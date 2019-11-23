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Все про:акция (1975) Голодомор (894) Институт нацпамяти (208)

 Акция "Зажги свечу памяти": украинцы чтят память жертв Голодомора

В рамках акции "Зажги свечу памяти" украинцы зажигают свечи возле мемориалов жертвам Голодомора и в окнах своих домов.

В 16-00 в субботу, 23 ноября по всей стране началась акция "Зажги свечу памяти", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Чтобы присоединиться к ней, достаточно зажечь свечу в окне своего дома.

Приобщиться к этой акции призывают в Институте национальной памяти.

Акция Зажги свечу памяти: украинцы чтят память жертв Голодомора 01

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, который традиционно выпадает на 4 субботу ноября.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский с супругой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 гг. ФОТО

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.

Источник: https://censor.net.ua/n3161438
 
   
 Топ комментарии
 
Людей морили голодом тільки за те що вони Українці !!!
Вічна Память усім жертвам голодомору.
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Ніколи не забуду про три голодомори які створив комуняцький режим Українцям !
Тато й мати ще живі свідки голоду 46-47р на Одещині.
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Скільки життів загублено..
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Людей морили голодом тільки за те що вони Українці !!!
Вічна Память усім жертвам голодомору.
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Ніколи не забуду про три голодомори які створив комуняцький режим Українцям !
Тато й мати ще живі свідки голоду 46-47р на Одещині.
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Геноцид українців радянською владою, найбільший в світі.

За роки окупації радянська влада знищила до 20 мільйонів українців
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мій прадід і прабабка загублені... на Вінитчині.
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Але ж ти , Адвокатєг, топиш за зєлю, яке взагалі не розуміє , де воно знаходицця. Ти так само ненавидиш Україну, як це хрипате чмо?!
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ти з дуба рухнуло? як я можу ненавидіти Україну ?
Що стосується Президента Зеленського,т о це чинний Президент Укрїни, - паплюження Президента йде не на користь Україні!
Тим більше, що Зеленський - перший Президент України, які пробує вирішувати питання, про які попердники лише говорили, тобто, виступає, як батько народу українського!!! А це має дати результати - прорив у нову модернову Україну, про яку ми мріяли на майданах 1990-91 років, а не оце нещастя, яке маємо.
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На жаль це не так
Ще пів року тому я казав: "добре було б, аби я помилявся".
Зараз я розумію, що не помилявся. І я знаю, як обирались міністри. Не здогадуюсь, а знаю. Вони ширми... А утримання деп.корпусу слуг, що обходиться "блігодійнику" в понад півмільйона доларів на місяць? Хоча плата за призначення одного міністра покриває 3 місяці такого утримання, але ж цей "благодійник" сподівається на те, щоб відбити ці кошти. А продаж в/о за 1.5млн доларів? Богдана перекосило, коли зе про це дізнався. І що Богдан? Працює. Він зараз як Медведчук за часів Кучми.
Діла, на жаль, не буде. Я висловив свою думку, на відповідь не розраховую, так як це все одно нічого не змінить.
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я згідний - уряд самокатника, явно слабенький, не має ні ідей, ні бажання шукати тих ідей для зміни ситуації. Революційні та швидкі змін не проглядаються. Тенденція вже зрозуміла.
Президенту Ззеленському швидко треба формувати нову команду - ця його вже тягне на дно - вони розуміють, що за все буде відповідати він.
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Ти топиш за зелю, якому Україна пабарабану! І не виправдовуйся! З тобою все ясно, йухлофіл! Акція "Запали свічку пам'яті": українці вшановують пам'ять жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 7522
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ти не розбираєшся в серйозних питаннях, так і скажи.
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Пока мы помним - враг не сможет одурачить нас !
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Голодомор превосходит еврейский Холокост ! Стыдно до сих пор миру не знать об этом !
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По количеству жертв - да. Но при холокосте люди были массово подвергнуты насильственной смерти, либо были лишены свободы, рабски эксплуатировались и содержались в нечеловеческих условиях. По образцу ГУЛАГА. Поэтому это более резонансное задокументированное событие. А голод - в Африке, наверное, он тоже есть. Во всяком случае в конце прошлого века точно был. И жертвы были. Только кому до этого дело...
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Неужно путатаь голод от естественных клмматичесих условий с искуственно созданным ГОЛОДОМОРОМ, который ничем не отличается от холокоста.
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Кацманавт є адептом шарія. Непробивна броня совка.
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Помиляєтеся...
Щодо шарка, так це точно...
Щодо сесесера, то хоча і пройшло тридцять років, то це не значить, що ми можемо той період стерти з пам'яті...
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Шарий толковый блогер. Как мочил Порошенко, так и мочит Зеленского. Рябошапку. Ну, и других слуг народа... А при чём тут совок я так и не пробился сквозь броню. Может потрудитесь объяснить? Я выгляжу как адепт савецкаго саюса? Серьёзно?
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А ***** він не мочить? Сєпарів не мочить? Тобто він робить те, що роблять 99% ведучих на рф. І чим він відрізняється від зливних бачків?
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Ну, так он занимается Украиной. Внутренней её политикой. ***** таким образом мочить опасно. Новичок ещё никто не отменял. Что касается сепаров - его люди много делали репортажей из оккупированных территорий и реально помогали деньгами бедствующим пенсионерам. Гражданам Украины брошенным страной на произвол судьбы. С моей точки зрения - это благородно.
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А тепер по пунктам:
1) Він займається внутрішнью політикою України, як і зливні бачки на рашапомиєчних змі (інакше назвати не можна програми, де носять відро з лайном).
2) Як допоміг шарік пенсам? Продовжуючи лити воду на млин ненависті? Молодець. Допоміг пенсіонерам. Кинутим державою? А як держава їх кинула? Знаєш, є така цікава конвенція, Женевська (у ній багато розділів). Так у ній чітко сказано- економічним утриманням окупованих територій займається країна окупант.
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В Африке голод не из-за климатических условий, там богатейшие земли, дорогущие курорты мира
Но там и не геноцид как Холокост или Голодомор.
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Так я и не путаю. Я пытаюсь понять и объяснить почему мир не хочет знать об этом.
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У нас на голодных детей в Африке до сих собирают постоянно
Очень популярный вид благотворительности среди местных - дают картинку ребёнка чернокожего и ты каждый месяц переводишь деньги в фонд какой-то и типа лично этому ребёнку помогаешь

