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Все про:МИД (5213) моряки (953) украинцы (3040) Малайзия (76) Кирилич Василий (42)

 Судно с украинцами на борту задержали у берегов Малайзии

Судно New Orion задержали за то, что оно незаконно встало на стоянку в территориальных водах Малайзии. 22 из 23 членов экипажа судна - граждане Украины.

Первым о задержании судна сообщило издание Star, информирует Цензор.НЕТ. В его сообщении указано, что судно задержали возле восточного побережья Джохора.

Директор департамента малайзийского ведомства Мохд Зулфадли Наян сообщил, что двух членов экипажа были переданы властям до выяснения обстоятельств. По его словам, за то, что судно незаконно бросило якорь, морякам грозит штраф от около 24 тысяч долларов США или до 2 лет лишения свободы.

"Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли показать разрешение на вход от администрации порта. Члены экипажа являются россиянами и украинцами в возрасте от 21 до 68 лет", - сказал Наян.

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Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии "Украинской правде" подтвердил факт задержания судна.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого – украинцы. Держим дело на контроле", - сказал он.

Сейчас консул установил контакт с экипажем и обсудили алгоритм дальнейших действий, добавил Кирилич.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161433
 
 
 Топ комментарии
 
Бросьте. Всё это- рутина. Капитан, который кацап, которому 68 лет, просто придурок, выбрав Джохор, как место для бросить якорь. Он за всё это и ответит. Не знаю- кто там судовладелец, правда. Если грек, то этого дебила убедят пожертвовать парой месяцев зарплаты, пообещав, что если он согласится, то его непременно возьмут назад, на следующий контракт. На этом- всё и закончится...
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Судя по обстоятельствам, которые стали причиной возникновения легенды о "геройстве" Сусанина, он был не "мальчик"... Существует летописная запись, в которой говорится, что к матушке царя Михаила Романова обратилась невестка Сусанина, которая "слёзно била челом" на "обиды", которые её семья понесла от поляков, в том числе, и убившими её свёкра ... Старушка пожалела "убогую" и попросила сына "утешить сироту"... В самой летописи "героического заведения поляков в болота", нет...Это было придумано намного позже... То есть, это "героический подвиг панфиловцев" 16 века... (Или ты думаешь, "хиторвыеб..ные" появились лишь сейчас?)
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Там так: перед постановкой- обязан сообщить береговому агенте- место и время постановки. Только после подтверждения- имеешь право. Если стал самостоятельно- это риск, за который можно не ответить только в некоторых африканских странах, где радары не работают. Честно говоря, я таки сейчас и не знаю, но, возможно- они есть. Если бы легли в дрейф- никаких проблем бы не было. Исключение- вход в район, запретный для любого плавания. Возле Джохора- такие есть.
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Российские оккупанты убирают свои войска в местах разведения только для галочки, но потом возращают их на прежние позиции
Об этом сообщает телеграмм-канал «Вольнодумец».
Противник украинских войск - отнюдь не ополченцы. Это фактически 1-й и 2-й Армейские Корпуса, сформированные из солдат-срочников российской армии, контрактников, отпускников, так называемой ЧВК «Вагнер», а на самом деле подразделение МО РФ для осуществления спецопераций на территории других государств.
Как рассказывают люди, живущие в серой зоне и населенных пунктах, занятых боевиками «Л/ДНР», оккупанты для картинки ОБСЕ показательно отводят «ополченцев», или «деклассированный сброд», но как только машины ОБСЕ уезжают, на отведенные позиции тут же возвращаются уже российские войска. И не просто отпускники или курсанты-практиканты, а псковские десантники, т.е. 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия МО РФ.
Аналогичная ситуация в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
Кроме того местные жители заметили, что по улицам расхаживают российские солдаты, переодетые в гражданское. Их выдают примерно одинаково молодой возраст, военная выправка и нетипичный для местных говор. Под одеждой заметны бронежилеты и оружие. Они шнырят по всей серой зоне и оставленных местах дислокации украинских подразделений.
«Вопрос не в том, что российские десантники шныряют по серой зоне, а в том, что десантные подразделения для глубокой и длительной обороны не используются. Думаю, Генштаб в Киеве знает, для каких целей они предназначены, и надеюсь, знает, что там стоят российские десантники. Но молчит, очевидно, чтобы не было паники? А для нас главное, чтобы не было поздно», - пишет автор. ********** це ніяк це прокоментувать не хоче?
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Це дуже погано.
Адже в Малайзії своя думка стосовно причин аварії їхнього "Боїнга". І вона не на користь України.
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Бросьте. Всё это- рутина. Капитан, который кацап, которому 68 лет, просто придурок, выбрав Джохор, как место для бросить якорь. Он за всё это и ответит. Не знаю- кто там судовладелец, правда. Если грек, то этого дебила убедят пожертвовать парой месяцев зарплаты, пообещав, что если он согласится, то его непременно возьмут назад, на следующий контракт. На этом- всё и закончится...
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А до чого тут "Боїнг"? Судно зайшло у територіальні води Малайзії, не отримавши на це дозволу, і стало на стоянку... Тобто, порушило державний кордон... Їх що, на аркані туди тягли? Ні... Заганяли військовими кораблями чи авіацією? Ні... Капітан зробив це з власної волі... Пояснення об"єктивних причин цього - (аварія на судні, масове захворювання екіпажу, відсутність питної води, продуктів, пального), я не бачу...Було затримане судно, а не екіпаж. Хай капітан та старпом дають пояснення...
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Чес слово: старпом тут- никто. За всё-всё ответит мастер.
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Бог з ним... А, може, на період входження в територіальні води та спускання якоря капітан був п"яний і спав? А командував старпом? Версій можна напхать, яких-завгодно... Суть залишається незмінна - судно порушило кордон...
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Запросто может быть! Но! Один хрен- ответит таки мастер. Работа у него такая- за всё отвечать. Вы думаете что я не стал капитаном потому, что мозгов не хватает? Нет. Я им не стал потому, что как раз мозгов у меня- хватает.
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Андрей, да понял я... Я тоже не стал прокурором, потому что у меня "мозгов хватает"... И учился я, в одной группе с будущими прокурорами - образование одинаковое получали...Я же, по привычке, "выдвигаю возможные версии", а, по мере накопления информации, ошибочные - отсекаю...
