 "Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров

Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире ObozTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания – корабли были без присмотра – часть вещей, которые там остались, были очень сильно повреждены... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал Полозов.
Он уточнил, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра: "Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так и стояли".
Полозов напомнил, что среди официально изъятых вещей – все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флеш-накопители моряков.
Кроме того, россияне изъяли радионавигационное оборудование.
"Там американская система установлена. На мой взгляд, она может представлять интерес для российских военных. То есть это уже область промышленной или военной разведки", – добавил Полозов.
Напомним, освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
https://prm.ua/vihid-na-rotenberga-i-zemlya-v-krimu-zhurnalisti-pryamogo-vikrili-pomichnika-prezidenta-yermaka-u-zv-yazkah-iz-odioznim-putinskim-oligarhom/
Журналісти нового проекту розслідувань "Watchdogs.Розслідування" викрили помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака у зв'язках із одіозним путінським олігархом.
Як з'ясувалося, Єрмак через власну компанію "Інтерпромфінанс-безпека" має спільний бізнес із компанією "Сарич".
Раніше це була українська компанія, яка володіла землею в бухті Ласпі, але вона переєструвалася в Росії за тамтешніми законами і змінила власників. Рік тому її новими господарями стали люди, наближені до Аркадія Ротенберга - друга Путіна, будівника Кримського мосту і найтоксичнішого з російських олігархів.
"Пан Ротенберг чи якась там інша особа з Росії могла стати власником бізнесу в Україні таким чином. Не зовсім формально - між крапель пройти", - зазначив юрист із земельних питань Єгор Недашківський.
Єрмак і ТОВ "Сарич" є партнерами в компанії "Інтерпромфінанс-безпека". Україна перереєстровані кримські компанії не визнає, але з точки зору росіян - люди Ротенберга увійшли напряму до українського бізнесу Єрмака і стали його партнерами. Як це пояснити? Журналісти кілька тижнів намагалися домовитись про інтерв'ю із Андрієм Єрмаком. Він ігнорував звернення, допоки в особистій переписці автори розслідування не заявили йому тему. Через свого прес-секретаря Єрмак дав відповідь - текстовим повідомленням у WhatsApp. Мовляв, нічого поганого не робив - хотів би закрити компанію, але не може.
"Ще задовго до початку війни, я не мав жодних відносин з ТОВ "Сарич", як не маю і зараз, і не несу жодної відповідальності за діяльність цієї юридичної особи чи її бенефіціарів. Більше того, в мене немає зв'язку з ними, і через це я весь цей час не мав змоги закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека", - йдеться у повідомленні.
Виправдання так собі: журналісти -розслідувачі "Прямого" довели документально: на сьогодні Єрмак і "Сарич" пов'язані через "Інтерпромфінанс-безпеку". "Сарич" перереструвався в Росії і відійшов до людей Ротенберга, і це зазначено в реєстрах. Чи намагався Андрій Єрмак припинити бізнес-зв'язки із компаніями російського олігарха Аркадія Ротенберга, він не уточнив...
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Я так зрозумів, що путін колись пірне у водолазному спорядженні та витягне керамічні унітази як стародавні тисячолітні античні амфори.