Проекты в школах детсадах гимназиях - все на помощь детям Африки направлены. Например сейчас время Рожденственских базаров в школах началось, выручка около 30 тыс евро примерно. Плюс-минус, ну в среднем.

Все передаётся по проектам в Африку.

Но все эти представления об Африке как о сплошной пустыне - вообще неправда.
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Вспомнился фильм "Собачье сердце".Тётка переодетая дядькой говорит Преображенскому - купите журналы в помощь голодающим детям Германии. - Не хочу. Вам не жалко детей? - Жалко. - Так купите. Или вам жалко денег? - Нет! - Так почему вы не купите? - НЕ ХОЧУ!
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кац ти тупий нащадок тих хто цей геноцид робив
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О 12-й - хвилина мовчання...
О 16-й - запалення свічок...
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У день пам'яті жертв Голодомору важливо пам'ятати не лише жертв, а і ту агресивну меншість, яка зі зброєю чинила спротив московитам. Лише у 1930-му в Україні відбулося понад 4 тисячі масових виступів. Вони зрозуміли, що означає «мир» із мацвою. Пам'ятаємо!
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не хватает зеленых мозгов понять что утром он был возле знака жертвам Голодомора на Михайловской площади а это вечерняя именно когда начиналась зажигать свечи с 16 00 находится музей-мемориал голодомору адресс улица Лаврская 3
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а при том что его охрана не дает людям у мемориала положить свечки и твой ответ что это брехня что свечи что огни горят а утром Зеленский возложил поэтому обьясняю что утром он был само собой то другое место а это другое место это музей мемориал а то мини памятник жертвам в центре на митхайлоской а это вечернее на лаврской 3- а ты пытаешся доказать что фото фейк
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то есть целый день мемориал был совершенно открыт но ты пошёл туда именно тогда когда там выступает президент и там охрана и ты кричишь про зраду?!
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то може охоронці також прийшли вшанувати пам'ять.
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Також запалив.
У кого на вікнах є штори-тюлі, розсуньте їх, щоб випадково не загорілись.
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Естественно, что после такого Геноцида большевиков над Украинцами, тысячи украинцев пошли в УПА бороться с красными и коричневыми людоедами.
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В УПА пішли не через це. Подивись кордони срср 1938 року. А потім поглянь на кордони срср вересня 1939.
Коли у сх.Україні був голодомор, то у зх.Україні про це лише віддалено чули. Тобто- ось тут голод, а 5км на захід- всі ситі.
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Царство небесне нашим українцям, що загинули під час голодомору, кацапам і їх поплічникам ж2 кара Господня.
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Запалив Страстну свічку. Слава Богу, за цілий рік не знадобилася, чого і всім нам, Українцям бажаю. Пам"ятаю, молодшим підлітком, давно покійна Бабуня, ідучи сільским цвинтарем на Хмельниччині, показувала: он моя сестричка лижить, он братик під старою яблонею, он ще один, він не сам похований, он інші родичі, там ще...
Вона була старшою в сім"ї.
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Щаз зєльман как позвоніт баканову, шоб воно хапало цих чортів, які запалили свічки! Зеля, коли тебе підвісять на каштані, жодна нормальна людина свічку не запалить! Акція "Запали свічку пам'яті": українці вшановують пам'ять жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 7989
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При Зеленском в Днепре начали возводить Дом Антихриста.
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Приєднуюся, у голод 31-33 померли мій прадід, чоловік бабці і їхня маленька дитина. Голод 1947 вже переживали мої батьки. Нас досі навчають, яка трава їстівна, щоби ми далі передавали ці знання. Коржики з очерету до сих пір згадує моя мати
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А на зиму вы сено заготавливаете? Попробую оптимизировать ваши знання. Есть консервы, крупы и способы их долгого хранения. Вам остаётся просто выбрать место где их хранить. Только не храните всё в одном месте. Как белочка орешки... Один там спрятала, другой сям...
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Зверніться до стайні Лаврова, вам там подробицями пояснять все, що вас цікавить
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Какой-то вы не дружелюбный. Я же вам толковую вещь советую. Вместо того, чтобы изучать съедобные травы и передавать эти знания - сделать припасы. 21 век на дворе...
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Мені теж бабуся показувала, які можна їсти. А ще розповідала, щоможна зловити джміля, роздерти його і там є солоденька кишечка...