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Вы просто не моряк,поэтому количество версий у вас ограничено
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Наоборот... Был-бы моряком, версий было-бы, меньше...
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"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Основанием для задержания, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства - опускание якоря без получения на то согласия."
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Вот! Всё правильно. На картах отмечены эти районы, у Джохора, где бросить якорь, без запроса береговых властей- табу. В принципе, просто нельзя это делать, в терводах любой страны. Но! Тут- всё ещё круче. Там непрерывное сканирование водной поверхности. Это- Сингапурский пролив, постоянная борьба с пиратством. Короче: попал каца-мастер...
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Из 23-х членов экипажа 22 украинца. А среди членов экипажа русские и украинцы. Тот один не Иван Сусанин часом?
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А разве Ивану Сусанину было 68 лет??? Какой мощный старик!
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Сусанин однозначно был стариком. А вот сколько ему было лет я ХЗ.
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Педия пишет шо родился в середине 16-го века, а убили его в 1613-м.
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Судя по обстоятельствам, которые стали причиной возникновения легенды о "геройстве" Сусанина, он был не "мальчик"... Существует летописная запись, в которой говорится, что к матушке царя Михаила Романова обратилась невестка Сусанина, которая "слёзно била челом" на "обиды", которые её семья понесла от поляков, в том числе, и убившими её свёкра ... Старушка пожалела "убогую" и попросила сына "утешить сироту"... В самой летописи "героического заведения поляков в болота", нет...Это было придумано намного позже... То есть, это "героический подвиг панфиловцев" 16 века... (Или ты думаешь, "*********..ные" появились лишь сейчас?)
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Та я, честно говоря, как-то об этом не задумывался.
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Та я ж заходил в вики. Там две версии. Что не сказал где царь и его убили и что согласился проводить, да завёл не туда. Инфа однозначно от поляков и литовцев потому как вроде его одного надыбали в окрестностях. А как потом приукрасили - то дело историков типа Вятровича.
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В Летопись ты тоже "заходил"? В твоей вики - "подвиг 28 панфиловцев"... Михаил Романов, с матерью, весь период "Смуты", прятался не в "селе", а в Ипатьевском монастыре, под Костромой... И об этом всем, в ту пору, было известно... Так зачем же полякам блуждать по лесам и болотам? Странно было-бы, царю, прятаться в курной избе крестьянина, если поблизости были монастыри, которые, в те времена, создавались не только как религиозные центры, но и как оборонительные укрепления... Тому подтверждение - "Соловецкое сидение", когда НЕСКОЛЬКО ЛЕТ!!! Соловецкий монастырь осаждали войска сына Михаила, Алексея, но добились победы только благодаря предательству одного из монахов, указавшему стрельцам потайной ход...
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Ну, мы не знаем и не узнаем, как было на самом деле. Ну, ладно про болото навыдумавали. Но вот вполне могли спросить - а в какую сторону к Ипатьевскому монастырю? А он их послал или указал направление о котором поляки наверняка знали, что оно ложное. Они и отрубили Ивану голову... Реальность более прозаична, чем легенды.
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"Так это же - две большие разницы...", - как говорят в Одессе...
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"-Куда ты завёл нас,не видно ни зги
-Сам заблудился,не **.е мозги"
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может про партизанский отряд вспомним - где два коммуниста и один бандеровец?
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НУ А ШО?
Зураб Бурдзгла Елена Бочарова я голосовал за смарчка и всегда выступал против барыги. И таких как я половина из проголосовавших за клоуна. Этого машенника сегодня поддерживают не больше 20%. Это в соц. сетях зеботы проплаченные создают иллюзию польшой поддержки. А в жизни все поняли, что все его обещания были побрехушками для зарабатывания голосов. Вот некоторые его побрехушки: Вовочка брехал, что освободит патриотов и добровольцев с тюрем; брехал, что при разведении войск не будут гибнуть наши войны; Брехал про пенсии; брехал, что старики не будут платить за ком. услуги; брехал, что первым внесет закон о народовластии, чтобы люди решали задачи власти через референдумы;брехал, что вернет награбленное народу; брехал, что ни один коррупционер не будет выходить под залог... Это я говорью только про то, что он уже не выполнил. И аргумент мол дайте ему время тут не пройдет. Он эти обещания уже обязан был выполнить, если собирался. И я не говорью про то, что он еще может выполнить, но так и не выполнит, потомучто уже ясно: мы выбрали мошенника, ширму алигархов.
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сообщил, что двух членов экипажа были переданы властям до выяснения обстоятельств. Источник: https://censor.net.ua/n3161433
Гугл перевод. Неужели 2-мя моряками откупились?
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Забрали, скорее всего, капитана и старшего помощника - людей, непосредственно осуществляющих руководство кораблём... Я так понимаю - для выяснения причин вхождения в территориальные воды и постановки на стоянку...
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Капитана и вахтенного помощника. Вот это- точно. То есть того помощника, в процессе вахты которого был и брошен якорь.
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Как там устроено? Транспондер передаёт положение якоря? Или приехала береговая охрана и посмотрела? А если бы просто застопорились и легли в дрейф? Это щитаецца?
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Там так: перед постановкой- обязан сообщить береговому агенте- место и время постановки. Только после подтверждения- имеешь право. Если стал самостоятельно- это риск, за который можно не ответить только в некоторых африканских странах, где радары не работают. Честно говоря, я таки сейчас и не знаю, но, возможно- они есть. Если бы легли в дрейф- никаких проблем бы не было. Исключение- вход в район, запретный для любого плавания. Возле Джохора- такие есть.
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"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Основанием для задержания, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства - опускание якоря без получения на то согласия. " Судно с украинцами на борту задержали у берегом Малайзии - Цензор.НЕТ 8719
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Мастер кацап и 22 украинца єкипаж єто жесть.

