 "Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров

Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире ObozTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания – корабли были без присмотра – часть вещей, которые там остались, были очень сильно повреждены... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал Полозов.

Он уточнил, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра: "Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так и стояли".

Полозов напомнил, что среди официально изъятых вещей – все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флеш-накопители моряков.

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Кроме того, россияне изъяли радионавигационное оборудование.

"Там американская система установлена. На мой взгляд, она может представлять интерес для российских военных. То есть это уже область промышленной или военной разведки", – добавил Полозов.



Напомним, освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".