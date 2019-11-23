 "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе

Об этом он сказал на акции памяти жертв Голодомора в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора – преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что от искусственно организованного голода в 1932-33 гг., согласно разным исследованиям, погибли от 4 до 8 миллионов украинцев. Эти потери сопоставимы с потерями во Второй мировой войны.

"Мы – украинцы, и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем: не сможем это забыть, не сможем это простить", – подчеркнул глава государства.

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"Огромный объем доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос – за что? Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней последнюю крошку надежды? Надежды, что ты или хотя бы твои дети доживут до следующего утра", – продолжил Зеленский.

Помимо президента, участие в акции приняли спикер ВР Дмитрий Разумков, премьер Алексей Гончарук, первая леди Елена Зеленская, митрополит Православной церкви Украины Епифаний.

После речи Зеленский объявил общенациональную минуту молчания, после чего участники акции возложили свечи памяти к мемориалу жертв Голодомора.

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Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, который традиционно выпадает на 4 субботу ноября.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.