Например как если бьі во время нападения Ирака на Кувейт на каком-нибудь танкере капитан бьіл бьі иракец,остальная команда - кувейтцьі...
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Ну, да. Я, почему и предположил, что судовладелец- грек. Они так- любят. Мастер- кац, остальные- наши. Я сталкивался дважды, в начале тысячелетия. Ну их на.уй! Особенно, что меня более всего вышибало: фамилии увцв-капитанов, питерских: Романенко, Француженко... были ещё парочку, с окончанием на "ко". Но!!! Сцуки- законченные! Ни с одним из них- я контракт не доработал, просто подавал на замену. В Компании меня отлично знали и ценили. Потому, проходило без всяких санкций.
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Єто судовладельцьі так нанимают наверное, чтобьі держать людей в психологическом напряжении , так сказать в тонусе, чтобьі не расслаблялись.

У нас тоже частенько стармеха кацапа засьілают, среди офицеров поляков и филипинских рейтингов.
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Та легко. К сожалению- легко. Не им ведь работать. Они- только контролируют. С берега...
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Конспірологи дають таку відповідь: - " 68 річний капітан-росіянин не придурок, він точно знав про таке покарання, але той штраф входить в гонограр за №1-- " перевірку на вошивість" берегової охорони Малайзії (витрачений час на реакцію ). №2 - відволікання на себе порожньої уваги від важливішої акції. №3 засадити до в"язниці ще й у Малайзії 23 українців-заробітчан, які завжди готові під будь-яким керівництвом , на будь-які справи, аби "заробити копійчину ". №4 Той New Orion , ще до появи на борту поліції, передав партію зброї ( наркотики ) замовнику, а кинув якір для відмазки. У Світі на 80% керованому придурками можливо ГЕТЬ УСЕ!!! Конспірологія скоро буде просто відпочивати на подертому килимку!
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как правильно ? малайцы или маланцы ?
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Когда - то возле Єйлата наш балкер с Украинским Одесским єкипажем на борту, стал чуть- чуть не туда, не в терводьі Иордании, а в Израильские.

Так после єтого просто подошел Еврейский бронекатер и спокойно попросил стать чуть правее и все, инцидент бьіл исчерпан.
Никто никого не арестовьівал .
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