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 Политика Украины, Экономика
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Все про:НАБУ (2969) Бахматюк (116) ВАБ Банк (7)

 Подозрение НАБУ политически мотивировано и ставит под угрозу работу агрохолдинга "Укрлендфарминг", - глава компании Бахматюк

Подозрение НАБУ в растрате средств Национального банка Украины, врученное бывшему владельцу "VAB Банка" и владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку, а также объявление его в розыск ставит под угрозу дальнейшую работу одного из крупнейших аграрных производителей Украины.

Об этом бизнесмен заявил в интервью УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

"Все наши международные партнеры сейчас, мягко говоря, удивлены. Банкротство "Мрии" покажется легкой болтовней после падения "Укрлендфарминга"", – отметил он.

По словам Бахматюка, возникшая ситуация негативно отражается на инвестиционной привлекательности Украины и статусе государства на международной арене.

"Я знаю даже, что есть письмо инвесторов, в котором они предупреждают, что, если будут нарушены их права, они подадут международный иск на Украину. Поэтому люди, которые создают такие ситуации, делают это бессознательно, и не знаю, с какой целью", - сказал Бахматюк.

По словам Олега Бахматюка, он неоднократно предлагал провести реструктуризацию долгов "VAB Банка" и начать выплаты по согласованному сторонами графику, но ответа пока не получил: "Мы предлагали взять международных советников, таких как, например, "Ротшильд", Lazard, "большую четверку" аудиторов, взять известные компании в мире, которые реструктуризируют долги, и взять юристов. Плюс, предложение, о котором мы уже говорили: возвращаем 8 миллиардов гривен, из которых сразу выплачиваем 500 миллионов гривен гарантийного взноса, пока оформляются документы, и возвращаем миллиард гривен ежегодно. Что в этом плохого?".

Более того, Бахматюк считает весь процесс политически мотивированным, ведь публичные обвинения со стороны НАБУ появились как раз в момент проведения переговоров о привлечении им средств для выплат задолженности банка: "Мы вышли с предложением на Фонд гарантирования вкладов, хотим вернуть 8 миллиардов гривен как добросовестные акционеры. И я поехал договариваться с покупателями нашего сырья – зерновых – с компанией "Каргилл". Был в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Женеве, где полностью договорился, что они под будущие контракты могут обеспечить этот план по возврату средств. И когда мы уже были на финальной стадии, в воскресенье, мне выдвигают подозрение, которое полностью ломает ситуацию и делает переговоры невыгодными. Все юристы, сейчас рассматривают наш кейс, говорят, что он чисто политический, здесь нарушены права человека, процессуальные нормы".

Бахматюк напомнил, что в "Укрлендфарминге" работает около 27 тыс. людей, компания исправно платит налоги в государственный бюджет и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

"Я надеюсь, что компания, которая дает работу 27 тысячам человек будет услышана, а не уничтожена, а затем в конце постфактум скажут: "ну, так получилось". Во власти думают, что они все бессмертные и пришли на сто лет, и повторяют ту же ошибку, что и предшественники", - заявил Бахматюк.

Напомним, 22 ноября 2019 года на сайте Министерства внутренних дел появилась информация об объявлении в розыск экс-владельца "VAB Банка", владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Ранее, 14 ноября, детективы НАБУ сообщили Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" Национальным банком Украины. "Укрлендфарминг" является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. В состав компании входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.

Источник: https://censor.net.ua/n3161431
 
 
 Топ комментарии
 
Эта тварь украла наши деньги и теперь еще воняет?
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ублюдка на нары и забрать все что он украл....
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Александр Шамрай@Saamuray
Ви тільки
уявіть цей трешак: суддя у справі хабарництва директора НАБУ Ситника бере
самовідвід через те що до нього до дому з обшуками прийшли детективи НАБУ по
якійсь справі - напевно випадково збіглося... НАБУ САП ДБР - усе про...


