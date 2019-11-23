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 Общество
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Все про:акция (1975) Голодомор (894) консульство (373) посольство (559) посольство РФ (337) протест (4570) Россия (74346)

 Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе

Участники акций призывали общество ценить независимость страны и не забывать о российской агрессии.

В Киеве к посольству РФ пришли около 20 человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". На воротах посольства они разместили плакаты с надписью "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим".

"Цель – очень проста, напомнить обществу о преступлениях, которые осуществила и продолжает осуществлять РФ, напомнить обществу, в какой стране мы живем, что Россия была, есть и еще будет вражеской страной, которая стала причиной очень многих жертв. И что мы должны ценить независимость, поскольку она дается нам такой большой кровью", - сказал глава киевского областного центра "Объединение добровольцев" Юрий Кашпировский.

В Харькове к генконсульству РФ также вышли около двух десятков человек, сообщает "Громадське". Здесь в протеста приняли участие представители "Объединение добровольцев", активисты "Всемирного Движения Патриотов Украины", члены "Фрайкора" и ветераны боевых действий на Донбассе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Акция "Зажги свечу памяти": украинцы чтят память жертв Голодомора

"Это прямая связь между прошлым и настоящим. От России всегда исходили военные действия — это исторический факт: Финляндия, Чехословакия, Сирия. Если будем помнить, не будет повторяться то же самое", — рассказал ветеран войны на Донбассе и член "Объединения добровольцев" Александр Онищук.

Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе 01

В конце акции активисты расклеили листовки на заборе у здания консульства с надписью: "Тогда они могли спасти хлеб, теперь нас спасет память".

Консульство в субботу было закрыто, поэтому к митингующим никто не вышел. Мероприятие прошло мирно. За порядком следили около 30 полицейских.

Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе 02

Во Львове полсотни представителей "Объединения добровольцев" и "Всемирного Движения Патриотов Украины пикетировали российское консульство в городе.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский с супругой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 гг. ФОТО

"Мы напоминаем, что в Голодоморе виновата именно Россия. Поэтому мы пришли к российскому консульству. В этот день важно вспомнить, помянуть тех людей, которые погибли во время Голодомора", — рассказал Сергей Небельський активист "Объединения добровольцев".

Пикетчики расклеили листовки на заборе здания с надписью "Голодомор. Помним. Отомстим".

Из российского консульства к участникам акции также никто не вышел. Мероприятие прошло мирно.

Аналогичная акция состоялась в Одессе.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, который традиционно выпадает на 4 субботу ноября.

Читайте также: Буду вместе с диаспорой молиться у первого памятника жертвам Голодомора в Эдмонтоне, - Порошенко

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.

Источник: https://censor.net.ua/n3161439
 
   
 Топ комментарии
 
рашка вкрала нашу історію, рашка поцупила нашу історичну назву - Русь, роси..
вона вбила та поневолила мільйони наших людей
жах бере, від того як вони над нами знущались.
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це фото в мережах блокують... за обнажонку

Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе - Цензор.НЕТ 3656
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Это как бы Чикатило не посадили и под его дом раз в год приходили родственники его жертв - "напомнить".....
Ну, он в окно покажет жёппу и пойдет на кухню мясо жарить..... не свинину, не говядину и т.д. ... но мясо Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе - Цензор.НЕТ 3004
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Либо я не дописал.
А именно - родственники еще и немного с Чикатилой шашлыки жарят, обмениваются картошкой и т.д.
Или мы не торгуем с Рашкой, хороня солдат в то же время, скуля шоб "запад" что-то там ввел Рашке, а?
Это не так выглядит? Ты либо думаешь не головой, либо т.н. "ура-поцреот".
Че я не так написал то? Не так сравнил? Ну так сделай это лучше.
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Я не ураа... но я патриот.и с расеей не торгую...и не моя вина что 73%думают желудком.и пишут шо мижебратьяодиннарод... я этнически русский ,но родился и живу в Одессе,а Одесса моя это Украина.и не надо таких сравнений.страну убивает путин и корупция... корупция... а клован лиш сменил одних барыг на других... но новые барыги вооще без башни... они думают шо они бессмертние🤯
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а коррупцию нам марсиане завезли и поддерживают?
или допустим в чем особая разница между депутатом, укравшим миллион, и Васей, укравшим люк канализации? только в соц. положении, ибо будь депутат на месте Васи, то он тоже бы украл люк и громко вечером возмущался увидев по телеку что Вася украл миллион.
у Антиколорадоса визжат что в Европе коррупция мол в разы больше нашей, скромно "забывая" что там например президент Германии обосрался и имел проблемы за чет пару сотен евро нецелевого расхода средств. притом шо они в 30 раз богаче.
а тут - миллиардами гребут, а рябошапки делают вот так: Акції пам'яті жертв Голодомору відбулися біля диппредставництв РФ у Києві, Львові, Харкові та Одесі - Цензор.НЕТ 409
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рашка вкрала нашу історію, рашка поцупила нашу історичну назву - Русь, роси..
вона вбила та поневолила мільйони наших людей
жах бере, від того як вони над нами знущались.
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Люди вибачайте Південь України від Криму до Миколаїва без Одеси, зараз тільки південь України має самі низькі у середньому по Україні зарплати по 3 000 тісячі гривень та у пенсіонерів на півдні Ураїни у 79 % відсодків пенсіонерів пенсія від 1567 гривень до 1997 гривень. ****** чмошнии з 95 квартету, ви суки зробіть щось для людей а не тількидля себе у ресторанах з *******.
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Ніколи не забувати і не пробачати.
ЗНИЩУВАТИ всі рецидиви і метастази червоної чуми.
...тривожно, що зараз червона гідра знову підводить свою потворну голову...

Акції пам'яті жертв Голодомору відбулися біля диппредставництв РФ у Києві, Львові, Харкові та Одесі - Цензор.НЕТ 5665
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