєш запах горілих покришок? Цей запах вже йде по тебе…
Ваш Готельєр-бандерівець

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Не забудем, не простим, мы его вам повторим.
В виде прихватизированного комиссарами олигархами рынка земли.
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И НИ ОДНОГО СЛОВА ПРО СОВОК/СРАЛИНА И КАЦАПИЮ!ЯКОБЫ КТО-ТО НЕИЗВЕСТНЫЙ СДЕЛАЛ ГОЛОДОМОР!
малорос сранЫй!
зеЛя предатель Украины!
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"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора - преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины", - сказал Зеленский.
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бо воно - знаряддя на службі в того режиму

prischlasama‏ @prischlasama 3 часа назад

він ще на початку клоунської кар"єри продав себе за великий гешефт.
спочатку рибу пригодовують, ефіри, розкрутка, все це безкоштовно, отримуєшь добрі гроші та любов глядачів.
далі згадують розмову кількарічної давнини та виставляють рахунок. ти аби погоджуєся, продувжуєшь отримувати ще більші гроші, державні контракти, або тебе закопують, як клоуна, і через рік тебе вже ніхто не пам"ятає, гроші закінчуються і ти ніхто.
так ти остаточно прилипаєшь в павутину, і далі тобой керують, даючи більш таємні завдання.
звідти в нього і той звірячий страх, він боїться тільки за свою нікчемну шкуру, на все інше йому плювати.
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Вот вам истинное лицо вашего любимого зе и его команды:
https://www.youtube.com/watch?v=q2ptlsMwzSM&feature=emb_logo

Смотрите и думайте почему вы такие ............. (слово подберете сами).
Вам ведь говорили, но .....
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Як гадаєш, Мародьор у січні сяде чи до лютого дотягне?
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До речі, давайте привітаємо нашого преЗЕдента з відкриттям власного російського телеканалу ;Сваты ТВ;!
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Сталинський режим він відокремлює від путенського, чи тих, кого називали Романовими???
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Я, человек банальный, но сегодня с кем встречался, никто внимание не обратил на голодомор. Если напоминал, посылали ............ . Говорили, если ты такой, лучше налей на халяву. Я уверен, все, кто занимает хоть маленькую посаду во власти, им это надо для пиара. Асами пиз......... т, пиз....... т и им по х........ голодомор. Все это показуха. Чем богаче, тем больше вспоминает голодомор. Это моя точка зрения. Это просто история
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Лукаве і підле створіння. Щоб ти говнюк своєю шаурмою подавився
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