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Эта тварь украла наши деньги и теперь еще воняет?
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Це один з тих хто вкрав гроші вкладників банків, але якщо подивитись на всю нашу бидло-еліту (коломойський, порошенко та інші) вони всі вкрали гроші держави та вкладників в банках і на ці гроші роблять вигляд що вони бізнесмени! Крадіжка грошей з банків це основне джерело заробітку нашої бидло-еліти!
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бахматюк крав не лише гроші вкладників банків.
Коли він банкротив свій банк "Фінансова Ініціатива" то переклав виплату зарплати своїм працівникам "Укрлендфармінгу" за пів року наперед на "Фонд гарантування вкладів".
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Який же ж він кончений барига та крадій! Таких потрібно вішати, тюрма тут не допоможе, ця людина кончена для суспільства!
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Зеленский расшевелил воровское гнездо
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ублюдка на нары и забрать все что он украл....
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В мире ежегодно становятся банкротами сотни банков.Неужели и там воруют?
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Він штучно банкротив свої банки.
Загальні збитки для України від банкротства двох бахматюкових банків склав майже 2 млрд. доларів.
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І враховуючи те, скільки він украв і краде нині в України - сидіти пожиттєво!
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Александр Шамрай@Saamuray
Ви тільки
уявіть цей трешак: суддя у справі хабарництва директора НАБУ Ситника бере
самовідвід через те що до нього до дому з обшуками прийшли детективи НАБУ по
якійсь справі - напевно випадково збіглося... НАБУ САП ДБР - усе про...


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Бахматюк "Наши международные адвокаты удивлены такой позицией " Видимо международные адвокаты и Бахматюк нас не читают
Напоминаем - попадаете под этот пункт договора Зелеского и "Колумбуса"
Зеленский и украинская земля.
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Одних монополистов(украинских) в контексте продажи земли хотят поменять на других монополистов. Пейсатых. Из Франции, Австрии и Израиля. Потому и "наехали" на бахматюков, укрэксимы и т.д. Банальное устранение конкурентов.
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Он Вас, Макс, кормит качественным, дешевым мясом. Его посадят - Вы вернётесь к венгерским курам. Или сами бролей держите?
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а подробнее про мясо, про дешевое. Где, какое и по какой цене.
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65 грн/кг для Вас дорого?
Как альтернатива купите домашнего броля по 100 грн. Или свинину по 140.
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вопрос не то что как мне.. вопрос про то почему оно дороже чем в Польше к примеру.. и это с практически почти миллиардом дотаций.
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И да, надеюсь математику помните, так вот, сколько мяса можно купить в Польше за среднюю зарплату и сколько у нас. И тогда скажите почему так?
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Вот уже ляпнул о камчественном мясе!!!! Хуже мясо, без всякой проверки, можно найти только в Африке
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Потрібно покарати бахматюка не лише за афери з його банками, а і провести детальне розслідування діяльності його "Укрленфармінгу".
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Коломойский будет сидеть и Порошенко в соседней камере
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продажа земли по зе-закону - афера века. конкурентов убирают "органы", упертых отстреливают. "Азохен вей и танки наши быстры"(с) P.S. уровень производства товаров в Украине с приходом зельцев стабильно падает. до власти дорвались бестолочи, аферисты и спекулянты.
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Взял кредит,отдавать не хочет,а ведет себя так,как будто он король мира.
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Набрать кредитов, заложить-перезаложить свои производства, не платить налоги, выплачивать зарплату в конвертах - это считается в Украине быть успешным менеджером.
Не так давно консультировали один киевский "холдинг", зарплата всей управленческой компании в разы больше фонда зарплаты нескольких производственных единиц. Успешный менеджмент? Вся прибыль уходит на выплату банков процентов за кредиты. Успешный менеджмент? Зато автопарк "менеджеров" (=куриных мозгов) представлен новинками автосалонов 2019 года.
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Дали бы мне столько денег, всех бы курями(и яйцами) завалил.
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ФРАЗА - ,,ЭТАПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ" СТАНОВИТСЯ МЕМОМ У ВОРОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ. 😂😅😂
ТАК ЭТО И ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. С КАЖДЫМ НОВЫМ ЕЁ ОЗВУЧИВАНИЕМ ОНА ТАКЖЕ СТАНОВИТСЯ И ШУМОВЫМ ФОНОМ. НА КОТОРЫЙ ПЕРЕСТАЮТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, АССОЦИИРУЯ ,,****************************" СО СЛОВАМИ - ОЧЕРЕДНОЙ ВОР ПОПАЛСЯ И ОТМАЗЫВАЕТСЯ. 😂😅😂
И ЗДЕСЬ ПЕТРУШКУ ОБЛОЖИЛИ СО ВСЕХ СТОРОН И ОБХОДЯТ ВОРЮГИ РАНГОМ ГОРАЗДО ПОМЕЛЬЧЕ. 😂😅😂
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