Акція "Запали свічку пам'яті": українці вшановують пам'ять жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 1648 Акція "Запали свічку пам'яті": українці вшановують пам'ять жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 7820
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Так і її в нас не виводять остаточно
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А мы в детстве так делали. Научились у других детей. Со шмелём. Реально, там сладкий нектар.
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Біля Дніпра на лівому березі є село - Лобойківка. Його заснував запорізький казак Лобойко. (тобто той, хто б'є у лоба)
Ще в кінці 1932му в селі почавсь смертельний голод. Одна жінка померла і її сусіди принесли до сільради і поклали перед дверима. Голова про це дізнавсь і каже, що ця жінка не виконала план по трудоднях, тому і ховати її не будуть. Жінки, що її принесли, кажуть: "Вибач, Микитишна. Віддавай борг, тоді і поховаємо".
Гололова сільради схаменувсь і віддав наказ поховати жінку.
__________________
Сьогодні Лобойківка - волелюдне поселення. 30км від міста. Люди дуже різні. Але є і ті, що знають його історію
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Чоловіків в селі майже не залишилось. Мого трьохрічного тата дід забрав у Кам'янське(Днєпроджержинськ), і там працював на мануфактурі. Давали їсти якийсь пайок. На зарплатню видали мішок сміття з елеватору. Він привіз цей мішок в село. Це варили і їли. Тому в сім'ї ніхто не помер. Але у моєї бабусі померла від голоду сестра і мати.
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Не забувати. Не пробачати.
Вічне прокляття винним.


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Никто не пишет как было страшно тем людям смотреть как умирают их дети от голода ! Это ужасно !
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Вышел на перекур. Осмотрел близстоящие дома. Больше двух тысяч квартир. Ни одной свечи. Вот и все отношение народа к этой дате.
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Через несколько лет зажгут, когда йухло им очередной голодомор устроит с помощью зелебєни.
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А як змінилася окупована Україна (УНР) після репресій і голодомору, коли були страшні демографічні втрати. Мова йде про багатьох мільйонів убитих Українців. Були вбиті ті, яких ми зараз називаємо середнім класом. Тобто про ті соціальні верстви, на основі яких, повинно було гармонійно розвиватися нормальне демократичне суспільство. Заможний селянин це фермер, і він був елементом для українського урбанізації. Також була знищена вся українська інтелегенції і всі проукраїнці: люди мужні, грамотні, горді і вільні ... Всі міста на півдні і сході України стали наполовину російськими - сепаратистськими, тому що там українці мільйонами були знищені в роки репресій і Голодомору. Після Геноциду на спорожнілі Українські землі від слов'ян українців з російської личакової ********* паРаши завезли мільйони жахливих - люмпенів з кацапів переселенців. Так були знищені цілі верстви українського національного елітного суспільства. Але завдання, яке за життя ставив перед собою кривавий кат Сталін - знищити Україну - йому повністю не вдалося реалізувати. І ми можемо говорити про українське національне співтовариство, яке незважаючи на те, що пройшло через страшний кривавий геноцид, воно відродило і встановити Українську державність. Державність яку треба берегти як зіницю ока щоб не допустити повернення такого жахливого кривавого минулого.
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