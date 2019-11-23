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 "Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров

В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных в Керченском проливе кораблях "сгнили из-за сырости".

Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире ObozTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания – корабли были без присмотра – часть вещей, которые там остались, были очень сильно повреждены... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал Полозов.

Он уточнил, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра: "Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так и стояли".

Полозов напомнил, что среди официально изъятых вещей – все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флеш-накопители моряков.

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Кроме того, россияне изъяли радионавигационное оборудование.

"Там американская система установлена. На мой взгляд, она может представлять интерес для российских военных. То есть это уже область промышленной или военной разведки", – добавил Полозов.

Напомним, освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Источник: https://censor.net.ua/n3161437
 
 
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І унітази теж ? "Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров - Цензор.НЕТ 9544
оце так клімат на расєюшке...все гніє, особливо душі людські.
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ВИХІД НА РОТЕНБЕРГА І ЗЕМЛЯ В КРИМУ: ЖУРНАЛІСТИ "ПРЯМОГО" ВИКРИЛИ ПОМІЧНИКА ПРЕЗИДЕНТА ЄРМАКА У ЗВ'ЯЗКАХ ІЗ ОДІОЗНИМ ПУТІНСЬКИМ ОЛІГАРХОМ



https://prm.ua/vihid-na-rotenberga-i-zemlya-v-krimu-zhurnalisti-pryamogo-vikrili-pomichnika-prezidenta-yermaka-u-zv-yazkah-iz-odioznim-putinskim-oligarhom/

"Згнили", - в РФ пояснили пропажу особистих речей українських моряків із захоплених бронекатерів - Цензор.НЕТ 3928

Журналісти нового проекту розслідувань "Watchdogs.Розслідування" викрили помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака у зв'язках із одіозним путінським олігархом.
Як з'ясувалося, Єрмак через власну компанію "Інтерпромфінанс-безпека" має спільний бізнес із компанією "Сарич".
Раніше це була українська компанія, яка володіла землею в бухті Ласпі, але вона переєструвалася в Росії за тамтешніми законами і змінила власників. Рік тому її новими господарями стали люди, наближені до Аркадія Ротенберга - друга Путіна, будівника Кримського мосту і найтоксичнішого з російських олігархів.
"Пан Ротенберг чи якась там інша особа з Росії могла стати власником бізнесу в Україні таким чином. Не зовсім формально - між крапель пройти", - зазначив юрист із земельних питань Єгор Недашківський.
Єрмак і ТОВ "Сарич" є партнерами в компанії "Інтерпромфінанс-безпека". Україна перереєстровані кримські компанії не визнає, але з точки зору росіян - люди Ротенберга увійшли напряму до українського бізнесу Єрмака і стали його партнерами. Як це пояснити? Журналісти кілька тижнів намагалися домовитись про інтерв'ю із Андрієм Єрмаком. Він ігнорував звернення, допоки в особистій переписці автори розслідування не заявили йому тему. Через свого прес-секретаря Єрмак дав відповідь - текстовим повідомленням у WhatsApp. Мовляв, нічого поганого не робив - хотів би закрити компанію, але не може.
"Ще задовго до початку війни, я не мав жодних відносин з ТОВ "Сарич", як не маю і зараз, і не несу жодної відповідальності за діяльність цієї юридичної особи чи її бенефіціарів. Більше того, в мене немає зв'язку з ними, і через це я весь цей час не мав змоги закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека", - йдеться у повідомленні.
Виправдання так собі: журналісти -розслідувачі "Прямого" довели документально: на сьогодні Єрмак і "Сарич" пов'язані через "Інтерпромфінанс-безпеку". "Сарич" перереструвався в Росії і відійшов до людей Ротенберга, і це зазначено в реєстрах. Чи намагався Андрій Єрмак припинити бізнес-зв'язки із компаніями російського олігарха Аркадія Ротенберга, він не уточнив...
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значит где то на сибири кацапня выставит унитаз на праздничный стол.
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Путин когда приедет или французский артист то предложат попользоваться фаянсовым умывальником "Згнили", - в РФ пояснили пропажу особистих речей українських моряків із захоплених бронекатерів - Цензор.НЕТ 7886"Згнили", - в РФ пояснили пропажу особистих речей українських моряків із захоплених бронекатерів - Цензор.НЕТ 5687
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Вже урочисто установили у якійсь школі, у якомусь Усть- ************. Це вже є у неті.
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А чего удивляетесь? У них там так постоянно и с президентами тоже. Среда благоприятная для гнили.
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ЖЕЛАЮ РОССИИ ПОЙТИ ВСЛЕД ЗА СГНИВШИМ УНИТАЗОМ!
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Все згнило, тільки одна пара трусів спаслася!
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"... "Згнили", - в РФ пояснили пропажу особистих речей українських моряків із захоплених бронекатерів..."
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Я так зрозумів, що путін колись пірне у водолазному спорядженні та витягне керамічні унітази як стародавні тисячолітні античні амфори.
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