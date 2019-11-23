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Все про:МИД (5213) моряки (953) украинцы (3040) Малайзия (76) Кирилич Василий (42)

 Судно с украинцами на борту задержали у берегом Малайзии

Судно New Orion задержали за то, что оно незаконно встало на стоянку в территориальных водах Малайзии. 22 из 23 членов экипажа судна - граждане Украины.

Первым о задержании судна сообщило издание Star, информирует Цензор.НЕТ. В его сообщении указано, что судно задержали возле восточного побережья Джохора.

Директор департамента малайзийского ведомства Мохд Зулфадли Наян сообщил, что двух членов экипажа были переданы властям до выяснения обстоятельств. По его словам, за то, что судно незаконно бросило якорь, морякам грозит штраф от около 24 тысяч долларов США или до 2 лет лишения свободы.

"Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли показать разрешение на вход от администрации порта. Члены экипажа являются россиянами и украинцами в возрасте от 21 до 68 лет ", - сказал Наян.

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Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии "Украинской правде" подтвердил факт задержания судна.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого – украинцы. Держим дело на контроле", - сказал он.

Сейчас консул установил контакт с экипажем и обсудили алгоритм дальнейших действий, добавил Кирилич.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161433
 
 
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Российские оккупанты убирают свои войска в местах разведения только для галочки, но потом возращают их на прежние позиции
Об этом сообщает телеграмм-канал «Вольнодумец».
Противник украинских войск - отнюдь не ополченцы. Это фактически 1-й и 2-й Армейские Корпуса, сформированные из солдат-срочников российской армии, контрактников, отпускников, так называемой ЧВК «Вагнер», а на самом деле подразделение МО РФ для осуществления спецопераций на территории других государств.
Как рассказывают люди, живущие в серой зоне и населенных пунктах, занятых боевиками «Л/ДНР», оккупанты для картинки ОБСЕ показательно отводят «ополченцев», или «деклассированный сброд», но как только машины ОБСЕ уезжают, на отведенные позиции тут же возвращаются уже российские войска. И не просто отпускники или курсанты-практиканты, а псковские десантники, т.е. 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия МО РФ.
Аналогичная ситуация в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
Кроме того местные жители заметили, что по улицам расхаживают российские солдаты, переодетые в гражданское. Их выдают примерно одинаково молодой возраст, военная выправка и нетипичный для местных говор. Под одеждой заметны бронежилеты и оружие. Они шнырят по всей серой зоне и оставленных местах дислокации украинских подразделений.
«Вопрос не в том, что российские десантники шныряют по серой зоне, а в том, что десантные подразделения для глубокой и длительной обороны не используются. Думаю, Генштаб в Киеве знает, для каких целей они предназначены, и надеюсь, знает, что там стоят российские десантники. Но молчит, очевидно, чтобы не было паники? А для нас главное, чтобы не было поздно», - пишет автор. ********** це ніяк це прокоментувать не хоче?
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Це дуже погано.
Адже в Малайзії своя думка стосовно причин аварії їхнього "Боїнга". І вона не на користь України.
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Бросьте. Всё это- рутина. Капитан, который кацап, которому 68 лет, просто придурок, выбрав Джохор, как место для бросить якорь. Он за всё это и ответит. Не знаю- кто там судовладелец, правда. Если грек, то этого дебила убедят пожертвовать парой месяцев зарплаты, пообещав, что если он согласится, то его непременно возьмут назад, на следующий контракт. На этом- всё и закончится...
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А до чого тут "Боїнг"? Судно зайшло у територіальні води Малайзії, не отримавши на це дозволу, і стало на стоянку... Тобто, порушило державний кордон... Їх що, на аркані туди тягли? Ні... Заганяли військовими кораблями чи авіацією? Ні... Капітан зробив це з власної волі... Пояснення об"єктивних причин цього - (аварія на судні, масове захворювання екіпажу, відсутність питної води, продуктів, пального), я не бачу...Було затримане судно, а не екіпаж. Хай капітан та старпом дають пояснення...
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Чес слово: старпом тут- никто. За всё-всё ответит мастер.
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Из 23-х членов экипажа 22 украинца. А среди членов экипажа русские и украинцы. Тот один не Иван Сусанин часом?
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А разве Ивану Сусанину было 68 лет??? Какой мощный старик!
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Сусанин однозначно был стариком. А вот сколько ему было лет я ХЗ.
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Педия пишет шо родился в середине 16-го века, а убили его в 1613-м.
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может про партизанский отряд вспомним - где два коммуниста и один бандеровец?
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НУ А ШО?
Зураб Бурдзгла Елена Бочарова я голосовал за смарчка и всегда выступал против барыги. И таких как я половина из проголосовавших за клоуна. Этого машенника сегодня поддерживают не больше 20%. Это в соц. сетях зеботы проплаченные создают иллюзию польшой поддержки. А в жизни все поняли, что все его обещания были побрехушками для зарабатывания голосов. Вот некоторые его побрехушки: Вовочка брехал, что освободит патриотов и добровольцев с тюрем; брехал, что при разведении войск не будут гибнуть наши войны; Брехал про пенсии; брехал, что старики не будут платить за ком. услуги; брехал, что первым внесет закон о народовластии, чтобы люди решали задачи власти через референдумы;брехал, что вернет награбленное народу; брехал, что ни один коррупционер не будет выходить под залог... Это я говорью только про то, что он уже не выполнил. И аргумент мол дайте ему время тут не пройдет. Он эти обещания уже обязан был выполнить, если собирался. И я не говорью про то, что он еще может выполнить, но так и не выполнит, потомучто уже ясно: мы выбрали мошенника, ширму алигархов.
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