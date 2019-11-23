 Акция "Зажги свечу памяти": украинцы чтят память жертв Голодомора

В 16-00 в субботу, 23 ноября по всей стране началась акция "Зажги свечу памяти", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Чтобы присоединиться к ней, достаточно зажечь свечу в окне своего дома.
Приобщиться к этой акции призывают в Институте национальной памяти.
Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, который традиционно выпадает на 4 субботу ноября.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский с супругой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 гг. ФОТО
В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.
Вічна Память усім жертвам голодомору.
Тато й мати ще живі свідки голоду 46-47р на Одещині.
За роки окупації радянська влада знищила до 20 мільйонів українців
Що стосується Президента Зеленського,т о це чинний Президент Укрїни, - паплюження Президента йде не на користь Україні!
Тим більше, що Зеленський - перший Президент України, які пробує вирішувати питання, про які попердники лише говорили, тобто, виступає, як батько народу українського!!! А це має дати результати - прорив у нову модернову Україну, про яку ми мріяли на майданах 1990-91 років, а не оце нещастя, яке маємо.
Ще пів року тому я казав: "добре було б, аби я помилявся".
Зараз я розумію, що не помилявся. І я знаю, як обирались міністри. Не здогадуюсь, а знаю. Вони ширми... А утримання деп.корпусу слуг, що обходиться "блігодійнику" в понад півмільйона доларів на місяць? Хоча плата за призначення одного міністра покриває 3 місяці такого утримання, але ж цей "благодійник" сподівається на те, щоб відбити ці кошти. А продаж в/о за 1.5млн доларів? Богдана перекосило, коли зе про це дізнався. І що Богдан? Працює. Він зараз як Медведчук за часів Кучми.
Діла, на жаль, не буде. Я висловив свою думку, на відповідь не розраховую, так як це все одно нічого не змінить.
Президенту Ззеленському швидко треба формувати нову команду - ця його вже тягне на дно - вони розуміють, що за все буде відповідати він.
Щодо шарка, так це точно...
Щодо сесесера, то хоча і пройшло тридцять років, то це не значить, що ми можемо той період стерти з пам'яті...
1) Він займається внутрішнью політикою України, як і зливні бачки на рашапомиєчних змі (інакше назвати не можна програми, де носять відро з лайном).
2) Як допоміг шарік пенсам? Продовжуючи лити воду на млин ненависті? Молодець. Допоміг пенсіонерам. Кинутим державою? А як держава їх кинула? Знаєш, є така цікава конвенція, Женевська (у ній багато розділів). Так у ній чітко сказано- економічним утриманням окупованих територій займається країна окупант.
Но там и не геноцид как Холокост или Голодомор.
Очень популярный вид благотворительности среди местных - дают картинку ребёнка чернокожего и ты каждый месяц переводишь деньги в фонд какой-то и типа лично этому ребёнку помогаешь
Проекты в школах детсадах гимназиях - все на помощь детям Африки направлены. Например сейчас время Рожденственских базаров в школах началось, выручка около 30 тыс евро примерно. Плюс-минус, ну в среднем.
Все передаётся по проектам в Африку.
Но все эти представления об Африке как о сплошной пустыне - вообще неправда.
О 16-й - запалення свічок...
У кого на вікнах є штори-тюлі, розсуньте їх, щоб випадково не загорілись.
Коли у сх.Україні був голодомор, то у зх.Україні про це лише віддалено чули. Тобто- ось тут голод, а 5км на захід- всі ситі.
Вона була старшою в сім"ї.
https://youtu.be/kKT1piiTWO0
Ще в кінці 1932му в селі почавсь смертельний голод. Одна жінка померла і її сусіди принесли до сільради і поклали перед дверима. Голова про це дізнавсь і каже, що ця жінка не виконала план по трудоднях, тому і ховати її не будуть. Жінки, що її принесли, кажуть: "Вибач, Микитишна. Віддавай борг, тоді і поховаємо".
Гололова сільради схаменувсь і віддав наказ поховати жінку.
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Сьогодні Лобойківка - волелюдне поселення. 30км від міста. Люди дуже різні. Але є і ті, що знають його історію
Вічне прокляття винним.
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