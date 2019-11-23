 Подозрение НАБУ политически мотивировано и ставит под угрозу работу агрохолдинга "Укрлендфарминг", - глава компании Бахматюк

Об этом бизнесмен заявил в интервью УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
"Все наши международные партнеры сейчас, мягко говоря, удивлены. Банкротство "Мрии" покажется легкой болтовней после падения "Укрлендфарминга"", – отметил он.
По словам Бахматюка, возникшая ситуация негативно отражается на инвестиционной привлекательности Украины и статусе государства на международной арене.
"Я знаю даже, что есть письмо инвесторов, в котором они предупреждают, что, если будут нарушены их права, они подадут международный иск на Украину. Поэтому люди, которые создают такие ситуации, делают это бессознательно, и не знаю, с какой целью", - сказал Бахматюк.
По словам Олега Бахматюка, он неоднократно предлагал провести реструктуризацию долгов "VAB Банка" и начать выплаты по согласованному сторонами графику, но ответа пока не получил: "Мы предлагали взять международных советников, таких как, например, "Ротшильд", Lazard, "большую четверку" аудиторов, взять известные компании в мире, которые реструктуризируют долги, и взять юристов. Плюс, предложение, о котором мы уже говорили: возвращаем 8 миллиардов гривен, из которых сразу выплачиваем 500 миллионов гривен гарантийного взноса, пока оформляются документы, и возвращаем миллиард гривен ежегодно. Что в этом плохого?".
Более того, Бахматюк считает весь процесс политически мотивированным, ведь публичные обвинения со стороны НАБУ появились как раз в момент проведения переговоров о привлечении им средств для выплат задолженности банка: "Мы вышли с предложением на Фонд гарантирования вкладов, хотим вернуть 8 миллиардов гривен как добросовестные акционеры. И я поехал договариваться с покупателями нашего сырья – зерновых – с компанией "Каргилл". Был в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Женеве, где полностью договорился, что они под будущие контракты могут обеспечить этот план по возврату средств. И когда мы уже были на финальной стадии, в воскресенье, мне выдвигают подозрение, которое полностью ломает ситуацию и делает переговоры невыгодными. Все юристы, сейчас рассматривают наш кейс, говорят, что он чисто политический, здесь нарушены права человека, процессуальные нормы".
Бахматюк напомнил, что в "Укрлендфарминге" работает около 27 тыс. людей, компания исправно платит налоги в государственный бюджет и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.
"Я надеюсь, что компания, которая дает работу 27 тысячам человек будет услышана, а не уничтожена, а затем в конце постфактум скажут: "ну, так получилось". Во власти думают, что они все бессмертные и пришли на сто лет, и повторяют ту же ошибку, что и предшественники", - заявил Бахматюк.
Напомним, 22 ноября 2019 года на сайте Министерства внутренних дел появилась информация об объявлении в розыск экс-владельца "VAB Банка", владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Ранее, 14 ноября, детективы НАБУ сообщили Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" Национальным банком Украины. "Укрлендфарминг" является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. В состав компании входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.
Коли він банкротив свій банк "Фінансова Ініціатива" то переклав виплату зарплати своїм працівникам "Укрлендфармінгу" за пів року наперед на "Фонд гарантування вкладів".
Загальні збитки для України від банкротства двох бахматюкових банків склав майже 2 млрд. доларів.
Ви тільки
уявіть цей трешак: суддя у справі хабарництва директора НАБУ Ситника бере
самовідвід через те що до нього до дому з обшуками прийшли детективи НАБУ по
якійсь справі - напевно випадково збіглося... НАБУ САП ДБР - усе про...
Напоминаем - попадаете под этот пункт договора Зелеского и "Колумбуса"
Зеленский и украинская земля.
Как альтернатива купите домашнего броля по 100 грн. Или свинину по 140.
http://vikna.if.ua/news/category/P55990/2015/08/07/38308/view
Не так давно консультировали один киевский "холдинг", зарплата всей управленческой компании в разы больше фонда зарплаты нескольких производственных единиц. Успешный менеджмент? Вся прибыль уходит на выплату банков процентов за кредиты. Успешный менеджмент? Зато автопарк "менеджеров" (=куриных мозгов) представлен новинками автосалонов 2019 года.
ТАК ЭТО И ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. С КАЖДЫМ НОВЫМ ЕЁ ОЗВУЧИВАНИЕМ ОНА ТАКЖЕ СТАНОВИТСЯ И ШУМОВЫМ ФОНОМ. НА КОТОРЫЙ ПЕРЕСТАЮТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, АССОЦИИРУЯ ,,****************************" СО СЛОВАМИ - ОЧЕРЕДНОЙ ВОР ПОПАЛСЯ И ОТМАЗЫВАЕТСЯ. 😂😅😂
И ЗДЕСЬ ПЕТРУШКУ ОБЛОЖИЛИ СО ВСЕХ СТОРОН И ОБХОДЯТ ВОРЮГИ РАНГОМ ГОРАЗДО ПОМЕЛЬЧЕ. 😂😅😂